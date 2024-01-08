Alcaraz et Sinner en quarts ++ Sandro Manser crée la suprise

Alcaraz, Sinner et Zverev en quarts à Monte-Carlo Carlos Alcaraz a dû s'employer pour rallier les quarts de finale. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont rallié les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo jeudi malgré la perte d'un set. Cela a été plus facile pour Alexander Zverev contre Zizou Bergs.

Le no 1 mondial espagnol Carlos Alcaraz a dû passer par un troisième set pour s'imposer 6-1 4-6 6-3 contre l'Argentin Tomas Martin Etcheverry (ATP 30). Le tenant du titre a commencé parfaitement en volant, sur un jeu blanc, le service de l'Argentin avant de prendre le premier set en 26 minutes.

Mais lors du second acte, Etcheverry s'est rebellé, breakant deux fois de suite pour mener 4-1, profitant de rares instants de doute de l'Espagnol. Alcaraz a repris un service pour revenir au contact, mais a fini par voir l'Argentin égaliser à une manche partout, la faute à une nouvelle faute directe, en plein filet.

Le Murcien de 22 ans a retrouvé de la constance en début de troisième set. Mais l'homme aux sept titres du Grand Chelem s'est encore montré frustré à quelques reprises, sur des erreurs peu habituelles, et a dû sauver une balle de débreak à 4-2. C'est finalement sur sa troisième balle de match, après 2h23 de combat, qu'il s'est imposé grâce à un service gagnant.

Il affrontera en quarts le Kazakh de 28 ans Alexander Bublik (ATP 11), qui a défait le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 13) en deux sets, 6-2 7-5.

Sinner aussi chahuté Jannik Sinner (ATP 2) a aussi cédé un set face à Tomas Machac (ATP 53) avant de le battre 6-1 6-7 (3/7) 6-3. Double demi-finaliste en 2023 et 2024 et absent de l'édition 2025 à cause d'une suspension pour dopage, Sinner affrontera Félix Auger-Aliassime (ATP 7) pour retrouver le dernier carré à Monaco.

Le Canadien a profité de l'abandon du Norvégien Casper Ruud (ATP 12), qui a jeté l'éponge alors que son adversaire menait 7-5 2-2 pour rallier les quarts pour la première fois de sa carrière en Principauté.

Zverev face à Fonseca Le no 3 mondial Alexander Zverev s'est quant à lui imposé face au Belge Zizou Bergs (ATP 47) 6-2 7-5 en 1h43 et affrontera Joao Fonseca (ATP 40), vainqueur du tournoi de Bâle en octobre 2025, en quarts de finale.

L'Allemand, double demi-finaliste du tournoi en 2018 et 2023, a concédé un jeu blanc sur son service alors qu'il avait l'occasion de conclure à 5-4 en 2e manche, avant de resserrer sa garde.

Auparavant, le droitier de 19 ans est devenu le plus jeune quart de finaliste du tournoi depuis 2005, après sa victoire impressionnante face à Mario Berrettini 6-3 6-2 en seulement 1h13.

La pépite brésilienne a mis fin au parcours de l'Italien (ATP 90, ancien no 6), qui n'avait pourtant perdu aucun jeu lors de ses deux premiers tours, profitant de l'abandon de Roberto Bautista Agut à 4-0 au premier tour puis infligeant le premier 6-0 6-0 de sa carrière à Daniil Medvedev.



Championnats de Suisse: Sandro Manser crée la suprise en descente Stefan Rogentin a relâché son effort alors qu'il était en tête. (Archives) Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sandro Manser a remporté le titre de champion de Suisse de descente jeudi à St-Moritz. Le Schwytzois de 20 ans a devancé Alessio Miggiano et Stefan Rogentin, tous deux aguerris en Coupe du monde.

Manser avait déjà convaincu lors des entraînements, et a su profiter de l'absence des cadors de l'équipe nationale (Marco Odermatt, Franjo von Allmen et Alexis Monney) pour l'emporter. Troisième, Rogentin a par ailleurs relâché son effort sur le bas du parcours, alors qu'il était en position de l'emporter.

Manser n’a pas encore réussi à se qualifier pour une course de Coupe du monde, mais a obtenu des résultats qui lui assure une place fixe sur le Cirque blanc la saison prochaine. En Coupe d’Europe, il a décroché quatre podiums en descente cette saison et s'est même imposé à Saalbach et à Santa Caterina.

Jusqu'à dimanche, les courses des Championnats de Suisse se déroulent à Saint-Moritz sur la piste de Corviglia. À l’heure du départ (7h45), la piste était compacte, mais s'est largement dégradée au fil de la matinée.



NBA: Les Spurs gagnent sans Wemby, Cleveland supplante Atlanta Les Spurs ont dû faire sans leur pépite Victor Wembanyama. Image: KEYSTONE/AP/Darren Abate Les San Antonio Spurs, privés de Victor Wembanyama, ont dominé les Portland Trail Blazers. A l'Est les Cleveland Cavaliers ont battu les Atlanta Hawks, mercredi en NBA.

San Antonio a décroché un 61e succès cette saison en dominant à domicile Portland (112-101). Les joueurs de Mitch Johnson signent leur meilleur bilan depuis 2017.

Victime lundi contre Philadephie d'une "contusion au niveau d'une côte à gauche", Victor Wembanyama n'est pas apparu sur le parquet. Le Français de 22 ans doit disputer au moins un match sur les deux rencontres restantes avant la fin de la saison régulière dimanche pour pouvoir prétendre à une des récompenses individuelles, comme celle de défenseur de l'année et surtout de MVP de la saison régulière.

La franchise texane, assurée de terminer 2e de la Conférence Ouest, pourrait retrouver ces mêmes Blazers au premier tour des play-off si ceux-ci accrochent la 8e place.

Cleveland renverse Atlanta A la maison, Cleveland a battu Atlanta (122-116), renversant la rencontre grâce à un troisième quart-temps remporté 44-20.

Donovan Mitchell a guidé les Cavaliers avec 31 points (12/19 au tir). Evan Mobley a imposé sa présence dans la raquette avec 22 points et 19 rebonds, bien épaulé par James Harden (21 points) et Jarrett Allen (16 points).

En face, Nickeil Alexander-Walker a inscrit 25 points et Jonathan Kuminga en a ajouté 24 en sortie de banc, tandis que Jalen Johnson a compilé 12 points, 11 rebonds et six passes avant de sortir pour accumulation de fautes.

Les deux franchises vont se retrouver dès vendredi, cette fois en Géorgie, avec un fort enjeu. Si les Cavs veulent chiper la 3e place des Knicks à l'Est sur le gong, les Hawks, en 5e position dans cette même Conférence, voudront eux valider officiellement leur ticket pour les play-off.



NHL: Les Sharks égarent des points dans la lutte aux play-off Connor McDavid (à gauche) et les Oilers ont imposé leur loi aux Sharks en supériorité numérique. Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. Vásque Les San Jose Sharks ont été défaits à domicile 5-2 par les Edmonton Oilers mercredi à domicile. Un revers qui est malvenu pour l'équipe du Suisse Philipp Kurashev dans la course aux play-off de NHL.

Les Canadiens ont fait la différence en supériorité numérique, marquant leurs trois premiers buts en "powerplay". Kurashev n'a pas participé aux débats, étant surnuméraire pour la 9e fois d'affilée.

Les Californiens, auteurs de cinq succès lors des sept derniers matches, comptent encore trois points de retard sur la 8e place de la Conférence Ouest occupée par les Nashville Predators du Bernois Roman Josi, la dernière qualificative pour la phase finale. Il reste cinq rencontres aux Sharks pour tenter de faire la différence.



McIlroy en quête d'un rare doublé, libéré de la pression Un an après avoir remporté le dernier tournoi majeur qui lui résistait, Rory McIlroy entame jeudi le prestigieux Masters d'Augusta en quête d'un rare doublé. Il est libéré de toute pression.

Les genoux sur le green, les poings serrés, le Nord-Irlandais célébrait il y a un an son triomphe tant attendu sur le plus grand tournoi du monde, à l'issue d'un dimanche irrespirable achevé en play-off face à l'Anglais Justin Rose.

"C'était ma meilleure chance de compléter ma collection en Grand Chelem, je ne pense pas avoir connu une autre journée de golf comparable en termes d'émotions à ce dimanche", a déclaré Rory McIlroy, de retour dans le temple d'Augusta.

Après l'US Open (2011), le PGA Championship (2012 et 2014) et le British Open (2014), le no 2 mondial avait fini par enfiler la célèbre veste verte suivant une décennie de désillusions, qui avaient fini par former une malédiction.

"Un changement mental" Libéré de toute pression, le sixième golfeur à avoir gagné tous les majeurs ambitionne à 36 ans de rejoindre Jack Nicklaus (1965 et 1966), Nick Faldo (1989 et 1990) et Tiger Woods (2001 et 2002), les seuls à avoir gagné deux éditions de suite à Augusta.

"Les premiers jours sur place je profite, mais à partir de mercredi (veille du tournoi, ndlr) les choses sérieuses commencent, il y a un changement mental, je me concentre sur le jeu pour, je l'espère, gagner un nouveau Masters", a-t-il expliqué avant sa 18e participation.

A l'analyse de son succès de 2025, McIlroy remarque qu'il a été "récompensé" lorsqu'il jouait de manière "agressive". "C'est une bonne leçon: il ne faut jamais lever le pied de l'accélérateur."

Le chouchou du public n'a pas encore gagné en 2026, mais s'est rassuré avec la deuxième place du Genesis Invitational à Los Angeles en février.

Scheffler en outsider La concurrence sera en partie américaine, menée par l'inévitable no 1 mondial Scottie Scheffler, titré à Augusta en 2022 et 2024. Scheffler n'a plus joué depuis sa 22e place au Players Championship mi-mars, profitant de la naissance de son deuxième enfant fin mars. Il espère lui aussi compléter cette année sa collection de majeurs, mais devra attendre pour cela l'US Open mi-juin.

Son compatriote Bryson DeChambeau mène la délégation en provenance du circuit LIV, concurrent du PGA, soit une dizaine de joueurs dont l'ancien vainqueur espagnol Jon Rahm. Les Américains Collin Morikawa, Jacob Bridgeman et Akshay Bhatia ont gagné les principaux tournois du début de saison sur le circuit nord-américain de référence.

Sur les 91 participants, 46 - soit une courte majorité - sont internationaux, dont l'Anglais Justin Rose, déjà trois fois deuxième à Augusta (2015, 2017 et 2025), ou encore son compatriote en forme Matt Fitzpatrick. "J'espère que ça va simplement me donner confiance en mes capacités à gagner", a dit Rose à propos de ses places de dauphin. "Je n'ai pas l'impression d'avoir à trouver quelque chose de différent en moi", ajoute celui qui s'est rassuré avec un titre à Torrey Pines début février.



Fribourg-Gottéron est allé chercher l'acte III "avec les tripes" Fribourg a résisté aux assauts genevois en fin de match. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Victorieux 2-1 de Genève mercredi à domicile, Fribourg-Gottéron a repris l'avantage en demi-finale des play-off de National League. Cet acte III, les Dragons sont allés le "chercher avec les tripes".

"On s'est fait un petit peur à la fin, mais notre box-play tient plus que la route", a déclaré le défenseur fribourgeois Benoît Jecker lors de son passage en zone mixte. "Jusqu'au bout, on est allé la chercher avec les tripes", a-t-il lâché.

Menant 2-0 à l'entame du troisième tiers-temps, Fribourg a dû faire face au réveil des Aigles, qui ont fait trembler l'antre du Dragon jusqu'au bout du temps réglementaire. Mais la tanière était bien gardée mercredi par un Reto Berra à nouveau décisif.

Chassé de son filet lundi lors de l'acte II (défaite 7-3) après avoir encaissé quatre buts en 34 minutes, le portier fribourgeois a livré la marchandise alors que Genève évoluait à 6 contre 4. "Reto nous a montré durant toute la saison qu'il est l'un des meilleurs gardiens de Suisse", a applaudi Jecker. "Dans ces moments-là, il nous montre vraiment la voie à suivre."

Mais Fribourg a également su répondre à l'engagement physique des Grenat mercredi. "Ils ont essayé une autre tactique en jouant un peu plus dur. Nous, on doit rester fidèle à notre jeu: rapides en transition et omniprésents dans leur zone", a résumé Jecker.

Un public très bruyant Le no 7 des Dragons a également insisté sur l'importance de l'avantage de la glace et de leur public assourdissant dans cette série toujours indécise. "Ici on connaît un petit peu mieux les bandes, le public nous aide aussi énormément", a-t-il énuméré.

Comme lors des deux premiers actes, c'est l'équipe à domicile qui l'a emporté. Au tour de Genève de répondre vendredi ? "On verra bien", a contré Jecker. "Pour nous, ce serait idéal de mener 3-1, mais tout ça importe peu. Ce qu'il faut, c'est gagner le quatrième match."

Comme tous les Fribourgeois, Benoît Jecker se souvient très bien que c'est tout ce qu'il avait manqué à Gottéron l'an dernier. Les Dragons menaient 3-1 contre Lausanne avant de voir leur rêve de jouer une nouvelle finale se briser au terme du septième match.



Paris déclasse Liverpool Désiré Doué a ouvert la voie pour le PSG. Image: KEYSTONE/EPA Champion d’Europe en titre, Paris est plus que jamais candidat à sa propre succession. Le PSG a livré une nouvelle démonstration face à Liverpool en match aller des quarts de finale.

Dans leur antre du Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique n’ont laissé aucune chance à des Reds trop vite dépassés et sans doute pas fâchés de n'avoir été battus que 2-0. Désiré Doué à la 11e et l’extraordinaire Khvicha Kvaratskhelia à la 65e ont trouvé le chemin des filets pour donner à leurs couleurs un matelas qui semble assez confortable avant le match retour mardi prochain à Anfield Road.

Si Ousmane Dembélé avait été plus heureux à la finition – le Ballon d’Or a raté deux "montagnes" -, l’addition aurait été bien plus lourde pour Liverpool. Avec leur défense à cinq et Mohamed Salah sur le banc, les Reds n’ont pas vraiment tenu leur rang au Parc des Princes. Impuissants face au contre-pressing adverse, ils n’ont pas donné le sentiment de croire vraiment en leurs chances. Quatre jours après la défaite 4-0 en Coupe d’Angleterre face à Manchester City, Liverpool a reçu une autre leçon de football. Celle de trop pour Arne Slot, un entraîneur lui aussi en perdition ?

Un réalisme extrême A Barcelone, l’Atlético Madrid a témoigné une fois de plus d’un réalisme extrême. Les Colchoneros se sont imposés 2-0 pour prendre une option décisive sur la qualification qui semblait toutefois promise aux Catalans. L’Atlético a forcé la décision sur un coup-franc merveilleux de Julian Alvares à la 45s et sur une reprise du joker Alexander Sorloth à la 70e.

Deux buts inscrits à onze contre dix après l’expulsion juste avant l'ouverture du score d’Alvarez de Pau Cubarsi pour une faute de dernier recours sur Giuliano Simeone. Fidèle à sa légende, l’Atlético a su faire le dos rond avant de piquer. Nul doute que cette formule gagnante sera reconduite au match retour pour fermer la porte à Lamine Yamal et aux autres.





Un but qui comptera pour Davyd Barandun Michael Fora félicite Davyd Barandun (à droite) après son but, le seul de la rencontre. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Vainqueur de la saison régulière, le HC Davos garde la main. Les Grisons ont repris l’avantage dans la série royale qui les oppose aux Zurich Lions, le double tenant du titre.

Sur sa glace, le HC Davos a enlevé l’acte III 1-0 sur une réussite de Davyd Barandun. Futur joueur du CP Berne, le défenseur a armé un tir imparable de la ligne bleue pour concrétiser l’indéniable supériorité de son équipe à la 13e. Pour marquer aussi le premier but de sa carrière en play-off après une longue attente de 38 rencontres.

Toujours privé de Sven Andrighetto, peut-être son meilleur homme, Zurich n’en a pas fait assez pour mériter un autre sort. Il est vrai que le HC Davos est pratiquement intouchable cette saison à domicile avec ses 23 victoires en 26 matches dans la saison régulière, et ses cinq en cinq matches dans ces séries finales...

Auteur de 20 parades pour son deuxième blanchissage dans ces séries finales, Sandro Aeschlimann a sorti l’arrêt qu’il fallait à la 14e devant Denis Malgin. Le portier grison monte, lui aussi, en régime pour faire du HC Davos le favori no 1 de ces play-off.





Fribourg-Gottéron reprend la main contre Genève-Servette Attilio Biasca (à gauche) a ouvert le score pour Fribourg. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg a repris la main dans la demi-finale des play-off qui l'oppose à Genève. Avec Marcus Sörensen de retour de blessure, les Dragons ont remporté l'acte III mercredi à domicile (2-1).

Battus 7-3 lundi aux Vernets, les Fribourgeois ont réagi de la meilleure des manières en enlevant ce troisième match d'une série qui reste encore indécise. Les Dragons aborderont la suite des opérations avec le Suédois Marcus Sörensen, de retour après avoir passé trois mois à l'infirmerie, mais peut-être sans leur capitaine Julien Sprunger, qui n'a pas terminé cet acte III.

Biasca dégaine en premier Après un premier tiers-temps aux allures de round d'observation, ce troisième acte s'est décanté dans la deuxième période. Attilio Biasca a concrétisé la légère domination fribourgeoise à la 24e, bien servi par un Christoph Bertschy précis et patient.

Les Dragons ont enfoncé le clou sur un exercice qui ne leur a jusqu'à présent que peu réussi dans ces play-off: le power-play. Sörensen a bien failli fêter son retour dans son "bureau" avec un but, mais c'est finalement Henrik Borgström qui a marqué le 2-0 en transformant une véritable offrande de Yannick Rathgeb (31e).

Juste après ce but, Julien Sprunger a dû abandonner ses coéquipiers après une charge. Le no 86 fribourgeois, qui prendra sa retraite à l'issue de la saison, n'est plus réapparu par la suite, victime semble-t-il d'une coupure causé par un patin adverse.

Berra ne craque pas deux fois Sans leur capitaine, les Dragons ont commencé à reculer et Genève a fini par être récompensé de ses efforts offensifs. Longtemps frustrés par un excellent Reto Berra, les Aigles ont fait sauter le verrou au début du troisième tiers-temps grâce à Luca Hischier (44e).

Genève-Servette s'est ensuite procuré deux grosses occasions d'égaliser, mais le portier de Gottéron a multiplié les parades devant Jimmy Vesey (44e) et Jan Rutta (45e). Les Grenat ont poussé en fin de match à 6 contre 4, sans toutefois parvenir à arracher les prolongations sous le vacarme causé par les supporters fribourgeois.

L'acte IV de cette demi-finale aura lieu vendredi à Genève.



La 3e étape pour Axel Laurance, Seixas toujours leader Paul Seixas reste en t黎e du Tour du Pays basque Image: KEYSTONE/EPA/Villar Lopez Les coureurs français sont à la fête sur le Tour du Pays basque.

Axel Laurance a remporté la 3e étape mercredi à Basauri où son compatriote Paul Seixas, vainqueur des deux premières étapes, a conservé le maillot jaune de leader.

Axel Laurance s'est imposé en puncheur dans un sprint à deux devant l'Espagnol Igo Arrieta, au sommet d'une bosse finale de 600 mètres à 9% de déclivité moyenne. Le coureur de la formation Ineos-Grenadiers a signé à bientôt 25 ans son 8e succès chez les professionnels.

Paul Seixas reste quant à lui leader du classement général. Le prodige tricolore de 19 ans possède toujours 1'59 d'avance sur son dauphin, le Slovène Primoz Roglic, et 2'08 sur l'Allemand Florian Lipowitz, 3e du général.

A noter par ailleurs l'abandon d'Isaac Del Toro, touché à la jambe droite après avoir été victime d'une chute collective mercredi à environ 80 km de l'arrivée à Basauri. Cuissard déchiré, il se plaignait de la main droite et surtout de la jambe droite, selon les images TV.

Après avoir tenté de repartir, le Mexicain a posé pied à terre quelques centaines de mètres plus loin, visiblement sonné, et éprouvant des difficultés à descendre de son vélo. Une blessure sérieuse serait un coup dur pour lui et son équipe dans l'optique de Liège-Bastogne-Liège le 26 avril.



Fischer convoque deux néophytes pour le début de la préparation Le jeune Niklas Blessing (à gauche) participera au début de la préparation au Mondial Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Coach de l'équipe de Suisse, Patrick Fischer a convoqué 24 joueurs pour le début de la préparation pour le Mondial 2026 en Slovaquie. Deux néophytes ont été retenus pour cette première semaine.

Deux espoirs vont connaître pour la première fois les honneurs d'une sélection en équipe A, selon le communiqué de Swiss Ice Hockey. Il s'agit du défenseur de Bienne Niklas Blessing (19 ans), plus jeune joueur du contingent et récent participant au Mondial M20, et de l'attaquant d'Ambri-Piotta Miles Müller (21 ans).

Mais Patrick Fischer mise d'ores et déjà sur un noyau expérimenté, en attendant la fin des play-off de National League ainsi que la venue - ou non - des joueurs de NHL. Quatre médaillés d'argent du Mondial 2025 ont ainsi déjà été appelés: Leonardo Genoni, Dominik Egli, Grégory Hofmann et Ken Jäger.

Parmi les autres cadres qui démarreront cette préparation mardi prochain figurent également Romain Loeffel (160 matchs internationaux), Tristan Scherwey (117), Gaëtan Haas (107), Fabrice Herzog (98) et Calvin Thürkauf (80). Outre Jäger, le LHC compte joueurs dans cette première sélection: le gardien Kevin Pasche, le défenseur Fabian Heldner et l'attaquant Théo Rochette.

Deux matches amicaux sont prévus dès la première semaine de préparation, le jeudi 16 et le vendredi 17 à Topolcany face à la Slovaquie. L'équipe reviendra ensuite en Suisse, à Bienne, où elle se mesurera deux fois à la Hongrie (23 et 24 avril). La troupe de Patrick Fischer entamera son Mondial le 15 mai face aux Etats-Unis à Zurich, où elle jouera tous ses matches.



Retour d'un défi américain sur la Coupe de l'America Un défi américain disputera la prochaine Coupe de l'America Image: KEYSTONE/EPA ANSA/CIRO FUSCO Nation la plus titrée de l'histoire de l'épreuve, les Etats-Unis aligneront bien un défi lors de la 38e édition de la Coupe de l'America l'année prochaine à Naples.

"L'American Racing Challenger Team USA, représentant le Challenging Yacht Club Sail de Newport, est officiellement challenger de la Coupe", se sont félicités dans un communiqué les responsables de la plus vieille compétition sportive du monde.

Premier pays à avoir remporté l'aiguière d'argent en 1851, avant de conserver le trophée pendant 132 ans, les Etats-Unis ont failli manquer pour la première fois de leur histoire la prestigieuse compétition, après le retrait en octobre d'American Magic.

Mais, à quelques jours de la fin des inscriptions le 31 mars, un défi a finalement été présenté, soutenu financièrement par les hommes d'affaires Chris Welch et Karel Komárek, l'une des plus grandes fortunes de République tchèque.

L'équipe a racheté l'AC75 et les deux AC40 utilisés par American Magic lors de la dernière Coupe, remportée par les Néo-Zélandais en 2024 à Barcelone pour la troisième fois consécutive.

Petite révolution Après des mois de discussions en coulisses, la Coupe de l'America a récemment entamé une petite révolution avec de nombreuses annonces visant à moderniser son image et s'assurer d'une meilleure visibilité à long terme.

Historiquement, le tenant du titre avait la mainmise sur les règles et sur le calendrier de l'édition suivante. Désormais, les décisions se prennent au sein d'une alliance inédite entre plusieurs équipes. À partir de l'édition 2027, la compétition aura lieu tous les deux ans, les équipages seront obligatoirement mixtes et le budget d'un défi pour une campagne est plafonné à 75 millions d'euros.

American Racing Challenger est la cinquième équipe engagée sur la prochaine Coupe de l'America, après le defender Team New Zealand, les Britanniques d'Athena Racing, les Italiens de Luna Rossa, les Suisses de Team Alinghi et les Français de K-Challenge.



Le coup d'envoi de la Diamond League à Doha repoussé L'étape de la Ligue de diamant à Doha est repoussée Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Le coup d'envoi de la Diamond League à Doha a été reporté du 8 mai au 19 juin. Les organisateurs ont annoncé ce report mercredi en raison du conflit au Moyen-Orient.

La première étape de cette série de meetings sera donc Shanghai le 16 mai. L'Athletissima et Weltklasse Zürich se dérouleront respectivement les 21 et 27 août.



Monte-Carlo: Medvedev balayé d'entrée par Berrettini Le Russe Daniil Medvedev a livré l'une des pires prestations de sa carrière. Image: KEYSTONE/EPA Daniil Medvedev a été éjecté dès son entrée en lice au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Russe a été dominé mercredi 6-0 6-0 en à peine 49 minutes par l'Italien Matteo Berrettini (ATP 90).

Après un premier jeu accroché, le no 10 mondial de 30 ans a tout raté sur le court Rainier-III, avec plus de 30 fautes directes et cinq doubles fautes. La première manche a été expédiée en 25 minutes par une bulle.

Frustré après un nouveau break dans le deuxième set, le Russe a fracassé sa raquette à quatre reprises sur le central. Il a quitté le court sans marquer le moindre jeu, ce qui ne lui encore était jamais arrivé sur le circuit.

Invité par les organisateurs, Berrettini avait réussi l'exploit l'année dernière à Monte-Carlo de sortir d'entrée l'Allemand Alexander Zverev, N.2 mondial à l'époque. L'Italien de 29 ans affrontera en huitièmes de finale Arthur Rindernkench (27e) ou le Brésilien Joao Fonseca (40e).

