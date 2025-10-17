Un athlète du giron Federer remporte la Diagonale des Fous

Sponsorisé par l'équipementier On, qui compte Roger Federer parmi ses actionnaires, Baptiste Chassagne a remporté ce vendredi le célèbre Grand Raid sur l'île de la Réunion. Il s’agissait de sa toute première participation à l'épreuve.

C’est une victoire de poids pour l’équipementier suisse On: vendredi, Baptiste Chassagne, qui a rejoint la marque zurichoise en février dernier, s’est imposé sur la mythique Diagonale des Fous, l’un des quatre Majeurs de l’ultra-trail.

Chassagne a dominé l’épreuve de bout en bout, alors qu’il la découvrait et n’en était qu’à son troisième 100 miles. Il avait auparavant terminé deux UTMB, dont l’un à la deuxième place en 2024 sous les couleurs de Nike. Néanmoins, cette victoire à la Réunion reste bel et bien celle d’un novice.

Parti jeudi soir de Saint Pierre, Baptiste Chassagne, 31 ans, a rejoint le stade de la Redoute à Saint‑Denis – renommé en stade de la délivrance durant le Grand Raid – en 23 heures et 31 minutes. Un temps canon pour une édition 2025 qui dépassait les 178 kilomètres.

A titre de comparaison, le vainqueur de l’an passé, Mathieu Blanchard, avait bouclé un parcours plus court de trois kilomètres en 23 heures et 25 minutes. Le record officiel de l’épreuve reste bien sûr en possession de François D’Haene, en 22 heures et 58 minutes. Or ce temps avait été réalisé sur le tracé classique de 165 kilomètres. Cela en dit long sur la performance de Chassagne, récent 11e des Mondiaux de trail long en Espagne.

Selon les derniers pointages, Yannick Noël et Aurélien Dunand-Pallaz, nettement distancés, devraient compléter le podium de ce Grand Raid 2025.



(roc)