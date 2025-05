Tour de Romandie: Fortunato gagne la 2e étape ++ Wawrinka bat la tête de série

Mercredi, il a profité du fait que ces derniers (Evenepoel, Almeida, Rodriguez et cie) n'ont pas su collaborer pour s'échapper avec Lorenzo Fortunato, le vainqueur du jour, et trois autres coureurs. "Je savais que les gros leaders allaient se regarder et j'ai en ai bien profité. Et il y avait encore Hugh Carthy (réd: son coéquipier chez EF) qui contrôlait derrière", a souligné Baudin.

L'Italien a conquis sur les routes neuchâteloises le 6e succès de sa carrière professionnelle. Le plus marquant remonte à une étape du Giro en 2021. Au général, c'est Baudin qui devient leader avec 5 secondes d'avance sur Lecerf et 6 sur van Eetvelt.

Wawrinka s'est imposé 6-3 3-6 6-1 en 1h52 et s'est ainsi qualifié pour les quarts de finale. Il a remporté un premier succès contre l'Australien après avoir perdu leurs deux confrontations précédentes, en juillet 2023 en finale à Umag - la dernière disputée par le Suisse - et l'an passé aux JO de Paris.

Il faudra pour cela que Yamal, plus jeune joueur à remporter un titre majeur - l'Euro 2024 - en sélection, devant la légende Pelé, repousse encore un peu plus les limites, mardi à Milan, pour envoyer son club formateur en finale. Et prouver qu'il est, déjà, prêt à régner.

Même s'il fait face à une concurrence rude, dans sa propre équipe (Raphinha, Pedri...) et chez ses adversaires (Dembélé), le lauréat du trophée Kopa du meilleur espoir mondial et du prix Laureus de la révélation de l'année 2024, s'affirme, aussi, comme candidat légitime au Ballon d'Or.

Devenu le plus jeune joueur à marquer dans une demi-finale de Ligue des champions, détrônant Kylian Mbappé avec près d'un an d'avance, le jeune ailier catalan continue de battre tous les records de précocité à sa portée.

Il y a bien un peu de Messi, son idole et son modèle, dans cette gestuelle et cette capacité à éliminer sans effort, et s'appuyer sur sa patte gauche pour chercher la frappe ou déposer un caviar à l'un de ses partenaires. Voire peut-être un peu plus. "Aujourd'hui, chez Yamal, j'ai vu de tout. J'ai vu du Messi, du Neymar et même du Ronaldinho", a assuré l'ex-meneur de jeu de l'OM et d'Arsenal Samir Nasri, consultant pour Canal+.

"Ce qui m'étonne toujours dans le football, c'est qu'on se dit toujours qu'il est impossible que quelqu'un soit meilleur, ou puisse être meilleur, que Ronaldo et Messi, et à mon époque Pelé et Maradona, Zidane, R9 (réd: le Brésilien Ronaldo) ou autre. Et puis Lamine Yamal arrive", a estimé pour sa part l'ex-attaquant de l'équipe de France Thierry Henry. "C'est tout simplement fou ce qu'il fait!"

"Je ne me compare à personne, encore moins à Messi", avait affirmé Yamal en conférence de presse avant d'inscrire un nouveau but et d'effectuer une prestation magistrale lors du duel fou contre les Nerazzuri (3-3) mercredi. Mais les coups d'éclat du virtuose catalan, déjà champion d'Europe avec l'Espagne l'été dernier, s'enchaînent à une telle vitesse que la comparaison devient inévitable avec Messi, talent précoce formé à la "Masia" lui aussi et gaucher qui plus est.

Le club annonce aussi la signature pour trois ans du jeune attaquant de 19 ans Lucas Hedlund, fils de Stefan, ancien coach de Rapperswil et désormais assistant à Lugano. Et de Kevin Etter pour une année.

Fribourg-Gottéron a dévoilé son contingent pour le prochain exercice. On y retrouve deux nouveaux étrangers, le défenseur américain Michael Kapla et l'attaquant finlandais Henrik Borgström.

La venue de Luka Doncic en début d’année n’a donc pas suffi aux Lakers pour s’avancer comme l’un des prétendants au titre. Lors de cet Acte V, le Slovène a inscrit 28 points et a délivré 9 assists. Quant à LeBron James, il a marqué 22 points. Les deux "stars" ont dû toutefois composer avec des problèmes physiques lors de cette rencontre, le genou pour Doncic et la cheville pour James.

Minnesota affrontera au prochain tour le vainqueur de la série entre Golden State et Houston. Battus 131-116 mercredi soir au Texas, les Warriors ne mènent plus que 3-2.

Sur leur parquet, les Lakers se sont inclinés 103-96 devant Minnesota pour perdre cette série en – seulement – cinq rencontres. Avec ses 27 points et ses 24 rebonds, Rudy Gobert a été le "bourreau" des Lakers. Le pivot français a su admirablement exploiter la faiblesse du jeu intérieur de l’adversaire pour signer la plus belle performance de sa carrière en play-off.

Baisser de rideau pour Luka Doncic, LeBron James et les Lakers ! L’équipe la plus glamour de la NBA n’a pas passé le cap du premier tour des play-off.

Les play-off sont, en revanche, terminés pour Janis Moser. Le défenseur seelandais et Tampa Bay sont tombés devant Florida dans un derby de la Floride conclu en cinq rencontres. Sur sa glace, le Lightning a été battu 6-3 lors de l’Acte V. Tampa Bay est resté à la hauteur de Florida jusqu’à la mi-match. Mais il fut incapable de répondre au but de Sam Bennett à la 46e qui a permis aux Panthers de mener 4-3. Au bénéfice d’un temps de jeu de 12’24’’, Janis Moser a accusé un bilan de -1.

Objectif World Tour pour Tudor et Fabian Cancellara

L'équipe suisse Tudor poursuit sa croissance au sein du cyclisme mondial. Son propriétaire Fabian Cancellara s'est livré à l'agence de presse Keystone-ATS en marge du prologue du Tour de Romandie.

Depuis son arrivée sur le circuit professionnel en 2023, Tudor Pro Cycling n'a cessé de grandir. La première participation à un Grand Tour en 2024 (Tour d'Italie) a été suivie par les recrutements de la star française Julian Alaphilippe et du Bernois Marc Hirschi. Cette année, la formation helvétique découvrira le Tour de France grâce à une invitation à laquelle elle espère ne plus avoir besoin dans le futur si elle parvient à atteindre son objectif: rejoindre le World Tour, l'élite du cyclisme mondial.

Fabian Cancellara, Tudor participe pour la troisième fois au Tour de Romandie. Quel est l'objectif cette année?

"Il ne faut pas me demander ça à moi! J'ai toujours voulu rester en arrière, laisser les entraîneurs, les directeurs sportifs et les coureurs faire leur travail. Bien sûr, on espère une victoire d'étape comme en 2024 (réd: Maikel Zijlaard lors du prologue à Payerne), mais le plus important pour moi est surtout de maintenir l'esprit d'équipe de Tudor, cet esprit "born to dare" (réd: né pour oser). Cela signifie animer la course et ne pas rester derrière, sans pour autant se limiter à simplement aller en échappée pour afficher notre maillot à l'avant de la course."

On a beaucoup parlé de Tudor depuis les arrivées de Julian Alaphilippe et Marc Hirschi. Le public romand est un peu déçu de ne pas les voir sur le Tour de Romandie...

"Ce serait plus simple si on avait deux Alaphilippe et deux Hirschi! Malheureusement, il y a des planifications sportives. Nous allons participer au Giro, au Tour de France, et ils ne peuvent pas être partout. Il faut donc faire des choix qui donnent aussi des opportunités à d'autres coureurs, comme le jeune Français Mathys Rondel, qui est notre leader cette semaine."

Justement, cette première participation au Tour de France, qu'est-ce que cela signifie pour Tudor?

"C'est un grand honneur et un grand succès sportif d'y arriver dès notre troisième saison sur le circuit professionnel. Cela montre que le projet fonctionne et que nous travaillons bien. C'est vraiment important de pouvoir participer à deux Grands Tours dans l'année car cela permet de voir encore plus d'athlètes sur ce genre d'épreuve et pas seulement une équipe de huit coureurs."

Le Temps a révélé fin mars que Tudor prévoyait la construction d'un centre de performance unique en Suisse à Sursee d'ici 2027, avec un vélodrome, une soufflerie et des installations permettant de recréer certains revêtements particuliers comme les pavés. Pouvez-vous en dire plus?

"Nous sommes encore au début, mais c'est la prochaine étape de l'évolution du cyclisme en Suisse. Un lieu situé en plein coeur de la Suisse. Cela permettra de travailler de manière encore plus professionnelle et nous nous réjouissons beaucoup de voir ce projet se concrétiser."

Tudor est encore une équipe de deuxième division avec une licence ProTeams. Qu'est-ce qui vous sépare encore des formations du World Tour?

"Tout ce que je peux dire, c'est que nous faisons le maximum pour évoluer à ce niveau-là. L'équipe continue de grandir. Dans quelques années, avec le centre de performance et l'expérience que nous aurons accumulée au sein du staff et parmi les coureurs, alors peut-être que nous serons au niveau des meilleures équipes du monde. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore UAE, Ineos ou Lidl-Trek. Ce sont d'autres budgets. Mais nous sommes satisfaits de la situation actuelle. Nous sommes fiers de représenter la Suisse, avec un partenaire fidèle et un projet solide depuis ses débuts. Tout cela nous permet d'avancer sereinement."

Quel est le plan de Tudor concernant l'accession au World Tour? Le rachat d'une licence? Une promotion sportive en enchaînant les bons résultats?

"Nous prenons la chose année par année, mais il est clair que nous voulons rejoindre le World Tour un jour. L'équipe est encore jeune et nous ne pouvons pas y prétendre après seulement trois ans sur le circuit professionnel. Les choses changeront sans doute dans les trois prochaines années. C'est évidemment très important d'y arriver pour avoir un calendrier fixe et ne plus dépendre des invitations. C'est pourquoi l'un de nos grands objectifs est de faire partie des meilleures équipes ProTeams d'ici la fin de l'année, car cela nous permettrait d'être assuré de participer à certaines courses (réd: les deux meilleures équipes de deuxième division sont invitées d'office sur certaines épreuves comme le Tour de France)."