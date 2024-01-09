Wawrinka se hisse en quarts +++ Le bronze pour Schurter et Cie

Une deuxième défaite pour Bienne Sandro Aeschlimann n'a encaissé qu'un but face à Bienne, effectuant 31 arrêts au total Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Bienne est toujours en quête d'un premier point cette saison. Les Seelandais se sont inclinés 4-1 à domicile vendredi face à Davos pour subir leur deuxième défaite en deux matches de National League.

Battu sur le fil mardi par des Zurich Lions qui avaient marqué le 4-3 à 1'' de la sirène finale, le HC Bienne a cette fois-ci cédé plus rapidement. Davos a forcé la décision dans le deuxième tiers, après que Lias Andersson avait permis aux Biennois d'égaliser à 1-1 à la 19e au terme d'un superbe solo.

Le HC Davos, qui avait dominé le LHC 4-1 en ouverture de saison, a pris une deuxième fois l'avantage en concrétisant son premier jeu de puissance de la soirée sur un tir du poignet de Filip Zadina (24e). Les hommes de Josh Holden ont fait le break sur une nouvelle situation spéciale, à 4 contre 5 cette fois-ci, à la 36e.

Les Davosiens ont alors profité d'une bévue du défenseur Linus Hulström, peu à son affaire jeudi. Le Suédois a perdu le puck derrière la cage d'Harri Säteri, ce dont a profité Zadina pour servir Rasmus Asplund qui a inscrit le 3-1 à deux secondes de la fin de la supériorité numérique seelandaise.

Simon Knak a scellé le score dans une cage vide, à 1'27 de la fin. Portier du HCD, Sandro Aeschlimann a été crédité au final de 31 arrêts, dont 14 dans un troisième tiers dominé par Bienne. Les Seelandais auront payé cher leur manque d'efficacité, avec notamment un 0/4 en "powerplay".



Wawrinka se hisse en quarts de finale à Rennes Stan Wawrinka jouera les quarts de finale à Rennes Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (WTA 149) poursuit tranquillement sa route dans le Challenger de Rennes. Le "quadra" vaudois s'est hissé en quart de finale sans perdre le moindre set.

Tête de série no 2 du tableau en Bretagne, Stan Wawrinka s'est imposé 6-3 6-4 en 1h12' face au Français Dan Added (ATP 274) jeudi soir au 2e tour. Comme mardi face à Kenny De Schepper, il n'a pas concédé son service, effaçant l'unique balle de break à laquelle il a fait face.

L'ex-no 3 mondial, qui a claqué 8 aces dans ce match, semble également à l'abri d'une mauvaise surprise au stade des quarts de finale: il se frottera au "nobody" Michael Geerts, un Belge de 30 ans classé au 324e rang mondial. La logique voudrait qu'il retrouve en finale le Français Hugo Gaston (ATP 128), tête de série no 1.



Israel-Premier Tech va modifier son appellation au Canada Les organisateurs des épreuves du World Tour programmées au Canada craigent des manifestations ce week-end Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon L'équipe Israel-Premier Tech courra sous le simple sigle d'IPT lors des Grands Prix de Québec vendredi et de Montréal dimanche.

L'objectif est de prévenir d'éventuels incidents comparables à ceux qui émaillent la Vuelta, a-t-on appris jeudi auprès de l'organisation.

Le directeur général des deux classiques canadiennes du World Tour, Joseph Limare, a précisé que le nom "Israel-Premier Tech" ne figurerait pas sur le maillot des coureurs pendant les courses. La formation sera renommée "IPT". C'est l'équipe qui a demandé cette modification. "Ils nous ont demandé d'enlever tout ce qu'on pouvait où le mot +Israel+ apparaissait", a ajouté M. Limare.

Selon des médias canadiens, des militants propalestiniens envisagent de manifester en marge du GP de Québec afin de dénoncer la présence de l'équipe Israel-Premier Tech, à l'instar du mouvement qui perturbe le Tour d'Espagne. Les organisateurs des deux courses canadiennes et les autorités publiques ont assuré mercredi en conférence de presse que tout serait fait pour garantir la sécurité des coureurs et du public.



Relais mixte: Le bronze pour Schurter et Cie Nino Schurter et ses équipiers se sont parés de bronze dans le relais mixte des Mondiaux Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Emmenée par Nino Schurter, la Suisse s'est parée de bronze dans le relais mixte de cross-country des Mondiaux 2025, jeudi à Crans-Montana. Le titre est revenu à la France.

Finn Treubler (M23), Lewin Iten (junior), Ramona Forchini (élite), Fiona Schibler (M23), Anja Grossmann (junior) et le futur retraité Nino Schurter ont concédé au final 1'33 au sextuor français, emmené par les coureurs de l'élite Loana Lecomte et Joshua Dubau, terminant à 59'' des médaillés d'argent italiens.

Cette médaille de bronze n'a toutefois tenu qu'à un fil. Le décuple champion du monde individuel de cross-country Nino Schurter a conservé sur la ligne 1 seconde d'avance sur l'espoir canadien Cole Punchard, alors que la marge du Grison de 39 ans était de 8'' à l'heure d'aborder son relais.



Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions Le stade Metropolitano de Madrid accueillera la finale 2027 de la Ligue des champions Image: KEYSTONE/DPA/JAN WOITAS Le stade Metropolitano de Madrid accueillera la finale de la Ligue des champions masculine de football en 2027, a annoncé jeudi l'UEFA. La finale 2026 aura lieu à Budapest.

Ce sera la sixième fois depuis 1956 que la capitale espagnole reçoit la plus prestigieuse des rencontres européennes de clubs - quatre fois au Santiago Bernabeu du Real Madrid et déjà une fois, en 2019, dans le nouveau stade de l'Atlético.

Comme l'an prochain à Budapest, la finale de 2027 débutera à 18h00 - au lieu de 21h00 jusqu'à présent - pour "améliorer l'expérience" des supporters et favoriser notamment leur retour du stade, avait annoncé l'UEFA en août.

Réuni à Tirana, le comité exécutif de l'instance européenne a également choisi le Stade national de Varsovie pour accueillir la finale de la Ligue des champions féminine 2027, après l'Ullevaal Stadion d'Oslo en 2026.



Le gouvernement suggère de sanctionner Israël comme la Russie Porte-parole du gouvernement espagnol, Pilar Alegria est pour l'exclusion de l'équipe Israel de la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA EFE/MARISCAL La porte-parole du gouvernement espagnol a suggéré d'appliquer aux équipes israéliennes le même traitement que celui appliqué aux équipes russes depuis l'invasion de l'Ukraine.

Elle a laissé entendre que la formation Israel-Premier Tech ne devrait pas participer à la Vuelta.

Prenant pour exemple les sportifs et les équipes russes, interdits de concourir dans de nombreuses disciplines sous les couleurs de leur pays depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, Pilar Alegria a estimé mercredi soir sur la radio Cadena Ser que les instances internationales devraient appliquer les mêmes sanctions aux Israéliens, en raison de la guerre à Gaza.

"Ce que nous vivons actuellement est un massacre, un génocide. Nous voyons des enfants et des bébés mourir de faim et nous comptons plus de 60'000 morts. C'est une situation dramatique et il est important que le monde du sport adopte une position au moins similaire à celle que nous avons vue avec la Russie", a déclaré celle qui est aussi ministre de l'Education et des Sports.

"Les compétences relèvent de l'UCI (Union cyliste internationale) et la décision devrait être partagée par le CIO, puisqu'il s'agit d'un sport olympique. Face à la situation que nous vivons actuellement, d'une telle gravité, il faut prendre position et prendre une décision", a-t-elle ajouté.

Le Tour d'Espagne, qui doit s'achever dimanche à Madrid, est perturbé quotidiennement par des manifestations propalestiniennes visant l'équipe Israel-Premier Tech, qui ont obligé les organisateurs à écourter certaines étapes, comme à Bilbao et Pontevedra, mardi.

Retour de la mention "Israel" La formation créée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams, qui ne compte qu'un seul coureur de nationalité israélienne, avait dû notamment changer de maillot en retirant toute mention du pays, "pour privilégier la sécurité" de ses coureurs et de "l'ensemble du peloton".

Mais cette mesure n'a pas suffi à apaiser la situation et la mention Israel est revenue sur les tenues portées par les coureurs jeudi lors du contre-la-montre à Valladolid. Et en dépit de plusieurs appels à se retirer de la course, l'équipe Israel-PT a maintenu qu'elle irait bien jusqu'à Madrid, dimanche.

Les manifestations surviennent dans un contexte de grande tension entre Israël et l'Espagne, une des voix les plus critiques en Europe sur la situation à Gaza. Le gouvernement de gauche de Pedro Sánchez a reconnu l'Etat de Palestine en mai 2024 et vient d'annoncer de nouvelles mesures destinées "à mettre un terme au génocide à Gaza".



Küng 6e du "chrono" de Valladolid Stefan Küng a terminé 6e du "chrono" de Valladolid jeudi Image: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON Stefan Küng n'a pu faire mieux qu'une 6e place dans la 18e étape du Tour d'Espagne, un contre-la-montre de 12,2 km disputé à Valladolid. Le Thurgovien a concédé 12'' au vainqueur Filippo Ganna.

Lauréat du long "chrono" de la Vuelta 2024 lors de l'ultime étape à Madrid pour son premier succès dans un grand Tour, Stefan Küng n'est pas parvenu à récidiver. Le Covid dont il a souffert ces dernières semaines ne lui permet pas encore d'être en pleine possession de ses moyens. Mais il peut être satisfait de sa performance.

Seulement 6e au deuxième pointage intermédiaire, le double champion du monde de la spécialité Filippo Ganna a pour sa part réalisé une démonstration sur les 4 derniers kilomètres pour arracher la victoire. L'Italien a ainsi repris quelque 10 secondes dans le final à l'Australien Jay Vine, 2e de l'étape avec 0''9 de retard.

Porteur du maillot rouge, Jonas Vingegaard a conservé sans difficulté la tête du classement général au terme d'une étape raccourcie de 15 km pour des raisons de sécurité. Le Danois a néanmoins perdu 10'' sur son dauphin portugais João Almeida (2e de l'étape), qu'il devance désormais de 40 secondes au général.



Monaco: Hradecky out deux mois, Köhn titulaire Philipp Köhn va retrouver un statut de titulaire à Monaco Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Monaco doit composer sans son gardien titulaire Lukas Hradecky, blessé, pour les deux prochains mois. Cette absence va profiter au portier suisse Philipp Köhn.

Entraîneur de Monaco, Adi Hütter a annoncé la blessure du dernier rempart finlandais jeudi. Le joueur de 35 ans souffre d'une entorse du genou gauche avec rupture du ligament latéral interne, subie le 31 août contre Strasbourg.

Le directeur général Thiago Scuro a confirmé qu'il n'avait pas été envisagé de s'attacher les services d'un joker médical, "parce qu'on croit en nos joueurs". C'est donc Philipp Köhn, entré en jeu contre Strasbourg, qui sera titulaire désormais dans les buts.

Paul Pogba ne devrait par ailleurs pas jouer pour Monaco avant le samedi 18 octobre à Angers. "Après la prochaine trêve internationale (6-14 octobre), je pense que nous aurons l'opportunité de voir jouer (Pogba) pour l'AS Monaco", a assuré Hütter.

"Il est sur la bonne voie, mais, même si je suis impressionné par son travail quotidien, cela lui prend un peu plus de temps qu'Ansu Fati", qui devrait faire son retour dans le groupe dès la semaine prochaine, a poursuivi l'ancien coach de Young Boys.



Chelsea accusé de 74 infractions aux règles sur les agents Chelsea est accusé de 74 infractions aux règles liées aux agents Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Chelsea a été accusé jeudi par la Fédération anglaise (FA) de 74 infractions présumées aux règles liées aux paiements à des agents entre 2009 et 2022.

Le club londonien était alors dirigé par l'oligarque russe Roman Abramovitch.

La FA a précisé que les accusations concernaient principalement la période comprise entre les saisons 2010/11 et 2015/16. Le club londonien, qui a jusqu'au 19 septembre pour répondre, s'est dit "heureux de confirmer que sa collaboration avec la FA concernant des affaires auto-signalées par le club touche désormais à sa conclusion", selon un communiqué.

Rachetés en mai 2022 par un consortium dirigé par l'investisseur américain Todd Boehly et la société de capital-investissement Clearlake Capital, les "Blues" ont affirmé avoir fait preuve d'"une transparence sans précédent" et ont assuré continuer à travailler avec la fédération anglaise.

"Au cours d'un processus rigoureux de vérification préalable avant la finalisation de l'achat, le groupe propriétaire a pris connaissance de rapports financiers potentiellement incomplets concernant des transactions passées ainsi que d'autres violations possibles des règles de la FA", rappelle le club, récent vainqueur du Mondial des clubs.

"Dès la finalisation de l'achat, le club a immédiatement signalé ces questions à toutes les autorités compétentes, y compris la FA", ajoute-t-il.

En juillet 2023, Chelsea avait conclu un accord avec l'instance européenne du football, l'UEFA, acceptant de verser 10 millions d'euros après avoir reconnu des "rapports financiers incomplets", pendant la période Abramovitch.

L'UEFA avait indiqué avoir été "proactivement" approchée par le nouveau groupe propriétaire de Chelsea avec ces informations.



Jérôme Kym et Marc-Andrea Hüsler en mission Jérôme Kym: il doit mettre la Suisse sur les bons rails. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Brillant lors du récent US Open, Jérôme Kym (ATP 155) aura l’honneur d’ouvrir les feux vendredi lors de la rencontre Suisse – Inde à Bienne. Le Zurichois affrontera Dhakshineswar Suresh (ATP 616).

Cette rencontre qui débutera à 14.00 sera suivie celle entre Marc-Andrea Hüsler (ATP 222) et le no 1 indien Sumit Nagal (ATP 290). Le gaucher a été préféré à Dominic Stricker (ATP 244) pour la place de no 2 en simple. Ce deuxième simple s’avance comme le match capital de cette confrontation. Si Marc-Andrea Hüsler l’emporte, rien aloes ne s’opposera au succès de l’équipe de Suisse.

Severin Lüthi annonce, par ailleurs, les titularisations de Jakub Paul et de Dominic Stricker pour le double de samedi. Le capitaine a toutefois la possibilité de modifier la composition de son équipe samedi matin. En cas de succès, la Suisse conservera sa place au sein de l'élite en 2026.



Le meilleur reste à venir pour Nicole Koller Nicole Koller traverse la plus belle période de sa carrière sportive. A 28 ans, elle s'avance comme l'une des prétendantes à une médaille samedi à Crans-Montana lors de l'épreuve de cross-country.

Médaillée d'argent des mondiaux juniors de 2014, la Saint-Galloise a longtemps dû composer avec des troubles de l'alimentation qui ont entravé sa carrière. Au point que l'idée d'abandonner son sport il y a trois ans avait nourri sa réflexion.

"J'ai vraiment songé à jeter l'éponge, dit-elle. J'avais le sentiment que je régressais à chaque course au lieu de faire le pas en avant que je recherchais. Je m'alignais sur les courses sans but précis. Et pour ne rien arranger, j'avais l'épaule en vrac après une chute chez moi à la maison..."

"J'aurais signé les yeux fermés" Mais le soutien de ses proches et l'intime conviction que le meilleur pouvait encore survenir l'ont amenée à persévérer. Elle se présentera samedi sur la ligne de départ avec une feuille de résultats cette année riche de trois podiums pour une quatrième place au classement provisoire de la Coupe du monde. "J'aurais signé les yeux fermés pour une telle saison, sourit-elle. J'ai gagné en confiance, en constance aussi. Je sais aussi que je peux désormais peser sur les courses, prendre des initiatives pour attaquer."

Les premiers signes positifs sont survenus cet hiver avec des valeurs très encourageantes à l'entraînement. "Il a fallu du temps pour que le puzzle s'assemble", remarque la patronne de l'équipe de Suisse Kathrin Stirnemann. Le concours d'une coach mentale a également été très précieux. "J'avais besoin de me rafraîchir la tête", avoue Nicole Koller.

Pour attaquer le grand rendez-vous de samedi avec de réelles ambitions sur un parcours qu'elle apprécie énormément. L'an dernier, elle avait signé à Crans-Montana son premier résultat probant sur le front de la Coupe du monde avec une sixième place lors de la répétition générale de ces Mondiaux. Et cela, c'était avant que le véritable déclic ne s'opère...



Steve Mandanda annonce la fin de sa carrière Steve Mandanda prend sa retraite Image: KEYSTONE/AP/FRANCOIS MORI Le gardien international Steve Mandanda, champion du monde avec l'équipe de France en 2018, a annoncé à 40 ans mettre un carrière à sa carrière. Il l'a fait dans un entretien accordé à "L'Equipe".

"J'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter, déjà, parce que ce n'est pas simple, mais oui j'arrête", a dit au quotidien l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille qui compte 35 sélections avec les Bleus.

"J'ai eu une grande période de réflexion parce que j'ai eu beaucoup d'appels (réd: des clubs du Havre, de Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier selon L'Equipe) mais j'ai dit non à chaque fois", ajoute Mandanda, qui était libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat avec le Stade rennais.

Formé au Havre, où il s'était révélé en Ligue 2, Mandanda avait été recruté par l'Olympique de Marseille où il s'était imposé dès sa première saison dans l'élite en 2007-2008.

Le natif de Kinshasa a passé la majeure partie de sa carrière à l'OM, 14 saisons au total. Il y a remporté un titre de champion de France en 2010, trois Coupes de la Ligue consécutives (2010, 2011, 2012) et deux Trophées des champions (2010, 2011) sous la houlette de Didier Deschamps qui deviendra son sélectionneur en Bleus à partir de 2012.

Après avoir honoré sa première sélection en Bleu en mai 2008 sous les ordres de Raymond Domenech, Mandanda s'était imposé comme titulaire dans la cage française avant de perdre sa place en 2009 au profit de Hugo Lloris.

L'ancien gardien de l'OM est resté de nombreuses années la doublure de Lloris, participant aux plus grandes aventures des Bleus de Deschamps, de la finale de l'Euro 2016 à domicile, à la finale de Coupe du monde en 2022 au Qatar et était surtout dans le groupe lors du deuxième titre mondial décroché en 2018 en Russie.

Il avait annoncé la fin de sa carrière internationale en janvier 2023.



Le chrono de jeudi réduit à 12 km pour raisons de sécurité En raison des manifestations pro-palestiniennes, le chrono de jeudi sera réduit à un peu plus de 12 km Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Le contre-la-montre prévu jeudi sur 27,2 km à Valladolid sera réduit à 12,2 km. Ceci pour "des raisons de sécurité" liées aux manifestations pro-palestiniennes, annonce mercredi soir l'organisation.

"Dans le but d'assurer une meilleure protection de l'étape, l'organisation de la Vuelta, en coordination avec le Conseil municipal de Valladolid et après consultation du collège des commissaires, a décidé que l'étape contre-la-montre de demain se disputera sur un parcours de 12,2 km, avec le départ et l'arrivée aux lieux initialement prévus", selon un communiqué rendu public mercredi.

Cette étape est la 18e d'une Vuelta qui a été perturbée quasiment tous les jours par des manifestants pro-palestiniens hostiles notamment à la présence dans la course de l'équipe Israel-Premier Tech.

Mercredi, la plupart des militants s'étaient regroupés pacifiquement avant le pied de la dernière ascension, et le peloton a pu passer sans encombre, mais d'autres étapes avaient été raccourcies ou partiellement neutralisées en raison de la présence de manifestants sur la route ou à l'arrivée.



L'Allemagne élimine la Slovénie de Doncic Franz Wagner a eu raison de la Slov駭ie de Luka Doncic Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS L'Allemagne est en demi-finale de l'Euro. A Riga, les Allemands ont éliminé la Slovénie de Luka Doncic 99-91.

La star des Los Angeles Lakers a porté son pays sur ses épaules avec 39 points, 10 rebonds et 7 assists, mais cela n'a pas suffi. Car de l'autre côté, Franz Wagner a prouvé qu'il faisait lui aussi partie d'une caste à part avec ses 23 points, 7 rebonds et 4 assists. L'ailier du Magic d'Orlando a surtout pu s'appuyer sur Dennis Schroeder (20 pts) et Daniel Theis (15 pts).

Les Allemands retrouveront les Finlandais en demi-finale. Plus adroits à 3 points et maîtres de leurs nerfs, les Nordiques ont enlevé le duel des surprises de cet Euro contre la Géorgie (93-79) pour rallier le dernier carré pour la première fois de leur histoire. L'autre demi-finale mettra aux prises la Turquie à la Grèce.

La Finlande a pu compter sur sa star Lauri Markkanen (17 pts et 6 rebonds) pour résister au retour des Géorgiens, qui disputaient leur premier quart de finale après avoir éliminé la France au tour précédent (80-70).

