L'emblématique coach des Spurs s'en va ++ Stan Wawrinka revit

Miami au calendrier de la F1 jusqu'en 2041 Miami figurera au calendrier de la F1 jusqu'en 2041 Image: KEYSTONE/AP/REBECCA BLACKWELL Miami accueillera la Formule 1 jusqu'en 2041. La catégorie reine du sport automobile a annoncé une prolongation de contrat de dix ans avec le Grand Prix de Floride. Miami, avec son circuit construit autour du stade des Miami Dolphins (NFL), fait partie du calendrier depuis 2022 et avait déjà conclu un accord de dix ans à l'époque. Le nouvel accord dépasse ainsi le contrat de l'Australie qui s'étendait jusqu'en 2037, soit la plus longue date d'expiration jusqu'à présent. La prolongation du contrat est "un jalon stratégique d'une énorme importance" qui renforce la présence de la Formule 1 aux Etats-Unis, a déclaré le directeur général de la F1 Stefano Domenicali. Miami est, avec Austin (depuis 2012) et Las Vegas (depuis 2023), l'une des trois courses aux Etats-Unis dans un calendrier qui compte cette saison 24 Grands Prix.

Fred Kerley arrêté en marge du Grand Slam Track Fred Kerley a été arrêté par la police en marge du Grand Slam Track à Miami Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fred Kerley a été arrêté pour agression après un incident en marge du Grand Slam Track de Miami, ont indiqué vendredi les organisateurs de la compétition. L'Américain, médaillé de bronze sur 100 m lors des Jeux de Paris, devait concourir samedi et dimanche en Floride. "Fred Kerley a été arrêté la nuit dernière. L'affaire fait l'objet d'une enquête et toute demande relative (à l'enquête) doit être adressée à la police de Broward County" en Floride, a indiqué le Grand Slam Track dans un communiqué. "Fred ne courra pas ce weekend. Nous n'avons pas d'autres commentaires à faire." Champion du monde de la ligne droite en 2022, Fred Kerley (29 ans) a été arrêté jeudi par la police de Broward County pour agression, selon le compte-rendu de son interpellation. Il était toujours détenu vendredi matin. Selon le site spécialisé Letsrun.com, il a été arrêté après un incident dans l'hôtel officiel des athlètes participant au Grand Slam Track, nouveau circuit de compétition lancé par la légende de la piste Michael Johnson. En janvier, Fred Kerley avait déjà été arrêté à Miami après une vive altercation avec la police. Dans une autre affaire, il a été accusé et poursuivi en janvier pour violences conjugales sur la mère de ses enfants. Il a plaidé non coupable dans ces deux affaires.

Une 3e finale de Masters 1000 pour Ruud Casper Ruud s'est hissé en finale à Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya Casper Ruud (ATP 15) jouera dimanche à Madrid sa troisième finale dans un Masters 1000. Le Norvégien a dominé l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 21) 6-4 7-5 vendredi en demi-finale. Battu en finale tant à Miami en 2022 qu'à Monte-Carlo en 2024, Casper Ruud partira en quête d'un premier trophée estampillé Masters 1000 dimanche. Il se mesurera au stade ultime à Jack Draper (ATP 6) ou à Lorenzo Musetti (ATP 11). Le Norvégien de 26 ans est ainsi assuré de réintégrer le top 10 du classement ATP lundi, deux semaines après l'avoir quitté. Stoppé en finale à Dallas en février, il n'a pas soulevé de trophée depuis son troisième sacre dans le Geneva Open il y a près d'un an. Il sera d'ailleurs à nouveau présent au Parc des Eaux-Vives cette année. Francisco Cerundolo a payé cher son manque d'efficacité sur les points importants vendredi après-midi sur la terre battue madrilène. L'Argentin n'a ainsi converti que 3 des 18 balles de break qu'il s'est procurées dans cette partie.

Popovich quitte son poste d'entraîneur des Spurs Popovich (ici au côté de Wembanyama) quitte son poste d'entraîneur des Spurs Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay C'est la fin d'une ère à San Antonio. L'historique entraîneur des Spurs Gregg Popovich quitte son poste après 29 saisons sur le banc, a annoncé la franchise texane de NBA vendredi. Popovich (76 ans) va devenir "président des opérations basket", expliquent les Spurs, la franchise du prodige français Victor Wembanyama. Le légendaire technicien américain est au repos depuis novembre dernier après avoir été victime d'un AVC. Il n'est plus apparu sur le banc depuis, laissant la place à son adjoint Mitch Johnson qui a mené l'équipe à la 13e place de la Conférence ouest. "Bien que mon amour et ma passion pour le jeu restent intacts, j'ai décidé de quitter mes fonctions d'entraîneur principal", explique Popovich, cité dans un communiqué des Spurs. Gregg Popovich a donc passé 29 saisons au poste d'entraîneur des Spurs, un record en NBA, menant les Texans à cinq titres (1999, 2003, 2005, 2007 et 2014). L'Américain est l'entraîneur qui a gagné le plus grand nombre de matches dans l'histoire de la ligue nord-américaine avec 1422 succès. "Coach Pop a profondément marqué la famille Spurs et le basket", a dit en hommage le président des Spurs Peter J. Holt.

Wawrinka dans le dernier carré à Aix-en-Provence Stan Wawrinka est en demi-finale Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 158) figure dans le dernier carré du Challenger d'Aix-en-Provence. Le Vaudois de 40 ans a battu l'Américain Nishesh Basavareddy (ATP 107) 7-6 (10/8) 6-3 vendredi en quart de finale. Tombeur de la tête de série no 1 Alexei Popyrin (ATP 26) jeudi, Stan Wawrinka a confirmé cet exploit en signant un troisième succès consécutif sur la terre battue française. Il n'avait plus connu une aussi longue série de victoires depuis la mi-octobre 2024, lorsqu'il s'était hissé en demi-finale de l'ATP 250 de Stockholm. L'ex-no 3 mondial a surtout dû batailler dans la première manche face à Nishesh Basavareddy, écartant deux balles de set dans le jeu décisif. Il a dominé plus nettement les débats dans la seconde manche, signant le break à deux reprises pour s'imposer en un peu moins de deux heures. Stan Wawrinka peut rêver de finale à Aix-en-Provence, où il a bénéficié d'une invitation pour intégrer le tableau final. Il se mesurera samedi en demi-finale au Monégasque Valentin Vacherot (ATP 223) ou au Croate Borna Gojo (ATP 353).

Seulement 11e, la Suisse valide son ticket olympique Sven Michel et sa partenaire Alina Pätz ont assuré un ticket olympique pour la Suisse en double mixte Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Alina Pätz et Sven Michel ont conclu le championnat du monde de double mixte de Fredericton à une obscure 11e place. Le duo helvétique, qui avait cueilli le titre en 2011 et l'argent en 2022, a néanmoins offert à la Suisse un ticket pour les JO 2026. La Suisse terminera au pire au 8e rang du classement qualificatif pour les Jeux de Milan/Cortina, ce qui lui assure une place dans le prochain tournoi olympique. C'est l'élimination des Etats-Unis vendredi en quart de finale à Fredericton qui lui a permis de décrocher sa qualification. S'il a assuré l'essentiel avec ce ticket olympique, le duo Alina Pätz/Sven Michel a manqué son affaire au Canada. Le couple - dans la vie comme sur la glace - a conclu ces joutes avec un maigre bilan de cinq victoires pour quatre défaites, après avoir vaincu le Japon 7-6 au terme d'un end supplémentaire pour son ultime match.

Vine gagne à Cossonay, Baudin reste en jaune Jay Vine a surpris les favoris à Cossonay Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Australien Jay Vine a remporté légèrement détaché la 3e étape du Tour de Romandie disputée autour de Cossonay. Le Français Alex Baudin reste quant à lui en tête du classement général après une étape de 183,1 km marquée par la très longue - et vaine - échappée du Thurgovien Stefan Küng. Jay Vine s'est imposé au terme d'un final en faux plat montant, avec 2'' d'avance sur le Français Lenny Martinez qui a réglé le sprint du peloton. L'Australien a surpris les favoris en accélérant à 1 km de l'arrivée, dans les côtes de Cossonay, résistant ensuite parfaitement au retour des sprinters. Cette étape a surtout été marquée par l'échappée de trois hommes, Küng, Bauke Mollema et Huub Artz, qui ont attaqué dès le 1er km. Le trio a compté jusqu'à six minutes d'avance. Mais la présence d'Artz, qui n'accusait que 1'16 de retard au général au départ, a causé la perte de cette échappée. Küng est logiquement parti seul à quelque 53 km de l'arrivée, dans l'ascension du col du Mollendruz, alors que le peloton était revenu à 2'20. Le rouleur thurgovien a vu Artz recoller, avant de placer une nouvelle accélération. Mais le peloton veillait au grain, et il a rattrapé le fuyard à 11 km de l'arrivée. Arrivée à Thyon 2000 samedi Les choses très sérieuses pour les favoris à la victoire finale démarreront samedi entre Sion et Thyon 2000, sur 128,4 km. Après deux ascensions de 1re catégorie (Anzère et Nax), les coureurs auront droit à une longue (20,8 km ) et difficile (7,6% de moyenne) montée finale vers Thyon 2000.

Stroppa retire sa candidature, Knäbel seul en lice Peter Knäbel est seul en lice pour la présidence de l'ASF Image: KEYSTONE Sandro Stroppa, président de la Ligue Amateur, ne se présentera pas à l'élection du nouveau président central de l'ASF lors de l'assemblée des délégués le 24 mai. Le candidat de la Swiss Football League Peter Knäbel est donc seul en lice. "Après mûre réflexion et en accord avec mes proches, j'ai décidé de retirer ma candidature à la présidence de l'ASF", a expliqué dans un communiqué Sandro Stroppa, président de longue date de la Ligue Amateur et membre du comité directeur de l'ASF, tout en assurant son soutien total à Peter Knäbel. "Suite à la décision prise le week-end dernier par la Première Ligue de soutenir Peter Knäbel lors de l'élection, deux des trois sections de l'ASF se sont prononcées en faveur de mon adversaire", a poursuivi Stroppa, dont les chances d'être élu se sont considérablement réduites ces derniers jours. "En tant que président de la Ligue Amateur, je soutiendrai désormais pleinement mon estimé collègue Peter Knäbel, en collaboration avec les associations régionales. Avec lui comme nouveau président et grâce à une collaboration constructive avec les trois divisions de l'association, l'ASF peut ainsi aborder l'avenir avec succès", a-t-il encore souligné. Peter Knäbel, qui possède la double nationalité suisse et allemande, bénéficie d'une solide expérience à tous les niveaux du football. Ancien joueur et entraîneur, il a oeuvré en tant que directeur technique de l'ASF de 2009 à 2014, avant de rejoindre l'équipe dirigeante du SV Hambourg puis celle de Schalke. Il succédera à deux hommes issus du camp amateur, Peter Gilliéron (2009-2019) et Dominique Blanc.

Formule 1: un premier enfant pour Max Verstappen Max Verstappen est d Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Max Verstappen est devenu papa à l'âge de 27 ans. Kelly Piquet, sa compagne, a donné naissance à une fille prénommée Lily, a indiqué le quadruple champion du monde néerlandais sur les réseaux sociaux. Verstappen disputera ce week-end le Grand Prix de Miami, qu'il a rejoint avec un peu de retard en raison de l'accouchement. "Bienvenue dans le monde, douce Lily, tu es notre plus beau cadeau", a notamment publié le pilote.

Equipe de Suisse: trois défenseurs écartés, dont Loeffel blessé Pas de Mondiaux pour Romain Loeffel, bless Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Patrick Fischer a réduit le cadre de sa sélection avant les deux derniers matches de l'Euro Hockey Tour à Brno. Trois défenseurs ne seront pas du voyage en Tchéquie en cette fin de semaine. Romain Loeffel (34 ans) a dû renoncer sur blessure. Il a pourtant joué jeudi à Kloten contre la Suède et signé l'assist du seul but suisse, mais la Fédération a indiqué vendredi que le défenseur du CP Berne ne se rendrait pas à Brno en raison d'une blessure dont la nature n'a pas été précisée. Giancarlo Chanton (22 ans) et Dario Wüthrich (25 ans) quittent aussi le groupe. Tous deux ont évolué jeudi dans la quatrième paire de défense. Ils n'ont encore jamais disputé de Mondiaux. Les Suisses iront à Brno avec trois gardiens, huit défenseurs et quinze attaquants. Patrick Fischer annoncera dimanche soir ou lundi son cadre définitif pour le championnat du monde, avec l'arrivée de plusieurs joueurs provenant de NHL.

Super League: Lausanne-Sport reçoit les Young Boys Les joueurs du LS veulent relever la t黎e Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Deux matches de la 34e journée de Super League figurent au programme ce soir. En Championship Group, le Lausanne-Sport accueille les Young Boys dès 20h30. Cette rencontre mettra aux prises les deux clubs éliminés en demi-finale de la Coupe le week-end dernier. Tous deux auront donc soif de revanche. Une victoire du LS lui permettrait de se rapprocher d'une place européenne. En Relegation Group, un duel très important aura lieu à la Schützenwiese. Winterthour, dernier avec 30 points, recevra dès 18h00 Grasshopper, qui est dixième avec 33 unités.

Equipe de Suisse: hommages unanimes pour Andres Ambühl Le public a manifesté son affection pour Ambühl Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Andres Ambühl (41 ans) a griffé la glace en Suisse pour la dernière fois de sa carrière jeudi à Kloten. Le Grison et ses coéquipiers se sont inclinés 2-1 face à la Suède. Personne n'a revêtu le maillot national plus souvent qu'Ambühl, qui compte 341 sélections. Il détient aussi le record de points avec la Suisse (152) et a participé à 19 éditions des Mondiaux, une marque inégalée sur la planète. Et pourtant, les fans ne sont pas lassés par "Büehli", qui a été longuement ovationné après la rencontre, tout comme avant durant une petite cérémonie en son honneur. Ambühl a notamment reçu une énorme bouteille de vin et un maillot avec son habituel numéro 10. Son épouse et ses deux filles âgées de 5 et 3 ans étaient présentes et ont chaleureusement enlacé la star de la soirée. Une ovation "presque embarrassante" Le Grison a apprécié les hommages, mais il a tenu à relativiser, fidèle à sa modestie coutumière. "C'est moi qui devrais dire merci, et non le contraire", a-t-il déclaré. "Être aussi apprécié, ce n'est pas vraiment normal. C'est très spécial", a poursuivi l'attaquant. L'ovation de plusieurs minutes après le match a été "presque embarrassante" pour lui. "J'espérais que cela s'arrêterait après une minute", a-t-il glissé avec un petit sourire gêné. Sa carrière se poursuivra au minimum pendant encore deux rencontres à Brno, samedi contre la Finlande et dimanche face à la Tchéquie durant l'Euro Hockey Tour. Mais dans la foulée, Ambühl a toutes les chances de disputer un 20e championnat du monde avant de ranger ses patins. Même s'il ne fait pas de pronostic, le sélectionneur Patrick Fischer compte sur le vétéran. "Ses chances sont bonnes", s'est-il borné à dire. "Toujours le même" Contre la Suède, les Suisses voulaient aussi gagner pour Ambühl. Mais malgré une bonne performance face à un adversaire de qualité, la victoire n'est pas venue. Patrick Fischer n'en a pas fait un drame. "Nous avons joué un peu avec les caractéristiques de Büehli, avec beaucoup d'engagement, de passion et de vitesse", a souligné le coach. Il a réservé quelques phrases laudatives pour son capitaine. "Il est toujours le même. Il donne tout à chaque entraînement, il est en éveil et a du plaisir à jouer. Sa polyvalence constitue un grand atout." Tout ceci laisse à penser que la carrière de "Büehli" connaîtra un ultime chapitre ces prochaines semaines.

Fiala et les Kings sortis en 6 matches par les Oilers Kevin Fiala (22) est les Kings ont Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Les Kings de Kevin Fiala ont connu l'élimination dès le 1er tour des play-off de NHL. Los Angeles s'est incliné 6-4 jeudi à Edmonton, qui s'impose 4-2 dans la série. Kevin Fiala s'est une nouvelle fois illustré, signant deux assists dans une rencontre où les Kings ont mené 1-0 puis 2-1 avant d'encaisser quatre buts consécutifs. L'attaquant saint-gallois, qui devrait rejoindre l'équipe de Suisse pour le Mondial, termine cette série avec 7 points à son actif (3 buts, 4 assists). Edmonton, qui avait perdu les deux premiers matches en Californie, élimine ainsi les Kings pour la quatrième année d'affilée au 1er tour des play-off ! Les Oilers de Connor McDavid se mesureront au tour suivant aux Vegas Golden Knights, qui ont également conclu leur série en six matches jeudi face à Minnesota. Toujours à l'Ouest, les Stars du défenseur soleurois Lian Bichsel et l'Avalanche devront pour leur part en découdre dans un match 7 samedi au Texas. Colorado s'est imposé 7-4 jeudi à Denver, renversant Dallas dans un troisième tiers-temps remporté 4-0 (avec deux buts dans la cage vide).

Brunson envoie les Knicks en demi-finale de Conférence Jalen Brunson (11) a brillé jeudi face aux Pistons en inscrivant 40 points Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson Exceptionnel avec 40 points, Jalen Brunson a réussi le tir de la victoire jeudi contre Detroit (116-113) pour envoyer les Knicks en demi-finale de la Conférence Est de NBA. New York défiera au prochain tour le champion en titre Boston. Le match 6 d'une série très serrée aura été celui de Jalen Brunson, leader magnifique des Knicks, auteur de 40 points à 15 sur 33 au tir, avec 7 passes décisives. Surtout, Brunson a su réagir quand Detroit a pris 7 points d'avance à 2'35 de la sirène. Par deux fois, le meneur s'est joué de Dennis Schröder grâce à ses appuis de feu pour ramener les Knicks à deux points. C'est encore lui qui a hérité du ballon à 20'' de la sirène, réussissant un magnifique dribble "crossover" face à Ausar Thompson pour se créer un shoot ouvert à trois points qui a fait mouche à 4'' du buzzer. Survoltés pour remonter 15 points d'écart au coeur du match, les Pistons ont été maladroits dans le "money time". Cade Cunningham (23 points, mais à 0/8 à 3 points) a par exemple raté sa transmission sur une dernière possession pour arracher la prolongation. A l'Ouest, un 7e match sera nécessaire pour départager Denver et les L.A. Clippers. La franchise californienne a égalisé à 3-3 dans la série en s'imposant 111-105 jeudi à domicile grâce notamment aux points cumulés par les stars Kawhi Leonard et James Harden.