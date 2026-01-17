Franjo von Allmen a frôlé la catastrophe en descente

Lors de la victoire de Marco Odermatt, samedi à Wengen, Franjo von Allmen a manqué de peu le podium. Son léger retard s’explique par le risque considérable qu’il a pris dans le Kernen-S, où il n'est pas passé loin de la correctionnelle.

Niklas Helbling

Franjo von Allmen a littéralement explosé sur la scène mondiale la saison dernière. Une victoire en Super-G au Lauberhorn, une deuxième place le lendemain dans la mythique descente, et surtout l’or mondial en descente et en combiné par équipes à Saalbach: les exploits ont été nombreux.

Avec sa décontraction et son sourire permanent, le Bernois de 14 ans est rapidement devenu le favori des fans aux côtés de Marco Odermatt, son style de glisse spectaculaire renforçant son aura.

Ce samedi à Wengen, von Allmen a encore une fois prouvé qu’aucun passionné de ski ne pouvait se permettre de manquer ses descentes. Son passage dans le Kernen-S, la section cruciale de la descente du Lauberhorn, a été tout simplement spectaculaire. «A cet endroit, il ne faut rien lâcher», a-t-il confié après sa course sur les antennes de la SRF.

«Alors forcément, le risque est plus grand. Pour moi, ça a été vraiment très juste aujourd'hui» Franjo von Allmen

Von Allmen a foncé à pleine vitesse et a frôlé la catastrophe à la sortie, manquant de peu de chuter. L’un de ses skis a même glissé sur les bâches publicitaires, emportant au passage une caméra. «J’ai vu la caméra, je suis passé dessus, et maintenant elle doit probablement être par terre», a-t-il raconté en riant.

Le passage de Franjo von Allmen Vidéo: twitter

Mais l’action ne s’est pas arrêtée là pour le charpentier de formation. Après le spectaculaire saut du Silberhorn, ce sont ses jambes qui ont fini par flancher dans la zone d’arrivée. En freinant, il est tombé et a glissé jusqu’aux protections publicitaires.

La chute de von Allmen à l'arrivée. image: Keystone

Von Allmen a toutefois pris la situation avec humour, saluant les fans d’un pouce levé. Autant dire qu'il n'y avait rien de grave.

Malgré l’incident dans le Kernen-S, sa quatrième place – à seulement trois centièmes du podium – reste une excellente performance. Interrogé sur son goût pour les descentes spectaculaires et ses prises de risque, Franjo von Allmen a simplement répondu: «Ce serait ennuyeux sinon».