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Cyclisme: Pogacar gagne un 3e Tour des Flandres

Tadej Pogacar vainqueur de son 3e Tour des Flandres dimanche
Tadej Pogacar a remporté le Tour des Flandres pour la troisième fois. image: Keystone

Pogacar égale un record sur le Tour des Flandres

Le Slovène (27 ans) a remporté ce dimanche le Tour des Flandres pour la 3e fois (après 2023 et 2025). Il rejoint un cercle très fermé.
05.04.2026, 17:0105.04.2026, 17:01

Encore Tadej Pogacar. Après sa première victoire sur Milan-San Remo, le meilleur cycliste du monde s'est offert ce dimanche le Tour des Flandres pour la troisième fois, un record. Mais il n'est pas le seul et rejoint un groupe de sept coureurs, dont Fabian Cancellara et Mathieu van der Poel, eux aussi triples vainqueurs de l'épreuve.

Slovenia&#039;s Tadej Pogacar of UAE Team Emirates XRG looks on during a press conference after winning the men&#039;s elite race of the Milano-Sanremo one day cycling race (298 km) from Pavia to Sanr ...
«Pogi» rejoint un cercle fermé sur le Tour des Flandres. image: Keystone

Comme l'an dernier, le Slovène a fait la différence dans le Vieux Quaremont en distançant à la pédale van der Poel, le seul encore capable de lui contester la victoire dans les derniers kilomètres. Mais dans le Paterberg avec des bouts à 20 %, «Pogi» s'est envolé définitivement.

Il termine cette course avec une avance de 34'', soit moins que lors de son triomphe de l'an passé où il avait repoussé Mads Pedersen et «VDP» à 1'01. Pour son premier «Ronde», Remco Evenepoel a pris la 3e place à 1'11.

Pogacar: «J'ai demandé à Vingegaard pourquoi il ne venait pas»

Avec ce 12e Monument, le champion du monde prend seul la deuxième place au palmarès de ces classiques derrière Eddy Merckx et ses 19 succès. Pogacar va maintenant s'attaquer à l'un de ses objectifs de la saison: Paris-Roubaix.

L'Enfer du Nord aura lieu dimanche prochain et il aura de nouveau Mathieu van der Poel comme adversaire principal. S'il s'impose, le Slovène deviendrait le 4e coureur à remporter les cinq Monuments après les trois Belges Merckx, Roger De Vlaeminck et Rik Van Looy. (ats/yog)

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