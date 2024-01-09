Victoire écrasante de Lugano ++ Britschgi en chocolat

Super League: Victoire écrasante de Lugano à Lucerne Auteur d'un triplé, Uran Bislimi a largement participé à la victoire de Lugano à Lucerne 5-2 dimanche en Super League. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lugano a parfaitement lancé 2026 en allant s'imposer à Lucerne 5-2 lors de la 20e journée de Super League. L'équipe de Mattia Croci-Torti a ainsi récolté un 4e succès de rang.

La victoire des Tessinois n'a souffert d'aucune discussion, tant leur domination a été écrasante. Lucerne, qui avait terminé 2025 sur une retentissante victoire face à Lausanne-Sport 4-0, a concédé une 4e défaite en cinq rencontres.

Matteo Di Giusto a ouvert la marque sur le premier tir cadré des Lucernois à la 25e. Mais dès la 41e, Lugano a concrétisé sa maitrise du jeu, d'abord grâce à Uran Bislimi, auteur d'un triplé (41e, 45e et 59e), puis de Kevin Behrens, qui a marqué dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, avant d'inscrire le 5-1 à la 61e.

Lugano garde Bâle à distance Dix minutes plus tard, Bung Meng Freimann a quelque peu atténué avec son but la douleur du club de Suisse centrale, avec qui Mario Frick a disputé samedi une 150e rencontre en tant qu'entraîneur. Mais avec trois buts d'avance, les Bianconeri ont parfaitement géré la fin de match pour s'assurer une large victoire.

Le club tessinois a ainsi conforté sa troisième place avec désormais 36 points, contre 32 pour son poursuivant Bâle avant que le club rhénan n'affronte Sion dimanche. En cas de victoire face à Zurich, Servette (10e, 21 points) a l'occasion de prendre la 9e place occupée par Lucerne (21).



Lukas Britschgi en chocolat à Sheffield Lukas Britschgi n'a pas conservé son titre européen à Sheffield Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Tenant du titre, Lukas Britschgi a manqué une troisième médaille européenne à Sheffield. Il a terminé 4e, à 1,37 point du podium, alors que l'or est revenu au Géorgien Nika Egadze.

Il y a un an, Britschgi avait grimpé de la 8e à la 1re place lors du libre. 6e à l'issue du programme court, il pouvait légitimement encore y croire. Le Schaffhousois de 27 ans a certes gagné deux rangs, mais surtout en raison des mauvaises prestations de ses adversaires. Britschgi a lui aussi manqué son libre, ce qui l'a frustré après l'or de 2025 et le bronze en 2023.

Britschgi a mal commencé en ne réalisant qu’un triple au lieu d’un quadruple toe-loop. Sur sa deuxième tentative de quadruple, il est tombé. Sur son deuxième triple axel, il a touché la glace avec la main.

La déception se lisait sur son visage après sa prestation. Avec un total de 154,78 points, il a fini à près de 30 points de son meilleur total réalisé l'an dernier.

Champion d'Europe, le Géorgien Nika Egadze, a sorti quatre quads. L’Italien Matteo Rizzo a pris la 2e place devant le Tchèque Georgii Reshtenko.

Le deuxième Suisse en lice, le jeune Zurichois de 18 ans Ean Weiler, a reculé de six places, passant de la 15e à la 21e pour sa première compétition continentale. Il est entraîné à Champéry par Stéphane Lambiel.



Le bronze européen pour Natalie Maag Natalie Maag a obtenu le bronze à Oberhof Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS Natalie Maag a créé la surprise aux Européens d’Oberhof. La lugeuse zurichoise a décroché le bronze.

Elle a aussi marqué des points de Coupe du monde dans cette épreuve disputée sur sa piste d’entraînement où elle réside temporairement durant la saison.

Maag n’a cédé que 0''28 à la Championne d’Europe allemande Merle Fräbel. Il ne lui a manqué que 0''02 pour l’argent qui est allé à l’Autrichienne Lisa Schulte.

La Zurichoise remporte sa deuxième médaille individuelle lors d’un grand rendez-vous après l'argent du sprint en 2024. Elle confirme sa bonne préparation en vue des JO de Cortina dans trois semaines. Après une fin de saison dernière tonitruante avec deux podiums, une 5e au général de la Coupe du monde et aux Mondiaux de Whistler, Maag avait lancé cette l’année olympique avec de grandes ambitions.

Elle n'avait jusqu’ici pas obtenu les résultats espérés. Lors de ses cinq premières courses de Coupe du monde, elle s’est classée 7e, 7e, 11e, 15e et 8e.



Premier League: Michael Carrick et Manchester United croquent City Michael Carrick a réussi sa première sur le banc de Manchester United. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Michael Carrick a connu la victoire pour sa première rencontre en tant qu'entraîneur de Manchester United. Les Reds Devils se sont imposés 2-0 lors du derby face à Manchester City en Premier League.

Manchester United a dû attendre la deuxième période pour voir son avant-centre Bryan Mbeumo réussir à vaincre le portier des Citizens Gianluigi Donnarumma (65e). Le Danois Patrick Dorgu a inscrit le 2-0 à la 76e pour offrir la première victoire à son équipe depuis le 26 décembre.

Le technicien Michael Carrick a vu son équipe profiter d'un adversaire apathique, qui a peut-être laissé filer ses derniers espoirs pour le titre. Les joueurs de Pep Guardiola, qui n'ont pris que 3 points en quatre matches depuis le début de l'année 2026, restent deuxièmes, à six points d'Arsenal, le leader, qui aura l'occasion d'accroître son avance dans la soirée de samedi à Nottingham Forest (18h30).



Marco Odermatt surclasse la concurrence sur le Lauberhorn Marco Odermatt exulte: il vient de gagner pour la quatrième fois de suite la mythique descente du Lauberhorn. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Quatre à la suite pour Marco Odermatt à Wengen ! Le Nidwaldien a remporté samedi une descente du Lauberhorn raccourcie devant l'Autrichien Vincent Kriechmayr et l'Italien Giovanni Franzoni.

Une semaine après avoir signé une cinquième victoire consécutive à Adelboden en géant, le patron du ski mondial a poursuivi une autre impressionnante série dans les Alpes bernoises. Il n'a laissé aucune chance à ses rivaux pour gagner une quatrième fois de suite la descente du Lauberhorn, après ses deux succès en 2024 et sa victoire l'an dernier.

Départ du Hundschopf Odermatt a parfaitement profité du tracé raccourci de la course, dont le départ a été donné au Hundschopf en raison d'un vent trop fort au sommet de la piste. Excellent dans le Kernen-S, là où il avait commis une erreur fatale vendredi lors du super-G (4e), il a réalisé une course parfaite pour reléguer son premier poursuivant, Vincent Kriechmayr, à 0''79.

Le quadruple vainqueur du classement général de la Coupe du monde a exulté une fois la ligne d'arrivée franchie, conscient d'avoir réussi un sacré coup, et même si 49 coureurs devaient encore prendre le départ. La 52e victoire de sa carrière sur le Cirque blanc, la 7e en descente, était dans la poche.

"Odi" a causé un vacarme assourdissant lors de son passage dans le Canadian Corner, devant les milliers de fans amassés sur la colline du Girmschbiel. Mais les autres coureurs suisses ont aussi été exaltés par les encouragements de leurs supporters.

Von Allmen frôle la catastrophe Fidèle à lui-même, Franjo von Allmen a pris tous les risques et a commis une erreur qui lui coûté plusieurs dixièmes. A la sortie du Kernen-S, le bolide de Boltigen a touché un coussin de sécurité avec son ski droit, avant de finir en trombe (+0''93).

Cette erreur lui a coûté une place sur le podium, et de précieux points dans la course au globe de la descente. Le Bernois a longtemps figuré à la troisième place mais a finalement été devancé par Franzoni (+0''90), qui a confirmé son succès surprise de vendredi en super-G.

Alexis Monney a lui aussi été excellent sur le bas de ce parcours raccourci. Après avoir commis une imprécision dans la Minschkante, le skieur des Paccots s'est bien repris et a signé le meilleur temps des deux derniers secteurs. Il ne lui a manqué que cinq centièmes pour monter sur le podium, mais il saura se satisfaire de cette meilleure performance en carrière à Wengen.



Premier succès pour Nicol Delago, les Suissesses loin du compte Nicol Delago n'avait encore jamais remporté de course de Coupe du monde. Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati L'Italienne Nicol Delago a signé samedi sa première victoire en Coupe du monde en remportant la descente de Tarvisio. Les Suissesses ont été loin du compte, la meilleure, Corinne Suter, terminant 15e.

L'aînée des soeurs Delago a débloqué son compteur sur le Cirque blanc, elle qui comptait cinq podiums dont quatre en descente. Elle a terminé devant l'Allemande Kira Weidle-Winkelmann (+0''20) et l'Américaine Lindsey Vonn (+0''26) au terme d'une course disputée partiellement dans le brouillard.

Partie avec le dossard no 3, la Transalpine de 30 ans a été la plus régulière sur la pista Di Prampero, qui retrouve la Coupe du monde ce week-end après quinze ans d'absence. La station italienne située non loin de la frontière slovène remplace Cortina d'Ampezzo, où auront les épreuves féminines des Jeux olympiques (6-22 février).

Vonn prend le large Lindsey Vonn, qui s'était imposée deux fois sur cette piste en super-G lors de la première partie de sa longue carrière (2009 et 2011), a dû s'avouer vaincue, mais la "Speed Queen" réalise une excellente opération dans la course au globe de la spécialité.

Elle compte près de 150 points d'avance sur sa première poursuivante, l'Allemande Emma Aicher (5e samedi), alors qu'il ne reste que 4 descentes de Coupe du monde (Crans-Montana, Soldeu, Val di Fassa et Lillehammer).

En difficulté depuis le début de la saison en l'absence de Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin, l'équipe de Suisse féminine de vitesse a une nouvelle fois déçu. Championne olympique de descente en 2022, Corinne Suter a limité la casse en terminant 15e à 1''50 de Nicol Delago.

Cela a été bien plus compliqué pour Janine Schmitt (+2''57), et surtout pour Priska Ming-Nufer, Delia Durrer, Jasmine Flury et Malorie Blanc, qui ont toutes fini à plus de trois secondes de la première place.



"J'ai toujours mes chances", assure Djokovic Novak Djokovic est persuadé d'avoir une chance de remporter un 25e titre du Grand Chelem. Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila A 38 ans, Novak Djokovic aborde l'Open d'Australie qui débute dimanche à Melbourne avec confiance mais prudence. Il vise toujours un 25e titre du Grand Chelem record.

"J'ai toujours la motivation et bien sûr je me rends compte que Sinner et Alcaraz sont en ce moment sur une autre planète que les autres. C'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que personne d'autre n'a ses chances. J'ai toujours mes chances, à chaque tournoi, et en particulier ici", a assuré Djokovic.

Le Serbe a en effet remporté à dix reprises le tournoi du Grand Chelem qui ouvre la saison, depuis sa première participation en s'extrayant des qualifications en 2005. Alors y porter à 25 le record de titres majeurs est forcément dans un coin de sa tête.

"On parle beaucoup du 25e, mais moi je me concentre sur moi-même, sur ce que j'ai réalisé et pas sur ce que je pourrais réaliser. J'espère y parvenir (au 25e), mais 24 ce n'est déjà pas un mauvais chiffre", a-t-il déclaré avec prudence.

"Je dois apprécier ça et me souvenir de mon incroyable carrière. Ça me permet en outre de me soulager d'une pression inutile", a ajouté le no 4 mondial.

Il avait dominé Alcaraz "Evidemment, il y a toujours de la pression et des attentes mais je n'ai pas besoin d'aller chercher loin mentalement en termes de +ça passe ou ça casse+, de +c'est maintenant ou jamais+ pour me motiver. Et je ne pense pas que ça m'aide non plus à jouer à mon meilleur niveau", a-t-il ajouté.

"Je sais que quand je suis en bonne santé, quand je peux mettre en place toutes les pièces du puzzle le jour J, je peux battre n'importe qui", a ajouté le Djoker, rappelant qu'il avait éliminé Carlos Alcaraz en quarts à Melbourne l'an dernier.

"Si je n'avais pas cette confiance en moi, je ne serais certainement pas assis ici à vous parler ni inscrit dans le tournoi", a-t-il insisté.

Il débutera son tournoi lundi contre l'Espagnol Pedro Martinez (71e mondial) et visera une 100e victoire à Melbourne. Il pourrait retrouver Alcaraz en demi-finales cette année.



Un triplé de passes décisives pour Roman Josi Roman Josi (à droite) a délivré plusieurs caviars sur la glace de Denver. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Soirée faste pour Roman Josi et les Predators. Le Bernois a délivré trois assists lors de la victoire 7-3 de Nashville vendredi face à Colorado Avalanche, la meilleure équipe de la NHL.

Le capitaine suisse, qui s'était déjà illustré avec un doublé mardi face à Edmonton (4-3), a été impliqué sur le 3-2 de Ryan O'Reilly, le 5-3 de Filip Forsberg (à 5 contre 4) et le 6-3 de Steven Samkos (dans le but vide). Il compte désormais 18 assists cette saison.

Janis Moser a quant à lui connu moins de succès avec Tampa Bay. Le Lightning s'est incliné 3-2 aux tirs aux buts contre les St. Louis Blues, qui évoluaient toujours sans le Zurichois Pius Suter, blessé. Le défenseur seelandais a passé plus de 22 minutes sur la glace, mais n'a pas noirci la feuille des compteurs.

Le Saint-Gallois Kevin Fiala a également vécu un "shootout" fatal avec Los Angeles. Les Kings ont courbé l'échine 3-2 devant leurs voisins d'Anaheim. L'attaquant suisse a échoué face au gardien des Ducks Lukas Dostal lors de la séance de tirs aux buts.



Le LS pour se rapprocher d'YB La 20e journée de Super League verra samedi un duel entre le LS et YB. Les Vaudois, 7es, essaieront de revenir sur les Bernois, 6es.

Vainqueurs de Servette à la Praille 1-0, les Vaudois ont commencé l'année du bon pied. Ils connaissent également leur adversaire en seizièmes de finale de la Conference League (Sigma Olomouc) et peuvent donc se concentrer sur le championnat avec ce déplacement à Berne.

Il y a cinq points d'écart entre les hommes de Peter Zeidler (24 pts) et les Jaune et Noir (29). YB couche sur deux revers sévères, 6-2 et 3-0. Leur défense inquiète, mais les Vaudois font parfois preuve d'inconstance.

A Winterthour, St-Gall a une belle occasion de revenir à hauteur du leader Thoune qui joue dimanche. Dans le dernier match, Lucerne accueille Lugano. Lucerne reste sur un succès probant 4-0 à Lausanne, alors que les Tessinois ont enchaîné trois victoires avant Noël.



Marco Odermatt favori de la descente de Wengen Une semaine après sa 5e victoire consécutive à Adelboden, Marco Odermatt veut poursuivre une autre série. A Wengen, le Nidwaldien est le favori naturel de la descente du Lauberhorn samedi (12h30).

"Odi" a remporté les trois dernières descentes à Wengen, les deux disputées en 2024 et celle de 2025. Il y a un an, il avait triomphé avec un chrono record de 2'22''58, devant son compatriote bernois Franjo von Allmen.

Sa quatrième place en super-G vendredi ne doit pas vraiment l'inquiéter. En descente, il a une longueur d'avance sur ses rivaux, et la piste du Lauberhorn est peut-être celle qu'il maîtrise le mieux.

A 28 ans, il compte désormais six victoires dans la discipline reine. Outre Wengen, il s'est imposé deux fois à Val Gardena (2024 et 2025) et une fois à Beaver Creek (2025).

Les femmes à Tarvisio Les femmes aussi disputent des épreuves de vitesse ce week-end, à Tarvisio (Italie). Victorieuse le week-end dernier à Zauchensee (Autriche), Lindsey Vonn est favorite de la descente de samedi (10h45). Difficile d'imaginer les Suissesses rivaliser avec la "Speed Queen".



Européens de Sheffield: Kimmy Repond termine à la 7e place Kimmy Repond faisait son retour à la compétition à Sheffield. Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Kimmy Repond n'a pas réussi à se hisser sur le podium des Championnats d'Europe de Sheffield, en Angleterre. Elle a terminé à la 7e place finale à l'issue du programme libre de vendredi soir.

Médaillée de bronze en 2023 à Espoo (Finlande), au pied du podium l'an dernier à Tallinn, la Bâloise de 19 ans avait dit viser une place dans le top 6 avant la compétition. Ses ambitions mesurées étaient dues au fait qu'elle faisait son retour au plus haut niveau après plusieurs mois d'arrêt en raison d'une blessure au pied gauche.

Sixième après le programme court de jeudi, Kimmy Repond a assuré l'essentiel vendredi en signant la 9e performance des 24 qualifiées pour le programme libre. Elle a obtenu une note finale de 177,89, à une dizaine de points de la 3e place.

La médaille d'or a été remportée par l'Estonienne Niina Petrokina, championne d'Europe en titre, qui a survolé la compétition en s'imposant avec plus de 25 points d'avance sur sa dauphine, la Belge Loena Hendrickx. L'Italienne Lara Naki Gutmann a obtenu le bronze.

Livia Kaiser, l'autre Suissesse engagée en Angleterre, a déçu en terminant au 17e rang final. La Thurgovienne de 21 ans, 4e des Européens en 2024 à Kaunas (Lituanie), figurait pourtant dans le top 10 après le programme court.

Zehnder/Sieber pas en finale En danse sur glace, Gina Zehnder (20 ans) et Beda Leon Sieber (21 ans) n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale de samedi. Le duo suisse a terminé le programme court à la 21e place, alors que seuls les 20 premiers se qualifiaient pour le libre. Les deux Zurichois ont manqué la 20e place pour un écart infime de 0,12 point.



Lausanne gagne enfin, Genève mauvais élève Erik Brännström a sauvé le LHC en prolongation. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Après cinq défaites, Lausanne a retrouvé la victoire en s'imposant 3-2 après prolongation à Kloten. Ajoie a aussi gagné, laissant Genève seul Romand défait de la soirée de vendredi en National League.

Le déplacement à Kloten représentait pour le Lausanne HC l'occasion d'enfin se relancer. En panne de victoires (cinq défaites consécutives) et de buts (aucune réussite inscrite lors des deux dernières rencontres), les Vaudois ont mis un terme à leur série noire.

Trop indisciplinés en début de match, les Lausannois l'ont payé en encaissant le 1-0 en box-play (22e). Les Aviateurs pensaient même avoir fait le break moins de trois minutes plus tard, mais la réussite a été refusée après un "coach's challenge".

Comme un symbole des difficultés lausannoises, c'est Ken Jäger, de retour de blessure, qui a ensuite mis un terme aux 161 minutes de disette offensive pour le LHC (35e). Revigoré, Lausanne a pris les devants par l'intermédiaire de Damien Riat (48e), mais a une nouvelle fois encaissé après une infériorité numérique, deux minutes plus tard.

Emmenés en prolongation, les Vaudois s'en sont remis à leur star suédoise Erik Brännström pour prendre le deuxième point.

Genève n'est plus invaincu cette année L'idylle que vivait Genève-Servette depuis le début de l'année s'est quant à elle terminée dans l'Emmental. Les Aigles ont été battus 3-0 à Langnau.

Après un premier tiers animé mais vierge de but, les Tigers ont ouvert le score grâce à la 21e réussite de la saison d'un Andre Petersson inarrêtable (27e). Santtu Kinnunen a profité d'un mauvais rebond accordé par Charlin pour doubler la mise (43e) et Rohrbach a inscrit le troisième en power-play (50e).

Les Genevois, qui restaient sur sept succès, ne sont donc plus invaincus en 2026.

Ajoie enfonce Zoug Si l'on parle beaucoup de la méforme de Lausanne, Zoug n'en mène pas large non plus ces derniers temps. Ajoie a infligé aux joueurs de Suisse centrale un septième revers consécutif (4-2).

Julius Nättinen a répondu à Tomas Tatar en égalisant dès le retour des vestiaires (21e). Après une réussite de chaque côté en moins de deux minutes, ce même Nättinen s'est offert un doublé à une seconde de la deuxième sirène.

Anttoni Honka a imité son coéquipier en marquant sa deuxième réussite du match (57e) pour offrir un deuxième succès de suite aux Jurassiens.

Dans les autres rencontres, Zurich s'est imposé 3-1 à Rapperswil. C'est la cinquième victoire consécutive pour le champion en titre.

Enfin, la belle forme de Lugano continue. Les Tessinois se sont imposés 4-1 à Berne.



La Suisse commence l'Euro par un match nul face aux Féroé Les Suisses ont craqué à trois secondes de la sirène finale. Image: KEYSTONE/AP/Cornelius Poppe La Suisse a entamé l'Euro 2026, organisé au Danemark, en Suède et en Norvège, par un match nul. Vendredi à Oslo, un but tardif des Iles Féroé a coûté deux points aux handballeurs helvétiques (28-28).

Alors qu'elle menait 28-27 à quinze secondes du terme de la rencontre, la Suisse a encaissé un dernier but regrettable. Menée de six longueurs à la 36e, elle avait pourtant fait le plus dur en revenant au score et en prenant les devants grâce à une réussite de Manuel Zehnder.

Les joueurs d'Andy Schmid joueront leur deuxième match de ce tour préliminaire dimanche soir contre la Slovénie (20h30), avant de défier le Monténégro mardi (18h00). Les deux premiers des six groupes se qualifient pour le tour principal.



Le FC Sion engage Franck Surdez Franck Surdez s'était révélé à Neuchâtel Xamax avant de partir à l'étranger (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Franck Surdez fait son retour en Suisse. L'ancienne pépite de Neuchâtel Xamax a signé un contrat portant jusqu'en juin 2030 avec le FC Sion, a annoncé vendredi le club valaisan dans un communiqué.

Le Neuchâtelois de 23 ans évoluait depuis son départ de Xamax en janvier 2024 à La Gantoise, en Belgique. Il a disputé 60 matches avec le club de première division belge, mais n'a jamais réussi à véritablement s'imposer.

L'ancien international suisse M21 (10 sélections, 2 buts) fait donc le choix de revenir en Suisse pour relancer sa carrière. "Nous sommes convaincus que le FC Sion est l’environnement idéal pour lui permettre de franchir un nouveau palier", a déclaré le directeur sportif valaisan Barthélémy Constantin.

