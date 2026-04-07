Le Bayern a une faille dont le Real pourrait profiter

L'ancien champion du monde Philipp Lahm estime qu'une tactique très utilisée en Bundesliga pourrait porter préjudice aux clubs allemands et notamment au Bayern de Munich, qui affronte le Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des champions ce mardi.

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Champion du monde et légende du Bayern Munich, Philipp Lahm a lancé un très sérieux avertissement au football allemand qui, dit-il, doit se méfier de ne pas décrocher du très haut niveau international. «L’Italie est déjà distancée. Si l’Allemagne poursuit dans cette voie, elle risque de subir le même sort», a-t-il écrit dans sa chronique publiée dans le journal britannique The Guardian, en pointant les performances décevantes des clubs allemands et italiens en Ligue des champions.



L’ancien capitaine de la Mannschaft critique notamment le retour du marquage individuel, qu’il dit observer de plus en plus en Bundesliga. Selon lui, l'Atalanta Bergame a contribué à remettre ce système au goût du jour en 2024 après sa victoire en Ligue Europa. «Je suis surpris de voir autant de défenseurs suivre leur adversaire jusque dans les vestiaires. Même le Bayern s’y met», déplore le champion du monde 2014.



Le marquage en zone ne fonctionne pas (toujours) mieux: Le LS est éliminé à cause d’une pratique controversée

Grâce à sa domination en Bundesliga, l’équipe dirigée par Vincent Kompany peut encore se permettre ce type de stratégie sur la scène nationale. Elle a même réussi à surprendre ponctuellement des adversaires de taille comme le PSG en Ligue des champions. Mais sur le long terme, Lahm juge cette approche risquée, citant notamment la première défaite de la saison du Bayern face à Arsenal:

«L’Europe a d’abord été surprise, mais quelques semaines plus tard, Arsenal était parfaitement préparé»

Pour lui, le véritable modèle se trouve désormais en Espagne, où un football structuré, basé sur des rôles clairement définis et un jeu de possession organisé dans le camp adverse, s’est imposé comme référence. «Même l’Allemagne des années 70 et 80 n’a jamais atteint un tel niveau de domination. C’est à cette époque que faisait référence Gary Lineker lorsqu’il disait que, à la fin, ce sont toujours les Allemands qui gagnent. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas: c’est l’Espagne», conclut Lahm.



(jcz/t-online)