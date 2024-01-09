Loïc Meillard remporte le géant de Schladming, Marco Odermatt 4e

Une nouvelle victoire sur le fil pour Fribourg-Gottéron Un septième succès de rang pour Samuel Walser (au centre) et Fribourg-Gottéron. Image: KEYSTONE/© Adrien Perritaz On n’arrête plus Fribourg-Gottéron ! Une fois de plus, la formation de Roger Rönnberg a gagné sur le fil pour cueillir un septième succès de rang.

A Saint-Léonard, Fribourg s’est imposé 4-3 devant Ambri-Piotta sur une réussite de Lucas Wallmark après 1’39’’ de jeu dans la prolongation. C’est Samuel Walser qui avait remis son équipe à la hauteur des Tessinois à 3’31’’ de la sirène. Victorieux la veille de Genève-Servette en prolongation aux Vernets, Ambri-Piotta a cette fois lâché prise dans le "money time" contre un Gottéron qui ne cesse, il est vrai, de renverser des montagnes .

Auteur de l’ouverture du score à la 6e, Ludvig Johnson aura été, dans le camp fribourgeois, le héros malheureux de la soirée. Coupable d’une charge grossière sur Christopher Tierney derrière la cage de Reto Berra, le défenseur a, en effet, été sanctionné de 5 minutes et d’une pénalité de match pour couper l’élan des siens dans une rencontre qui s’annonçait presque sans histoire.

L'effet Dubé A Bienne, on peut presque déjà parler d’un effet Christian Dubé. Les Seelandais ont comptabilisé à nouveau lors du troisième match disputé sous la férule de Canadien. Sur leur glace, ils ont battu Ajoie 6-3. Face à un adversaire qui avait enlevé quatre de ses cinq derniers matches, Bienne a assuré sa victoire avec trois buts inscrits en l’espace de 7’01’’ dans le troisième tiers alors que les Jurassiens venaient de revenir à 3-2. A la faveur de ce succès, Bienne est revenu à 3 points de ses deux rivaux cantonaux, Berne et Langnau qui luttent également pour les deux derniers tickets pour les play-in. Victorieux 4-3 à Langnau en prolongation, Berne a comptabilisé une quatrième victoire de rang.

Victorieux 4-1 de Zoug grâce en premier lieu à deux buts inscrits lors des six premières minutes de jeu, le HC Davos est toujours le fringant leader de ce championnat. Brillants samedi à Lugano, les Grisons comptent désormais 10 points d’avance sur Fribourg-Gottéron avec un match en plus à disputer. Ils s’avancent déjà comme les vainqueurs de la saison régulière. Et on sait combien ce statut peut compter dans les séries finales !



Loïc Meillard remporte le géant de Schladming, Marco Odermatt 4e Loïc Meillard a remporté le géant nocturne de Schladming pour la deuxième fois. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Loïc Meillard a remporté mardi le géant nocturne de Schladming, en Autriche. Le skieur d'Hérémence s'est imposé devant le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen et le Français Alban Elezi Cannaferina.

Le champion du monde de slalom monte en puissance à moins de deux semaines des Jeux olympiques de Milan-Cortina, où il sera un prétendant sérieux aux médailles dans les disciplines techniques. Après sa 2e place en slalom à Kitzbühel dimanche, il a enchaîné avec un succès impressionnant sur la "Nightrace" de Schladming.

Deuxième du premier tracé en début de soirée, à seulement six centièmes du meilleur temps de Lucas Pinheiro Braathen, Loïc Braathen a sorti une deuxième manche très sérieuse pour déloger le surprenant français Alban Elezi Cannaferina du fauteuil de leader.

Et Pinheiro Braathen n'a pu que s'incliner face à celui qui s'était déjà imposé sur cette piste de la Planai en 2023. Le Brésilo-Norvégien a finalement concédé 0''73 à Meillard, qui a signé au passage sa deuxième victoire de la saison après son succès obtenu lors du géant de Val d'Isère le 13 décembre.

Odermatt 4e Quelques jours après sa déception sur la Streif, Marco Odermatt est quant à lui passé proche du podium après une première manche un poil décevante. Il est tout de même grimpé de trois rangs lors de la deuxième manche pour prendre la 4e place, à 1''26 de son coéquipier.

Odermatt et Meillard ont été les deux seuls Suisses à s'élancer du portillon de départ en soirée. Thomas Tumler, Luca Aerni et Sandro Zurbrügg n'ont pas été au bout du premier tracé sur la neige verglacée de la station autrichienne tandis que Fadri Janutin (31e, +3''06) a manqué la qualification pour un dixième.

Le camp helvétique a en revanche pu se réjouir de revoir Gino Caviezel en compétition. Le Grison, gravement blessé au genou droit à Bormio l'hiver dernier, a fait son retour, mais il a terminé à plus de 4 secondes des meilleurs et n'a pas pris part à la 2e manche.



Loïc Meillard jouera la victoire en 2e manche à Schladming Loïc Meillard a réalisé une très bonne première manche sur une piste difficile à skier. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Loïc Meillard se battra pour la victoire lors de la 2e manche du géant nocturne de Schladming mardi soir. Il est provisoirement 2e, à seulement six centièmes du Brésilien Lukas Pinheiro Braathen.

Le skieur d'Hérémence visera son deuxième succès de la saison après celui obtenu lors du géant de Val d'Isère le 13 décembre. Deuxième du slalom de Kitzbühel dimanche, il skie actuellement en pleine confiance à moins de deux semaines des Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février).

Marco Odermatt s'est quant à lui classé 7e, à près d'une seconde de Pinheiro Braathen (+0''94). Vainqueur du dernier géant à Adelboden, le Nidwaldien devra sortir le grand jeu pour monter sur le podium.

Odermatt et Meillard devraient être les deux seuls Suisses à s'élancer du portillon de départ dès 20h45. Thomas Tumler et Luca Aerni n'ont pas été au bout du premier tracé sur la neige verglacée de la station allemande.

Le camp helvétique a en revanche pu se réjouir de revoir Gino Caviezel en compétition. Le Grison, gravement blessé à Bormio l'hiver dernier, a fait son retour, mais il a terminé à plus de 4 secondes des meilleurs et ne participera vraisemblablement pas à la 2e manche.



Tenue en échec par l'Islande, la Suisse ne verra pas les demies Les Suisses ont été rejoints sur le fil par les Islandais. Image: KEYSTONE/EPA/Johan Nilsson L'équipe de Suisse et l'Islande ont terminé dos à dos mardi à l'Euro 2026 (38-38). Ce match nul à Malmö enterre les derniers maigres espoirs des Suisses de se qualifier pour les demi-finales.

Après un match nul contre la Hongrie (29-29) et une défaite face à la Croatie (28-24), les Helvètes ne comptent que deux points dans le groupe II du tour principal. Même une victoire lors de leur dernier match ne suffirait pas aux hommes d'Andy Schmid pour rallier le dernier carré.

Ces derniers ont toutefois livré une belle face à une nation de handball. Ils auraient même pu s'imposer avec un peu plus de solidité dans le "money time". Mais comme face aux Féroé lors du tour préliminaire et à la Hongrie, ils ont été rejoints sur le fil.

La Suisse aura l'occasion de finir sur une bonne note face à l'un des pays hôtes. Elle affrontera la Suède mercredi (20h30) pour son dernier match du tournoi.



Stephan Lichtsteiner: "Je veux saisir cette chance" Au lendemain de sa nomination, Stephan Lichtsteiner s'est présenté pour la première fois devant les médias en tant qu'entraîneur du FC Bâle.

L'ancien capitaine de l'équipe de Suisse s'est efforcé de dégager une énergie positive: "Je veux saisir cette chance."

Désormais ex-coach de Wettswil-Bonstetten en 1re ligue, Stephan Lichtsteiner était accompagné par le directeur sportif rhénan Daniel Stucki à l'heure de faire face aux représentants des médias mardi. Il sait que sa tâche annonce ardue, et que le défi est immense.

"Le défi est énorme, c'est clair. Surtout avec les trois grands matches à venir", jeudi lors de la dernière journée d'Europa League, dimanche en championnat face au leader Thoune et mercredi prochain à St-Gall en quart de finale de la Coupe. "Mais je me sens capable de relever ce défi. Je veux saisir cette chance", a-t-il lâché.

Son inexpérience au plus haut niveau dans le rôle d'entraîneur a fait parler mardi à Bâle. "C'est un risque pour les deux parties, c'est évident", a convenu d'entrée Daniel Stucki. "Mais il existe plusieurs exemples où cela a fonctionné: Pep Guardiola au FC Barcelone après un an dans les équipes juniors. Vincent Kompany au Bayern Munich, après avoir été entraîneur-joueur à Anderlecht et avoir été relégué de la Premier League avec Burnley. Andrea Pirlo à ses débuts à la Juventus", a-t-il énuméré.

"Il y a aussi des exemples négatifs, c'est vrai", a-t-il concédé. "Mais pour nous, c'est une grande chance de pouvoir recruter quelqu'un comme Stephan Lichtsteiner, qui était un grand joueur. +Steph+ était très curieux, très méticuleux, très attentif aux détails et très professionnel chez nous dans les équipes juniors. Il n'était pas du genre à croire qu'il savait déjà tout. Il me rappelait Lucien Favre à l'époque où j'étais joueur."

"Un football dominant" Stephan Lichtsteiner a aussi évoqué les contacts entre les deux parties. "Nous sommes en contact depuis longtemps, notamment grâce à mon passage dans les équipes juniors du FCB", a-t-il souligné. "Il a toujours été question de prendre en charge les M21 et d'y peaufiner les détails. L'occasion s'est maintenant présentée avec l'équipe première, et je veux la saisir", a-t-il répété.

Le Lucernois de 42 ans s'est montré très clair également concernant ses idées, son projet de jeu. "J'essaie d'être crédible, et si j'y parviens l'équipe me suivra. J'imagine un football qui me correspond et qui correspond à l'équipe: un football avec du courage et de la conviction", a-t-il détaillé.

"Je vise clairement un football dominant. Nous avons une équipe de grande qualité, je suis convaincu que nous pouvons y arriver. Et rien ne vaut l'équipe: l'équipe est toujours au premier plan, et chacun doit toujours savoir ce qu'il a à faire. Dans un premier temps, il s'agit surtout de créer des occasions et de marquer des buts", a encore lâché le nouvel homme fort du FCB.



Une 10e demi-finale majeure pour Alcaraz Carlos Alcaraz est à deux succès d'un Grand Chelem de carrière.

Le no 1 mondial s'est hissé pour la première fois dans le dernier carré de l'Open d'Australie, où il affrontera Alexander Zverev (ATP 3) vendredi pour une place en finale. Il s'agira de sa 10e demi-finale dans un Majeur.

Impressionnant, Carlos Alcaraz a dominé le dernier représentant australien Alex De Minaur (ATP 6) 7-5 6-2 6-1 en 2h15' mardi en quart de finale. Le sextuple vainqueur de Grand Chelem (deux titres à Roland-Garros, à Wimbledon et à l'US Open) n'a toujours pas perdu le moindre set dans ses cinq premiers matches de la quinzaine.

Déjà battu dans leurs cinq précédents duels, Alex De Minaur n'a pourtant rien lâché. Surtout dans un premier set accroché, dans lequel il est revenu de 3-0 à 3-3 puis de 5-3 à 5-5. Mais le véloce Australien n'est pas parvenu à conserver le niveau qui fut le sien dans les dix premiers jeux, finissant par plier face à la puissance et à la variété des coups de son adversaire.

Redoutable dans les moments clés, Carlos Alcaraz a assommé son adversaire pour faire passer le score de 5-5 à 7-5 3-0, avant de signer à nouveau le break d'entrée dans la troisième manche. Impuissant, Alex De Minaur s'est ainsi heurté une nouvelle fois à son plafond de verre, échouant pour la septième fois en sept apparitions en quarts de finale de Grand Chelem.



Omlin prêté à Leverkusen Jonas Omlin terminera la saison sous le maillot du Bayer Leverkusen. Le gardien international suisse débarque en prêt en provenance du Borussia Mönchengladbach, ont annoncé les deux clubs.

Omlin (32 ans) évolue depuis 2023 à Mönchengladbach, dont il a défendu la cage à 36 reprises. Gêné par diverses blessures, il a perdu son statut de titulaire au profit de Moritz Nicolas zurück. Son dernier match de Bundesliga remonte à sept mois déjà.

Ce prêt s'explique aussi par la blessure du gardien no 1 de Leverkusen, Mark Flekken, dont l'absence est estimée à plusieurs semaines. Jonas Omlin sera en concurrence avec Janis Blaswich et Niklas Lomb.



Svitolina écrase Gauff en moins d'une heure Elina Svitolina (WTA 12) défiera Aryna Sabalenka (WTA 1) jeudi en demi-finale de l'Open d'Australie. L'Ukrainienne a balayé Coco Gauff (WTA 3) 6-1 6-2 en moins d'une heure mardi en quart de finale.

Titrée à Auckland une semaine avant les trois coups de cet Open d'Australie, Elina Svitolina a cueilli sans aucune difficulté son neuvième succès en neuf matches disputés cette saison. Coco Gauff lui a facilité la tâche: l'Américaine a cumulé 26 fautes directes (dont 5 doubles) pour seulement 3 coups gagnants...

Elina Svitolina (31 ans) figure pour la cinquième fois dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, la première à Melbourne. L'épouse de Gaël Monfils n'a encore jamais dépassé ce stade de la compétition dans un Majeur, y échouant deux fois sur le gazon de Wimbledon (2019, 2023) et une à New York (2019).

Malgré sa confiance actuelle, l'Ukrainienne fera forcément d'outsider face à Aryna Sabalenka jeudi. Elle n'a gagné qu'un seul des cinq précédents duels livrés face à la Bélarusse, il y a près de six ans et sur terre battue à Strasbourg.



Poignet cassé pour Jay Vine après sa rencontre avec un kangourou Jay Vine a remporté le Tour Down Under dimanche en Australie malgré une fracture au poignet gauche occasionnée par une collision avec un kangourou.

Son équipe UAE l'a révélé mardi, en annonçant que le coureur australien avait été opéré avec succès.

"Après la course, Jay s'est plaint de douleurs au poignet causées par sa chute dans la dernière étape. Des examens ont révélé une fracture du scaphoïde du poignet gauche et il a été opéré avec succès mardi matin", a déclaré le Dr Adrian Rotunno, directeur médical de la formation émiratie, dans un communiqué qui ne donne pas de précisions sur la durée d'indisponibilité du coureur.

La dernière étape de ce Tour Down Under a été mouvementée, marquée par l'irruption de deux kangourous sur le parcours, causant la chute de plusieurs coureurs à 95 km de l'arrivée. Quatre avaient dû abandonner, dont le coéquipier de Vine, le Danois Mikkel Bjerg, victime de fractures à l'épaule et à la main, ainsi que le Néerlandais Menno Huising qui s'est cassé la clavicule.

"Tout marchait comme prévu et puis, malheureusement, on a perdu Mikkel. Il a percuté le kangaroo qui a rebondi sur moi. On aurait dit une partie de flipper. Mais je ne suis pas tombé lourdement", avait expliqué Jay Vine à l'arrivée avant d'aller soulever le trophée de vainqueur.

L'équipe UAE, qui avait pulvérisé le record de victoires sur une saison (97) en 2025, a payé un lourd tribut lors de cette première course World Tour de l'année avec pas moins de quatre abandons dont celle de l'Equatorien Jhonathan Narvaez, victime de fractures par compression aux vertèbres thoraciques après une violente chute lors de la quatrième étape samedi.



Zverev dans le dernier carré à Melbourne Alexander Zverev disputera sa 10e demi-finale de Grand Chelem vendredi à Melbourne. Le no 3 mondial, finaliste malheureux de l'Open d'Australie 2025, a écarté Learner Tien (ATP 29) mardi.

L'Allemand de 28 ans, qui est toujours en quête d'un premier sacre majeur, s'est imposé 6-3 6-7 (5/7) 6-1 7-6 (7/3) en 3h11 devant l'Américain de 20 ans. Il a écarté une balle de deux manches partout à 5-6 sur son service, avant de survoler le deuxième tie-break de cette partie.

Auteur d'un récital dans un troisième set où il n'a lâché que 12 points, Alexander Zverev tentera vendredi de se qualifier pour sa quatrième finale de Grand Chelem. Le champion olympique de Tokyo 2021 affrontera en demi-finale le no 1 mondial espagnol Carlos Alcaraz ou l'Australien Alex De Minaur (ATP 6).

Zverev et Tien se sont affrontés dans les conditions de l'indoor. L'indice guidant le protocole "chaleur extrême" a en effet atteint son maximum mardi à l'Open d'Australie, alors que la température pourrait atteindre les 45°C à Melbourne. Le toit de la Rod Laver Arena a été fermé juste avant cette partie.



Le Lightning "blanchit" le Mammoth lundi en NHL Le Tampa Bay Lightning a mis fin à la belle série du Mammoth lundi en NHL. Janis Moser et ses équipiers se sont imposés 2-0 en Floride face à Utah, qui avait gagné ses cinq derniers matches.

Joueur le plus utilisé de son équipe avec 25'29 passées sur la glace, Janis Moser a été crédité d'un assist sur le 2-0 signé Anthony Cirelli à 46'' de la fin du match en supériorité numérique. Le défenseur biennois en est à 17 points (5 buts, 12 assists) cette saison et affiche toujours le troisième meilleur différentiel de la ligue (+37 au total).

Le Lightning, qui a gagné 15 de ses 17 derniers matches pour pointer en tête de la Conférence Est, avait également ouvert la marque en "power play" grâce au 14e but de la saison du défenseur Darren Raddysh (38e). L'homme du match fut néanmoins le portier russe Andrei Vasilevskiy, auteur de 28 arrêts pour son 42e blanchissage en saison régulière de NHL.



All-Star week-end: George et Niederhäuser retenus Deux Suisses auront l'honneur de prendre part au All-Star week-end de la NBA, prévu du 13 au 15 février à Los Angeles.

Kyshawn George et Yanic Konan Niederhäuser ont en effet été retenus pour le tournoi des "Rising Stars" (étoiles montantes) qui réunira les meilleurs espoirs.

Kyshawn George (22 ans) fait partie des joueurs de deuxième année ("sophomores") sélectionnés pour ce tournoi. L'ailier canado-suisse des Washington Wizards, touché à une cheville samedi face aux Hornets, a progressé de manière spectaculaire cette saison: il affiche des moyennes de 15,5 points, 5,8 rebonds et 5,1 assists par match.

Le "rookie" Yanic Konan Niederhäuser (22 ans également) est quant à lui l'un des représentants de la G-League, antichambre de la NBA. Le pivot fribourgeois a toutefois déjà eu l'occasion de s'illustrer sous le maillot des Los Angeles Clippers: il a déjà été aligné à 25 reprises, inscrivant à deux reprises 16 points dont une face aux Wizards de Kyshawn George le 14 janvier.

Niederhäuser évoluera à domicile dans ce tournoi des étoiles montantes, qui se déroulera le vendredi 13 février dans l'antre des Clippers. Le Fribourgeois jouera en compagnie des autres représentants de la G-League, alors que George figurera dans l'une des trois équipes composées des joueurs établis en NBA. Trois matches sont prévus, soit deux demi-finales et une finale.



Sabalenka se hisse dans le dernier carré Aryna Sabalenka (WTA 1) s'est qualifiée sans trop de difficultés pour les demi-finales de l'Open d'Australie mardi. La Bélarusse a disposé de la jeune et prometteuse Iva Jovic (WTA 27) 6-3 6-0.

"Ne regardez pas le score, c'était très dur !", a pourtant lancé après 1h29 de match Aryna Sabalenka, qui n'a toujours pas perdu le moindre set en cinq tours cette année. "Elle m'a poussée dans mes retranchements, ça a été une bataille très dure", a-t-elle assuré.

Les statistiques montrent toutefois que la Bélarusse de 27 ans a dominé les débats face à l'Américaine de 18 ans: 7 aces contre 1, 31 coups gagnants contre 12 et aucun break concédé (5 balles de break sauvées, et 4 sur 9 en sa faveur converties).

Pour sa quatrième demi-finale de suite à Melbourne, Aryna Sabalenka affrontera jeudi l'Américaine Coco Gauff (WTA 3) ou l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 12). Elle vise un troisième titre à l'Open d'Australie (après 2023 et 2024), qui serait son cinquième en Grand Chelem avec également deux US Open en 2024 et 2025.



Une "première" pour Csillag, un trophée pour Schertenleib Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin.

Alors que la Super League féminine est encore en pause hivernale jusqu'au 6 février, de nombreuses joueuses de l'équipe de Suisse ont déjà repris du service à l'étranger.

ANGLETERRE. Aurélie Csillag a quitté le SC Fribourg, en Allemagne, il y a seulement une semaine pour rejoindre Liverpool en Angleterre. Ce week-end, la joueuse de 23 ans a été titularisée lors de la victoire 2-0 face à Tottenham et a joué environ 80 minutes. Sa remplaçante Mia Enderby a marqué les deux buts du match, à la 94e et à la 95e minute.

ANGLETERRE. Entrée en jeu à la 65e pour sa première apparition avec Leicester, Alisha Lehmann a provoqué l'autogoal d'Eva Nyström à la 85e pour permettre à sa nouvelle équipe de revenir à 2-1 face à West Ham. Mais Leicester s'est finalement incliné 2-1 face à West Ham, qui a aligné les internationales suisses Leila Wandeler (remplacée à la 69e) et Seraina Piubel (entrée dans les arrêts de jeu).

ANGLETERRE. Le week-end a été moins fructueux pour Aston Villa. L'équipe de Noelle Maritz s'est inclinée 1-4 face à Manchester United. Maritz, qui a joué tout le match, a délivré la passe décisive du seul but de son équipe.

ESPAGNE. En finale de la Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone s'est imposé face au Real Madrid. Sydney Schertenleib, qui est entrée en jeu à la 84e minute, a pu célébrer le but décisif sur le terrain. Alexia Putellas a marqué le 2-0 sur penalty à la 93e minute, scellant ainsi la victoire de Barcelone.

ALLEMAGNE. Irina Fuchs a joué un rôle décisif dans la victoire 1-0 de Cologne contre le SC Fribourg. La gardienne, qui a déjà été sélectionnée en équipe nationale, a arrêté un penalty dans le temps additionnel, assurant ainsi la victoire de son équipe. Svenja Fölmli et Leela Egli ont débuté le match pour Fribourg, tandis que Julia Stierli et Alena Bienz sont entrées en cours de jeu.

