Stransky élu MVP ++ Sierro 9e du combiné

Matej Stransky élu MVP de la saison régulière de National League Matej Stransky a fait l'unanimité auprès de ses pairs. Image: KEYSTONE/PostFinance Le Tchèque Matej Stransky a été élu meilleur joueur (MVP) de la saison régulière de National League qui s'est achevée lundi soir. Il a été plébiscité par les entraîneurs et capitaines de la ligue.

Le meilleur buteur du HC Davos s'est imposé avec une large avance dans le vote organisé par le groupe Tamedia auprès des entraîneurs et des capitaines des 14 clubs de la Ligue nationale. L'attaquant tchèque a obtenu 18 voix sur 26. Son premier poursuivant, le Suédois Erik Brännström du Lausanne HC, a obtenu quatre voix.

Brännström a été élu meilleur défenseur tandis que le titre de meilleur gardien est revenu à Reto Berra (Fribourg-Gottéron). Outre Stransky, Brännström et Berra, le défenseur Lukas Frick (HC Davos) et les attaquants Denis Malgin (ZSC Lions) et Théo Rochette (Lausanne HC) ont également été sélectionnés dans l'équipe All-Star.

Attilio Biasca (Fribourg-Gottéron), a été élu révélation de la saison, tandis que Josh Holden, du HCD, a été désigné meilleur entraîneur.



Paralympiques: Le Vaudois Emerick Sierro termine 9e du combiné Le Vaudois Emerick Sierro a terminé au 9e rang du combiné paralympique, réalisant sa meilleure performance des Jeux 2026. Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Le Vaudois Emerick Sierro a terminé 9e du combiné au terme du slalom, réalisant ainsi sa meilleure performance dans ces Paralympiques. Il a concédé 11''27 au vainqueur français Arthur Bauchet.

L'Italien Federico Pelizzari s'est paré d'argent à 1''20 de l'or, tandis que l'Autrichien Thomas Grochar a décroché le bronze avec un retard de 1''82 sur le Tricolore. Sierro, 11e après le super-G, était le seul Suisse encore en lice dans cette épreuve, après l'élimination de Robin Cuche dans la matinée.

En monoskibob, l'Appenzellois Christophe Damas, 17e après le super-G, a été disqualifié après avoir manqué une porte à mi-parcours. La victoire est revenue au Néerlandais Jeoen Kampschreur, qui a devancé l'Italien Rene de Silvestro de 11 centièmes.



Grande stabilité dans l'affluence de National League. Berne a enregistré la meilleure affluence de National League cette saison. Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER La saison régulière de National League qui vient de s'achever jouit d'une popularité stable à haut niveau. Une nouvelle fois, plus de 2,68 millions de personnes ont suivi les 364 matches sur place.

En moyenne, 7367 spectateurs se sont déplacés chaque rencontre. Cela correspond à une augmentation minime de deux personnes par rapport à la saison précédente.

Une fois de plus, c'est Berne qui a enregistré la plus forte affluence moyenne. En moyenne, 15'505 personnes ont suivi les 26 matches à domicile du club de la capitale. Les Ours, qui peuvent encore décrocher une place en quarts de finale des play-offs via les play-in, ont toutefois enregistré la deuxième plus forte baisse des 14 clubs, avec 316 spectateurs de moins par rapport à l'exercice précédent. Seul Kloten a fait pire à cet égard, avec une baisse de 372 spectateurs. Ajoie a également connu une baisse d'affluence moyenne (-194) tout comme Genève-Servette (-39)

Fribourg et Lausanne font le plein La moitié des équipes engagées ont pu se réjouir d'une augmentation du nombre de spectateurs. Parmi eux, on trouve Zurich (+23), Lausanne (+287) et Fribourg-Gottéron (+150), qui présentent respectivement la 2e, 3e et 4e meilleure affluence de la ligue. Lugano a enregistré la plus forte augmentation avec 393 fans supplémentaires par match. Davos, vainqueur des qualifications, a également enregistré une augmentation significative avec 223 spectateurs supplémentaires par rencontre.



Gilgeous-Alexander égale Wilt Chamberlain Shai Gilgeous-Alexander a réussi un 126e match consécutif à 20 points ou plus lundi Image: KEYSTONE/AP/Gerald Leong Shai Gilgeous-Alexander a égalé un record du légendaire Wilt Chamberlain lundi en NBA.

Le meneur du Thunder a réussi un 126e match d'affilée à plus de 20 points, permettant à OKC de dominer Denver 129-126.

Le meneur canadien s'est montré exceptionnel dans ce combat de titans contre le triple MVP Nikola Jokic et les Nuggets. Il a cumulé 35 points, 15 assists et 9 rebonds, sans perdre un seul ballon, pour marquer les esprits dans la course à un titre de MVP qu'il a remporté l'an passé.

Si le record de 126 matches consécutifs à 20 points ou plus n'est pas le plus marquant de la NBA, il symbolise l'épaisseur prise par le Canadien et sa constance au plus haut niveau de performance, qui avait mené le Thunder à un premier titre l'an passé. Le Canadien devrait s'emparer seul du record jeudi face à Boston.

Champion en 2023, Nikola Jokic a lui aussi été éblouissant avec 32 points, 14 rebonds et 13 passes décisives. Mais c'est Shai Gilgeous-Alexander qui a eu le dernier mot, dégainant avec succès derrière la ligne des trois points à 2''7 du terme pour donner la victoire à son équipe.



Bencic domine Mertens en deux sets à Indian Wells Belinda Bencic défiera Jessica Pegula en 8es de finale à Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 12) a cueilli un succès probant lundi au 3e tour du WTA 1000 d’Indian Wells. La St-Galloise a dominé la 21e mondiale Elise Mertens 6-2 6-3.

La championne olympique 2021 a eu besoin de 86 minutes pour battre la solide Belge. Elle avait déjà remporté leur dernier duel en janvier lors de la United Cup, mais s’était alors imposée 7-6 au troisième set après 2h40 de jeu.

Lundi, Belinda Bencic a pleinement maîtrisé son sujet. Elle n’a concédé qu’une seule fois son service, pour se retrouver menée 1-2 dans la deuxième manche. Et sa réaction fut immédiate puisqu’elle a empoché les quatre jeux suivants en s’emparant deux fois du service adverse au passage.

La St-Galloise aura un sacré défi à relever en 8e de finale. Elle se frottera à Jessica Pegula (WTA 5), lauréate du récent WTA 1000 de Dubai et finaliste de l’Open d’Australie en janvier. Elle mène 4-0 dans leur face-à-face, mais n’a plus affronté l’Américaine depuis avril 2023.



Robin Cuche: "Je n'ai jamais été aussi détendu au départ" Robin Cuche a signé aux Paralympiques le même doublé descente/super-G que Franjo von Allmen à Bormio lors des JO. En confiance et totalement libéré, il pourrait ne pas s'arrêter là.

Le Neuchâtelois ne le cache pas, ses espoirs sont plus minces dans les trois autres disciplines figurant au programme. "Surtout en géant, où la concurrence est vraiment grande", a-t-il souligné lundi à l'heure de l'interview après son sacre en super-G.

"Une médaille dans chaque discipline, ce serait vraiment beaucoup demander", a-t-il convenu. "Mais avec un peu de chance, ça pourrait aussi marcher en slalom et en combiné par équipe", une épreuve prévue dès mardi.

"Garder de l'énergie" Robin Cuche (27 ans) n'a donc guère le temps de récupérer avant sa troisième course prévue en l'espace de quatre jours. Le jour de repos qu'il s'est accordé dimanche lui a d'ailleurs fait le plus grand bien. "La semaine est encore longue, et il faut garder de l'énergie", a-t-il glissé.

Le Vaudruzien abordera en tout cas en toute décontraction ses prochaines courses. "Je n'ai jamais été aussi détendu au départ qu'avant ce super-G", a-t-il confié. "Je rigolais avec les membres du staff, alors que normalement je suis dans ma bulle."

Le contexte n'aurait pas pu lui être plus favorable. "Je savais que j'avais déjà réussi mes Jeux avec cette médaille en descente. Et à la reconnaissance, j'ai vu que le parcours du super-G me convenait. Je me suis dit que ce serait beau d'avoir une deuxième médaille, mais je ne pensais pas pouvoir obtenir l'or", a-t-il poursuivi.

Des émotions pas comparables Ses émotions n'avaient également rien de comparable avec celles qu'il avait ressenties samedi lorsqu'il avait enfin cueilli sa première médaille paralympique. "Les émotions n'étaient pas vraiment les mêmes", a-t-il concédé. "Je n'ai même pas encore pleuré", s'est-il encore amusé.

Robin Cuche se réjouit en outre que l'objectif affiché par Swiss Olympic avant ces joutes (trois médailles au total) ait déjà été atteint. Mais pas que... "C'est génial que cet objectif soit atteint. Et ça fait aussi du bien d'être toujours devant France au tableau des médailles", a-t-il rigolé.



Des retrouvailles pour deux clubs anglais Deux des six clubs anglais en lice en 8es de finale de la Ligue des champions auront droit à des retrouvailles mardi soir.

Opposés respectivement au FC Barcelone et à Galatasaray, Newcastle et Liverpool avaient tous deux connu la défaite en phase de ligue.

Les Magpies, toujours privés de Fabian Schär (opéré à un pied il y a deux mois), abordent forcément cette double confrontation dans le rôle d'outsiders. Même s'ils avaient fait forte impression en barrages, certes face au Qarabag Agdam.

Newcastle, qui végète au 12e rang de la Premier League, s'était incliné 2-1 face à Barcelone à St-James Park en phase de ligue, lors de la 1re journée le 18 septembre. Les Catalans avaient forcé la décision grâce à un doublé de Marcus Rashford, Newcastle recollant à 2-1 en toute fin de partie.

Leader de la Liga espagnole avec quatre longueurs d'avance sur le Real Madrid, le Barça aborde ce match aller en pleine confiance, après avoir écrasé l'Atlético Madrid 3-0 en Coupe du Roi (en vain après la défaite 4-0 en demi-finale aller) et être allé s'imposer 1-0 à Bilbao le week-end dernier en championnat.

Son prodige Lamine Yamal battra par ailleurs un record s'il est aligné. L'Espagnol, qui disputerait son 30e match de Ligue des champions à seulement 18 ans et 240 jours, deviendrait le plus jeune joueur à avoir joué 30 matches en C1. Warren Zaïre Emery détient jusqu'ici le record (19 ans et 227 jours à sa 30e apparition).

Liverpool face au défi turc Le match Galatasaray - Liverpool, qui constitue l'affiche programmée à 18h45, sera donc également un "remake". Lors de la 2e journée de la phase de ligue, les deux équipes s'étaient affrontées à Istanbul, et le Galatasaray s'était imposé 1-0 grâce à un but de Victor Osimhen.

Le Galatasaray dispute les 8es de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis douze ans. Liverpool, en revanche, est un habitué des 8es de finale de la C1. Mais les Reds restent sur deux éliminations successives à ce stade de la compétition.

Troisième club anglais en lice mardi soir, Tottenham se déplace pour sa part à Madrid pour y défier le toujours coriace Atlético de Diego Simeone. Ce duel, indécis, sera particulier pour le milieu anglais Conor Gallagher, qui a quitté l'Atlético pour Tottenham en janvier afin de retrouver du temps de jeu.

Inquiétudes en Bavière Le dernier match de la soirée verra le Bayern Munich affronter l'Atalanta, à Bergame. Impérial leader de la Bundesliga (11 points d'avance sur son dauphin Dortmund) et 2e de la phase de ligue de cette Ligue des champions avec sept succès en huit matches, le "Rekordmeister" fait forcément figure de grand favori.

Mais les supporters bavarois ont tout de même de quoi s'inquiéter. Harry Kane, qui souffre d'un mollet et n'était pas sur le terrain vendredi lors de la victoire 4-1 contre le Borussia Mönchengladbach, est incertain. Et le gardien Manuel Neuer, remplacé à la mi-temps contre Gladbach, est forfait.



Coupe d'Angleterre: Choc Manchester City-Liverpool en quarts Pep Guardiola et les Citizens affronteront Liverpool pour une place dans le dernier carré de la Coupe d'Angleterre. Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson Manchester City et Liverpool croiseront le fer en quart de finale de la FA Cup le 4 avril, selon le tirage au sort effectué lundi. Il ont fait main basse sur les huit derniers titres en PL.

Vainqueurs du championnat l'an dernier, les Reds ont également été sacrés en 2020, tandis que les Citizens ont été champions d'Angleterre à six reprises (2018 et 2019, puis 2021 à 2024).

Southampton, club de deuxième division, recevra l'actuel leader de Premier League, Arsenal, tandis que Chelsea accueillera Port Vale, club de League One (D3) qui a fait tomber Sunderland (1-0) dimanche. Leeds se rendra chez West Ham, vainqueur aux tirs au but de Brentford (2-2 ap, 5-3 tab) lundi soir.



Un derby lémanique en quarts de finale des play-off Les Finlandais de Genève ont une fois de plus fait la différence Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne affrontera Genève lors des quarts de finale des play-off de National League. Les Aigles ont terminé leur saison sur un succès 7-0 sur Kloten, les Lions ont eux été battus par Ajoie 3-2 tab.

L'intérêt de cette 52e et ultime journée de championnat était de connaître le classement des places 3 à 6 puisque tout le reste était plus ou moins sous toit. Hormis cette confrontation lémanique, Zurich (4e) se frottera à Lugano (5e). Les Lions ont dominé Langnau 2-0, alors que les Tessinois ont disposé de Zoug 4-1.

Grâce à cette fessée face à un Kloten déjà en vacances, Genève-Servette termine la saison régulière à la troisième place. Et pas besoin de chercher d'où la lumière est venue dans les rangs grenat. Comme d'habitude, ce sont les Finlandais qui ont donné le ton et plus précisément Sakari Manninen. Le centre de la première ligne a ouvert le score après 56 secondes de jeu et il a doublé la mise à une seconde de la première pause. C'est ce qu'on appelle marquer dans les moments-clés.

Le 3-0 signé Saarijärvi à la 22e a définitivement mis fin à tout semblant de suspense, ce d'autant que les Genevois ont ajouté deux buts dans ce tiers médian. Un doublé de Granlund en fin de partie a conclu la soirée comme elle avait commencé.

Lausanne maladroit, Fribourg chanceux Opposé à Ajoie, Lausanne n'avait a priori pas la tâche la plus compliquée. Mais le LHC est retombé dans ses travers avec une maladresse impardonnable. Les Lions se sont inclinés 3-2 tab, alors qu'ils auraient dû classer l'affaire bien avant.

Les Vaudois ont ouvert le score à la 23e en power-play grâce à Czarnik. Les joueurs de Geoff Ward ont ensuite dû composer avec la pénalité de cinq minutes à Sansonnens. Mais même si Mottet a pu égaliser d'un tir puissant (33e), Czarnik a pu redonner l'avantage à ses couleurs en infériorité numérique (35e). Le but de Wick à douze secondes de la pause a surpris étant donné la domination lausannoise.

Dans les rangs vaudois, Antti Suomela a été ménagé. Blessé contre Davos, Théo Rochette sera sur la glace pour la série contre Genève, sauf rechute improbable. De son côté, Ajoie sait qu'il jouera le play-out contre Ambri.

Assuré de la deuxième place, Fribourg avait droit à un derby des Zähringen dans la capitale pour boucler son exercice. Les Dragons ont été opportunistes pour l'emporter 4-3 dans un match que Berne aurait dû gagner avec 48 tirs à 20 en faveur des Ours. Le power-play fribourgeois a bien fonctionné avec deux réussites et notamment celle de Julien Sprunger pour son 11e but de la saison sur le 1-0.

Bienne battu Qualifié pour le play-in à la 10e place, Bienne n'avait pas grand-chose à jouer lors de son déplacement chez le leader Davos. Non, pour les joueurs de Christian Dubé, il s'agissait avant tout de ne pas perdre de soldats avant les deux parties contre Berne jeudi et samedi. Les Seelandais ont donc soigneusement sorti le papier-bulle pour emballer Harri Säteri et Fabio Hofer, leur attaquant le plus percutant actuellement. Ils ont aussi laissé Toni Rajala à la maison.

Dans ces conditions, les Bernois n'ont pas fait de miracles. Et pourtant en face Josh Holden avait décidé de se passer des services de Stransky, Aeschlimann, Dahlbeck, Kessler, Asplund et Fora, rien que ça! Mais Adam Tambellini en a profité pour inscrire un doublé. Les Biennois ont réduit le score en fin de match pour une défaite 5-2 moins sévère.

Dans le dernier match de la soirée, Rapperswil a pris le meilleur sur Ambri 6-2 avec les trois derniers buts saint-gallois marqués dans la cage vide! Les Lakers accueilleront Zoug pour le play-in. Le vainqueur sera en quarts et le perdant aura une deuxième chance face au gagnant de la série Berne-Bienne.



Challenge League: Yverdon se sépare de son entraîneur Adrian Ursea Adrian Ursea n'est plus l'entraîneur d'YS. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Yverdon Sport a annoncé lundi se séparer de son entraîneur Adrian Ursea. Actuel 3e de Challenge League, le club du nord-vaudois pointe à 13 points du leader Vaduz à 10 journées du terme de la saison.

En poste depuis juin 2025, l'entraîneur roumain n'a pas permis au pensionnaire de deuxième division de "trouver la réussite et la stabilité nécessaires pour atteindre nos objectifs", a indiqué le club dans un communiqué. "C'est un signal d'alarme pour nos joueurs", a renchéri le président du club Jamie Walch, qui a réitéré l'objectif de la promotion en Super League malgré la défaite face à Stade Lausanne Ouchy dimanche 2-0 à domicile. Le directeur technique d'YS Martin Andermatt a été désigné pour assurer l'intérim.

Qualifié pour les demi-finales de Coupe de Suisse, où il affrontera Saint-Gall, Yverdon avait été relégué en Challenge League au terme du dernier championnat. Les Vaudois accusent pour l'heure dix unités de retard sur la 2e place synonyme de barrage de promotion/relégation occupée par Aarau, et trois de plus sur la première place assurant la promotion directe au terme de l'exercice.



Tirreno-Adriatico: Ganna survole le chrono inaugural, Christen 14e Filippo Ganna a remporté le chrono inaugural de Tirreno-Adriatico pour la 4e fois à Lido di Camaiore. Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Filippo Ganna a remporté lundi pour la 4e fois le chrono inaugural de Tirreno-Adriatico. Meilleur Suisse, Jan Christen (UAE) a terminé à la 14e place avec 39" de retard sur le vainqueur italien.

Le coureur de la formation Ineos Grenadiers a bouclé la première étape disputée à Lido di Camaiore (11,5km) en 12'08'', soit une vitesse moyenne de 56,8 km/h, pour devancer le Néerlandais Thymen Arensman de 22 secondes et l'Allemand Maximilian Walscheid de 26 secondes. Le double champion du monde du contre-la-montre sur route (2020, 2021) et champion olympique 2021 de poursuite par équipes avait déjà remporté ce chrono inaugural en 2022, 2023 et 2025.

Le Mexicain Isaac Del Toro (UAE), favori de cette édition 2026 et 3e samedi des Strade Bianche, a terminé à la 10e place et accuse 36 secondes de retard sur Ganna. Le Slovène Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) qui lance sa saison cette semaine sur les routes italiennes, a signé le 7e temps de la première étape, à 31 secondes de Ganna.



Doublé pour Robin Cuche, titré en super-G Robin Cuche est désormais double champion paralympique Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Sacré samedi en descente, Robin Cuche a conquis lundi à Cortina son deuxième or paralympique. Le Neuchâtelois a remporté le super-G pour offrir à la Suisse une troisième médaille en trois jours.

Libéré de toute pression après avoir enfin décroché un premier podium pour ses quatrièmes Paralympiques, Robin Cuche a maîtrisé son sujet dans une discipline où il n'a obtenu qu'un seul top 3 en Coupe du monde cette saison. Il a devancé de 0''98 son dauphin américain Patrick Halgren, qui est quant à lui amputé d'une jambe.

La 3e place est revenue au Français Jules Segers, qui a pour sa part lâché 1''47. Les deux autres médaillés de la descente ont manqué leur affaire. Le Français Arthur Bauchet, 2e samedi, est parti à la faute. Le Russe Aleksei Bugaev, en bronze en descente, a terminé 4e à 1''99 de Robin Cuche.

Théo Gmür, seulement 13e, s'est fait quelques frayeurs lundi. Le Valaisan a commis deux grosses fautes de ligne avant de chuter dans l'aire d'arrivée. Le triple champion paralympique 2018, qui a perdu plus de 4'', a il est vrai dû s'élancer après une longue interruption due à la chute du Suédois Aaron Lindström qui a été évacué sur une luge. Le Vaudois Emerick Sierro a quant à fini 15e.



Verstappen prendra le départ des 24 Heures du Nürburgring Max Verstappen va participer aux 24 Heures du Nurbürgring Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen va faire ses débuts en endurance, dans la course des 24 heures du Nürburgring. Pour le Néerlandais, c'est un rêve qui devient réalité.

Sa participation à cette classique légendaire, qui se déroulera du 14 au 17 mai, a été annoncée dans un communiqué de presse de Mercedes-AMG. Verstappen y est cité comme pilote titulaire. Lucas Auer, Jules Gounon et Daniel Juncadella feront également partie de l'équipe Verstappen Racing, soutenue par Mercedes-AMG.

"Les 24 heures du Nürburgring figurent depuis longtemps sur ma liste de souhaits", déclare Verstappen, cité dans le communiqué. "Je suis donc très heureux que nous puissions maintenant réaliser ce rêve", explique-t-il encore.

Les obligations en Formule 1 ne font pas obstacle au pilote Red Bull. Il sera en lice à Miami deux semaines avant son escapade au Nürburgring, et reprendra le volant de sa monoplace à Montréal au Canada durant le week-end qui suivra.

Le Nürburgring pourrait même ne pas être sa seule excursion sur longue distance. Récemment, Max Verstappen a également évoqué son envie de participer un jour aux célèbres 24 Heures du Mans avec l'ancien champion du monde Sebastian Vettel. "J'aimerais beaucoup le faire. Mais bien sûr, seulement si nous pouvons nous battre pour la victoire", a-t-il précisé.



Premier titre pour la Russie sous son drapeau depuis 2014 Le titre de Varvara Voronchikhina est le premier pour la Russie sous son drapeau depuis 2014 Image: KEYSTONE/AP/Evgeniy Maloletka La skieuse russe Varvara Voronchikhina a été sacrée championne paralympique de super-G à Milan Cortina. Il s'agit du premier titre de la Russie sous son drapeau depuis 2014.

Varvara Voronchikhina décroche son premier titre paralympique, à 23 ans. En 2022, elle était présente à Pékin, avant que les Russes ne soient finalement bannis à la veille de la cérémonie d'ouverture, quelques jours après l'invasion russe en Ukraine.

En septembre dernier, un vote en assemblée générale de l'IPC, le comité international paralympique, a rouvert la porte à une réintégration complète (avec drapeau et hymne) des comités russe et bélarusse. Et il y a quelques semaines, l'IPC a confirmé l'invitation de 10 athlètes des deux pays pour prendre part aux Jeux, provoquant la colère de plusieurs nations, dont l'Ukraine, qui a notamment boycotté la cérémonie d'ouverture.

