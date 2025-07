De nouvelles stars aux Swiss Indoors ++ Ponti en argent aux Mondiaux

Trois fois l'argent et une fois du bronze pour la Suisse Franziska Stark a remporté deux médailles d'argent aux Européens Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La délégation suisse a remporté quatre médailles aux Championnats d'Europe à Châteauroux: trois fois l'argent et une fois le bronze.

Franziska Stark a récolté deux médailles d'argent. La tireuse à la carabine biennoise de 26 ans a manqué le titre au 50 m couché pour 0,7 point. Avec la championne olympique Chiara Leone et Anja Senti, elle a également pris la deuxième place du classement par équipe.

Les messieurs n'ont pas été en reste par rapport aux femmes. Fabio Wyrsch, Jan Lochbihler et Christoph Dürr ont également remporté l'argent par équipe. L'Uranais Wyrsch a également décroché le bronze en individuel.



Wiebes s'impose, frayeur pour Vollering Lorena Wiebes s'est imposée à Angers Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone La Néerlandaise Lorena Wiebes a remporté la 3e étape du Tour de France femmes en s'imposant au sprint devant sa compatriote Marianne Vos. Celle-ci a repris la tête du général lundi à Angers.

Vainqueure de la première étape, Vos a dépossédé de son maillot jaune la Mauricienne Kim Le Court, grâce à la bonification de six secondes de sa 2e place. La Française Pauline Ferrand-Prévot est 3e du général à 12 secondes, juste devant la gagnante de l'édition 2024 Katarzyna Niewiadoma (à 16 secondes).

La fin d'étape a été marquée par la lourde chute à 3700 mètres de la ligne d'arrivée de la favorite de l'épreuve, la Néerlandaise Demi Vollering, qui a mis du temps à se relever mais a été classée dans le même temps que les premières concurrentes, la chute étant intervenue dans la "zone sprint" des cinq derniers kilomètres. La leader de l'équipe FDJ-Suez conserve sa 5e place à 19 secondes de Vos.

Pour Wiebes, il s'agit de sa quatrième victoire dans le Tour de France. A 25 ans, la sprinteuse de l'équipe SD Worx comptabilisé déjà 108 succès durant sa carrière, quinze cette saison.

Quatre attaquantes sont sorties du peloton après quelques kilomètres d'un étape de 163 bornes pour compter jusqu'à plus de trois minutes d'avance sur la meute.

Le quatuor composé notamment de la Canadienne Alison Jackson (la mieux placée au général, 69e à 12') et de la Française Clémence Latimier, a été repris à six kilomètres de la ligne.

Mardi, l'étape des châteaux (Montsoreau, Chinon, Richelieu), le long de la Loire et de la Vienne, relie Saumur à Poitiers sur 130 kilomètres avec une arrivée au bout d'un long faux plat montant, à nouveau favorable aux plus véloces.



Fritz, Ruud et Shapovalov aux Swiss Indoors Quatri Image: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW Les Swiss Indoors de Bâle annoncent la présence de nouvelles stars. Du 18 au 26 octobre, Taylor Fritz, Casper Ruud et Denis Shapovalov seront également présents dans la cité rhénane.

Taylor Fritz est l'une des grandes stars de ces douze derniers mois. L'Américain a atteint pour la première fois une finale de Grand Chelem à l'US Open et a récemment été stoppé en demi-finale par Carlos Alcaraz à Wimbledon. Avec le numéro 4 mondial Fritz, Ben Shelton (ATP 7) et Holger Rune (ATP 8), trois joueurs du top 10 ont assuré leur présence.

Le Norvégien Casper Ruud (ATP 11) apprécie la Suisse puisqu'il a déjà triomphé cinq fois à Genève et à Gstaad, mais sur terre battue, sa surface de prédilection. Le Canadien Denis Shapovalov (ATP 28) a prouvé sa forme croissante il y a dix jours en remportant le tournoi de Los Cabos.

Jakub Mensik (ATP 17), Arthur Fils (ATP 18) et João Fonseca (ATP 47), trois des protagonistes les plus passionnants de la "Next Gen", seront également là.

La liste définitive des participants - à l'exception des wild cards - sera connue le 22 septembre.



Singapour: Noè Ponti tient sa première mondiale en grand bassin Noè Ponti tient sa première médaille dans des Mondiaux en grand bassin Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti tient sa première médaille dans des Mondiaux en grand bassin.

Le Tessinois de 24 ans s'est paré d'argent lundi à Singapour sur 50 m papillon, échouant à 0''03 du nouveau champion du monde Maxime Grousset.

Le médaillé de bronze du 100 m papillon des JO 2021 a pourtant livré la course quasi parfaite, explosant son record de Suisse de 0''14 pour le porter à 22''51. Mais il a été battu à la touche par le Français Maxime Grousset, après avoir mené quasiment de bout en bout.

Noè Ponti, qui abordera donc l'esprit libéré le 100 m papillon dans ces joutes, efface ainsi les nombreuses désillusions qui avaient suivi son exploit des Jeux de Tokyo. Il avait notamment terminé 4e du 200 m papillon aux Mondiaux 2022, puis 4e (100 m papillon) et 5e (200 m papillon) aux JO de Paris 2024.



L'avenir de Xhaka devrait bientôt être clarifié Granit Xhaka pourrait quitter Leverkusen dans les prochains jours Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Granit Xhaka pourrait quitter le Bayer Leverkusen ces prochains jours.

Le club allemand laisserait partir le capitaine de l'équipe nationale suisse à Sunderland contre une indemnité de 20 millions d'euros.

"Il y aura une décision cette semaine. Le camp Xhaka est au courant des conditions auxquelles un transfert est possible", a déclaré le directeur sportif de Leverkusen, Simon Rolfes, selon des médias concordants. Le club veut des clarifications rapidement car l'accord est valable jusqu'à fin juillet, a-t-il précisé.

"Si cela ne se fait pas, il restera", a annoncé Rolfes. Mais le promu de Premier League est apparemment prêt à payer l'indemnité de transfert demandée. Et Xhaka veut absolument quitter le Bayer un an après le doublé.

L'entraîneur Erik ten Hag s'était auparavant exprimé avec véhémence contre un départ du milieu de terrain de 32 ans: "Le club a déjà cédé trois joueurs importants. Nous ne céderons pas d'autres joueurs, ce n'est pas possible. Cela reviendrait à négliger la structure et la culture de l'effectif", a déclaré le Néerlandais. Auparavant, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong (tous deux à Liverpool) et Jonathan Tah (Bayern Munich) avaient déjà quitté Leverkusen.



Naomi Osaka se sépare de Patrick Mouratoglou Naomi Osaka (ici lors du tournoi de Wimbledon 2025) s'est séparée de son entraîneur Patrick Mouratoglou. Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY La Japonaise Naomi Osaka a annoncé lundi qu'elle se séparait de son entraîneur Patrick Mouratoglou. Leur collaboration a duré moins d'une année.

"Merci Patrick. Ça a été une expérience formidable d'apprendre à tes côtés. Je te souhaite le meilleur, tu es l'une des personnes les plus cool que j'aie rencontrées. Je suis sûre qu'on se recroisera", écrit sur ses réseaux sociaux l'ancienne numéro un mondiale.

La joueuse de 27 ans s'était associée en septembre dernier au Français, longtemps entraîneur de Serena Williams, titrée 23 fois en Grand Chelem.

Osaka n'avait pas joué en 2023 à la suite de la naissance de sa fille et a eu du mal à retrouver sa régularité après son retour sur le circuit professionnel il y a un an en raison notamment de blessures.

Actuellement classée 49e au classement WTA, la Japonaise a été éliminée au premier tour de Roland-Garros et au troisième tour de Wimbledon cette année. Durant sa collaboration avec Mouratoglou, elle a disputé une finale à Auckland en janvier et remporté le tournoi WTA 125 de Saint-Malo en mai.

Osaka est double gagnante de l'US Open (2018, 2020) et de l'Open d'Australie (2019, 2021).



Bronze a joué avec une fracture du tibia L'Anglaise Lucy Bronze a accumulé près de 10 heures de jeu sur l'Euro 2025 tout en ayant le tibia gauche fracturé. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY L'Anglaise Lucy Bronze a joué tout l'Euro 2025 avec un tibia gauche fracturé. "Mais personne ne le savait", a révélé Bronze à la "BBC" après la finale à Bâle.

Bronze était la joueuse la plus âgée des "Lionesses" au Championnat d'Europe et, malgré sa blessure, elle a passé 598 minutes sur le terrain - seules trois autres joueuses anglaises ont accumulé plus de temps de jeu. La date exacte de sa blessure n'a pas été précisée. En quart de finale déjà, elle avait fait sensation en se mettant un bandage autour de la jambe droite et en marquant plus tard le penalty décisif d'un tir puissant lors des tirs au but.

En finale, elle a été remplacée pendant les prolongations - mais pas à cause du tibia : "Je me suis blessée aujourd'hui (dimanche) au genou de l'autre jambe", a décrit Bronze.

L'entraîneur Sarina Wiegman a loué la "mentalité folle" de sa défenseuse expérimentée. Pendant ce temps, l'ancienne coéquipière de Bronze et experte de la BBC Ellen White a déclaré: "Je le dis de manière positive, mais elle est inhumaine."



De Minaur titré en sauvant 3 balles de match Alex De Minaur (à gauche) tente de consoler Alejandro Davidovich Fokina après leur finale à Washington Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Alex De Minaur est revenu de très loin avant de conquérir le titre à Washington dimanche. L'Australien a dû écarter trois balles de match en finale face Alejandro Davidovich Fokina.

De Minaur s'est imposé 5-7 6-1 7-6 (7/3) pour cueillir son 10e trophée sur le circuit principal et priver l'Espagnol d'un tout premier titre. Il va retrouver le top 10 du classement ATP grâce à ce sacre.

Mené 5-3, 30/0 dans le set décisif, puis trois fois à un point de la défaite sur son service à 5-4, Alex De Minaur est finalement sorti victorieux de la finale en un peu plus de trois heures au tie-break, sur un ace, dès sa première occasion.

Le scénario peut difficilement être plus cruel pour Davidovich Fokina, déjà accroupi tête baissée avant le dernier point, et inconsolable sous sa serviette à l'issue du match, malgré la délicate accolade de son adversaire.

A 26 ans, le no 2 espagnol reste lesté du statut peu enviable de joueur le mieux classé à ne pas avoir encore remporté de tournoi sur le circuit ATP. Pire, c'est la deuxième fois - en quatre finales - qu'il se procure en vain des balles de match. En février à Delray Beach, il en avait manqué deux contre le Serbe Miomir Kecmanovic.

Sur la troisième balle de match de Davidovich, De Minaur n'a dû sa survie qu'à 16 millimètres, selon l'ATP, quand son lob de défense a accroché la ligne de justesse. Maigre consolation pour l'Espagnol: il s'apprête à faire son entrée dans le top 20 du classement mondial, à la 19e place.



100 m dos: Mityukov éliminé dès les séries à Singapour Roman Mityukov a été éliminé en séries du 100 m dos lundi Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Médaillé de bronze olympique du 200 m dos, Roman Mityukov a échoué dès les séries du 100 m dos lundi pour son entrée en lice dans les Mondiaux en grand bassin de Singapour.

Antonio Djakovic, sur 200 m libre, et Lisa Mamié, sur 100 m brasse, ont connu le même sort.

Roman Mityukov a signé le 20e temps des séries du 100 m dos, en 53''92, à 0''60 de son record de Suisse établi en demi-finales des Mondiaux 2023 dont il avait pris la 10e place. S'il espérait forcément mieux, il a néanmoins réussi son meilleur temps de l'année.

Le Genevois a échoué à 15 centièmes d'une place en demi-finales (top 16). Il a deux jours devant lui pour peaufiner les derniers détails en vue du 200 m dos, dont les séries et demi-finales sont prévues jeudi (et la finale vendredi).

Déjà éliminé d'entrée dimanche sur 400 m libre, Antonio Djakovic n'est pas parvenu à redresser la barre sur 200 m. Le Zurichois, 27e des séries en 1'47''96, a certes battu son meilleur chrono de la saison sur la distance.

Mais le vice-champion d'Europe 2022 et médaillé de bronze européen 2023 est resté à 1''30 des demi-finales, et à plus de 2'' de son record de Suisse établi lors des Européens 2022 (1'45''32). Ces Championnats du monde sont terminés pour lui.

Lisa Mamié n'a quant à elle même pas réussi son meilleur temps de l'année sur 100 m brasse. La Zurichoise, 35e des séries en 1'08''84, a échoué à près de 2'' du top 16 et à plus de 2'' de son record national (1'06''60) qui date de 2020. Elle tentera de se ressaisir à l'occasion des 50 et 100 m brasse.

Ponti en finale à 13h46 Mais le temps fort de la journée côté suisse sera évidemment la finale du 50 m papillon, avec Noè Ponti. Le Tessinois, 2e des demi-finales en 22''72, laisse le costume de favori au Français Maxime Grousset qui a nagé en 22''61 dimanche. Ponti devra peut-être battre son record de Suisse (22''65) pour se parer d'or.



50 pap': Ponti pour une première médaille mondiale en grand bassin Le Tessinois Noè Ponti abattra sa première carte lundi aux Mondiaux en grand bassin de Singapour. La finale du 50 m papillon est programmée dès 13h46 heure suisse.

Recordman du monde et champion du monde en titre en petit bassin sur 50 m papillon, Noè Ponti est toujours en quête d'une première médaille dans des Mondiaux en grand bassin. Il a signé le 2e temps des demi-finales dimanche (22''74), derrière un impressionnant Maxime Grousset (22''61) qui s'impose comme le favori pour l'or.

Noè Ponti, médaillé de bronze olympique du 100 m papillon en 2021 à Tokyo et vice-champion d'Europe en 2022, espère bien effacer à Singapour sa désillusion de l'été 2024 à Paris. Le Tessinois de 24 ans avait alors terminé 4e sur sa distance fétiche aux derniers Jeux, et 5e sur 200 m papillon.



L'Angleterre conserve son titre européen La joie de Chloe Kelly, auteure du penalty du sacre pour l'Angleterre Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Angleterre a décroché un deuxième titre continental dimanche à Bâle, après celui conquis en 2022 à domicile.

Les "Lionesses" de la coach Sarina Wiegman ont battu l'Espagne 3-1 aux tirs au but en finale de l'Euro 2025 à Bâle.

Menées 1-0 depuis la 25e à la suite d'un but de la milieu d'Arsenal Mariona Caldentey, les Anglaises ont égalisé sur une réussite d'Alessia Russo (57e) avant de forcer la décision lors d'une séance de penalties. Elles prennent ainsi leur revanche sur la finale du Mondial 2023, remportée par l'Espagne.

La séance des tirs au but avait pourtant démarré de la pire des manières pour les Anglaises, Beth Mead manquant le coche après avoir été contrainte de retirer un penalty qu'elle avait marqué en glissant (mais en deux temps). Mais les Espagnoles ont craqué au plus mauvais moment.

Première tireuse espagnole, Patri fut ainsi la seule Ibère à trouver la faille. Mariona Caldentey et Aitana Bonmati ont vu leur tentative stoppée par Hannah Hampton, avant que Salma Paralluelo ne tire à côté. Chloe Kelly, qui avait déjà inscrit le but du titre en 2022 en finale face à l'Allemagne, n'a en revanche pas tremblé au moment d'offrir un deuxième trophée continental à l'Angleterre.

Indestructibles Les "Lionesses" de la coach Sarina Wiegman semblent bel et bien indestructibles. Après avoir frôlé l'élimination tant en quart (3-2 après les tirs au but face à la Suède, qui menait encore 2-0 à la 78e) qu'en demi-finale (2-1 après prolongation face à l'Italie, en ayant égalisé à 1-1 à la 96e), elles ont réussi un nouvel exploit dimanche soir.

L'Espagne semblait pourtant bien partie pour s'offrir un troisième trophée d'affilée, elle qui a aussi gagné la dernière Ligue des Nations. La Roja a ouvert la marque après une longue période de domination, alors que sa gardienne Cata Coll s'était montrée décisive à la 19e sur un tir à bout portant de Lauren Hemp.

Mais cette Angleterre-là ne renonce jamais. Encore malmenées en début de deuxième mi-temps, les Anglaises ont pu égaliser dès la 57e. Alessia Russo a alors repris de la tête un centre de l'indispensable Chloe Kelly, entrée en jeu dès la 41e à la suite de la blessure de Lauren James.

L'Angleterre aurait même pu prendre les commandes à la 69e. Mais Cata Coll s'est alors à nouveau montrée déterminante, cette fois-ci sur un tir de Kelly. La gardienne espagnole a également détourné deux tirs au but dans la séance fatidique, mais elle a finalement dû céder la vedette à sa vis-à-vis Hannah Hampton et à une impressionnante Chloe Kelly.



Pogacar remporte sa quatrième Grande Boucle Tadej Pogacar a remporté dimanche son 4e Tour de France Image: KEYSTONE/AP/Yoan Valat Grandissime favori au départ, Tadej Pogacar a remporté sans trembler son quatrième Tour de France. La 21e et dernière étape a été remportée en solitaire par Wout van Aert dimanche à Paris.

Tadej Pogacar a témoigné d'un sacré panache en passant à l'attaque dans cette étape qui se terminait sur les Champs-Elysées. Mais le Slovène a été lâché par Wout van Aert dans la dernière ascension de Montmartre, à 6,5 km de l'arrivée.

Vainqueur de quatre étapes dans cette Grande Boucle, Pogacar a rallié l'arrivée au 4e rang avec 19'' de retard sur le Belge, qui a réussi un sacré numéro sous la pluie sur les pavés de la Butte Montmartre. L'Italien Davide Ballerini a terminé 2e de l'étape.

Déjà sacré en 2020, 2021 et 2024 sur le Tour de France, Tadej Pogacar s'est imposé au général avec une marge confortable de 4'24 sur le Danois Jonas Vingegaard. Les écarts au général ont été gelés en raison de la pluie à 50,3 km de l'arrivée.



Super League: Lausanne-Sport et Thoune victorieux Gaoussou Diakité: deux buts pour le LS Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne-Sport a arraché la victoire 3-2 contre Winterthour lors de la 1re journée de Super League. Le promu Thoune a pour sa part réussi son retour dans l'élite en allant s'imposer 2-1 à Lugano.

Le LS a été mené à deux reprises - plutôt contre le cours du jeu - par les visiteurs zurichois après des réussites de Beyer (43e) et Gomis (64e). Mais il a trouvé les ressources pour revenir chaque fois grâce à Diakité (61e) et Sène (81e) avant de décrocher les trois points de manière méritée grâce à un nouveau but de Diakité (93e). Le Malien prêté par Salzbourg se profile déjà comme l'homme fort de l'équipe.

Thoune a pour sa part provoqué la surprise avec son succès au Cornaredo. Les bianconeri ont pourtant ouvert le score par Doumbia (16e), mais les Bernois ont renversé la situation grâce à un penalty et un coup franc de Bertone (63e/95e).



GP de Belgique: Piastri s'impose devant Norris Sixième succès cette saison pour Oscar Piastri Image: KEYSTONE/AP Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) a remporté le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps. L'Australien a devancé son coéquipier anglais Lando Norris et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Après une attente de 1h20 en raison de la pluie qui avait détrempé le circuit, le départ a enfin été donné derrière la voiture de sécurité. Celle-ci est rentrée après quatre tours, permettant à la course de démarrer pour de bon. Piastri a dépassé Norris, auteur de la pole position, peu après et a progressivement pris le large.

Ce succès, son sixième de la saison et le huitième de sa carrière, permet au pilote australien de désormais compter 16 points d'avance sur Norris au championnat. Le titre ne devrait pas échapper à l'un des deux coéquipiers chez McLaren, qui ont signé déjà leur sixième doublé en 2025.

Derrière les deux dominateurs de la saison, Leclerc s'est assuré la troisième marche du podium. Il a résisté en première partie de course aux attaques de Max Verstappen (Red Bull-Honda), qui a dû se contenter du quatrième rang devant George Russell (Mercedes). Parti des stands en 18e position, Lewis Hamilton (Ferrari) a effectué une belle remontée qui lui a permis de terminer septième.

Le jeune Brésilien Gabriel Bortoleto a apporté deux points bienvenus à l'équipe Sauber-Ferrari au terme d'une bonne course. Le vétéran allemand Nico Hülkenberg a lui fini douzième.