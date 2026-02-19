pluie et neige
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

JO 2026: Loïc Meillard et Zoé Chastan vont devenir parents

Zoe Chastan and skier Loic Meillard (from left to right) arrive on the Green Carpet at the Opening Night of the 20th Zurich Film Festival (ZFF) in Zurich, Switzerland, on Thursday, October 3, 2024. (K ...
Le skieur né à Neuchâtel et sa compagne Zoé Chastan en 2024 à Zurich. Image: KEYSTONE

Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière

Le champion olympique va devenir père, ce qui aura forcément un impact sur sa carrière. D'anciens skieurs nous confient ce qui va changer.
19.02.2026, 05:3519.02.2026, 05:35
martin probst

Loïc Meillard est devenu champion olympique de slalom cette semaine. Il est le deuxième Suisse de l'histoire à réaliser cet exploit après Edy Reinalter à Saint-Moritz en...1948. Une page d’histoire du sport s'est donc écrite en Italie, mais un détail a presque éclipsé cette victoire: le commentaire de Stefan Hofmänner, le journaliste sportif de la SRF. En plein direct, il a annoncé: «Il va devenir papa. Je pense qu’on peut le dire maintenant.»

La nouvelle a sans doute surpris les téléspectateurs, mais beaucoup dans le monde du ski savaient déjà que Loïc Meillard et sa compagne, Zoé Chastan, attendaient leur premier enfant. «Nous ne l'avons pas gardé secret. Nous l'avons annoncé aux personnes qui comptent pour nous», a expliqué Loïc Meillard à Tamedia. Le moment choisi par Stefan Hofmänner pour révéler cette information au public était toutefois un peu particulier.

Commentaire
Pourquoi le commentaire RTS sur le bob israélien est un problème

Pour Meillard et Chastan, qui gèrent notamment la communication au sein de l'équipe suisse de ski, une nouvelle phase de leur vie s'ouvre donc. «2026 sera une belle année, nous sommes vraiment impatients», a anticipé le skieur. Quant à l'organisation de sa carrière après la naissance de leur enfant, il avoue ne pas encore savoir:

«Nous trouverons des solutions en temps voulu et profiterons du chemin qui s'ouvrira devant nous»
Loïc Meillard

Un bébé qui a précipité la retraite

Âgé de 29 ans, le natif de Neuchâtel a encore plusieurs années de haut niveau devant lui. La question est donc de savoir de quelle manière un enfant transforme la vie d’un skieur professionnel. L'Allemand Felix Neureuther a la réponse. En octobre 2017, il est devenu père pour la première fois. Aujourd’hui, il confie: «À partir de ce moment-là, un petit sentiment de culpabilité t’accompagne, parce que tu veux être avec ton enfant.»

Un peu plus de deux mois après la naissance de sa fille, et alors qu'il avait 33 ans, Neureuther s'est blessé lors d’un entraînement et s'est déchiré le ligament croisé. «Je me suis retrouvé plus souvent à la maison et, pour être honnête, après cela, je n'avais plus la motivation totale pour tout donner en rééducation.» Pourtant, Neureuther a réussi à revenir en Coupe du monde.

Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»

En mars 2019, Felix Neureuther a annoncé sa retraite. Sa fille n'avait qu'un an et demi. «J’étais arrivé à un point où je me suis dit: "Je ne veux plus et je ne peux plus être autant en déplacement, car je veux être là pour ma famille." Cela a joué un rôle majeur dans ma décision d’arrêter ma carrière», confie-t-il aujourd'hui. Neureuther souligne cependant qu’un enfant «donne aussi une énergie folle». Mais, pour lui, les inconvénients des voyages incessants ont fini par l’emporter.

Un autre regard sur le danger

Les spécialistes des disciplines techniques, comme Neureuther et Meillard, voyagent relativement moins que les descendeurs. Ils se rendent souvent aux courses à la dernière minute, tandis que les descendeurs arrivent plusieurs jours à l’avance pour s’entraîner. De surcroît, le facteur risque est bien plus élevé dans les disciplines rapides.

En 2018, le descendeur Beat Feuz est devenu père pour la première fois. Dans la NZZ, il expliquait comment son rapport aux risques avait évolué depuis la paternité:

«J’étais déjà conscient du danger auparavant. Mais ce que j’ai changé depuis que je suis père, c’est que je skie avec une attention redoublée»

Aujourd’hui, l’ex-champion du monde de descente et médaillé olympique, qui a pris sa retraite en 2023, préfère ne plus s’exprimer sur le sujet et insiste sur le fait que la paternité dans le ski n’a rien d’exceptionnel.

Loïc Meillard s'offre un premier sacre olympique

En réalité, la liste des skieurs pères est assez longue. Du côté des descendeurs, on retrouve des athlètes comme Dominik Paris ou Romed Baumann. Chez les techniciens, des skieurs tels que Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault, Dave Ryding ou Manuel Feller sont également des pères toujours en activité.

Feller a évoqué dans une interview à CH Media, le groupe auquel «watson» appartient, les longues absences: «Au bout d’une semaine environ, les enfants sont presque vexés de mon absence et ne veulent même plus me parler au téléphone.» En décembre 2023, l’Autrichien a décidé de voyager avec sa famille sur le circuit Coupe du monde, mais uniquement pour les courses qui ne nécessitent pas de longs voyages. Un choix que fera peut-être Loïc Meillard dans quelques hivers.

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
de Yoann Graber
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
de martin probst, bormio
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Il chante les chansons de sa fille de trois ans et fait un carton
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
Un total de onze cérémonies des médailles est prévu pour le biathlon aux Jeux de Milan-Cortina. C’est excessif, tant les formats de course se ressemblent et permettent aux mêmes de briller.
Avant de taper du poing sur la table, une précision importante: on adore le biathlon et on le suit depuis longtemps, bien avant qu’il ne perce dans les régions francophones. On a grandi avec les exploits de Sven Fischer, Ole Einar Bjoerndalen, Raphaël Poirée, Kati Wilhelm ou encore Liv Grete.
L’article