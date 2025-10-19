La prouesse de cette navigatrice expose une réalité inquiétante
Il y a 30 ans, la traversée du passage du Nord-Ouest ne pouvait se faire qu'en brise-glace. La navigatrice brésilienne Tamara Klink l'a accomplie à la voile et en solitaire, un exploit rendu possible par la fonte des glaces dans l'Arctique liée au réchauffement climatique.
A 28 ans, elle est devenue en septembre la deuxième femme au monde et la première personne latino-américaine (hommes et femmes confondus) à avoir parcouru ainsi les 6500 km entre le Groenland et l'Alaska, à bord de «Sardinha 2» (Sardine 2), un monocoque en acier de seulement dix mètres de long.
«Très peu de personnes ont traversé le passage du Nord-Ouest en solitaire (réd: elle est la 14e au total), non seulement parce que c'est un vrai défi, mais aussi parce que c'était impossible. L'eau était gelée tout l'hiver et partiellement en été», dit-elle lors d'un entretien à l'AFP à Rio de Janeiro.
Selon l'ONU, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température moyenne supérieure de 1,5°C à celle de la période pré-industrielle (1850-1900).
«Ce sera très compliqué d'inverser la tendance si nous ne prenons pas de décisions fermes et courageuses au cours de cette décennie», insiste-t-elle, alors que son pays, le Brésil, accueille en novembre la COP30, conférence de l'ONU sur le climat, dans la ville amazonienne de Belem.
«Bon voyage»
Fille d'Amyr Klink, célèbre navigateur brésilien, Tamara a hérité de lui son amour pour l'exploration. «J'avais 12 ans quand j'ai demandé à mon père de m'aider à commencer à naviguer seule. Il m'a dit qu'il m'aiderait avec zéro bateau et zéro conseil. Il m'a juste répondu: "Dis-moi quand tu seras prête et bon voyage"», raconte-t-elle.
La traversée du passage du Nord-Ouest est «le point d'orgue d'un projet de deux ans». «D'abord, j'ai navigué depuis la France jusqu'au Groenland, j'y ai passé l'hiver, puis j'ai navigué vers l'Alaska». Avant la traversée, qui a duré deux mois, elle a passé les huit mois d'hiver dans son voilier dans la baie de Disko, au Groenland.
En 2021, Tamara Klink avait accompli son premier exploit en solitaire en traversant l'Atlantique sur 13 000 kilomètres entre la Norvège et le Brésil, à bord du premier «Sardinha», acheté «au prix d'un vélo».