Donald Trump inquiète la marque de Marco Odermatt

L'entreprise suisse de skis Stöckli surfe sur la vague du succès avec Marco Odermatt, mais les droits de douane américains pourraient tout changer.

claudio zanini

Plus de «Sport»

Marc Gläser devrait être un PDG heureux. Vendredi après-midi, dans un hôtel d'Engelberg, le directeur de Stöckli posait à côté de grands champions comme Marco Odermatt et les médaillés des Mondiaux Alexis Monney et Thomas Tumler. A côté de chacun d'eux, les trophées qu'ils avaient tous remporté sur les pistes avec du matériel Stöckli.

Pour la marque suisse, la saison de Coupe du monde a été «plus réussie que jamais», selon Marc Gläser. D'un point de vue économique, cela n'aurait pas pu mieux se passer non plus. La manufacture de skis lucernoise a réalisé un résultat record au cours du dernier exercice, et les succès de ses ambassadeurs en compétitions lui assurent une grande visibilité positive.



«Odi» et le patron de Stöckli. Keystone

Mais Gläser a aussi des soucis. Les nouveaux droits de douane américains de Donald Trump entraînent bien entendu aussi des incertitudes chez le fabricant de skis suisse.

«L'euphorie économique n'est pas très grande. Nous regardons la situation économique mondiale avec inquiétude» Marc Gläser, directeur de Stöckli

Stöckli veut surtout se développer en Amérique du Nord, car c'est de loin le plus grand marché de ski au monde. L'objectif initial était de doubler les ventes en Amérique du Nord, passant de 16 000 à 32 000 paires, mais Gläser évoque désormais le chiffre de 25 000 paires. Tout l'enjeu consiste à savoir si c'est encore possible d'atteindre ce chiffre avec des droits de douane de 31%.



Ce serait plus simple si Stöckli produisait aux États-Unis. Certes, la marque y possède une filiale, mais tous les skis sont toujours fabriqués en Suisse. «C’est la raison pour laquelle nous sommes complètement concernés par les droits de douane», explique Gläser. Actuellement, il y a une suspension des droits de douane de 90 jours, mais «les 12 prochains mois resteront incertains, songe le PDG. Nous devons rester calmes et attendre.»



La saison dernière, la Coupe du monde de ski était très présente aux États-Unis. Les finales de la saison ont même eu lieu à Sun Valley, mi-mars. Marco Odermatt a-t-il pour autant contribué à accroître la popularité de Stöckli aux États-Unis? «Je pense que le ski de compétition reste plutôt un phénomène alpin, estime Marc Gläser. Il n’a toujours pas la même importance aux États-Unis que chez nous.»