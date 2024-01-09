Swiatek titrée ++ Alcaraz sacré sur abandon

Lausanne-Sport: Noë Dussenne rentre en pays Noë Dussenne: un départ qui laissera un vide. Image: KEYSTONE/Valentin Flauraud Le Lausanne-Sport a officialisé le départ de son capitaine Noë Dussenne. Agé de 33 ans, le défenseur belge rentre au pays. Il évoluera désormais au Oud-Heverlee Leuven.

Le Lausanne-Sport précise "qu’il a respecté le choix du joueur tout en veillant à préserver les intérêts financiers du club".

Venu en 2023 du Standard de Liège, Noë Dussenne a livré 82 rencontres et a inscrit 15 buts pour le club vaudois. En Belgique, il rejoint une formation qui occupe la dernière place du classement avec un seul point récolté en quatre rencontres.



Une première victoire dans l'Ohio pour Iga Swiatek Iga Swiatek impériale à Cincinnati. Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Moins de deux mois après son sacre à Wimbledon, Iga Swiatek a enlevé le WTA 1000 de Cincinnati pour la première fois. En finale, la Polonaise s'est imposée 7-5 6-4 devant Justine Paolini.

Iga Swiatek (24 ans) est ainsi parfaitement lancée en direction de l'US Open, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, qu'elle avait remporté en 2022 et qui débute dimanche à New York. Dans l'Ohio, la Polonaise a soulevé le 24e trophée de sa carrière, le 11e en WTA 1000, une catégorie où seule Serena Williams compte plus de titres (13). Cette victoire va, par ailleurs, lui permettre de ravir la 2e place du classement WTA à Coco Gauff pour toutefois rester à 3000 points de la no 1 mondiale Aryna Sabalenka.

Face à l'Italienne, la Polonaise a perdu les trois premiers jeux de la finale avant d'exercer un très net ascendant. Au fil des jeux, son succès semblait inéluctable, Malgré tout son courage, Justine Paolini a concédé sa sixième défaite en six rencontres devant Iga Swiatek.



Masters 1000 de Cincinnati: Alacaraz sacré sur abandon de Sinner Carlos Alcaraz n'a pas dû s'employer trop longtemps lundi Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Carlos Alcaraz a remporté le Masters 1000 de Cincinnati. L'Espagnol a bénéficié de l'abandon en finale du no 1 mondial, l'Italien Jannik Sinner.

Visiblement diminué, l'Italien âgé de 24 ans était mené 5-0 dans la première manche quand il a jeté l'éponge, offrant un premier titre dans l'Ohio à son grand rival Alcaraz, no 2 mondial.

L'état de santé de Sinner interroge alors que l'US Open débute dimanche. "Je suis désolé les gars, je ne peux pas. J'ai essayé, mais je ne peux pas. Je me sens mal. Je ne peux pas me déplacer, j'ai l'impression que je vais m'effondrer. Je suis désolé pour les fans", a expliqué Sinner au superviseur après avoir fait appel à un médecin. "Soigne toi bien, c'est le plus important", lui a tout de suite lancé Alcaraz.

Très attendu, ce nouveau duel n'aura pas vraiment eu lieu après le succès d'Alcaraz en finale de Roland-Garros, puis celui de Sinner à Wimbledon.



Transferts: le FC Bâle perd Kevin Carlos Fin de parcours pour Kevin Carlos avec le FC B稷e Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Kevin Carlos (24 ans) quitte le FC Bâle, qu'il avait rejoint en août 2024. L'attaquant espagnol va poursuivre sa carrière en France sous les couleurs de l'OGC Nice, avec qui il a signé pour cinq ans.

Arrivé sur les bords du Rhin l'an passé en provenance d'Yverdon où il s'était révélé, Kevin Carlos a fait 40 apparitions avec le FCB, pour qui il a marqué 15 buts et gagné la saison dernière le doublé Coupe-championnat.

Ce transfert permet à l'Espagnol de rejoindre l'un des cinq plus grands championnats, ce qui était son souhait. Selon les médias, le montant du transfert est de six millions de francs.



Tournoi WTA 250 de Cleveland: Jil Teichmann qualifiée Une victoire pour Jil Teichmann Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Jil Teichmann (WTA 83) a franchi le 1er tour du tournoi WTA 250 de Cleveland. La Seelandaise a battu la Française Lois Boisson (WTA 47), tête de série no 5, en trois manches, 6-4 1-6 6-4, et 2h20.

La Suissesse âgée de 28 ans a connu des difficultés au service, mais elle a bien compensé dans le jeu. Jil Teichmann effectue son retour un mois après sa finale perdue à Iasi. Elle peut s'aligner dans l'Ohio sans pression, car elle est assurée d'avoir une place dans le tableau principal de l'US Open.



Dominic Lobalu forfait pour Athletissima Coup d'arr黎 pour Dominic Lobalu Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Dominic Lobalu est forfait cette semaine pour Athletissima (5000 m) et les championnats de Suisse (1500 m). Il souffre d'une blessure musculaire, a indiqué son management.

Lors d'un entraînement samedi à Saint-Gall, Lobalu a ressenti une douleur dans une cuisse. Une IRM a confirmé dimanche qu'il s'agissait d'une blessure musculaire, qui sera traitée ces prochains jours. L'objectif de Lobalu, champion d'Europe du 10'000 m, est d'être remis pour le Weltklasse de Zurich le 27 août et ensuite pour les Mondiaux de Tokyo à mi-septembre.



Nino Schurter sélectionné pour ses derniers Mondiaux en Valais Nino Schurter va vivre ses derniers Mondiaux à Crans-Montana (archives). Image: KEYSTONE/Maxime Schmid Swiss Cycling a annoncé lundi sa sélection pour les championnats du monde de VTT en Valais (30 août - 14 septembre). Nino Schurter va vivre ses derniers Mondiaux avant de prendre sa retraite.

La fin de carrière du champion olympique en 2016 à Rio, qui courra encore une dernière fois devant son public lors de l'étape de Coupe du monde de Lenzerheide le 21 septembre, intervient alors qu'un changement de génération est en cours.

En Coupe du monde masculine, le meilleur vététiste helvétique se nomme actuellement Fabio Püntener. L'Uranais de 25 ans est monté à deux reprises sur le podium cette saison. Chez les femmes, la Zurichoise Nicole Koller n'a jamais quitté le top 10 et pointe à la 2e place du classement général, deux rangs devant la Nidwaldienne Alessandra Keller.

Au total, la Suisse sera représentée par 47 coureuses et 72 coureurs dans sept disciplines différentes - cross-country, e-mountain bike, descente, enduro, e-enduro, marathon et pump track - qui se tiendront sur sept sites différents en Valais.



Kishane Thompson déclare forfait pour Athletissima Le vice-champion olympique du 100 mètres Kishane Thompson ne sera finalement pas présent à Lausanne mercredi. Image: KEYSTONE/EPA/Boglarka Bodnar Les spectateurs d'Athletissima n'auront pas droit à un duel Kishane Thompson - Noah Lyles sur 100 m mercredi à Lausanne. Touché au tibia, le sprinteur jamaïcain a déclaré forfait.

"Kishane Thompson ne courra pas le 100 m", ont écrit les organisateurs dans un communiqué lundi. A moins d'un mois des Mondiaux, le sprinteur jamaïcain "souffre d'une gêne au tibia depuis le week-end dernier en Silésie" (Pologne).

Samedi à Chorzow, Kishane Thompson, meilleur performeur mondial de la saison et favori pour décrocher le titre mondial à Tokyo en septembre, a décroché une victoire importante en remportant en 9''87 le 100 mètres devant son rival américain Noah Lyles (9''90). Il s'agissait de la première confrontation entre les deux hommes depuis les Jeux olympiques de Paris, où Thompson avait été privé de l'or olympique par Lyles pour cinq millièmes de seconde.

Après leurs retrouvailles polonaises samedi, les deux sprinteurs devaient de nouveau courir l'un contre l'autre à la Pontaise et leur ultime duel à moins d'un mois des championnats du monde de Tokyo (13-21 septembre) constituait l'attraction du meeting de Ligue de diamant.

Les organisateurs ont également précisé que Thompson ne participera pas non plus à la Weltklasse de Zurich fin août.



Injures racistes à Liverpool: un supporter interdit de stade Antoine Semenyo a été victime d'injures racistes lors du match d'ouverture de Premier League vendredi. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Le supporter ayant proféré des insultes racistes envers le joueur ghanéen de Bournemouth Antoine Semenyo, vendredi à Liverpool, a été interdit de stade au Royaume-Uni, a annoncé la police lundi.

Cet habitant de Liverpool âgé de 47 ans a été expulsé du stade d'Anfield après l'interruption du match, puis arrêté samedi.

La police anglaise l'a libéré en lui interdisant "d'assister à tout match de football réglementé au Royaume-Uni". Il n'a pas non plus le droit d'approcher un stade de football "à moins d'un mile" (1,6 km), a-t-il été précisé dans un communiqué.

L'enquête "est toujours en cours et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le club", a ajouté la police locale.

Le match entre Liverpool et Bournemouth (4-2) a été interrompu à la 29e minute après qu'Antoine Semenyo a fait part à l'arbitre d'insultes racistes venant des tribunes.

L'ailier ghanéen, auteur de deux buts durant le match, a déclaré samedi que cet incident allait le marquer "pour toujours". "Pas à cause des paroles d'une personne mais parce que toute la famille du football s'est réunie" pour le soutenir, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.



Milan continue sa route en Coupe Rafael Leao a inscrit le 1-0 pour Milan Image: KEYSTONE/AP/Spada Ardon Jashari a réussi ses débuts en match officiel avec l'AC Milan. Les Lombards se sont imposés 2-0 à domicile contre Bari au premier tour de la Coupe d'Italie.

Le milieu de terrain de 23 ans est entré en jeu à la 65e alors que la cause était entendue face au club de Serie B. Zachary Athekame, deuxième nouvelle recrue helvétique de Milan cet été, est resté sur le banc pendant tout le match. Noah Okafor est lui entré en jeu à la 81e.

Michel Aebischer a dû trembler un peu plus lors de son premier match officiel avec Pise. Le club promu en Serie A ne s'est imposé face à Cesena, club de division inférieure, qu'aux tirs au but, après un match qui s'était terminé sur un score nul et vierge après 90 minutes. Aebischer, prêté un an par Bologne, a été remplacé en fin de match.



Le PSG réussit ses débuts, sans briller Petite victoire du PSG pour lancer la saison de Ligue 1 Image: KEYSTONE/EPA/Mohammed Badra Le PSG n'a pas brillé au moment de se lancer dans la défense de son titre de champion. Mais il a réussi l'essentiel en ramenant un succès de Nantes (1-0), dimanche lors de la 1re journée de Ligue 1.

Quatre jours après avoir raflé la Supercoupe d'Europe, leur 5e trophée de l'année, les vainqueurs de la Ligue des Champions ont manqué d'inspiration pour bousculer les Canaris et n'ont dû leur salut qu'à un but chanceux inscrit en seconde période par Vitinha sur une frappe déviée de l'extérieur de la surface qui a pris à contre-pied Anthony Lopes (67e).

Malgré les imperfections constatées dans le jeu de son équipe, Luis Enrique se contentera volontiers de ce résultat, lui qui n'a récupéré ses troupes que le 6 août, trois semaines seulement après la fin d'un exercice certes historique pour le club de la capitale, mais interminable.

Luis Enrique avait ainsi décidé de laisser sur le banc au coup d'envoi une bonne partie de ses cadres (Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué). Mais les remplaçants appelés à assurer la relève n'ont pas vraiment été à la fête à la Beaujoire.



Iga Swiatek en finale après un succès contre Elena Rybakina Iga Swiatek en finale dans l'Ohio Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS La Polonaise Iga Swiatek (WTA 3) s'est qualifiée pour la première fois pour la finale du tournoi WTA 1000 de Cincinnati. Ceci grâce à un succès 7-5 6-3 contre la Kazakhe Elena Rybakina dimanche.

Swiatek, titrée à Wimbledon en juillet, affrontera lundi en finale soit l'Italienne Jasmine Paolini (29 ans, 9e), soit la Russe Veronika Kudermetova (28 ans, 36e).

En cas de succès en finale, Swiatek, qui vise un 11e titre en tournoi WTA 1000, redeviendrait no 2 mondiale à la place de Coco Gauff mais derrière Aryna Sabalenka, sortie par Rybakina en quarts de finale dans l'Ohio.

Menée 5-3 dans la première manche, Swiatek a réussi à inverser la tendance en accélérant son jeu avant de maîtriser le second set, ne concédant au total qu'un seul break dans la rencontre (3 balles de break sauvées).



Yverdon face à Servette, Etoile Carouge recevra Bâle Yverdon et Servette se retrouvent en 16es de finale de la Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Suisse a réservé un bel adversaire pour Yverdon. Fraîchement relégués en Challenge League, les Vaudois recevront Servette (19-21 septembre).

Les Genevois ne seront pas les seuls à affronter un club de la division d'en-dessous. Il y a en effet cinq autres duels entre équipes de Challenge et de Super League. Etoile Carouge aura l'insigne honneur de recevoir Bâle, alors que le Stade Nyonnais accueillera lui Zurich à Colovray. YB ira lui à Aarau, GC se rendra au Tessin pour défier Bellinzone, tandis que St-Gall aura un derby contre Wil.

Sion et Lausanne ont eu un peu plus de chance au tirage. Les Valaisans se déplaceront à Berne pour affronter le FC Prishtina, pensionnaire de 1re ligue. Le LS prendra la direction du canton de Bâle pour y rencontrer le FC Concordia, lui aussi habitué des pelouses de 1re ligue.

A noter encore le déplacement de Xamax à Unterstrass en 2e ligue et le derby vaudois entre Echallens et le SLO.



Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour Lilian Njoh et Servette n'ont pas connu de difficulté pour se défaire de Dardania Lausanne. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette et le Lausanne-Sport n'ont pas failli lors du 1er tour de la Coupe de Suisse dimanche. Les Grenat ont dominé Dardania Lausanne (2e ligue int.) 5-0 et le LS s'est imposé 2-1 à Vevey (PL).

A Chavannes-près-Renens, Servette a dû attendre la 35e minute pour faire la différence. Micha Stevanovic a ouvert le score de la tête avant qu'Ablie Jallow ne mette les Genevois à l'abri à la 44e. Florian Ayé (47e), Dylan Bronn (74e) et Alonzo Vincent (87e) ont salé l'addition en deuxième période pour offrir à Jocelyn Gourvennec un premier succès à la tête du SFC.

Lausanne a eu plus de peine à se défaire de Vevey-Sports, qui milite en Promotion League. Après avoir été sauvée par un poteau, la formation de Peter Zeidler a marqué deux jolis buts signés Gaoussou Diakité (36e) et Muhannad Al Saad (45e). Un but veveysan en fin de match (Kali/87e) a toutefois donné quelques sueurs froides aux Lausannois, qui ont dû faire le dos rond pour composter leur billet pour les 16es de finale.

YB s'en sort aussi Le FC Courtételle, qui évolue en première ligue, a aussi pu croire à l'exploit face à Young Boys. Les Jurassiens ont tenu leurs adversaires de Super League en échec jusqu'à la 79e avant que les Bernois ne passent l'épaule en fin de match (4-1).

