Rémi Bonnet pourrait écraser le record du monde lors du KV de Fully, le samedi 18 octobre 2025. Image: Dr

Ce Romand part à l'assaut du record du monde en Valais

L'épreuve valaisanne du Kilomètre Vertical de Fully est en ébullition. Alors que Rémi Bonnet s'apprête à chasser le record du monde ce samedi 18 octobre, la présidente du comité d'organisation évoque une édition 2025 (déjà) mouvementée.

Née officiellement le 3 novembre 2001, la course du Kilomètre Vertical de Fully est un morceau mythique du sport valaisan et même mondial. Le tracé du funiculaire désaffecté du village fulliérain était autrefois le terrain d'entraînement des alpinistes pour préparer la nouvelle saison.

Aujourd'hui, ils sont 775 (une centaine de coureurs sont refusés chaque année) à transpirer un dossard sur le dos et affronter une pente qui frôle 60% de déclivité. Si bien que les bâtons sont fortement recommandés et les casques obligatoires, au contraire des écouteurs et autres systèmes audio qui sont prohibés. «On vient de rajouter au règlement cette interdiction. Au regard de la pente, si un caillou dévale, cela peut devenir très dangereux», informe la présidente du comité d'organisation, Katia Bérard.

Le comité d'organisation au grand complet. Derrière: Florence Kieffer, Katia Bérard, Michellod Manon et Delphine Abbet. Devant: Pascal Panchaud, Richard Bérard et Olivier Abbe. Image: Facebook

Cette édition 2025 s'annonce unique. La marque Red Bull et son athlète, le flamboyant Rémi Bonnet, fomentent depuis plusieurs semaines une vaste opération qui doit envoyer le Suisse sur le toit du monde. Traileur et skieur-alpiniste aux multiples lauriers, le Fribourgeois a écrasé la concurrence lors de sa reconnaissance, dimanche 12 octobre, selon ses données Strava. Il a bouclé le parcours de 1,9 kilomètres et 1000 mètres de dénivelé en 28'29''. Un temps absolument canon, qui relègue Kilian Jornet à plus d'une minute et 22 secondes (29'51''), l'ancien détenteur du «KOM» sur la célèbre application. Mais officiellement, c'est bien l’Italien Philip Götsch qui possède le record en 28'53'', établi lors de l'édition 2017.

Etait-ce une manière de faire monter la température de la part des organisateurs? Katia Bérard n'était au courant de rien, assure-t-elle, surtout pas du désir de Rémi Bonnet de se tester avant l'épreuve du samedi 18 octobre:

«Il était prévu qu’il garde son projet secret. Qu’il vienne faire la course, c'était acté, mais il était nullement décidé qu’il en parle. Et après la diffusion de son exploit sur Strava, le buzz a été énorme.»

La présidente confie que le téléphone n'arrête pas de sonner depuis. Il est difficile pour le comité de gérer cette médiatisation instantanée. «Nous sommes tous des bénévoles et nous bossons tous et toutes à 100%. Et il reste difficile de suivre la cadence, les demandes ont explosé», renseigne-t-elle au bout du fil.

Une reconnaissance et un temps canon pour Rémi Bonnet. Comme l'a commenté Kilian Jornet sous le post du Fribourgeois: «A bloc». Image: Instagram

Nous avons tenté d'atteindre le natif de Charmey pour en discuter. Impossible. Nos messages sont restés lettres mortes. «Il y a deux personnes de Red Bull qui coordonnent tout. Elles sont venues faire des repérages trois semaines avant, pour des prises de vue avec des drones», explique Katia Bérard. L'événement valaisan profitera donc d'une belle vitrine publicitaire.

«Persuadée qu'il va battre le record»

Si la présidente est «persuadée que Rémi Bonnet va battre le record du monde» sur cette ligne droite intraitable, tracée entre la Belle Usine jusqu'aux Garettes, d'autres concurrents méritent aussi une attention particulière.

A commencer par une athlète qui brille en ce moment: la Haut-Savoyarde Axelle Gachet-Mollaret. La traileuse et skieuse-alpiniste vient en Valais pour arracher le record du monde, à l'instar de Rémi Bonnet. La présidente du comité d'organisation appuie:

«Elle vient de faire moins de 33 minutes sur le kilomètre vertical des Grand-Serre, en France. Elle vient pour faire tomber le record (réd: du monde). Mais elle n'a rien communiqué»

Une absente de marque est toutefois à déplorer: la recordwoman Christel Dewalle, qui a effectué un temps de 33’43'', n'est pas remise d'une grosse crève, selon les organisateurs.

Et chez les hommes, outre la superstar Rémi Bonnet, Henri Aymonod, spécialiste de ce genre d'effort, vient de gagner en Italie le Kilomètre vertical de Chiavenna-Lagùnc. Un sérieux candidat. L'Italien est capable de descendre en-dessous des 30 minutes à Fully (29'56''). Ce même temps lui avait permis, le 19 octobre 2024, de gagner en Valais.

C'est donc sous les meilleurs auspices que KV de Fully se présente cette année. Katia Bérard rappelle «l'énorme travail» de l'Office du tourisme de Fully et nous lâche, en guise de conclusion, que «la course a failli ne pas avoir lieu». «Aux 700 mètres, il y a des travaux en cours. Ce qui est fantastique, c'est qu'ils les stoppent et remettent en état le tracé rien que pour la course».

Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Et comble de bonheur, la météo sera au rendez-vous, s'en réjouit Katia Bérard:

«C’est la première année qu’il ne pleut pas les jours qui précèdent l'épreuve»

Tout est réuni pour Rémi Bonnet, qui partira à la conquête du record du monde à 12 heures 28 minutes et 20 secondes, précisément.