Foot: le FC Bâle se sépare de Ludovic Magnin

Cheftrainer Ludovic Magnin (FCB) verlaesst das Spielfeld nach dem Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC St. Gallen im Stadion St. Jakob-Park in Base ...
Ludovic Magnin n'est plus l'entraîneur du FC Bâle.image: Keystone

Le FC Bâle se sépare de Ludovic Magnin

Le club rhénan a remercié ce lundi son entraîneur Ludovic Magnin, arrivé au club l’été dernier. Le nom de son successeur n’a pas encore été communiqué.
26.01.2026, 12:5026.01.2026, 13:13

Le FC Bâle a annoncé ce lundi le départ de son entraîneur Ludovic Magnin. Arrivé à l’été en provenance du Lausanne-Sport, il avait pour mission de rééditer le doublé coupe-championnat réalisé par les Bâlois la saison dernière.

Les mauvais résultats du FCB ont eu raison du technicien vaudois. Le club rhénan occupe actuellement la 4e place en Super League, à dix points du leader Thoune.

La situation n’est pas non plus favorable en Ligue Europa: lors de la dernière journée de la phase de championnat, Bâle doit impérativement battre le Viktoria Plzen et espérer des scénarios favorables dans les autres matchs pour ne pas se faire éliminer.

Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?

Dimanche, le FC Bâle s’est certes imposé dans un classique spectaculaire contre le FC Zurich, mais la manière de gagner n’a pas satisfait le directeur sportif Daniel Stucki. Ce n’est qu’en fin de rencontre que Xherdan Shaqiri a inscrit son troisième but, offrant la victoire 4-3 à sa formation. Stucki avait déjà critiqué Magnin après la défaite contre Salzbourg, jeudi en Ligue Europa.

Stephan Lichtsteiner est évoqué comme possible successeur. L’ancien capitaine de l’équipe de Suisse entraîne actuellement à Wettswil-Bonstetten, en quatrième division suisse.

(riz/roc)

