Bencic en 8e ++ Djokovic à la trappe

Bencic qualifiée pour les 8es de finale à Madrid Belinda Bencic a eu besoin de 3h04' pour battre Beatriz Haddad Maia samedi à Madrid Image: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ Belinda Bencic (WTA 42) poursuit sa route dans le WTA 1000 de Madrid. La championne olympique 2021 s'est hissée en 8e de finale en sortant Beatriz Haddad Maia (WTA 19) après un combat de 3h04'. Tombeuse en deux sets de la 23e mondiale Clara Tauson au 2e tour, Belinda Bencic s'est imposée 6-3 4-6 7-6 (7/2) au 3e tour devant la gauchère brésilienne pour enchaîner un deuxième succès consécutif face à une top 30. Elle était pourtant au bord du précipice dans la troisième manche. La St-Galloise s'est ainsi retrouvée menée 4-1 dans le set décisif, après avoir concédé son service à six reprises depuis l'entame de la deuxième manche. Elle a su élever son niveau de jeu pour renverser la table, survolant les débats dans le tie-break, non sans avoir effacé deux balles de break à 5-5. Belinda Bencic retrouvera en 8e de finale Coco Gauff (WTA 4), qu'elle affrontera pour la troisième fois de l'année déjà. Battue par l'Américaine en 8e de finale de l'Open d'Australie en janvier, la jeune maman avait pris sa revanche au même stade de la compétition en mars à Indian Wells. Rebeka Masarova (WTA 153) disputera quant à elle son 3e tour dimanche sur la terre battue madrilène. La Bâloise, issue des qualifications, aura un joli coup à jouer face à l'Américaine Peyton Stearns (WTA 44). En cas de succès, elle pourrait se frotter au no 1 mondial Aryna Sabalenka en 8e de finale.

Une nouvelle désillusion pour Novak Djokovic Nivak Djokovic: Madrid a rimé avec Monte-Carlo pour le Serbe. Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya La campagne sur terre battue de Novak Djokovic (ATP 5) est bien laborieuse. Comme à Monte-Carlo, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a été sorti d’entrée de jeu à Madrid. Battu par le Chilien Alejando Tabilo dans la Principauté, Novak Djokovic s’est incliné 6-3 6-4 devant Matteo Arnadli (ATP 44) dans ce Masters 1000 qu'il a remporté à trois reprises. Après un premier set bâclé, il est parvenu à élever le niveau de son jeu. Mais à 3-3, il concédait l’unique break du second set sur deux échanges qui ont vu l’Italien réussir des miracles en défense. Novak Djokovic espère rebondir dans une quinzaine à Rome. Mais si son parcours devait encore s’arrêter très tôt, il lui restera la possibilité, comme l’an dernier, de passer par le Geneva Open avant le rendez-vous de Roland-Garros.

Marc Marquez remporte le sprint, devant son frère Alex Marc Marquez a dominé le sprint du GP d'Espagne Image: KEYSTONE/EPA/ROMAN RIOS Marc Marquez (Ducati) est décidément intouchable lorsqu'il ne part pas à la faute. Le leader du championnat du monde de MotoGP a remporté samedi le sprint du GP d'Espagne en devançant une nouvelle fois son frère cadet Alex (Ducati). Vainqueur des quatre premiers sprints de l'année, Marc Marquez a réussi la passe de cinq sur le circuit de Jerez, pour le plus grand bonheur de ses supporters. L'Espagnol de 32 ans s'est imposé avec un peu plus d'une seconde de marge sur Alex Marquez, l'Italien Francesco Bagnaia (Aprilia) se classant quant à lui 3e à 3''077. L'octuple champion du monde conforte ainsi son avance en tête du championnat du monde et compte désormais respectivement 20 et 31 longueurs d'avance sur son frère et sur Bagnaia. A noter que le Français Fabio Quartararo, qui s'était élancé en pole, a chuté au moment où Marquez le dépassait dans le 2e des 12 tours de course. Marc Marquez visera dimanche son quatrième succès dans un Grand Prix dominical en 2025. Il n'a connu pour l'heure qu'un seul échec durant cette saison quasi parfaite pour lui, à Austin au Texas où il était parti à la faute alors que la victoire lui semblait promise.

23''51 pour Mujinga Kambundji sur 200 m Mujinga Kambundji a signé une rentrée discrète en plein air Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Mujinga Kambundji a signé une rentrée discrète en plein air. La Bernoise a pris la 8e et dernière place du 200 m du meeting de Xiamen, première étape de la Ligue de diamant. Pourtant bien partie, Mujinga Kambundji a flanché sur la ligne droite pour se contenter d'un chrono de 23''51. Elle disputait sa première course depuis son deuxième sacre mondial sur 60 m en salle, fêté il y a tout juste un mois en Chine déjà (Nanjing). Mujinga Kambundji, qui avait réussi 23''39 lors du même meeting l'an dernier mais pour ce qui constituait sa première course de l'année 2024, sera à nouveau présente sur le front de la Ligue de diamant la semaine suivante à Shanghai. Elle courra à nouveau un 200 m. A noter par ailleurs la défaite de la Jamaïcaine Shericka Jackson dans cette épreuve. La deuxième femme la plus rapide de l'histoire sur le demi-tour de piste a terminé 2e en 22''79, battue par l'Américaine Anavia Battle (22''41).

Un grand footballeur romand s'est éteint André Bosson lève la Coupe de Suisse en 1971 après la victoire du Servette FC devant Lugano. Image: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/STR Le football genevois et romand pleure l’un de ses joueurs les plus emblématiques. International à quatre reprises, André Bosson s’est éteint à l’âge de 83 ans annonce le Servette FC. Découvert par Paul Garbani à Etoile Carouge où il fut titulaire à 15 ans déjà, André Bosson a ensuite porté les couleurs du Servette FC, du FC Sion et du Lausanne-Sport. Ce demi à la technique raffinée a remporté deux championnats avec le Servette FC en 1961 et en 1962. En 1971, il fut le capitaine des Grenat lors de la victoire en finale de la Coupe de Suisse face au FC Lugano. Après sa carrière de joueur, il a connu une expérience d’entraîneur en LNA à la tête du CS Chênois lors de la saison 1977/1978 conclue de manière positive avec le maintien. Son remplacement à l'époque par Hervé Revelli avait suscité bien des incompréhensions.

Un premier succès pour les Devils face aux Canes Nico Hischier a insrit le 1er but des Devils vendredi Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Jonas Siegenthaler a signé un retour gagnant vendredi avec les Devils. New Jersey s'est en effet imposé 3-2 après prolongation face à Carolina pour n'être plus mené que 2-1 dans ce quart de finale de la Conférence Est de NHL. Les Devils ont forcé la décision après 2'36 dans la deuxième période supplémentaire sur une réussite de leur défenseur Simon Nemec. Dos au mur après avoir perdu les deux premiers matches de la série, ils ont survolé les débats en "overtime", cadrant alors 12 tirs contre seulement 3 pour les Hurricanes. Sur la touche depuis le 4 février, Jonas Siegenthler aurait dû avoir un temps de jeu limité pour ce "comeback" inattendu. Mais le Zurichois a finalement été aligné pendant plus de 27 minutes, les Devils ayant dû évoluer à cinq défenseurs dès le deuxième tiers après la blessure de Johnathan Kovacevic. Si Siegenthaler est resté "muet" dans cette partie, ses compatriotes Nico Hischier et Timo Meier se sont illustrés. Le centre valaisan a ainsi ouvert la marque à la 17e, signant sa deuxième réussite dans ces play-off en profitant d'une passe décisive de l'Appenzellois. Les deux compères ont eu droit à plus de 30' de jeu. L'attaquant saint-gallois des Kings Kevin Fiala a lui aussi marqué son deuxième but dans ces séries finales, mais en vain. Los Angeles a été battu 7-4 sur la glace des Edmonton Oilers de Connor McDavid (3 points), qui ont débloqué leur compteur après avoir perdu les deux premiers actes de ce quart de finale de la Conférence Ouest.

Une deuxième défaite pour les Lakers Anthony Edwards (5) a brillé vendredi face aux Lakers Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Les Lakers sont désormais menés 2-1 dans le quart de finale de la Conférence Ouest de NBA qui les oppose aux Timberwolves. La franchise de L.A. s'est inclinée 116-104 vendredi sur le parquet de Minnesota, malgré les 38 points et 10 rebonds de LeBron James. Les Timberwolves ont forcé la décision dans le "money time". Ils ont ainsi conclu cette partie sur un partiel de 13-1, alors que Luka Doncic (17 points, 8 assists et 7 rebonds vendredi) avait permis aux Los Angeles Lakers d'égaliser à 103-103 à 4'37 du "buzzer". Minnesota a notamment pu s'appuyer sur Anthony Edwards pour faire la différence vendredi. Le no 1 de la draft 2020, champion olympique l'été dernier avec les Etats-Unis, a sorti le grand jeu en cumulant 29 points, 8 rebonds et 8 passes décisives. A l'Est, Boston et Indiana ont tous deux connu leur première défaite dans ces play-off. Les Celtics ont été battus 95-93 à Orlando alors que les Pacers ont été dominés 117-101 à Milwaukee. Celtics et Pacers mènent encore 2-1 dans leur série respective.

Coupe du Roi: duel Barcelone - Real Madrid très attendu Le FC Barcelone et le Real Madrid seront aux prises ce soir tard (22h00) à Séville en finale de la Coupe du Roi. Ce troisième Clasico de la saison est attendu avec passion en Espagne. Deux fois corrigé (4-0, 5-2) par les Catalans lors des deux premiers duels de l'exercice (en Liga et en Supercoupe d'Espagne), le Real a une première occasion de sauver une saison assez terne et de se racheter auprès de ses socios. Sous pression, l'équipe de Carlo Ancelotti est en quête de revanche... et d'oxygène. Car un troisième revers de rang face au Barça, leader du championnat espagnol avec quatre points d'avance, et une nouvelle finale perdue, dirigerait le géant madrilène vers une saison sans trophée majeur. Le club a dû se contenter de la Supercoupe d'Europe et de la Coupe intercontinentale. Surtout, les Madrilènes ont déjà subi douze défaites cette saison toutes compétitions confondues. En 2023/24, ils n'avaient perdu que deux fois au total... Ancelotti sur la sellette Une treizième pourrait, selon plusieurs médias, précipiter le départ annoncé de l'entraîneur italien en fin de saison, malgré son souhait de rester jusqu'au terme de son contrat en 2026. En ce printemps quasi chaotique, avec une élimination sèche en quarts de finale de la Ligue des champions par Arsenal (5-1 au total) et des victoires poussives en Liga pour rester dans la course au titre, Ancelotti cherche encore la bonne formule pour faire briller toutes ses stars en même temps. Et Mbappé, bien qu'auteur d'une première saison brillante au niveau statistique (meilleur buteur du club avec 33 réalisations), est devenu pour certains le visage d'une saison bien terne. Pourtant, les supporters madrilènes rêvaient à son arrivée d'une 16e C1 et d'un potentiel sextuplé. Sans Lewandowski Sûr de sa force collective, le Barça s'avance comme favori pour ce premier Clasico en finale de Coupe depuis onze ans, mais devra faire sans son arme fatale en attaque, Robert Lewandowski, blessé à la cuisse. Le Polonais de 36 ans avait inscrit un doublé en Liga au Bernabéu (4-0). Mais les Catalans ont d'autres joueurs offensifs capables de martyriser la défense merengue. A commencer par Raphinha, auteur d'une saison de feu, et le prodige Lamine Yamal.

A Xiamen, avec les Mondiaux en point de mire Le meeting de Xiamen, en ouverture de la Ligue de diamant, lance véritablement samedi la saison en plein air qui culminera avec les Championnats du monde à Tokyo (13-21 septembre). La récente championne du monde du 60 m en salle Mujinga Kambundji est la seule représentante de Swiss Athletics présente en Chine. L'attraction samedi sera sans doute le double champion olympique à la perche Armand Duplantis. Le Suédois a terminé sa saison hivernale fatigué, avec un troisième titre mondial consécutif en salle fin mars à Nanjing où il a été bousculé plus que d'habitude par le Grec Emmanouil Karalis, attendu lui aussi à Xiamen. Après avoir franchi dans la même soirée 6m, puis 6m05, 6m10 et 6m15, "Mondo" avait décidé d'arrêter son concours une fois l'or assuré, sans tenter de battre à nouveau son record du monde (6m27) établi à Clermond-Ferrand début mars lors du All-Star Perche. A-t-il suffisamment récupéré ? L'imbattable Grant Holloway Comme Duplantis, l'Américain Grant Holloway a aussi décroché son troisième titre mondial sur 60 m haies. Invaincu dans cette discipline depuis ses 16 ans, le champion olympique du 110 m haies sera concurrencé par son dauphin au JO 2024 Daniel Roberts et par le Jamaïcain Hansle Parchment, médaillé d'or aux Jeux de Tokyo. Sur 200 m, la Jamaïcaine Shericka Jackson, deuxième meilleure performeuse de l'histoire sur un demi-tour de piste, tentera d'oublier sa déception de sa saison 2024 compliquée. La double championne du monde en titre avait déclaré forfait juste avant les séries de 200 m aux JO de Paris, quelques jours après avoir dû jeter l'éponge sur 100 m. Jackson sera notamment opposée à Mujinga Kambundji, qui fait son entrée dans la saison estivale un mois après son deuxième sacre intercontinental indoor. La Bernoise voudra certainement faire mieux que les 23''39 réalisés il y a un an à Xiamen, où elle avait toutefois disputé sa première course de l'année après avoir renoncé à la saison en salle.

Bienne défie YB en demi-finale de Coupe Le FC Bienne, qui vise la promotion en Challenge League ce printemps, partira en quête d'un exploit samedi dès 20h30 en demi-finale de la Coupe de Suisse. Il défie Young Boys. Le club seelandais n'a, selon l'expression consacrée, rien à perdre à l'heure de se frotter à YB. Le fait d'avoir sorti Lugano au tour précédent lui permet de croire en son étoile. L'euphorie est de mise dans toute la région: plus de 20'000 billets auraient pu être vendus selon le coordinateur sportif biennois Oliver Zesiger. Bienne n'a disputé jusqu'ici qu'une seule finale de Coupe de Suisse, en 1961, s'inclinant face à La Chaux-de-Fonds au stade ultime. Young Boys, dont les chances de décrocher le titre de champion sont minces, vise pour sa part une 17e finale de Coupe. Le club du Wankdorf a gagné huit fois ce trophée, la dernière en 2023. La deuxième demi-finale, prévue dimanche à 15h30 au Parc St-Jacques, mettra aux prises le FC Bâle et Lausanne-Sport.

Ligue 1: première défaite de la saison pour le PSG Une premi鑽e d馭aite cette saison en Ligue 1 pour Luis Enrique et le PSG Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Le Paris Saint-Germain a subi sa première défaite de la saison en Ligue 1. Déjà assuré du titre, il s'est incliné 3-1 à domicile contre Nice. Ce revers arrive à quatre jours de la demi-finale aller de Ligue des champions à Londres contre Arsenal. Malgré le but de Fabian Ruiz (41e), les hommes de Luis Enrique ne battront donc pas le record d'invincibilité en championnat sur une saison de Nantes en 1994-1995 (32 matches). Ils ont encaissé un doublé de Morgan Sanson (34e, 46e) et un but de Youssouf Ndayishimiye (70e). Grâce à ce succès, Nice est provisoirement quatrième à un point de la deuxième place.

La Suisse a pris sa revanche sur la Lettonie Bukarts et Berni en plein duel pour le puck Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS La Suisse a pris sa revanche sur la Lettonie. A Riga, la sélection de Patrick Fischer a gagné le deuxième match amical entre les deux pays sur le score de 4-2. Battue jeudi aux tirs au but, l'équipe de Suisse a donc rectifié le tir, même si elle n'a pas convaincu sur tous les plans. Elle a par exemple fait preuve d'une négligence coupable sur les deux réussites lettones: une grossière erreur de Chanton a permis le 1-0, puis un changement de ligne catastrophique le 3-2. Mais entre ces deux buts de Tralmaks (10e) et Gavars (43e), les Helvètes avaient su redresser la situation durant la période intermédiaire. Souvent malmenés, et parfois proches d'encaisser un deuxième but, ils ont réagi grâce aux défenseurs Berni (32e) et Fora (33e), avant d'ajouter un troisième but par Rohrbach (38e). Dans l'ultime tiers, les Lettons ont bien tenté de pourrir un peu le jeu en fin de match, mais en vain. Ritzmann a même pu assurer la victoire en marquant dans le but vide à la 59e.

WTA 1000 à Madrid: Rebeka Masarova enchaîne les succès Belle performance de Rebeka Masarova Image: KEYSTONE/EPA EFE/JULIAN PEREZ Rebeka Masarova (WTA 153) a rejoint avec brio les 16es de finale du tournoi WTA 1000 à Madrid. La Bâloise a battu la Kazakhe Yulia Putinseva (WTA 24) en deux sets, 6-3 6-3. Masarova (25 ans), qui représente à nouveau la Suisse depuis le début de la saison après avoir défendu les couleurs espagnoles pendant quatre ans, a désormais gagné quatre matches de suite sur la terre battue de la capitale espagnole. Elle avait rejoint le tableau principal via les qualifications. La Suissesse avait déjà atteint le 3e tour à Madrid en 2023. Elle a battu Putinseva pour la deuxième fois après un succès l'an passé en qualifications à Abou Dhabi. Rebeka Masarova est déjà assurée de gagner une vingtaine de places au classement WTA. Sa prochaine adversaire à Madrid sera l'Américaine Peyton Stearns (WTA 44).

Alex Wilson: 10 ans de suspension supplémentaires ! Alex Wilson est désormais suspendu jusqu'en 2035 Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'ex-sprinter Alex Wilson a été suspendu pour dix ans supplémentaires par le Tribunal du sport suisse, a annoncé vendredi Swiss Sport Integrity. Cette décision a été prise est en raison notamment de la présence d'érythropoïétine (EPO) dans un échantillon de sang du Bâlois, qui avait été exclu au dernier moment des JO 2021. Wilson, qui avait écopé de quatre ans de suspension en juin 2022 pour dopage intentionnel à la trenbolone, est également sanctionné pour "possession et tentative de consommation ou utilisation de substances interdites", souligne Swiss Sport Integrity. Il a également été reconnu coupable de trafic d'influence illicite. Swiss Sport Integrity souligne avoir pu obtenir, grâce à l'étroite collaboration internationale avec l'agence antidopage américaine USADA et aux informations obtenues, des indices concernant d'autres infractions en matière de dopage que celle qui lui avait valu sa première suspension. Wilson a nié En mai 2022, Swiss Sport Integrity avait chargé le Laboratoire suisse d'analyse (LAD) de procéder à une nouvelle analyse d'un échantillon de sang prélevé en juillet 2021, ce qui a conduit à un résultat positif à l'EPO. Wilson a été informé en juillet 2022 de cette autre violation potentielle des règles antidopage. Dans une prise de position écrite, il a nié avoir pris de l'EPO et a demandé qu'aucune procédure disciplinaire ne soit ouverte. Sur la base des informations obtenues dans le cadre de l'enquête, Swiss Sport Integrity a également pu révéler que l'athlète incriminé était en possession de substances interdites, dont des hormones de croissance, et a mis en évidence leur tentative d'utilisation ou leur consommation. D'autres investigations ont en outre révélé des manquements volontaires dans l'obligation d'informer sur ses lieux de séjour. Cela constitue "un trafic d'influence inadmissible et donc une autre infraction", explique Swiss Sport Integrity. Circonstances aggravantes Le procès d'Alex Wilson (34 ans) s'est tenu en avril, en son absence. Le médaillé de bronze du 200 m des Européens 2018 ne s'est pas excusé pour cette absence et n'a pas présenté ses observations, relève Swiss Sport Integrity. En raison de circonstances aggravantes, le Tribunal du sport suisse a porté la suspension prévue pour la deuxième infraction de huit à dix ans. La nouvelle suspension prend effet le 28 avril 2025, après la première suspension, et s'applique à tous les sports et à toutes les fonctions sportives dans le monde. Alex Wilson devra en outre payer une amende, les frais de procédure et d'analyse ainsi qu'une indemnité à Swiss Sport Integrity pour un montant total de 17'400 francs. Le jugement n'est pas encore définitif, souligne en conclusion Swiss Sport Integrity.