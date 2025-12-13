en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Ski de fond

Davos fait rayonner le ski de fond mais a un gros défaut

KEYPIX - Anja Weber of Switzerland, left, and her teammate Fabienne Alder react after the final of the women’s Team sprint free competition at the Davos Nordic FIS Cross Country World Cup, in Davos, S ...
Les Suissesses Anja Weber et Fabienne Alder ont terminé 11e du sprint par équipes des épreuves Coupe du monde de Davos, vendredi dans les Grisons. Image: KEYSTONE

Davos fait rayonner le ski de fond mais a un gros défaut

Malgré 51 ans de tradition et un niveau d’excellence reconnu, la station grisonne peut tirer un trait sur toute ambition d’accueillir des compétitions d’envergure mondiale. Voici pourquoi.
13.12.2025, 11:5513.12.2025, 11:55
Rainer Sommerhalder

En Suisse, parler de ski de fond, c’est immédiatement penser à Davos. Depuis plus d'un demi-siècle, les compétitions disputées sur la piste de la Flüela font partie du cercle très fermé de la Coupe du monde. En matière de tradition, l’événement grison n'est devancé que par le mythique Holmenkollen d’Oslo.

Et même si les courses n’ont plus tout à fait le rayonnement de l’ère Dario Cologna, elles continuent d’attirer des milliers de passionnés de ski nordique dans le stade de la Bünda. Ceux-ci assistent régulièrement à des exploits suisses. Cette année encore, deux héros locaux se sont invités au sommet mondial lors du sprint par équipes (et ce malgré l’absence des deux meilleurs sprinteurs helvétiques, Valerio Grond, malade, et Nadine Fähndrich, préservée).

Il crée l'indignation dans le ski de fond

Âgé de 22 ans, Noe Näff a confirmé son statut de talent hors norme vendredi. D’une solidité remarquable, il a tenu tête aux meilleurs mondiaux lors de ses trois relais. L’Obwaldien Riebli a parachevé ce travail de grande qualité pour franchir la ligne d’arrivée à la quatrième place, seulement devancé par les grandes nations que sont la Norvège, l’Italie et la Suède.

Noe Naeff of Switzerland competes during the qualification of the Teams sprint free competition at the Davos Nordic FIS Cross Country World Cup, in Davos, Switzerland, Friday, December 12, 2025. (KEY ...
Noe Näff en action.Keystone

Peut-être qu'un nouveau temps fort du ski de fond suisse suivra dès samedi, grâce à Nadine Fähndrich. Mais aussi nombreuses et positives que soient les histoires écrites par l’étape de Coupe du monde de Davos, la station demeure en marge des projets olympiques suisses pour 2038, comme de toute perspective d’accueillir un jour des Championnats du monde de ski nordique.

En fait, Davos se retrouve dans la même situation que les trois autres sites suisses de Coupe du monde de ces dernières années: St-Moritz, Lenzerheide et Obergoms.

Un matériel révolutionnaire agite le monde du ski

La raison est simple: aucune de ces destinations ne dispose d’un tremplin de saut à ski. À St-Moritz, les projets de renaissance de l’ancien tremplin olympique ont fait long feu. Les responsables de la candidature suisse pour les Jeux d’hiver 2038 misent donc actuellement tout sur Engelberg. Et aucun plan B n’est envisagé.

La station au pied du Titlis doit toutefois encore franchir plusieurs étapes majeures avant de pouvoir nourrir de réelles ambitions olympiques. À Engelberg, il n’existe aujourd’hui qu’un grand tremplin, sur lequel l'élite mondiale du saut à ski se retrouvera dans une semaine. La construction d’un second tremplin, plus petit, est loin d’être une simple formalité administrative.

Mais le ski de fond représente lui aussi un véritable casse-tête à Engelberg. La station n’a encore jamais accueilli d’épreuve de Coupe du monde et la piste existante ne répond en rien aux standards exigés pour des Championnats du monde ou des Jeux olympiques. L’espace disponible dans l’étroite cuvette de la vallée est très limité. Il faudrait concevoir des parcours entièrement nouveaux pour les fondeurs, soit en les intégrant au versant en direction du Titlis, soit en les aménageant sur le plateau de la Gerschnialp.

Un nouveau format de course débarque en ski de fond

Si la Suisse obtenait, dans seize mois, l’attribution des Jeux olympiques d’hiver 2038 par le CIO, un important travail de réflexion attendrait les spécialistes du ski nordique helvétique. Quant à une première organisation de Championnats du monde de ski nordique en Suisse, l’idée demeure pour l’instant au stade de projet chez Swiss-Ski. Et pour qu’une candidature crédible puisse voir le jour à l’horizon de cinq ans, l’impulsion et le rayonnement d’un projet olympique apparaissent presque indispensables.

Plus d'articles sur le sport
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
de Syl Battistuzzi
Cette célèbre équipe mise sur un grand-père pour se sauver
Cette célèbre équipe mise sur un grand-père pour se sauver
de Niklas Helbling
«J'ai la gerbe»: fans suisses écœurés par les prix des billets au Mondial
«J'ai la gerbe»: fans suisses écœurés par les prix des billets au Mondial
de Ralf Meile
Les larmes de ce curleur suisse cachent une histoire folle
Les larmes de ce curleur suisse cachent une histoire folle
de Yoann Graber
Il crée l'indignation dans le ski de fond
Il crée l'indignation dans le ski de fond
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
de Claudio Zanini, St-Moritz
Vous voulez aller voir la Nati au Mondial? Cette nouvelle va vous dépiter
Vous voulez aller voir la Nati au Mondial? Cette nouvelle va vous dépiter
Ce Suisse de NHL s'apprête à entrer dans l'histoire
Ce Suisse de NHL s'apprête à entrer dans l'histoire
Ces cyclistes écrivent l'histoire de l'aviation
Ces cyclistes écrivent l'histoire de l'aviation
de Yoann Graber
La Nati n'est pas la bienvenue à San Francisco
La Nati n'est pas la bienvenue à San Francisco
de Ralf Meile
Odermatt ressemble de plus en plus à Federer
Odermatt ressemble de plus en plus à Federer
de Sven Papaux
Au Mondial, les pauses boisson auront un effet insoupçonné
Au Mondial, les pauses boisson auront un effet insoupçonné
de Julien Caloz
Et si la Nati copiait l’astuce anglaise au Mondial 2026?
Et si la Nati copiait l’astuce anglaise au Mondial 2026?
de Julien Caloz
Cette imprudence de Norris après la course aurait pu lui coûter son sacre
Cette imprudence de Norris après la course aurait pu lui coûter son sacre
de Yoann Graber
Thèmes
Photographes nominés aux Comedy Wildlife Awards 2025
1 / 39
Photographes nominés aux Comedy Wildlife Awards 2025
partager sur Facebookpartager sur X
Mickaelplaidecoupable réalise un faux kidnapping
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce célèbre consultant TV romand dézingue Shaqiri
Carlos Varela n'en peut plus du comportement de Xherdan Shaqiri, et il l'a fait savoir dimanche sur le plateau de blue Sport.
Si vous suivez les matchs du FC Bâle, vous avez forcément remarqué que Xherdan Shaqiri se plaint beaucoup sur le terrain. Et souvent avec véhémence. Il s'agit surtout de protestations envers l'arbitre ou ses coéquipiers.
L’article