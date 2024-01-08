But de Davyd Barandun ++ Fribourg-Gottéron reprend la main

Fribourg-Gottéron est allé chercher l'acte III "avec les tripes" Fribourg a résisté aux assauts genevois en fin de match. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Victorieux 2-1 de Genève mercredi à domicile, Fribourg-Gottéron a repris l'avantage en demi-finale des play-off de National League. Cet acte III, les Dragons sont allés le "chercher avec les tripes".

"On s'est fait un petit peur à la fin, mais notre box-play tient plus que la route", a déclaré le défenseur fribourgeois Benoît Jecker lors de son passage en zone mixte. "Jusqu'au bout, on est allé la chercher avec les tripes", a-t-il lâché.

Menant 2-0 à l'entame du troisième tiers-temps, Fribourg a dû faire face au réveil des Aigles, qui ont fait trembler l'antre du Dragon jusqu'au bout du temps réglementaire. Mais la tanière était bien gardée mercredi par un Reto Berra à nouveau décisif.

Chassé de son filet lundi lors de l'acte II (défaite 7-3) après avoir encaissé quatre buts en 34 minutes, le portier fribourgeois a livré la marchandise alors que Genève évoluait à 6 contre 4. "Reto nous a montré durant toute la saison qu'il est l'un des meilleurs gardiens de Suisse", a applaudi Jecker. "Dans ces moments-là, il nous montre vraiment la voie à suivre."

Mais Fribourg a également su répondre à l'engagement physique des Grenat mercredi. "Ils ont essayé une autre tactique en jouant un peu plus dur. Nous, on doit rester fidèle à notre jeu: rapides en transition et omniprésents dans leur zone", a résumé Jecker.

Un public très bruyant Le no 7 des Dragons a également insisté sur l'importance de l'avantage de la glace et de leur public assourdissant dans cette série toujours indécise. "Ici on connaît un petit peu mieux les bandes, le public nous aide aussi énormément", a-t-il énuméré.

Comme lors des deux premiers actes, c'est l'équipe à domicile qui l'a emporté. Au tour de Genève de répondre vendredi ? "On verra bien", a contré Jecker. "Pour nous, ce serait idéal de mener 3-1, mais tout ça importe peu. Ce qu'il faut, c'est gagner le quatrième match."

Comme tous les Fribourgeois, Benoît Jecker se souvient très bien que c'est tout ce qu'il avait manqué à Gottéron l'an dernier. Les Dragons menaient 3-1 contre Lausanne avant de voir leur rêve de jouer une nouvelle finale se briser au terme du septième match.



Paris déclasse Liverpool Désiré Doué a ouvert la voie pour le PSG. Image: KEYSTONE/EPA Champion d’Europe en titre, Paris est plus que jamais candidat à sa propre succession. Le PSG a livré une nouvelle démonstration face à Liverpool en match aller des quarts de finale.

Dans leur antre du Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique n’ont laissé aucune chance à des Reds trop vite dépassés et sans doute pas fâchés de n'avoir été battus que 2-0. Désiré Doué à la 11e et l’extraordinaire Khvicha Kvaratskhelia à la 65e ont trouvé le chemin des filets pour donner à leurs couleurs un matelas qui semble assez confortable avant le match retour mardi prochain à Anfield Road.

Si Ousmane Dembélé avait été plus heureux à la finition – le Ballon d’Or a raté deux "montagnes" -, l’addition aurait été bien plus lourde pour Liverpool. Avec leur défense à cinq et Mohamed Salah sur le banc, les Reds n’ont pas vraiment tenu leur rang au Parc des Princes. Impuissants face au contre-pressing adverse, ils n’ont pas donné le sentiment de croire vraiment en leurs chances. Quatre jours après la défaite 4-0 en Coupe d’Angleterre face à Manchester City, Liverpool a reçu une autre leçon de football. Celle de trop pour Arne Slot, un entraîneur lui aussi en perdition ?

Un réalisme extrême A Barcelone, l’Atlético Madrid a témoigné une fois de plus d’un réalisme extrême. Les Colchoneros se sont imposés 2-0 pour prendre une option décisive sur la qualification qui semblait toutefois promise aux Catalans. L’Atlético a forcé la décision sur un coup-franc merveilleux de Julian Alvares à la 45s et sur une reprise du joker Alexander Sorloth à la 70e.

Deux buts inscrits à onze contre dix après l’expulsion juste avant l'ouverture du score d’Alvarez de Pau Cubarsi pour une faute de dernier recours sur Giuliano Simeone. Fidèle à sa légende, l’Atlético a su faire le dos rond avant de piquer. Nul doute que cette formule gagnante sera reconduite au match retour pour fermer la porte à Lamine Yamal et aux autres.





Un but qui comptera pour Davyd Barandun Michael Fora félicite Davyd Barandun (à droite) après son but, le seul de la rencontre. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Vainqueur de la saison régulière, le HC Davos garde la main. Les Grisons ont repris l’avantage dans la série royale qui les oppose aux Zurich Lions, le double tenant du titre.

Sur sa glace, le HC Davos a enlevé l’acte III 1-0 sur une réussite de Davyd Barandun. Futur joueur du CP Berne, le défenseur a armé un tir imparable de la ligne bleue pour concrétiser l’indéniable supériorité de son équipe à la 13e. Pour marquer aussi le premier but de sa carrière en play-off après une longue attente de 38 rencontres.

Toujours privé de Sven Andrighetto, peut-être son meilleur homme, Zurich n’en a pas fait assez pour mériter un autre sort. Il est vrai que le HC Davos est pratiquement intouchable cette saison à domicile avec ses 23 victoires en 26 matches dans la saison régulière, et ses cinq en cinq matches dans ces séries finales...

Auteur de 20 parades pour son deuxième blanchissage dans ces séries finales, Sandro Aeschlimann a sorti l’arrêt qu’il fallait à la 14e devant Denis Malgin. Le portier grison monte, lui aussi, en régime pour faire du HC Davos le favori no 1 de ces play-off.





Fribourg-Gottéron reprend la main contre Genève-Servette Attilio Biasca (à gauche) a ouvert le score pour Fribourg. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg a repris la main dans la demi-finale des play-off qui l'oppose à Genève. Avec Marcus Sörensen de retour de blessure, les Dragons ont remporté l'acte III mercredi à domicile (2-1).

Battus 7-3 lundi aux Vernets, les Fribourgeois ont réagi de la meilleure des manières en enlevant ce troisième match d'une série qui reste encore indécise. Les Dragons aborderont la suite des opérations avec le Suédois Marcus Sörensen, de retour après avoir passé trois mois à l'infirmerie, mais peut-être sans leur capitaine Julien Sprunger, qui n'a pas terminé cet acte III.

Biasca dégaine en premier Après un premier tiers-temps aux allures de round d'observation, ce troisième acte s'est décanté dans la deuxième période. Attilio Biasca a concrétisé la légère domination fribourgeoise à la 24e, bien servi par un Christoph Bertschy précis et patient.

Les Dragons ont enfoncé le clou sur un exercice qui ne leur a jusqu'à présent que peu réussi dans ces play-off: le power-play. Sörensen a bien failli fêter son retour dans son "bureau" avec un but, mais c'est finalement Henrik Borgström qui a marqué le 2-0 en transformant une véritable offrande de Yannick Rathgeb (31e).

Juste après ce but, Julien Sprunger a dû abandonner ses coéquipiers après une charge. Le no 86 fribourgeois, qui prendra sa retraite à l'issue de la saison, n'est plus réapparu par la suite, victime semble-t-il d'une coupure causé par un patin adverse.

Berra ne craque pas deux fois Sans leur capitaine, les Dragons ont commencé à reculer et Genève a fini par être récompensé de ses efforts offensifs. Longtemps frustrés par un excellent Reto Berra, les Aigles ont fait sauter le verrou au début du troisième tiers-temps grâce à Luca Hischier (44e).

Genève-Servette s'est ensuite procuré deux grosses occasions d'égaliser, mais le portier de Gottéron a multiplié les parades devant Jimmy Vesey (44e) et Jan Rutta (45e). Les Grenat ont poussé en fin de match à 6 contre 4, sans toutefois parvenir à arracher les prolongations sous le vacarme causé par les supporters fribourgeois.

L'acte IV de cette demi-finale aura lieu vendredi à Genève.



La 3e étape pour Axel Laurance, Seixas toujours leader Paul Seixas reste en t黎e du Tour du Pays basque Image: KEYSTONE/EPA/Villar Lopez Les coureurs français sont à la fête sur le Tour du Pays basque.

Axel Laurance a remporté la 3e étape mercredi à Basauri où son compatriote Paul Seixas, vainqueur des deux premières étapes, a conservé le maillot jaune de leader.

Axel Laurance s'est imposé en puncheur dans un sprint à deux devant l'Espagnol Igo Arrieta, au sommet d'une bosse finale de 600 mètres à 9% de déclivité moyenne. Le coureur de la formation Ineos-Grenadiers a signé à bientôt 25 ans son 8e succès chez les professionnels.

Paul Seixas reste quant à lui leader du classement général. Le prodige tricolore de 19 ans possède toujours 1'59 d'avance sur son dauphin, le Slovène Primoz Roglic, et 2'08 sur l'Allemand Florian Lipowitz, 3e du général.

A noter par ailleurs l'abandon d'Isaac Del Toro, touché à la jambe droite après avoir été victime d'une chute collective mercredi à environ 80 km de l'arrivée à Basauri. Cuissard déchiré, il se plaignait de la main droite et surtout de la jambe droite, selon les images TV.

Après avoir tenté de repartir, le Mexicain a posé pied à terre quelques centaines de mètres plus loin, visiblement sonné, et éprouvant des difficultés à descendre de son vélo. Une blessure sérieuse serait un coup dur pour lui et son équipe dans l'optique de Liège-Bastogne-Liège le 26 avril.



Fischer convoque deux néophytes pour le début de la préparation Le jeune Niklas Blessing (à gauche) participera au début de la préparation au Mondial Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Coach de l'équipe de Suisse, Patrick Fischer a convoqué 24 joueurs pour le début de la préparation pour le Mondial 2026 en Slovaquie. Deux néophytes ont été retenus pour cette première semaine.

Deux espoirs vont connaître pour la première fois les honneurs d'une sélection en équipe A, selon le communiqué de Swiss Ice Hockey. Il s'agit du défenseur de Bienne Niklas Blessing (19 ans), plus jeune joueur du contingent et récent participant au Mondial M20, et de l'attaquant d'Ambri-Piotta Miles Müller (21 ans).

Mais Patrick Fischer mise d'ores et déjà sur un noyau expérimenté, en attendant la fin des play-off de National League ainsi que la venue - ou non - des joueurs de NHL. Quatre médaillés d'argent du Mondial 2025 ont ainsi déjà été appelés: Leonardo Genoni, Dominik Egli, Grégory Hofmann et Ken Jäger.

Parmi les autres cadres qui démarreront cette préparation mardi prochain figurent également Romain Loeffel (160 matchs internationaux), Tristan Scherwey (117), Gaëtan Haas (107), Fabrice Herzog (98) et Calvin Thürkauf (80). Outre Jäger, le LHC compte joueurs dans cette première sélection: le gardien Kevin Pasche, le défenseur Fabian Heldner et l'attaquant Théo Rochette.

Deux matches amicaux sont prévus dès la première semaine de préparation, le jeudi 16 et le vendredi 17 à Topolcany face à la Slovaquie. L'équipe reviendra ensuite en Suisse, à Bienne, où elle se mesurera deux fois à la Hongrie (23 et 24 avril). La troupe de Patrick Fischer entamera son Mondial le 15 mai face aux Etats-Unis à Zurich, où elle jouera tous ses matches.



Retour d'un défi américain sur la Coupe de l'America Un défi américain disputera la prochaine Coupe de l'America Image: KEYSTONE/EPA ANSA/CIRO FUSCO Nation la plus titrée de l'histoire de l'épreuve, les Etats-Unis aligneront bien un défi lors de la 38e édition de la Coupe de l'America l'année prochaine à Naples.

"L'American Racing Challenger Team USA, représentant le Challenging Yacht Club Sail de Newport, est officiellement challenger de la Coupe", se sont félicités dans un communiqué les responsables de la plus vieille compétition sportive du monde.

Premier pays à avoir remporté l'aiguière d'argent en 1851, avant de conserver le trophée pendant 132 ans, les Etats-Unis ont failli manquer pour la première fois de leur histoire la prestigieuse compétition, après le retrait en octobre d'American Magic.

Mais, à quelques jours de la fin des inscriptions le 31 mars, un défi a finalement été présenté, soutenu financièrement par les hommes d'affaires Chris Welch et Karel Komárek, l'une des plus grandes fortunes de République tchèque.

L'équipe a racheté l'AC75 et les deux AC40 utilisés par American Magic lors de la dernière Coupe, remportée par les Néo-Zélandais en 2024 à Barcelone pour la troisième fois consécutive.

Petite révolution Après des mois de discussions en coulisses, la Coupe de l'America a récemment entamé une petite révolution avec de nombreuses annonces visant à moderniser son image et s'assurer d'une meilleure visibilité à long terme.

Historiquement, le tenant du titre avait la mainmise sur les règles et sur le calendrier de l'édition suivante. Désormais, les décisions se prennent au sein d'une alliance inédite entre plusieurs équipes. À partir de l'édition 2027, la compétition aura lieu tous les deux ans, les équipages seront obligatoirement mixtes et le budget d'un défi pour une campagne est plafonné à 75 millions d'euros.

American Racing Challenger est la cinquième équipe engagée sur la prochaine Coupe de l'America, après le defender Team New Zealand, les Britanniques d'Athena Racing, les Italiens de Luna Rossa, les Suisses de Team Alinghi et les Français de K-Challenge.



Le coup d'envoi de la Diamond League à Doha repoussé L'étape de la Ligue de diamant à Doha est repoussée Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Le coup d'envoi de la Diamond League à Doha a été reporté du 8 mai au 19 juin. Les organisateurs ont annoncé ce report mercredi en raison du conflit au Moyen-Orient.

La première étape de cette série de meetings sera donc Shanghai le 16 mai. L'Athletissima et Weltklasse Zürich se dérouleront respectivement les 21 et 27 août.



Monte-Carlo: Medvedev balayé d'entrée par Berrettini Le Russe Daniil Medvedev a livré l'une des pires prestations de sa carrière. Image: KEYSTONE/EPA Daniil Medvedev a été éjecté dès son entrée en lice au 2e tour du Masters 1000 de Monte-Carlo. Le Russe a été dominé mercredi 6-0 6-0 en à peine 49 minutes par l'Italien Matteo Berrettini (ATP 90).

Après un premier jeu accroché, le no 10 mondial de 30 ans a tout raté sur le court Rainier-III, avec plus de 30 fautes directes et cinq doubles fautes. La première manche a été expédiée en 25 minutes par une bulle.

Frustré après un nouveau break dans le deuxième set, le Russe a fracassé sa raquette à quatre reprises sur le central. Il a quitté le court sans marquer le moindre jeu, ce qui ne lui encore était jamais arrivé sur le circuit.

Invité par les organisateurs, Berrettini avait réussi l'exploit l'année dernière à Monte-Carlo de sortir d'entrée l'Allemand Alexander Zverev, N.2 mondial à l'époque. L'Italien de 29 ans affrontera en huitièmes de finale Arthur Rindernkench (27e) ou le Brésilien Joao Fonseca (40e).



Swiss League: Les Sierrois sur un nuage après leur titre Sierre s'est adjugé le titre en Swiss League devant son public mardi. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sierre a remporté pour la troisième fois de son histoire le championnat de Suisse de 2e division en battant le HCC 4-1 dans la série. Après leur succès 4-1 mardi, les Sierrois peinaient à réaliser.

Maxime Montandon n'en revenait pas. Peu après avoir remporté la finale de Swiss League à Graben, le capitaine valaisan était extatique: "Nous avons réalisé une année formidable en gagnant le championnat et les play-off. C'est fantastique de gagner à la maison, l'ambiance à Graben donne des frissons."

Gonflé à bloc, le défenseur s'est réjoui du chemin parcouru: "Nous avons créé un bon groupe et maintenant, on va construire lors des années à venir pour rester parmi les meilleures équipes de la ligue". Pour lui, la réussite valaisanne suit une logique implacable. "Nous avons été constants toute la saison, nous n'avons pratiquement pas eu de baisses de régime", s'est-il félicité.

Son coéquipier Julien Privet a tenu à féliciter La Chaux-de-Fonds, mais comme son capitaine, l'esprit était déjà à la reconquête. "On a fait une très grosse saison, il faudra la répéter", s'est exclamé l'ex-joueur du HCC. "Mais maintenant, on va profiter et fêter cela", a-t-il ajouté.

Chris McSorley euphorique L'entraîneur de Sierre Chris McSorley n'a pas caché sa joie au terme de la partie. "C'est pratiquement de l'euphorie. Toute l'équipe a travaillé dur, il y a eu tellement de pression pour que l'on gagne cette année", a déclaré l'ex-technicien de Genève-Servette. "Nous devions montrer au public que nous étions capables de gagner ce championnat. Nous pouvons nous focaliser sur la promotion dans les années à venir, car le Valais est une région de hockey. Je suis très fier de mon staff et de mes joueurs" s'est-il ému.

Désormais, le coach canadien venu de l'Ontario souhaite emmener Sierre plus haut. "La prochaine étape est de rénover cette patinoire de Graben, afin que le rêve de la promotion puisse devenir réalité", a déclaré sans détour McSorley. Acceptée à plus de 60% par la population de la Ville de Sierre en juin 2025, la future "Valais Arena", dotée de 6500 places, devrait être livrée d'ici 2029, et permettrait d'envisager l'accession en National League.



NBA: Nouveau succès des Rockets face aux Suns Clint Capela et les Rockets ont renversé la partie face aux Suns. Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Les Houston Rockets continuent sur leur lancée en NBA. L'équipe texane, déjà qualifiée pour les play-off, a remporté sa septième victoire consécutive en s'imposant 119-105 face aux Phoenix Suns mardi.

Portés par Kevin Durant, auteur de 24 points, les Rockets ont ainsi battu la franchise de l'Arizona pour la quatrième fois cette saison. Le Genevois Clint Capela a inscrit deux points et capté trois rebonds pour les Rockets en un peu moins de dix minutes de jeu. Mené de 21 points après le premier quart-temps, Houston a peu à peu renversé la partie, reprenant l'avantage dans la troisième période avant de s'assurer la victoire dans le 4e quart-temps.

Au classement de la Conférence Ouest, les Rockets occupent la 5e place. Après cette défaite, les Suns sont assurés de manquer la qualification directe pour les play-off et de devoir disputer le play-in.



NHL: Pas de play-off pour les "Swiss Devils" Pas de play-off pour Hischier et Cie. Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger La défaite face aux Philadelphia Flyers 5-1 mardi à domicile a mis fin aux espoirs des New Jersey Devils de participer aux play-off de NHL. Son trio suisse reste à quai.

Cette fin de saison prématurée, au terme de la saison régulière, s'est dessinée depuis longtemps. Le licenciement du manager général Tom Fritzgerald la veille semblait indiquer que la confiance n'était plus de mise au sein des instances dirigeantes de la franchise de Newark en vue d'arracher une qualification.

Face aux Flyers, l'équipe des Helvètes Nico Hischer, Timo Meier et Jonas Siegenthaler ont rapidement perdu tout espoir d'éviter une quatrième défaite face à Philadelphie cette saison. Menés 2-0 après quatre minutes, les Devils sont brièvement revenus à un but grâce à Cody Glass à la 16e, grâce à une passe décisive de Siegenthaler. Mais Tyson Foerster a assuré la victoire des visiteurs en inscrivant un doublé en début de 2e tiers.

A quatre matches de la fin de la saison régulière, New Jersey est à neuf points de la dernière place qualificative occupée par les Flyers. Les Devils paient ainsi leurs résultats inconstants, eux qui ont par exemple concédé autant de victoires que de défaites lors de leurs huit dernières rencontres.

Les Predators 8es à l'Ouest De leur côté, Roman Josi et les Predators se sont rapprochés d'une qualification. Nashville a corrigé les Anaheim Ducks 5-0 à l'extérieur pour souffler la 8e place aux Los Angeles Kings au classement de la Conférence Ouest avec 84 points. Le défenseur bernois a délivré une passe décisive sur le 2-0 marqué par le Suédois Filip Forsberg en supériorité numérique au cours du deuxième tiers-temps.

Les Vegas Golden Knights devancent les Predators à la 6e place de quatre unités. Sans son gardien suisse Akira Schmid, l'équipe du Nevada s'est imposée 2-1 face aux Canucks, derniers du championnat.

Les Blues et le Zurichois Pius Suter risquent de connaître le même sort que New Jersey. St. Louis s'est incliné 3-1 face à l'Avalanche à domicile, deux jours après un succès 3-2 contre le même adversaire à Denver. A cinq journées de la fin, l'écart avec les Predators est de six points. A l'inverse, les Suisses Lian Bichsel et Janis Moser sont assurés de disputer les play-off avec leurs équipes respectives des Dallas Stars et du Lightning Tampa Bay.



Ligue des champions: Doubles retrouvailles Les deux derniers quarts de finale aller de la Ligue des champions se disputent mercredi, dès 21h.

Tenant du trophée, le Paris St-Germain accueille Liverpool au Parc des Princes dans une rencontre qui s'annonce indécise.

Les deux équipes s'étaient déjà affrontées la saison dernière dans cette même compétition. Les Parisiens avaient alors sorti les Reds au stade des 8es de finale, malgré une défaite 1-0 subie à domicile à l'aller, et au terme d'une séance de tirs au but.

Le PSG aborde ce duel avec les faveurs de la cote. Leaders de Ligue 1, les hommes de Luis Enrique ont réussi leur répétition générale en battant Toulouse avec un doublé du Ballon d'Or Ousmane Dembélé. Décevant 5e de Premier League, Liverpool reste pour sa part sur un cuisant échec face à Manchester City en quart de finale de la Cup.

Le FC Barcelone reçoit dans le même temps l'Atlético Madrid pour un choc 100 % espagnol. Désormais idéalement placés pour aller chercher le titre en Liga, les Catalans ont fait le plein de confiance avant cette double confrontation en allant s'imposer (2-1) samedi en Liga sur la pelouse des Colchoneros.



Roger Rönnberg face aux insuffisances de Gottéron Alors que les Fribourgeois avaient pris l’avantage lors du premier match face à Genève, ils ont pris l’eau pendant deux tiers aux Vernets lundi.

Peu après la défaite 7-3, Roger Rönnberg a dû s’expliquer sur les carences des Dragons et les efforts à fournir pour passer l'épaule dans cette série.

La soirée des Dragons a fort mal commencé, avec deux pénalités pour surnombre concédées lors des six premières minutes. "Sur la première, nous avons manqué de chance, car l’entrant a pris le contrôle de la rondelle avant que le sortant n’ait eu le temps de sortir. Mais sur la seconde, moi et le staff avons notre part de responsabilité. En concédant cette ouverture du score, nous avons laissé le momentum à Genève-Servette", s’est désolé le coach de 54 ans.

Au terme du deuxième tiers, Fribourg était mené 4-0. Dans le vestiaire, le message de Rönnberg a résonné dans toutes les têtes. "Je leur ai demandé de montrer qui nous étions, d'afficher notre identité. Cette équipe n’abandonne jamais, il était important de rappeler qu’ouvrir la marque pouvait tout changer". S’en est suivie une belle réaction en dernière période, qui a permis aux Dragons de revenir à 4-3 à la 52e. Mais il était trop tard. Matthew Verboon a inscrit le 5-3 quatre minutes plus tard, scellant ainsi la défaite du deuxième de la saison régulière lundi aux Vernets.

"Retrouver la confiance" à 5 contre 4 A la faveur de ce retour en grâce, le bilan à tirer de cette rencontre n'est pas complètement négatif. Cependant, même si les Dragons sont parvenus à mettre fin à leur disette en supériorité numérique grâce à Christoph Bertschy après huit matches et deux tiers sans marquer dans cette situation, le problème n’a pas disparu pour autant.

Lors de cet acte II, les hommes de Rönnberg n’auront profité que d’une pénalité genevoise sur cinq, ce qui n’a pas empêché le technicien suédois de se réjouir: "Sans but en +powerplay+, il est difficile de gagner ces rencontres. Cette fois, nous y sommes parvenus, et je pense que nous avons su élever notre niveau de performance."

Mais le coach suédois a concédé qu’il faudra confirmer ce renouveau: "L’équipe n’a pas confiance à 5 contre 4. Sans cette confiance, nous n’essayons plus de tirer. A l’inverse, Genève est parvenu à marquer sur sa première tentative à la 3e minute. Nous devons retrouver cette volonté de nous montrer décisifs dans cette situation", a-t-il asséné.

"Transmettre le bon état d’esprit" Au vu de la piètre entame de rencontre des Fribourgeois, difficile de ne pas y voir un certain excès de confiance après la victoire à domicile samedi. "J’ai été engagé dans tellement de séries de play-off où la joie prend le dessus lorsque l’équipe gagne une rencontre. C’était pareil lorsque nous avions perdu le match 5 à la maison face à Rapperswil-Jona 2-1 en quarts de finale, a confirmé celui qui a repris les rênes de Gottéron en début de saison. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour préparer mes joueurs avant cette rencontre, mais ce n’était pas suffisant. J’aurais dû trouver une meilleure manière de leur transmettre le bon état d’esprit."

Rönnberg souhaite aussi pouvoir compter sur ses piliers pour relancer son groupe dans des moments difficiles. "Un bon leadership peut faire pencher la balance en notre faveur, quel que soit le score au tableau d’affichage. Pour le moment, nous ne sommes pas suffisamment constants. Le scénario du dernier tiers nous a montré que nous avions cela en nous. Genève ne nous pose pas de problèmes insurmontables, la solution est en nous", a-t-il souligné.

A 1-1 dans la série, Genevois et Fribourgeois se retrouveront dès mercredi pour l’acte III à Saint-Léonard. "Si nous parvenons à jouer de la même manière que lors du dernier tiers sur l’ensemble du match, je reste assez optimiste", a glissé celui qui a déjà remporté deux titres lorsqu’il était derrière la bande de Frölunda Göteborg. Eliminés lors du septième match face à Lausanne l’an dernier au même stade de la compétition après avoir mené 3-1 dans la série, les joueurs de Gottéron savent mieux que personne l’ampleur de la tâche qui reste à accomplir pour ouvrir les portes de la finale.

