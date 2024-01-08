Le LHC battu à Ambri ++ L'Atlético jouera les 8es

L'Inter Milan éliminé de la Ligue des champions par Bodö/Glimt Manuel Akanji (à droite) et l'Inter sont déjà éliminés de la Ligue des champions. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le finaliste sortant au tapis! L'Inter Milan a été éliminée dès les barrages de la Ligue des champions face à Bodö/Glimt, vainqueur 2-1 mardi à San Siro après sa victoire 3-1 à l'aller en Norvège.

Privé de son attaquant star Lautaro Martinez, blessé lors du match aller, l'Inter n'a pas réussi à rattraper son retard de deux buts concédé sur la pelouse du Petit Poucet scandinave. Pire, le leader souverain du championnat italien s'est incliné devant son public au terme d'une prestation pas vraiment mémorable.

Après Yann Sommer, fautif sur l'un des buts à l'aller, c'est Manuel Akanji qui a précipité la défaite des Nerazzurri. Le visage bandé après avoir été victime d'un choc, le défenseur de l'équipe de Suisse n'a pas résisté au pressing adverse et a littéralement offert sur un plateau le 1-0 aux Norvégiens (58e).

Un vrai camouflet Auparavant, l'Inter avait entamé la partie avec envie, mais s'est montré beaucoup trop brouillonne pour réussir à tromper le gardien russe Nikita Haikin, l'un des rares non-Norvégiens de l'effectif de Bodö/Glimt.

Le demi-finaliste sortant de l'Europa League, tombeur de Manchester City et de l'Atlético Madrid en phase de ligue, a confirmé son excellente forme du moment en doublant la mise à la 72e. Hakon Evjen a enterré les derniers espoirs intéristes d'un joli enchaînement contrôle-frappe.

C'est un véritable camouflet pour l'Inter Milan, battu 5-2 sur l'ensemble des deux matches. La réduction du score d'Alessandro Bastoni à la 76e n'a eu aucune incidence sur l'issue finale: les Italiens ont été balayés par une équipe dont le championnat s'est achevé en novembre et ne reprendra qu'en mars...

Newcaste et Leverkusen passent Newcastle a pour sa part tranquillement assuré sa qualification pour les 8es de finale face à Qarabag. Les Magpies, vainqueurs 6-1 à l'aller en Azerbaïdjan, se sont imposés 3-2 après avoir mené 2-0 dès la 6e minute.

Enfin, le Bayer Leverkusen sera également au rendez-vous des 8es de finale. Le club allemand a validé sa qualification avec un nul 0-0 contre l'Olympiakos après sa victoire 2-0 à l'aller en Grèce.

Un tirage au sort prévu vendredi déterminera les futurs adversaires des qualifiés. Bodö/Glimt affrontera Manchester City ou le Sporting Portugal, Newcastle fera face à Chelsea ou Barcelone et Leverkusen défiera Arsenal ou le Bayern Munich.



La pause ne profite pas à Lausanne, battu à Ambri Kevin Pasche (gardien) et Lausanne rentrent du Tessin avec un seul point. Image: KEYSTONE/Andrea Branca Lausanne n'a pas profité de la pause olympique pour repartir sur de bonne bases. Genève et Ajoie ont aussi perdu, laissant Fribourg seul Romand victorieux lors de la reprise de National League mardi.

S'il entend définitivement sortir de la mauvaise passe qu'il a connue en ce début d'année, Lausanne devra se décider à jouer ses matches durant 60 minutes. Le LHC a en effet montré plusieurs visages à Ambri, avant de s'incliner en prolongation (3-2).

Celui du renouveau, d'abord, incarné par le retour de blessure d'Antti Suomela. Le Finlandais n'a pas traîné pour faire trembler les filets. Sa quatrième réussite de la saison est tombée après une petite minute de jeu seulement, avant qu'Ahti Oksanen ne double la mise (18e).

Mais les Vaudois se sont ensuite (trop) relâchés dans le tiers médian, permettant à Ambri de revenir à 2-2. Geoff Ward a d'ailleurs beaucoup brassé ses trios, en vain.

En "overtime", Jesse Virtanen a offert la victoire aux Léventins, punissant des Lausannois qui semblaient pourtant avoir le match en main après un tiers.

Fribourg conforte sa deuxième place Fribourg-Gottéron a lui aussi vécu un match sur courant alternatif, avant de prendre le dessus sur Zoug en Suisse centrale (3-1).

Les Dragons ont eu du mal à se mettre dedans, mais ont tout de même su ouvrir le score grâce à une déviation de Samuel Walser (12e). Et alors qu'ils allaient mieux, les Fribourgeois ont concédé l'égalisation de Sven Senteler à la 36e.

Une autre mauvaise nouvelle a suivi: Reto Berra a dû céder sa place à Loïc Galley dans le dernier tiers. Une période qu'ont néanmoins parfaitement débutée les Dragons, en marquant le 2-1 en power-play (41e), avant de conclure dans la cage vide (59e) pour conforter leur deuxième place.

Genève manque sa reprise En s'inclinant 4-1 à Rapperswil, Genève a, comme Lausanne, manqué sa reprise. Littéralement, puisque Malte Strömwall a ouvert le score après seulement 43 secondes.

Sakari Manninen lui a répondu en box-play (8e), mais Tyler Moy a remis les siens devant (36e) et Rappi a encore inscrit deux buts dans la cage vide. Cette victoire permet aux Saint-Gallois de revenir à sept longueurs des Aigles et de Lausanne.

Bienne prend deux points Bienne a ramené deux points importants du Tessin. Les Seelandais ont vaincu Lugano 4-3 après les tirs au but et reviennent à deux points des play-in.

Il n'a d'abord fallu que 55 secondes à Curtis Valk, arrivé au Tessin fin janvier en provenance de la KHL, pour marquer son premier but sous son nouveau maillot. Bienne a ensuite résisté aux Tessinois en revenant au score à deux reprises, avant de prendre les devants à la mi-match. Lugano a toutefois frustré son adversaire en égalisant à moins de cinq minutes du terme.

Ce résultat reste néanmoins important pour Bienne, car leurs rivaux ont perdu des plumes. Langnau a perdu à Davos (4-3) et Berne a été battu par Kloten (2-1 ap). Enfin, Ajoie s'est incliné d'un seul but à Zurich (2-1) et est désormais mathématiquement assuré de jouer le play-out.



L'Atlético jouera les 8es de finale de la Ligue des champions Alexander Sorloth (à droite) a mené l'Atlético à la victoire avec son "hat-trick". Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Tenu en échec à l'aller (3-3), l'Atlético Madrid a obtenu sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions mardi. Les Espagnols ont battu le Club Bruges 3-1.

L'Atlético a profité d'un triplé de son attaquant norvégien Alexander Sorloth (23e/76e/87e) et d'un but de l'Américain Johnny Cardoso au retour des vestiaires (48e) pour rallier les 8es, où il affrontera un club anglais, Liverpool ou Tottenham (tirage au sort vendredi).

Les Madrilènes ont tout de même douté en première période après le premier but de Sorloth, qui a profité d'une bévue du portier belge Simon Mignolet. "Le Club" a ensuite égalisé sur corner (36e Ordonez) et aurait pu prendre les devants avant la mi-temps sans un arrêt exceptionnel du gardien de l'Atlético Jan Oblak.



France: Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol Achraf Hakimi se dit innocent Image: KEYSTONE/AP/Emma Da Silva Achraf Hakimi a été renvoyé en procès pour viol sur une jeune femme en février 2023. Le joueur du Paris Saint-Germain affirme être innocent.

"Aujourd'hui, une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu'elle est fausse", a réagi le joueur sur X. "J'attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement", a ajouté l'international marocain âgé de 27 ans.

Fin février 2023, une jeune femme, âgée alors de 24 ans comme le joueur, s'était d'abord rendue dans un commissariat du Val-de-Marne, où elle avait déclaré avoir été violée, sans porter plainte. "Un procès est ordonné en présence d'une accusation qui repose sur la seule parole d'une femme qui a fait obstacle à toutes les investigations, qui a refusé tous les examens médicaux et recherches ADN, qui a refusé l'exploitation de son téléphone portable, qui a refusé de donner le nom d'un témoin-clé", a réagi l'avocate du joueur, Me Fanny Colin.

La partie civile avait affirmé selon une source policière que le joueur l'avait embrassée, commis des attouchements sans son consentement avant de la violer. Contactée, l'avocate de la jeune femme, Me Rachel-Flore Pardo, n'avait pas immédiatement réagi à ce renvoi.

Me Colin a estimé que les "deux expertises psychologiques" de la victime "ont révélé le manque de lucidité sur les faits qu'elle prétend dénoncer" et souligne notamment "qu'elle a tenté de dissimuler à l'autorité judiciaire plusieurs messages échangés avec l'une de ses amies projetant de dépouiller (sic) Monsieur Hakimi".



Austin: Rebeka Masarova qualifiée pour le 2e tour Rebeka Masarova à l'aise à Austin Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Rebeka Masarova (WTA 120) a franchi le 1er tour du tournoi WTA 250 d'Austin. La Bâloise a battu la Chinoise Xinyu Wang (WTA 30) 6-3 6-2 en 1h07.

Elle a ainsi aligné un troisième succès au Texas après avoir remporté deux parties lors des qualifications. Au prochain tour, la Suissesse sera aux prises avec l'Américaine Whitney Osuigwe (WTA 163), elle aussi issue des qualifications.



Encore six journées pour faire la différence Après trois semaines de pause olympique, le sprint final de la phase qualificative de National League est lancé mardi. La lutte pour les places en play-off et en play-in est au centre de l'attention.

Il reste encore six matchs à disputer en moins de deux semaines (cinq pour Gottéron et Ajoie) avant de savoir qui accédera directement aux play-off (top 6) ou aux play-in (7-10e), qui pourra prendre prématurément des vacances (11e et 12e) et qui devra disputer le play-out contre la relégation (13e et 14e). Les enjeux sont donc nombreux jusqu'au 9 mars.

1. Davos (102 points)

Le 31e et dernier titre de champion du HCD remonte à 2015, et sa dernière victoire en qualification date déjà de 15 ans. Les Grisons devraient conserver la 1re place après la saison régulière. Une victoire à domicile mardi contre Langnau leur suffirait pour s'assurer l'avantage du terrain tout au long des play-off.

2. Fribourg-Gottéron (88 points)

Les Fribourgeois restent sur une défaite 5-2 à Davos, alors qu'ils avaient auparavant remporté neuf victoires consécutives pour s'assurer une qualification pour les play-off. L'équipe de Roger Rönnberg n'a d'autre objectif que de défendre sa 2e place au classement, un rang qui lui offrirait une place dans la prochaine Ligue des champions.

3. Lugano (81 points)

Un an après son passage amer en play-out, le HC Lugano réalise sa meilleure qualification depuis cinq ans. A l'époque, les Tessinois étaient 2es du classement mais avaient échoué en quart de finale. La dernière série de play-off remportée par le HCL remonte même à huit (!) ans. Une place dans le top 4 serait d'autant plus important qu'il donnerait l'avantage de la glace en quart.

4. Zurich Lions (80 points)

Aucun club de National League n'a fourni plus de joueurs que les Zurich Lions pour le tournoi olympique, avec sept sélectionnés. Le double tenant du titre a toutefois reçu du renfort pendant l'interruption du championnat: Juho Lammikko est revenu après cinq mois passés avec les New Jersey Devils dans la NHL. Le "Z" a besoin de points pour rester parmi les quatre premiers.

5. Genève-Servette (77 points)

Avec seulement une victoire en cinq matches, la forme des Grenat a récemment connu une forte baisse. Néanmoins, après une bonne première moitié de janvier, la qualification directe pour les play-off ne devrait plus leur échapper. Surtout que, sur ses six matches restants, Genève-Servette affrontera cinq fois une équipe de la moitié inférieure du classement.

6. Lausanne (76 points)

Après un début d'année 2026 difficile, le vainqueur de la qualification 2024/25 a récemment retrouvé des couleurs. Le LHC dispose d'une confortable avance de neuf points sur la barre. Deux matches décisifs ce week-end permettront de savoir s'il peut encore progresser au classement: Lausanne accueillera les Zurich Lions vendredi, avant de se déplacer à Lugano le lendemain.

7. Rapperswil-Jona Lakers (67 points)

Les Lakers risquent de perdre leur bonne position acquise lors de la première moitié de la saison. Jusqu'à peu avant Noël, les St-Gallois étaient presque toujours classés parmi les quatre premiers. Le train pour la qualification directe en play-off semble certes être passé, mais leur marge sur la 11e place est de huit points.

8. Zoug (67 points)

La pause olympique est tombée à point nommé pour l'"EVZ": elle a permis au coach Benoît Groulx de mieux connaître sa nouvelle équipe et de la préparer pour la phase décisive. La reprise se fera pour les Zougois avec un match à domicile contre Fribourg-Gottéron. Suivront ensuite quatre duels contre Bienne, Ambri-Piotta, Berne et les Lakers, quatre équipes qui sont à leur portée.

9. Berne (64 points)

Avec cinq victoires lors des six derniers matches avant la pause de trois semaines, le "SCB" a pu remonter au classement. Il compte cinq points d'avance dans la lutte pour les play-in, et se retrouve seulement trois points de la 7e place.

10. Langnau Tigers (64 points)

Après un début de saison difficile, les Tigers peuvent encore rêver d'une deuxième participation consécutive aux play-off. Pour cela, les Emmentalois devront tout d'abord marquer des points lors des duels contre leurs concurrents directs (Kloten, les Lakers et Bienne) afin de rester dans le top 10.

11. Bienne (59 points)

Il y a un mois, Bienne a osé un changement de cap radical en engageant Christian Dubé pour succéder à Martin Filander. Depuis, les Seelandais jouent avec moins de contraintes tactiques, ce qui a eu un effet positif sur leurs résultats. La chasse aux deux rivaux cantonaux est ouverte. Mais chaque nouvelle défaite les rapproche d'une fin de saison prématurée. Et dans le pire des cas, ils risquent même de glisser à la 13e place.

12. Kloten (53 points)

A Kloten, tout sera mis en œuvre pour permettre à Steve Kellenberger, capitaine de longue date, de terminer sa carrière en beauté. Pour cela, une amélioration considérable est toutefois nécessaire, après deux victoires sur les dix derniers matches.

13. Ambri-Piotta (52 points)

A Ambri, le deuxième changement d'entraîneur de la saison a eu lieu peu avant la pause olympique. Avec Jussi Tapola, les Léventins doivent enfin trouver plus de constance. Sinon, la lutte pour le maintien dans l'élite deviendrait une réalité amère.

14. Ajoie (39 points)

Ajoie terminera probablement la qualification à la dernière place pour la cinquième saison consécutive depuis sa promotion. Si les Jurassiens ne marquent pas de point mardi à l'extérieur contre les Zurich Lions, leur participation aux play-out sera actée.



L'inter sous pression avant d'accueillir Bodö/Glimt Les 16es de finale retour de la Ligue des champions sont programmés mardi et mercredi. Battu 3-1 en Norvège à l'aller, l'Inter Milan est sous pression avant d'accueillir Bodö/Glimt mardi dès 21h.

Solide leader de la Serie A avec 10 longueurs d'avance sur son dauphin et grand rival, l'AC Milan, l'Inter retrouve la scène continentale après un succès aisé (2-0) à Lecce samedi. Le finaliste malheureux de l'édition 2024/25 devra sortir le grand jeu pour poursuivre son aventure en C1.

Une élimination à ce stade de la compétition et face à un adversaire présumé bien plus faible constituerait un camouflet pour le club de Yann Sommer et Manuel Akanji. L'ancien gardien de l'équipe de Suisse doit par ailleurs se reprendre, lui qui avait dû plaider coupable sur le deuxième but norvégien mercredi passé.

Leverkusen et Newcastle, qui se sont imposés à l'extérieur à l'aller (respectivement 2-0 au Pirée et 6-1 et Bakou face au Qarabag Agdam), abordent de manière plus sereine leur match retour mardi. La soirée démarrera dès 18h45 avec le duel entre l'Atlético Madrid et Bruges, qui s'étaient quittés sur un nul spectaculaire (3-3) à l'aller.



Lindsey Vonn remercie le médecin qui a sauvé sa jambe Lindsey Vonn: une terrible blessure à Cortina. Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Victime d'une effroyable chute lors de la descente olympique à Cortina, LIndsey Vonn a remercié son médecin. "Celui qui a sauvé (sa) jambe de l'amputation."

"Après deux semaines, je suis enfin sortie de l'hôpital, c'est de loin la blessure la plus extrême et douloureuse de ma vie", a affirmé dans une vidéo publiée sur son compte Instagram la skieuse de 41 ans.

Victime le 8 février à Cortina d'une lourde chute lors de la descente olympique dont elle était l'une des favorites, Vonn a depuis enchaîné les opérations, en Italie puis aux Etats-Unis où elle a été rapatriée.

"En gros, j'ai une fracture complexe du tibia (gauche) mais j'ai aussi fracturé le péroné et le plateau tibial. Tout était en miettes", a expliqué la skieuse en précisant qu'elle avait souffert du syndrome des loges.

"Quand il y a un trop gros traumatisme dans une partie du corps, le sang reste bloqué et écrase tout le reste, les muscles, les tendons, les nerfs", a-t-elle expliqué avant de remercier le médecin, Tom Hackett, qui l'a opérée.

"Il a sauvé ma jambe, il a sauvé ma jambe de l'amputation", a insisté Vonn, en expliquant que le médecin avait ouvert sa jambe pour "la laisser respirer".

Enfin sortie de l'hôpital, elle est désormais en fauteuil roulant mais espère pouvoir passer sur les béquilles "dans quelques semaines", pour "au moins deux mois".

"Ça va prendre environ un an pour que tous les os se réparent", a-t-elle prévenu.

La championne olympique 2010 de descente tentait un incroyable pari en visant l'or olympique après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin janvier.

Elle avait fait son retour en compétition l'hiver dernier après presque six années d'absence et faisait figure de grande favorite des JO-2026 avec un impressionnant bilan en Coupe du monde de sept podiums en huit courses, dont deux victoires, avant sa chute à Crans-Montana.



Gianluca Prestianni suspendu mercredi contre le Real Madrid Gianluca Prestianni (à gauche) au duel avec Vinicus Junior lors de ce match aller controversé. Image: KEYSTONE/AP/Pedro Rocha Gianluca Prestianni a été "suspendu provisoirement" par l'UEFA pour le match retour mercredi à Madrid. L'Argentin du Benfica avait été accusé de racisme par les joueurs du Real Madrid.

En attendant les conclusions de l'enquête, l'organe de discipline et d'éthique (CEDB) de l'UEFA "a décidé aujourd'hui (lundi) de suspendre M. Gianluca Prestianni" pour "comportement discriminatoire", peut-on lire dans un communiqué délivré par l'instance.

La rencontre, remportée 1-0 par les Madrilènes, a été interrompue une dizaine de minutes après que l'attaquant brésilien Vinicius Junior s'est plaint d'avoir été traité de "singe" par l'Argentin. Des accusations que ce dernier a réfutées sur son compte Instagram.



Stan Wawrinka: un succès convaincant sous les yeux de Roger Federer Un sixième succès en 2026 pour Stan Wawrinka. Image: KEYSTONE/EPA AAP/JAMES ROSS Stan Wawrinka (ATP 99) n’a pas failli lors de son entrée en lice à l’ATP 500 de Dubaï. Il s’est qualifié pour les 8es de finale à la faveur de son succès 7-5 6-3 devant Benjamin Hassan (ATP 283).

Sous les yeux d’un spectateur attentif nommé Roger Federer, Stan Wawrinka a forcé la décision sur deux breaks, le premier à 6-5 pour s’éviter un jeu décisif de tous les dangers, le second à 7-5 2-1 pour prendre bien plus tôt la main dans la seconde manche. Titré lors de ce tournoi de Dubaï il y a dix ans déjà, Stan Wawrinka rencontrait pour la première fois le Libanais de 31 ans. Il a su serrer sa garde sur les trois balles de break qu’il a concédées pour cueillir un succès presque sans histoire, son sixième d’une année 2026 qu’il traverse vraiment avec l’enthousiasme et le culot d’un junior.

Mercredi, la barre sera bien sûr placée plus haute pour Stan Wawrinka. Il affrontera le vainqueur de la rencontre entre le 11e mondial Daniil Medvedev et le Chinois Juncheng Shang (ATP 262).



Advocaat quitte son poste à Curaçao Dick Advocaat quitte son poste de sélectionneur de Curaçao Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. Vasquez Quatre mois avant sa première participation à la Coupe du monde, l'état caribéen de Curaçao doit changer d'entraîneur. Dick Advocaat a en effet démissionné pour des raisons personnelles.

Advocaat (78 ans), qui a mené Curaçao à la phase finale du Mondial de manière tout à fait surprenante, se retire en raison de la maladie de sa fille. Il est remplacé avec effet immédiat par son compatriote Fred Rutten (63 ans), ancien entraîneur de Schalke.

Curaçao disputera en mars, sous la houlette de son nouvel entraîneur national, un tournoi en Australie contre l'Australie et la Chine. Lors de la Coupe du monde, Curaçao affrontera dans le groupe F l'Allemagne, la Côte d'Ivoire et l'Equateur.



Vingegaard ajoute Paris-Nice à son programme Jonas Vingegaard fera sa rentrée à l'occasion de Paris-Nice Image: KEYSTONE/AP/MIGUEL OSES Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, a annoncé lundi qu'il commençait sa saison à Paris-Nice (8-15 mars).

Le Danois ajoute cette épreuve à son programme après avoir dû retarder sa rentrée prévue en février à cause d'une chute à l'entraînement.

"Je suis impatient d'être au départ de Paris-Nice une nouvelle fois. C'est une course prestigieuse avec une longue histoire", a indiqué Vingegaard dans un communiqué diffusé lundi par son équipe Visma-Lease a bike.

"L'équipe aura un titre à défendre", a ajouté Jonas Vingegaard, qui avait pris la 3e place de "la Course au soleil" en 2023 derrière Tadej Pogacar et David Gaudu. Les deux dernières éditions ont été remportées par son coéquipier américain, Matteo Jorgenson, qui ne sera pas au départ cette année. En 2025, Vingegaard avait abandonné Paris-Nice au matin de la 6e étape après une chute.

Le Danois de 29 ans devait attaquer la saison en cours lors du Tour UAE qui s'est achevé dimanche. Mais il a dû différer ses débuts après être tombé le 26 janvier à l'entraînement en tentant de semer un cycliste amateur dans la région de Malaga, au sud de l'Espagne.

"Après ma chute et être tombé malade ensuite, j'ai pris le temps de récupérer. Je me sens prêt à reprendre la course et je m'en réjouis après un long hiver à me préparer", a dit Vingegaard, dont les principaux rivaux sur Paris-Nice devraient être l'Espagnol Juan Ayuso et le Portugais Joao Almeida.



Précieux succès pour Aarau en WSL, Servette Chênois assure en Coupe Les joueuses de l'équipe de Suisse se retrouvent cette semaine sous la férule de Rafel Navarro Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. Vendredi soir, Aarau a remporté un match en retard très important contre Lucerne (3-2). Les visiteuses ont renversé la situation en deuxième mi-temps après avoir été menées tôt dans la partie sur la pelouse synthétique du stade de Kriens.

CLASSEMENT. Ce match en retard était le seul disputé ce week-end en Super League féminine. Grâce à leur première (!) victoire en 14 matches, les Aarauoises ont rendu la lanterne rouge à Thoune et ne sont plus qu'à trois points de la 8e place, synonyme de maintien et occupée par Lucerne, à quatre journées de la fin.

COUPE. Les demi-finales de la Coupe de Suisse se sont disputées ce week-end. Samedi, devant 2200 spectateurs (dont l'entraîneur national Rafel Navarro) au Wankdorf, les femmes d'YB se sont imposées 2-1 après prolongation contre Bâle. Tenant du trophée, le FC Zurich a pour sa part subi dimanche à domicile la loi du leader du championnat, Servette Chênois (3-2). La finale aura lieu le 29 mars à Winterthur.

PAUSE POUR LES EQUIPES NATIONALES. Le championnat fait une pause jusqu'au 14 mars en raison du rassemblement des équipes nationales. L'équipe de Suisse de Rafel Navarro disputera ses deux premiers matches de qualification pour la Coupe du monde contre l'Irlande du Nord à Lausanne (3 mars) et contre Malte à Ta'Qali (7 mars).

Les Suissesses dans les ligues étrangères ALLEMAGNE - Lara Meroni n'a pas encore inscrit son nom sur la liste des buteuses en Bundesliga. Mais la Zurichoise de 22 ans a tout de même délivré une passe décisive, sa première de la saison, lors de la victoire 5-1 de Nuremberg contre Iéna. Elvira Herzog a quant à elle vécu une soirée difficile. La gardienne suisse de Leipzig a marqué un but contre son camp à la 6e minute du temps additionnel, ce qui a coûté la victoire à son équipe contre Essen, menacé de relégation (2-2).

ITALIE - La défenseuse centrale Viola Calligaris s'est illustrée en tant que passeuse décisive lors du match nul 2-2 de la Juventus à Ternana. Elle a délivré une passe de rêve qui a permis à son équipe de mener 2-0 à la 34e minute. Mais l'équipe locale est revenue au score (2-2), empêchant ainsi la Juventus - chez qui la capitaine de l'équipe de Suisse Lia Wälti a également joué tout le match - de profiter de la défaite de l'Inter Milan dans le match au sommet contre l'AS Rome. Les Romaines, privées d'Alayah Pilgrim (lésion du cartilage), se sont imposées 1-0 dans le nord de l'Italie pour porter leur avance en tête du classement à six points.



Fin de série pour les Wizards LaMelo Ball a brillé face aux Wizards dimanche Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Vainqueur de ses deux matches précédents, Washington a été stoppé dans son élan dimanche en NBA. Kyshawn George et les Wizards se sont inclinés 129-112 à domicile face à Charlotte.

Les Wizards, qui n'ont plus fêté trois victoires consécutives depuis un an, ont craqué dans un troisième quart-temps remporté 44-28 par les Hornets. Ceux-ci ont forcé la décision en réussissant pas moins de 12 paniers à 3 points durant ce troisième "quarter".

Aligné durant 18 minutes, Kyshawn George a inscrit 13 points dans cette partie, ajoutant 2 rebonds, 1 assist et 1 contre. L'ailier valaisan a terminé avec un différentiel de -21. L'homme du match fut l'arrière de Charlotte LaMelo Ball, auteur de 37 points (à 10/15 derrière l'arc).

Les Clippers du "rookie" fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser ont également connu la défaite dimanche, pour la cinquième fois dans leurs neuf dernières sorties. La franchise de Los Angeles a été battue 111-109 par le Magic d'Orlando devant son public.

Yanic Konan Niederhäuser a cumulé 7 points, 8 rebonds et 4 blocs dimanche. Son dernier contre, réussi à 8''1 de la fin sur un tir de Desmond Bane (36 points) alors que le score était de 111-109, a offert une balle de match aux Clippers. Mais Bennedict Mathurin a manqué sa tentative à 3 points au "buzzer".

