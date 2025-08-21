Frustration pour Bâle ++ Basketteurs suisses en qualifs

Bâle en ballottage défavorable Marwin Hitz sort dans le vide pour permettre à Gabriel Pereira (2e depuis la gauche) d'égaliser juste avant la pause, Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La qualification du FC Bâle pour la Ligue des Champions passera par un exploit à Copenhague. Les Rhénans sont en ballottage défavorable à l’issue du match aller face au Champion du Danemark.

Dans un Parc Saint-Jacques qui n’avait pas fait le plein, le FC Bâle a été tenu en échec 1-1 par le FC Copenhague dans une rencontre qu’il a terminée à dix contre onze après l’expulsion de Jonas Adjetey à la 82e minute. Sauvé par la VAR qui a annulé un but d’Andreas Cornelius pour un hors-jeu de quelques centimètres, il peut même s’estimer heureux de ce résultat.

Le FC Bâle avait eu, pourtant, le bonheur d’ouvrir le score dans le premier quart d’heure. Xherdan Shaqiri transformait à la 14e un penalty provoqué par Albian Ajeti. La réussite du capitaine récompensait la belle entame de la formation de Ludovic Magnin. Seulement, les Rhénans n’ont pas été en mesure de poursuivre sur leur lancée face au collectif très bien huilé de l’adversaire.

Le FC Copenhague pouvait, ainsi, égaliser sur l’ultime action de la première période par Gabriel Pereira. Le défenseur brésilien marquait de la tête après une erreur d’appréciation de Marwin Hitz. Malgré toute son expérience, le portier rhénan s’est fait piéger comme un junior sur le centre du Péruvien Marcos Lopez.

A l’image d’un Shaqiri qui a peiné pour trouver son second souffle, les Bâlois n’ont pas été en mesure de reprendre la main. L’absence pour blessure de Bénie Traoré a vraiment pesé. Il n’empêche que l’équipe dans son ensemble, de Hitz à Ajeti, ne fut pas vraiment à la hauteur de l’événement. Ludovic Magnin a une semaine devant lui pour corriger le tir avant le match retour.





Deux podiums suisses pour une 50e édition sous le déluge Seule Keely Hodgkinson (à gauche) s'est montrée plus rapide qu'Audrey Werro Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Sous une pluie battante à la Pontaise, la 50e édition d'Athletissima a vu deux Suissesses monter sur le podium. Audrey Werro a pris la 2e place du 800 m et Ditaji Kambundji la 3e du 100 m haies.

Etait-ce un clin d'oeil à la première édition de 1977, lorsque la pluie avait gâché le lancement d'Athletissima au Stade de Coubertin? Peut-être. Toujours est-il que les dieux de la météo ont été peu cléments avec Jacky Delapierre.

Difficile voire impossible, avec aussi une température autour des 16 degrés, de réaliser de très hautes performances malgré la densité du plateau. Et impossible de revenir trois semaines plus tard pour courir sous le soleil, comme cela avait été le cas en 1977.

Les athlètes ont donc bravé le froid et la pluie pour offrir de belles émotions. Et les Suissesses ont su tirer leur épingle du jeu dans ces conditions. Sur le 800 m féminin, Audrey Werro est allée chercher son premier podium en Diamond League. La Fribourgeoise a pris la deuxième place en 1'57''34 en réalisant une très belle fin de course. Sans surprise, la victoire est revenue à la Britannique Keely Hodgkinson en 1'55''69.

Dans un 100 haies de très haut niveau, Ditaji Kambundji a effectué une magnifique course. Comme Werro, la Bernoise s'est offert la 3e place, en 12''54. La Néerlandaise Nadine Visser l'a emporté en 12''45, battant au passage la championne olympique Masai Russell (12''53). Toujours sur les haies hautes mais chez les messieurs, le favori américain Cordell Tinch a coupé la ligne en 12''98. Déception pour le Bâlois Jason Joseph, seulement 6e en 13''28.

Wanyonyi battu Très attendu sur le 800 m masculin, Emmanuel Wanyonyi a connu la défaite. Le Kényan de 21 ans, deuxième homme le plus rapide sur le double tour de piste avec ses 1'41''11 réalisés l'an dernier sur cette même piste, a cédé devant l'Américain Joey Hosh (1'42''82). Wanyonyi a déçu avec une deuxième place en 1'43''29.

Sans Julien Alfred ni Shericka Jackson, le 200 m féminin a souri à l'Américaine Brittany Brown en 22''23. Les Britanniques Dina Asher-Smith (5e) et Daryll Neita (7e) ont eu plus de peine. Quant à la Vaudoise Léonie Pointet, elle s'est classée 8e en 23''23.

Seville mate Lyles Dernière course majeure de la soirée, le 100 m messieurs a souri à Oblique Seville. Le Jamaïcain a dominé la ligne droite de la tête et des épaules en étant le seul à finir sous les 10 secondes (9''87, avec un vent défavorable). Le champion olympique Noah Lyles a dû se contenter de 10''02 après sa rentrée en 9'''90 samedi dernier en Pologne. Il faudra en faire plus pour l'Américain face à de très redoutables Jamaïcains à Tokyo dans quelques semaines.

A la hauteur féminine, la championne olympique et recordwoman du monde Yaroslava Mahuchikh a manqué deux barres à des hauteurs indignes de son talent (1m86 et 1m91). L'Ukrainienne a ensuite choisi de se retirer, sans doute pour se préserver à quelques semaines des Championnats du monde. C'est finalement Nicola Olyslagers, Christina Honsel et Maria Zodzik qui se sont imposées avec 1m91 dans un concours là aussi interrompu en raison de la pluie.

Et enfin, pour se rendre compte de la difficulté des conditions climatiques sur les hauts de Lausanne, il suffit de réaliser que le concours de la perche féminine a été arrêté pour éviter que les athlètes ne se blessent sous le déluge.



Audrey Werro obtient son premier podium en Diamond League Audrey Werro n'est pas pass Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Audrey Werro n'a pas manqué son 800 m à Athletissima. La Fribourgeoise a pris la deuxième place derrière la favorite Keely Hodgkinson, victorieuse en 1'55''69.

En conférence de presse mardi, la coureuse de Belfaux avait énoncé les trois piliers de sa discipline, selon elle. Départ, placement et accélération. Après avoir coupé la ligne en 1'57''34, soit à 0''09 de son record de Suisse, la Fribourgeoise avait logiquement le sourire pour ce premier podium en Diamond League.

"Oui, il y a eu un bon départ, a-t-elle analysé en zone mixte. Après, pour le placement, c'était plus difficile, mais j'ai quand même trouvé une bonne place. Ceci dit, j'aurais pu faire mieux. Enfin, l'accélération était bonne, mais là aussi j'aurais souhaité pouvoir la produire plus tôt."

Bousculée à deux reprises, Audrey Werro n'est pourtant pas passée loin de son record de Suisse, marqué en rouge par la "wavelight", le lièvre lumineux. La Fribourgeoise aurait-elle pu améliorer son meilleur chrono avec de meilleures conditions météo, et si elle n'avait pas eu besoin de jouer des coudes? "C'est possible, je ne passe pas loin, a-t-elle confié. Ca bousculait pas mal. D'habitude, c'est vrai que je suis le lièvre lumineux, mais là j'étais à l'extérieur et je ne le voyais pas bien."

"Trouver une échappatoire" Audrey Werro (21 ans), qui sera présente ce week-end à Frauenfeld aux Championnats de Suisse pour tenter de décrocher l'un des trois tickets en jeu pour les Mondiaux de Tokyo, a pourtant effectué une superbe fin de course pour terminer en boulet de canon derrière l'intouchable Hodgkinson.

"J'étais prise dans le paquet et j'ai dû trouver un moyen d'accélérer, mais j'étais toujours bloquée, raconte-t-elle. Je suis restée dans le peloton jusqu'au moment où j'ai pu trouver une échappatoire, et je suis parvenue à sortir", a-t-elle conclu.



La Suisse jouera les qualifications du Mondial 2027 La Suisse d'Ilias Papatheodorou disputera les "vraies" qualifications du Mond頰l 2027 Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'équipe de Suisse masculine disputera les "vraies" éliminatoires de la Coupe du monde 2027.

La troupe d'Ilias Papatheodorou a passé l'écueil des pré-qualifications en profitant de la victoire 98-86 obtenue par l'Ukraine mercredi en Slovaquie lors de l'ultime journée.

La sélection helvétique termine au 2e rang du groupe D de cette 2e phase pré-qualificative, derrière l'Ukraine. Elle figurera donc dans la poule C des qualifications, où elle se frottera à la Serbie, à la Turquie et à la Bosnie-Herzégovine. Soit trois nations qui lui sont sur le papier nettement supérieures.

La Suisse se savait assurée de poursuivre sa campagne en cas de victoire de l'Ukraine, ou en cas de succès de la Slovaquie avec soit 1 point d'écart soit au moins 24 longueurs d'avance. Elle aurait été éliminée si la Slovaquie avait battu l'Ukraine avec une marge comprise entre 3 et 23 points.

Les Slovaques ont bien commencé ce match: à 21-17 en leur faveur après quelques secondes dans le deuxième quart, la Suisse était virtuellement éliminée. Mais l'Ukraine est montée en puissance pour prendre 11 points d'avance à la 21e. Et les Ukrainiens ont serré leur garde lorsque la Slovaquie a recollé en fin de troisième quart.

La Suisse, qui avait terminé invaincue la première phase pré-qualificative, a donc rempli son objectif en décrochant son ticket pour les qualifications du Mondial 2027. Les éliminatoires démarreront pour elle le 26 novembre avec un déplacement en Serbie, et se termineront en mars 2027.



Teichmann sèchement battue en 8e de finale à Cleveland Jil Teichmann s'est inclinée au 2e tour à Cleveland mercredi Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Jil Teichmann (WTA 85) s'est arrêtée en 8e de finale du WTA 250 de Cleveland. La Seelandaise s'est inclinée 6-1 6-1 en 62 minutes devant Sorana Cirstea (WTA 112) mercredi en Ohio.

Tombeuse de la demi-finaliste de Roland-Garros Loïs Boisson (WTA 46) au 1er tour, Jil Teichmann n'a pas eu l'ombre d'une chance face à la Roumaine de 35 ans. La Seelandaise a pourtant signé le break d'entrée, mais elle a perdu les... 10 jeux suivants.

Jil Teichmann, qui a perdu six fois son service dans cette partie, peut donc d'ores et déjà mettre le cap sur New York. Elle est, avec Belinda Bencic et Viktorija Golubic, l'une des trois Suissesses admises directement dans le tableau final de l'US Open qui démarre dès dimanche.



World Boxing confirme les tests de genre avant les Mondiaux L'Algérienne Imane Khelif se soumettra-t-elle au test de genre rendu obligatoire par World Boxing à deux semaines des Mondiaux? Image: KEYSTONE/AP/ARIANA CUBILLOS La nouvelle fédération mondiale, World Boxing, a confirmé l'introduction de tests de genre obligatoires pour toutes les participantes.

Cette décision intervient à moins de deux semaines du début des championnats du monde de Liverpool.

La nouvelle directive s'applique dès maintenant et prévoit un test génétique unique pour déterminer le sexe à la naissance. Selon la fédération, l'objectif est de garantir des conditions de compétition équitables et la sécurité de toutes les athlètes féminines.

Le cas de la championne olympique 2024 Imane Khelif, qui avait été exclue l'année précédente par la fédération IBA compétente à l'époque en raison d'un test controversé, rend cette décision particulièrement explosive. On ne sait pas encore si l'Algérienne se soumettra à la nouvelle procédure.

World Boxing a été reconnue comme partenaire officiel par le CIO en 2024 et est donc responsable de l'organisation du tournoi olympique de boxe de 2028 à Los Angeles.



Swiss Equestrian suspend Pius Schwizer du cadre élite Une mauvaise période pour Pius Schwizer Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Pius Schwizer (63 ans) a été suspendu avec effet immédiat du cadre suisse élite de saut d'obstacles. La décision émane de la Commission de sélection de Swiss Equestrian, a indiqué la Fédération.

Récemment, des procédures judiciaires à l'encontre du cavalier ont été rendues publiques dans les médias. Pius Schwizer connaît de sérieux problèmes financiers.

Sa situation actuelle "n'est plus compatible avec les exigences nécessaires pour représenter la Suisse au plus haut niveau en tant que membre de l'équipe suisse élite de saut d'obstacles", a indiqué Swiss Equestrian dans un communiqué. La suspension du cavalier est prononcée pour une durée indéterminée, mais elle sera régulièrement réexaminée par la Commission en fonction de l'évolution de la situation de Pius Schwizer.

Le sexagénaire peut cependant participer à des concours nationaux et internationaux, mais uniquement à titre individuel.



National League: les matches diffusés sur MySports jusqu'en 2035 Les matches de National League sur MySports jusqu'en 2035 Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI Les droits TV en Suisse sont réglés pour les dix prochaines années. La National League et MySports, qui fait partie de Sunrise, ont prolongé leur contrat jusqu'au terme de la saison 2034/35.

Comme jusqu'ici, le contrat englobe tous les matches en live sur MySports. Il contient aussi les droits des résumés pour l'ensemble des parties de la qualification et des play-off dans l'élite du hockey suisse, que ce soit en TV payante ou en clair.

Pour les matches en direct de la saison régulière et des play-off, MySports, diffuseur payant de Sunrise, continue sa coopération avec CH Media en Suisse alémanique (TV24), avec Léman Bleu et La Télé en Suisse romande ainsi qu'avec Teleticino au Tessin. Ces chaînes retransmettront une sélection de matches lors de la qualification, ainsi qu'une rencontre de play-off par tour. Les négociations pour les droits de diffusion des résumés sont encore en cours.

Les conditions financières du nouvel accord n'ont pas été dévoilées. Les droits de la Swiss League et des matches de l'équipe nationale ne font pas partie du contrat. Ils sont négociés séparément.



Athletissima: Audrey Werro a pris une autre dimension Mercredi soir à Athletissima, le 800 m féminin sera très attendu. S'il lui sera difficile de battre la championne olympique Keely Hodgkinson, Audrey Werro ambitionne d'améliorer son record de Suisse.

La Fribourgeoise de 21 ans se réjouit bien entendu de courir en Diamond League "à la maison". "Je sors d'un bon bloc d'entraînements, je me sens en forme", a-t-elle confié mardi en marge d'une conférence de presse, un exercice nouveau pour elle. Mais après avoir couru le 400 m à Fribourg en 51''03, la coureuse de Belfaux se sait attendue.

"Ce chrono, c'est un marqueur qui dit qu'on s'est bien entraîné, explique-t-elle. C'est bien de s'entraîner sur 400 m pour avoir cette pointe de vitesse nécessaire à la fin d'un 800 m."

Hodgkinson en super favorite Mais à Lausanne, Audrey Werro va devoir jouer des coudes pour bien se placer dès les premiers mètres de course. La Fribourgeoise le sait, la course devrait se jouer dans des temps très rapides. "Parce que les athlètes présentes sont toutes autour des 1'57 et même 1'54 pour Keely Hodgkinson, précise-t-elle. C'est ce que j'attends en fait: avoir une course rapide pour faire un bon temps. Je me réjouis de courir contre elle (réd: Hodgkinson), ce sera une belle bataille."

La Britannique de 23 ans est un phénomène. Championne olympique en titre, elle a dû se battre contre des blessures aux ischio-jambiers pendant plusieurs semaines. Mais pour sa rentrée à Silesia samedi, elle a frappé très fort en coupant la ligne en 1'54''74, à seulement 0''13 de son record personnel, signant au passage la 9e meilleure performance mondiale de tous les temps.

Avec une locomotive pareille, Audrey Werro espère descendre sous les 1'57. "Ce serait le rêve de finir la saison avec un temps en-dessous, avoue la Fribourgeoise. C'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête. Je vise un record personnel sur cette fin de saison et je pense que je peux le faire ici ou au Weltklasse. En vrai, il faut juste attendre la bonne course et que toutes les conditions soient réunies."



Deux 800 m qui promettent Pour sa 50e édition ce soir à la Pontaise (20h), Athletissima propose une fois encore un très beau plateau. Les courses de 800 m, dames et messieurs, promettent beaucoup.

Est-ce que le public lausannois peut vivre un quatrième record du monde après ceux de Leroy Burrell en 1994 (100 m), Yelena Isinbayeva en 2005 (perche) et Liu Xiang en 2006 (110 m haies) ? Possible. Dans quelle discipline ? Le 800 m masculin où le favori numéro un s'appelle Emmanuel Wanyonyi. L'année passée, le tout frais champion olympique avait profité de son pic de forme pour couper la ligne en 1'41''11, à seulement 0''20 du record du monde de David Rudisha. Le Kényan de 21 ans était devenu le deuxième homme le plus rapide sur la distance, égalant la légende Wilson Kipketer.

Wanyonyi détient les trois meilleurs temps de l'année et une MPM de 1'41''44 à Monaco en juillet. Avec le Canadien Marco Arop et les Américains Joey Hosh et Bryce Hoppel, le Kényan aura une belle concurrence pour le pousser. Présent également sur cette course, le Zurichois de 24 ans Ivan Pelizza aura la chance de partager la scène avec les meilleurs du monde.

Audrey Werro pour un record ? Sur le double tour de piste féminin, le public aura les yeux rivés sur Audrey Werro et sur Keely Hodgkinson. Dans une course très relevée, la Fribourgeoise de 21 ans aura certainement la possibilité d'améliorer son record de Suisse (1'57''25) et descendre pourquoi pas sous les 1'57. Mais pour la victoire, difficile d'imaginer une autre lauréate que Hodgkinson. La championne olympique britannique de 23 ans évolue un ton au-dessus, comme en témoignent ses 1'54''74 réussis en Pologne il y a quelques jours. Sa dauphine, la Kényane Lilian Odira, a obtenu la 2e meilleure performance mondiale de l'année en 1'56''52, soit près de deux secondes derrière.

Même si la lumière se trouve sur le demi-fond, les courses de sprint vaudront le détour et notamment les 100 et 110 m haies. La recordwoman de Suisse Ditaji Kambundji fera face à une concurrence extrêmement relevée, puisqu'avec ses 12''43 cette saison elle sera la moins rapide des huit coureuses engagées ! Forte de ses 12''19 réussis samedi à Chorzow, la championne olympique Masai Russell se profile comme la super favorite.

Chez les messieurs, Jason Joseph devra lui se battre face à une cohorte américaine emmenée par le meilleur performeur mondial, Cordell Tinch (12''87).

Plusieurs forfaits A noter que le meeting a dû faire face cette année à plusieurs forfaits de dernière minute comme celui de Julien Alfred. Annoncée sur 200 m pour un duel attendu avec Shericka Jackson, la sprinteuse de Sainte-Lucie, championne olympique sur 100 m, a renoncé à ses participations aux meetings Silesia et Athletissima.

Présent en Pologne où il a dominé Noah Lyles sur 100 m (9''87 contre 9''90), le Jamaïcain Kishane Thompson a lui aussi préféré éviter la réunion vaudoise pour se soigner. Il faut dire qu'avec les Mondiaux de Tokyo agendés du 13 au 21 septembre prochains, les athlètes ne veulent courir aucun risque.

Lyles aura tout de même des adversaires redoutables sur le tartan ultra rapide de la Pontaise. Les Jamaïcains Seville (9''83) et Blake (9''88) ou encore l'Américain Courtney Lindsey (9''82) ont tous fait mieux que le champion olympique cet été (9''90) sur la ligne droite.



L'heure de vérité pour Ludovic Magnin L’heure de vérité sonne pour Ludovic Magnin. Après un début de championnat mitigé avec deux défaites en quatre rencontres, le nouvel entraîneur du FC Bâle jouera très gros face au FC Copenhague.

Dans leur antre du Parc Saint-Jacques, les Rhénans se doivent de prendre ce soir une option sur leur qualification pour la phase de Ligue de la Ligue des Champions face au FC Copenhague avant le match retour au Danemark dans une ambiance que l’on promet incandescente. Le Vaudois et ses joueurs n’abordent pas vraiment cette double confrontation dans la peau du favori. Le FC Copenhague bénéficie à la fois du meilleur classement UEFA – 49e contre 66e – et d’une valeur marchande plus grande selon Transfermarkt – 75,15 millions d’euros contre 68,70 -.

Un drôle de pari Auteur du doublé la saison dernière contre le FC Bâle, le FC Copenhague s’est qualifié pour ce barrage à la faveur d’un large succès 5-0 la semaine dernière face à Malmoe. Les Danois avaient obtenu le nul 0-0 en Suède. Après le départ pour 20 millions d’euros à Porto de leur joyau Victor Froholdt, ils ont tenté le pari Youssoufa Moukoko. Agé de 20 ans, l’international allemand qui appartenait au Borussia Dortmund, sort d’un prêt infructueux à Nice. Trouvera-t-il à Copenhague le contexte pour justifier enfin toutes les folles promesses qu’il a pu susciter ?

En la personne de Xherdan Shaqiri, Ludovic Magnin pourra compter sur un homme bien plus aguerri que Moukoko pour ce barrage. A bientôt... 34 ans - il les fêtera le 10 octobre prochain -, le capitaine rhénan peut toujours à chaque instant armer une frappe imparable ou délivrer une passe décisive. Sa performance contre les Young Boys il y a deux semaines a vraiment marqué les esprits.

Une longue attente de huit ans Grand artisan du doublé, il rêve de mener "son" FCB vers une neuvième campagne en Ligue des Champions, la première depuis une longue attente de huit ans. Xherdan Shaqiri et Ludovic Magnin mesurent parfaitement l’enjeu financier de ce barrage. Chaque club qui disputera la phase de Ligue touchera un chèque de 18,62 millions d’euros. En phase de Ligue, une victoire rapportera 2,1 millions d’euros, un nul 700'000 euros.

Même s’il faut manier ces chiffres avec une extrême prudence après le zéro pointé des Young Boys la saison dernière, le FC Bâle n’entend pas passer son tour. La pression sur les épaules de Ludovic Magnin sera donc immense. Le technicien vaudois risque, en effet, de traverser des heures difficiles en cas d’échec. Aux yeux de son président David Degen, le repêchage en phase de Ligue de l’Europa League qui est promis au perdant de ce barrage, ne sera pas vraiment un lot de consolation...



Kylan Mbappé délivre le Real Madrid contre Osasuna Première journée et premier but pour Kylian Mbappé. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid a lancé sa saison 2024/2025 par une victoire mardi à domicile. Les Merengue ont battu Osasuna 1-0 grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé.

Jusqu'ici remuant mais peu en réussite devant le but, le capitaine de l'équipe de France, meilleur buteur du championnat espagnol l'an passé pour sa première saison au Real, a pris ses responsabilités pour transformer un pénalty qu'il avait lui-même provoqué. Il a ainsi ouvert son compteur en Liga cette saison (51e, 1-0) avec son nouveau numéro 10.

Avec cette première victoire, le Real rejoint le FC Barcelone et six autres équipes qui ont gagné lors de la première journée en tête du classement. Le Barça s'était imposé 3-0 samedi sur la pelouse de Majorque.



Bencic et Zverev éliminés d'entrée au double mixte de l'US Open Belinda Bencic ne se sera pas éternisée dans le tableau du double mixte de l'US Open (archives). Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Belinda Bencic et Alexander Zverev, qui s'alignaient ensemble pour le double mixte revisité de l'US Open, ont été éliminés d'entrée mardi. Ils ont été battus par les Américains Collins/Harrison.

La Suissesse et l'Allemand n'ont pas vraiment eu voix au chapitre dans ce duel qui n'a duré que 42 minutes, le temps pour le duo étasunien de s'imposer 4-0 5-3. Danielle Collins et Christian Harrison ont remplacé au pied levé la paire Jannik Sinner/Katerina Siniakova après le forfait de l'Italien, qui a abandonné lundi en finale du Masters 1000 de Cincinnati face à son rival espagnol Carlos Alcaraz.

Traditionnellement organisé en parallèle des tournois de simple féminin et masculin, le tournoi de double mixte de l'US Open a été avancé à la semaine des qualifications et considérablement raccourci cette année. L'épreuve se dispute en effet sur deux jours seulement et en quatre tours, la paire lauréate se partageant un juteux chèque d'un million de dollars.

Un tournoi critiqué Une évolution qui a suscité des critiques parmi les spécialistes de l'exercice, comme l'Italienne Sara Errani. "Pourquoi est-ce qu'on exclut les joueurs de double?", s'était interrogée la tenante du titre en mai à Roland-Garros.

"Ce sont les spécialistes de l'exercice! C'est un peu comme si au concours de saut en hauteur des Jeux olympiques, on excluait les sauteurs et qu'on les remplaçait par des basketteurs", s'était étonnée Errani, qui a malgré tout obtenu avec son partenaire de double mixte Andrea Vavassori le droit de défendre leur titre à l'US Open.

Les deux Italiens ont d'ailleurs remporté leurs deux premiers matches et sont déjà qualifiés pour les demi-finales, tout comme la paire composée d'Iga Swiatek et de Casper Ruud. La finale est programmée mercredi à 19h00 à New York (jeudi 01h00 en Suisse).



Qualifs: Jérôme Kym et Leandro Riedi passent le 1er tour Jérôme Kym, ici lors du Swiss Open de Gstaad en juillet, vise une première qualification dans un tournoi du Grand Chelem (archives). Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Jérôme Kym (ATP 176) et Leandro Riedi (ATP 436) ont tous deux franchi le premier tour des qualifications de l'US Open mardi, comme Marc-Andrea Hüsler la veille. Dominic Stricker est lui déjà out.

Kym a réussi une belle performance pour écarter l'Espagnol Carlos Taberner (ATP 100), tête de série numéro 3 de ces qualifications. L'Argovien de 22 ans, qui était passé à deux points d'intégrer le tableau principal du dernier Grand Chelem de l'année en 2024, s'est imposé en deux manches, 7-6 (7/2) 6-1.

Un mois après sa première participation à un Majeur à Wimbledon, où il a été éliminé au premier tour, Riedi ambitionne de passer à nouveau le cap des qualifications. Il a bien commencé sa mission en battant le Français Luka Pavlovic (ATP 199), aussi en deux sets 6-2 7-6 (7/3).

Stricker bloque toujours Lundi, le Zurichois Marc-Andrea Hüsler (ATP 228) avait lui aussi franchi le premier obstacle des qualifs, tout comme la Grisonne Simona Waltert (WTA 104). Ce n'est en revanche pas passé pour Dominic Stricker (ATP 214). Le gaucher bernois, qui avait atteint les huitièmes de finale à Flushing Meadows en 2023, a décidément bien du mal à relancer la machine.

