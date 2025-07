Philipsen en jaune ++ Bencic continue

Une défaite prévisible pour Barbora Krejcikova Barbora Krejcikova traverse des temps très durs. Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Tenante du titre, Barbora Krejcikova a été éliminée samedi au troisième tour de Wimbledon. La Tchèque a été battue par Emma Navarro (WTA 10).

La 16e mondiale, également sacrée à Roland-Garros en 2021 mais qui a semblé diminuée en fin de match, s'est inclinée 2-6, 6-3, 6-4 contre l'Américaine, qui affrontera la Russe Mirra Andreeva (WTA 7) pour une place en quart de finale.

Eloignée des courts pendant plus de six mois entre novembre et mai en raison d'une blessure au dos, Krejcikova avait déclaré forfait fin juin avant son quart de finale sur le gazon du tournoi WTA 250 d'Eastbourne en raison de douleurs à la cuisse droite, selon la WTA.

Grâce à sa victoire, Emma Navarro n'est plus qu'à un tour d'égaler son meilleur parcours à Wimbledon, un quart de finale en 2024. L'Américaine de 24 ans est la quatrième et dernière membre du top 10 à rallier les huitièmes de finale de l'édition 2025 de Wimbledon, après les victoires d'Iga Swiatek (WTA 4) et Andreeva plus tôt dans l'après-midi, et la qualification de la no 1 mondiale Aryna Sabalenka dès vendredi soir.



La Suisse face à "une grosse pression" Des heures cruciales pour Pia Sundhage et la Suisse. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER L'équipe de Suisse doit marquer des points dimanche à Berne face à l'Islande pour éviter le camouflet dans "son" Euro. La sélectionneuse Pia Sundhage et ses joueuses font face à "une grosse pression".

"Il y aura une grosse pression demain, mais toutes les joueuses ont gagné en confiance ces derniers jours malgré la défaite contre la Norvège", a déclaré samedi la Suédoise, qui a indiqué en conférence de presse que tout son effectif était opérationnel.

Interrogée sur l'état d'esprit du groupe suisse après ce match d'ouverture perdu à Bâle, Pia Sundhage a expliqué qu'elle n'avait pas dû faire grand-chose pour remobiliser ses troupes. "Ce sont plutôt elles qui m'ont appris des choses", a-t-elle lâché. "Je suis très fière de ce qu'elles ont fait et ce qu'elles ont dit."

Attention aux "CPA" Face à l'Islande, la sélectionneuse s'attend à un match "physique". En conférence de presse, elle a mentionné à plusieurs reprises l'importance de bien défendre sur les coups de pied arrêtés. C'est effectivement sur un corner que la Norvège a fait flancher la Suisse mercredi à Bâle.

"Il faudra également se méfier de leurs contre-attaques, notamment de la vitesse de Sveindis Jonsdottir qui nous avait fait mal en Ligue des nations (réd: deux matches nuls 0-0 et 3-3 cette année)", a aussi prévenu Sundhage.

Un oeil sur Norvège-Finlande Pour éviter le scénario du pire, une élimination sur les coups de 23h00 dimanche au Stade de Suisse, la Suisse doit marquer des points. Mais le résultat du duel entre la Norvège et la Finlande un peu plus tôt (18h00 à Sion) aura aussi son importance.

"Je suis plutôt du genre à me concentrer sur le moment présent et profiter du match", a assuré Sundhage. "Mais on aura évidemment un oeil sur l'autre affiche et si le résultat nous commande d'être plus agressives, on s'adaptera."

A 24 heures d'une rencontre qui pourrait également dicter son avenir à la tête de la sélection, la Suédoise de 65 ans n'était pas inquiète: "On a fait nos devoirs. A Bâle, les joueuses ont su tourner la pression à son avantage et j'ai l'impression qu'elles vont aller encore plus loin demain. Je suis très optimiste."



Tour de France: le Belge Jasper Philipsen gagne la 1re étape Le Belge Jasper Philipsen a été le plus fort au sprint Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Jasper Philipsen a gagné au sprint la 1re étape du Tour de France, avec départ et arrivée à Lille sur 184,9 km. Le Belge a ainsi revêtu le premier maillot jaune au terme d'une étape très animée.

Parfaitement emmené dans la dernière ligne droite par ses coéquipiers d'Alpecin-Deceuninck Mathieu van der Poel et Kaden Groves, Philipsen a signé le 10e succès de sa carrière sur la Grande Boucle. Il a nettement devancé l'Erythréen Biniam Girmay, maillot vert 2024.

Cette étape nerveuse a fait des dégâts. Le Thurgovien Stefan Bissegger et l'Italien Filippo Ganna ont été contraints à l'abandon après des chutes. Et dans l'optique du classement général, le Belge Remco Evenepoel et le Slovène Primoz Roglic ont été surpris dans le final et ont tous deux perdu un peu plus de 30 secondes.

Anodine à première vue, la 2 étape, dimanche entre Lauwin-Planque et Boulogne-sur-Mer, s'annonce en réalité explosive avec un final truffé de côtes particulièrement raides, un terrain favorable aux puncheurs. Cette journée dans les Hauts-de-France pourrait être d'autant plus animée que la météo est annoncée mauvaise avec de la pluie et surtout du vent, qui pourrait jouer un grand rôle à l'approche de la ligne.



La résilience de Belinda Bencic Belinda Bencic: un succès acquis au super tie-break. Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Belinda Bencic (WTA 35) trace toujours sa route à Wimbledon. La Saint-Galloise disputera ce lundi les huitièmes de finale du tournoi londonien pour la quatrième fois.

Elle est sortie victorieuse d’un long bras de fer de 2h58’ face à Elisabetta Cocciaretto (WTA 116), la gagnante du Ladies Open 2023 de Lausanne. Belinda Bencic s’est imposée 6-4 3-6 7-6 (10/7) dans une rencontre interrompue à deux reprises par la pluie.

Menée 4-2 dans la dernière manche, la maman de Bella a eu l’immense mérite de ne jamais renoncer pour cueillir un succès qui récompense sa résilience. Dans le super tie-break, elle a su pleinement exploiter une double faute sur le deuxième point de l’Italienne pour mener avec une très grande autorité les débats. Elle a notamment armé un revers de toute beauté pour mener 5/2 avec deux services à suivre.

Qualifiée pour la onzième fois en huitième de finale d’un tournoi du Grand Chelem, Belinda Bencic espère conjurer le sort lundi pour voir enfin les quarts de finale à Church Road. Eliminée par Victoria Azarenka en 2015, par Angelique Kerber en 2018 et par Iga Swiatek en 2023, elle affrontera la gagnante de la rencontre entre la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 17) et la Turque Zeynep Sonmez (WTA 88).



GP de Grande-Bretagne: Verstappen et Piastri en première ligne Max Verstappen s'est beaucoup plaint, mais il a fini par prendre la pole Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Max Verstappen (Red Bull-Honda) partira en pole position dimanche à Silverstone pour le GP de Grande-Bretagne. Le Néerlandais partagera la première ligne avec Oscar Piastri (McLaren-Mercedes).

Verstappen a signé la 44e pole de sa carrière en formule 1. Il a devancé Piastri, leader du championnat, de 0''103. Pourtant, le quadruple champion du monde n'a pas cessé de se plaindre de sa voiture avant de mettre tout le monde d'accord.

La deuxième ligne sera composée par Lando Norris (McLaren-Mercedes) et George Russell (Mercedes). Les Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc seront elles en troisième ligne.

La journée n'a pas été bonne pour les Sauber-Ferrari. Les deux bolides pilotés par l'Allemand Nico Hülkenberg et le Brésilien Gabriel Bortoleto n'ont pas pu s'extraire de Q1.



Tour de France: deux abandons dès la 1re étape Pas de chance pour Stefan Bissegger Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le 112e Tour de France a été bref pour Stefan Bissegger. Le Thurgovien a abandonné à 45 km de l'arrivée, après avoir été victime d'une chute au km 50. Il a tenté de poursuivre, mais en vain.

Peu avant, l'Italien Filippo Ganna a été le premier des 184 coureurs à abandonner. Il a mis pied à terre à environ 65 kilomètres de l'arrivée de la 1re étape à Lille.

L'ancien double champion du monde du contre-la-montre est tombé dans un virage à 132 kilomètres de l'arrivée. Le coureur de l'équipe Ineos a mis du temps à repartir, après avoir changé de vélo et même de chaussures, pour revenir sur le peloton. Mais il a été lâché dans la côte de Cassel et a décidé d'arrêter les frais.

C'est un gros coup dur pour l'équipe Ineos et pour l'Italien de 28 ans qui avait réussi une belle campagne de classiques, avec notamment une deuxième place à Milan-San Remo en mars.



Obsèques de Diogo Jota au Portugal Le décès tragique de Diogo Jota a bouleversé le monde du football Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Proches, anonymes, fans et acteurs du monde du football ont rendu un dernier hommage à Diogo Jota. Le joueur de Liverpool est mort d'un accident de la route jeudi avec son frère.

Les obsèques ont eu lieu à Gondomar, près de Porto, où ils ont grandi. La cérémonie, célébrée par l'évêque de Porto dans l'église principale de la ville, a rassemblé plusieurs joueurs de l'équipe du Portugal, dont Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo Pereira ou Joao Felix, et le sélectionneur espagnol Roberto Martinez.

Le capitaine de Liverpool Virgil van Dijk était également là, apportant un ensemble de fleurs rouges en forme de maillot arborant le numéro 20 que portait le Portugais chez les Reds. La veille au soir, le défenseur néerlandais s'était déjà rendu, avec plusieurs de ses coéquipiers et leur entraîneur Arne Slot, à la chapelle ardente où était réunie la famille de l'attaquant et de son frère cadet, André Silva, qui jouait en deuxième division portugaise.

Le Premier ministre et le président portugais, l'agent de joueurs Jorge Mendes, le président du FC Porto et ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille André Villas-Boas, ainsi que le président de la Fédération portugaise étaient aussi présents. L'absence du capitaine de la Seleçao Cristiano Ronaldo a évidemment été remarquée, d'autant que la disparition précoce de Jota à l'âge de 28 ans a suscité une vive émotion dans le milieu sportif et au-delà.

Hommage d'Oasis Depuis Cardiff, au Pays de Galles, le groupe emblématique Oasis a dédié à Diogo Jota la chanson "Live Forever" lors d'un concert qui a marqué leur retour sur scène après 16 ans d'absence.

A Liverpool, près du stade d'Anfield où un registre de condoléances a été ouvert, de nombreux supporters ont déposé des gerbes de fleurs, des ballons de baudruche en forme de coeur et des écharpes avec la mention "Repose en paix Diogo Jota".

En réaction au drame, le club a décidé de repousser la reprise de l'entraînement. Prévue vendredi avec une première vague de tests physiques, la rentrée des joueurs a été décalée à lundi.



Gstaad: les soeurs Vergé-Dépré en quart de finale Les soeurs fêtent leur succès Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont gagné le derby suisse au tournoi Elite16 à Gstaad. Les soeurs ont battu Tanja Hüberli et Leona Kernen 21-18 21-15 pour atteindre les quarts de finale.

Les Vergé-Dépré, qui évoluent ensemble depuis le début de la saison, ont ainsi confirmé leur bonne forme. Les Bernoises ont notamment été excellentes au bloc et ont commis moins d'erreurs que leurs adversaires.

"Nous étions bien concentrées et avons su ne pas nous prendre la tête quand quelque chose tournait mal. Il faisait très chaud. Maintenant, il faut récupérer et beaucoup boire", a expliqué Anouk Vergé-Dépré. La paire suisse disputera son quart de finale en fin d'après-midi.



Chelsea s'en remet à Palmer et à une bourde pour dominer Palmeiras Enzo Fernandez et Chelsea sont en demi-finales du Mondial des clubs Image: KEYSTONE/AP/Chris Szagola Chelsea a fait respecter son statut d'équipe européenne richissime pour éliminer les Brésiliens de Palmeiras (2-1) à Philadelphie, grâce à Cole Palmer puis à un coup du sort.

Les Blues affronteront Fluminense mardi en demi-finale du Mondial des clubs.

Un résultat qui offre des retrouvailles inespérées entre le défenseur brésilien Thiago Silva (40 ans) et son ancien club londonien. Pour sa part, Chelsea n'en finit plus de se féliciter d'avoir prolongé sa star de 23 ans Cole Palmer jusqu'en 2033, un contrat d'une durée pourtant inouïe dans le football.

C'est lui qui a montré la voie à ses coéquipiers aux bonnes intentions mais souvent empruntés. Lui a fait parler sa classe dès la 16e minute, profitant d'une passe laser de Trevoh Chalobah pour se projeter vers la surface. Une accélération et un crochet plus tard et Palmer concoctait un tir précis qui a léché le poteau droit de Weverton - côté filets.

Mais les Blues n'ont pas su capitaliser sur cette bonne entame pour mettre la tête des Brésiliens sous l'eau. En deuxième mi-temps, Palmeiras a commencé à prendre d'assaut la surface londonienne. D'abord timidement, ce qui a permis par exemple au portier londonien Robert Sanchez de s'interposer devant plusieurs Brésiliens montés aux avant-postes, pour reprendre un ballon aérien (48e).

Un csc décisif Mais c'est Estevao (18 ans) qui à la 53e a joué un mauvais tour à son futur club, qu'il rejoindra dès la fin du tournoi. Il a transformé un ballon anodin en but: excentré sur la droite de la surface, il a crocheté et frappé au culot, dans un angle extrêmement fermé. Le ballon a été propulsé sur le dessous de la barre avant de rebondir sur le poteau et de rentrer.

Le match était alors enfin lancé. Mais il a fallu un but contre son camp du défenseur Agustin Giay, une déviation sur un centre fort du Français Malo Gusto, pour tromper une deuxième fois Weverton (83e). La qualification est globalement méritée pour les Blues, qui réalisent un bon tournoi malgré le faux pas contre Flamengo (3-1). Fluminense reste le seul représentant d'Amérique du Sud.



Iman Beney n'est pas inquiète avant le match de dimanche La bonne humeur règne à Thoune, au camp de base de l'équipe de Suisse. Iman Beney et ses coéquipières ont digéré la défaite lors du match d'ouverture de l'Euro et sont prêtes à défier l'Islande.

"Nous devons gagner, mais je ne suis pas inquiète", a assuré la Valaisanne de 18 ans en conférence de presse. "Si nous jouons de la même manière que mercredi, ça se passera bien dimanche."

La nouvelle joueuse de Manchester City est notamment revenue sur les émotions vécues lors de ce match d'ouverture. "C'était une très belle journée. C'était incroyable de se dire qu'il y a deux ans, on jouait l'Euro M17 avec d'autres joueuses (réd: Noemi Ivelj, Sydney Schertenleib, Leila Wandeler), et là on commençait un Euro à domicile devant autant de monde", a-t-elle raconté.

Une adaptation pas facile

Iman Beney, qui évolue d'ordinaire en attaque, a également parlé de son adaptation au poste de piston droit que lui a confié Pia Sundhage depuis son arrivée en équipe de Suisse. "C'était tout nouveau pour moi, mais petit à petit, ça va mieux. Je sais que j'ai encore des choses à améliorer sur le plan défensif", a-t-elle estimé.

Offensivement, la pépite de l'équipe de Suisse a toutefois fait parler sa vivacité pour amener le danger dans la surface norvégienne, comme sa coéquipière Nadine Riesen sur le côté gauche. "C'était la première fois qu'on a réussi à se montrer à ce point dangereuses, notamment nous les pistons", a relevé Iman Beney.

Chez les Skyblues

Son CFC d'employée de commerce en poche, la Valaisanne peut désormais pleinement se concentrer sur le football. Après l'Euro, elle découvrira le championnat anglais après quatre ans passés chez les Young Boys.

"Il était temps pour moi de faire le saut pour voir comment ça se passe à l'étranger", a-t-elle expliqué. "Le projet de Manchester City pour les femmes est très ambitieux. On ne jouera pas la Ligue des champions, mais l'objectif sera de se qualifier pour la saison suivante."



Euro: Survivre au "groupe de la mort" Les équipes du groupe D sont les dernières à entrer en lice à l'Euro ce samedi. La France affronte l'Angleterre au Letzigrund (21h) pour un match au sommet.

Dès la première rencontre, les favorites du "groupe de la mort" vont s'affronter pour une affiche de choix. Les championnes d'Europe en titre anglaises affrontent une équipe de France qui a trouvé un nouveau souffle depuis la nomination du sélectionneur Laurent Bonadei. Les Françaises peuvent compter sur l'attaquante Marie-Antoinette Katoto qui a brillé en club avec le PSG.

En face, les "Lionesses" sont en quête d'une nouvelle dynamique. Depuis la finale perdue face à l'Espagne lors du dernier Mondial, les résultats ne sont plus à la hauteur des ambitions affichées. L'équipe arrive à l'Euro dans une période de turbulences, avec la perte de trois cadres début juin, et cherche à se rassurer avec un résultat probant.

Les Galloises, qui affronteront les Pays-Bas samedi à Lucerne (18h), participent quant à elles à leur premier Euro. Il s'agit de l'équipe qualifiée la moins bien placée au classement FIFA (30e). Pour leurs trois matchs de poule face à des favorites du tournoi, ramener un point aurait déjà la saveur d'une victoire.

Pour le Pays de Galles, la mission débute face aux Néerlandaises, qui n'ont pas le droit à l'erreur si elles veulent garder leurs chances de qualification intactes. Les championnes d'Europe 2017 restent sur une défaite mortifiante 4-0 début juin face à l'Allemagne en Ligue des Nations, mais ont pu depuis se rassurer avec une victoire 2-1 face à la Finlande en match de préparation.



Bencic affronte Cocciaretto au 3e tour à Wimbledon Seule représentante de Swiss Tennis à avoir franchi le 1er tour à Wimbledon, Belinda Bencic dispute son 3e tour samedi.

La St-Galloise partira avec les faveurs du pronostic face à Elisabetta Cocciaretto, 116e joueuse mondiale et lauréate du Ladies Open de Lausanne en 2023.

Bencic a remporté l'unique duel livré face à l'Italienne, sur la terre battue de Rome en 2022. Mais la championne olympique de Tokyo 2021 ne saurait trop se méfier d'une joueuse qui a sorti la 3e du classement WTA, Jessica Pegula, au 1er tour, et qui n'a perdu que neuf jeux dans ses deux premiers matches sur le gazon londonien.

L'occasion est néanmoins belle pour Belinda Bencic d'atteindre les 8es de finale, un stade de la compétition qu'elle n'a encore jamais dépassé sur le gazon londonien. En cas de victoire, elle retrouverait au 4e tour une autre joueuse à sa portée, la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 17) ou la Turque Zeynep Sönmez (WTA 88).



TdF: Pogacar en favori, Vingegaard en outsider La supériorité implacable de Tadej Pogacar fait du champion du monde l'écrasant favori du Tour de France qui part samedi de Lille.

Mais Jonas Vingegaard veut croire qu'il peut redevenir le grand tourmenteur du Slovène.

Trois semaines de bruit et de fureur, de drames, de joies intenses et de souffrance attendent les 184 coureurs - parmi lesquels cinq Suisses (Mauro Schmid, Stefan Bissegger, Marc Hirschi, Fabian Lienhard et Silvan Dillier) - de cette 112e édition de la Grande Boucle qui présente la particularité d'être 100% française.

Et elle a tout pour plaire avec deux contre-la-montre, dont un en côte dans les Pyrénées, six étapes de montagne, Superbagnères, le Mont Ventoux, le col de la Loze, jusqu'à la conclusion le 27 juillet sur les Champs-Elysées avec une incursion inédite sur la butte Montmartre, un an après les JO.

La 1e étape, de Lille à Lille, offre une opportunité aux sprinters d'endosser le maillot jaune pour la première fois depuis Alexander Kristoff en 2020 à Nice. Biniam Girmay et Jasper Philipsen, les maillots verts des deux dernières années, Tim Merlier et Jonathan Milan ont cerclé en rouge ce rendez-vous depuis des mois.

La semaine de tous les dangers Cette 1re étape préfigure une première semaine de plaine que le patron du Tour Christian Prudhomme aime dépeindre "en trompe l'oeil" puisque l'architecte du parcours, Thierry Gouvenou, a "mis des patates partout".

Les étapes de Boulogne-sur-Mer (2e), Rouen (4e), Vire (6e) sont en effet truffées de côtes et l'arrivée en bosse au Mûr-de-Bretagne promet aussi une belle empoignade. Si le spectacle devrait être au rendez-vous, le danger rôdera aussi et les leaders vont serrer les fesses pendant toute la première semaine.

Pogacar insolent La bataille pour la victoire finale ne semble concerner que deux hommes, et encore. Pogacar et Vingegaard se sont partagé les cinq dernières éditions - le Slovène mène 3-2 - et planent largement au-dessus de la concurrence incarnée d'abord par Remco Evenepoel, troisième l'an dernier, et Primoz Roglic.

D'un côté, on peut espérer un duel intense entre Pogacar et Vingegaard qui, pour la première fois en trois ans, abordent le Tour en pleine possession de leurs moyens tous les deux: en 2023, Pogacar revenait d'une fracture au poignet, l'année suivante Vingegaard d'un crash terrible.

Mais Pogacar est si dominant sur tous les terrains depuis un an et demi qu'il pourrait aussi tuer tout suspense dès la sortie des Pyrénées et avant même la dernière semaine dans les Alpes. Au dernier Dauphiné, le champion du monde a été tellement supérieur à son rival danois qu'il a frisé l'insolence, voire l'arrogance.

Reste la glorieuse incertitude du sport qui prend toute sa dimension sur le Tour de France, épreuve marathon aux mille pièges, où personne, même pas le meilleur, n'est à l'abri d'une chute ou d'une défaillance.



Wimbledon: Aryna Sabalenka en 8es de finale Aryna Sabalenka a dû batailler pour se qualifier Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Aryna Sabalenka (WTA 1) a battu la Britannique Emma Raducanu (WTA 40) pour se hisser en 8es de finale de Wimbledon. Elle y affrontera son ancienne partenaire de double Elise Mertens (WTA 23).

La Bélarusse, déjà sortie gagnante de son seul précédent duel contre la lauréate de l'US Open 2021, sur les courts en dur d'Indian Wells, s'est imposée 7-6 (8/6) 6-4 sur le Central dans le dernier match de la journée.

La triple lauréate en Grand Chelem, en quête de son premier titre sur le gazon de l'All England Club, a dû batailler ferme dès la première manche, où Raducanu a servi pour le set à 6-5 et obtenu une balle de set à 6/5 dans le tie-break. Sabalenka l'a écartée et s'est adjugé la manche au bout d'une heure et quart de combat.

Pas découragée par la perte du premier set, Raducanu a rapidement breaké dans le deuxième acte pour se détacher à 4-1, avant que Sabalenka ne lui reprenne son engagement pour recoller à 4-4. Un break dans le jeu suivant s'est avéré fatal pour Raducanu, qui a échoué à atteindre pour la troisième fois les 8es de finale à Wimbledon.