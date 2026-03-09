Image: PostFinance

Le tant attendu derby lémanique aura bien lieu en play-off

C'est désormais certain: il y aura un quart de finale des play-off entre Genève-Servette et le Lausanne HC, qui s'annonce bouillant.

Lors de la 52e et dernière journée de saison régulière, les Genevois ont sécurisé leur 3e place en écrasant Kloten 7-0.

Le Lausanne HC, lui, finit à la 6e place. Les Vaudois se sont inclinés face au HC Ajoie après prolongation (2-3).

Développement suit.