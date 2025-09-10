en partie ensoleillé16°
Hockey: voici les maillots des 14 équipes de National League

Quelle équipe a le plus beau maillot de National League?

La saison 2025/26 a débuté ce mardi. On vous présente les chandails domicile et extérieur des 14 formations, et on veut votre avis dessus!
10.09.2025, 11:5710.09.2025, 11:57
HC Ajoie

Les Jurassiens sont l'une des deux équipes à présenter trois maillots, sans doute parce que leurs tenues domicile et extérieur sont plutôt claires.

Maillot domicile

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Ajoie.
Image: hc ajoie

Maillot extérieur

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Ajoie.
Image: hc ajoie

Troisième maillot

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Ajoie.
Image: hc ajoie

HC Ambri Piotta

Le mythique logo avec le puck a disparu au profit d'une inscription «HC Ambri Piotta» 100% en texte.

Maillot domicile

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Ambri-Piotta
Image: hc ambri piotta

Maillot extérieur

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Ambri-Piotta
Image: hc ambri piotta

CP Berne

Les Ours gardent les mêmes tenues que la saison dernière.

Maillot domicile

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des SC Bern.
Image: cp berne

Maillot extérieur

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des SC Bern.
Image: cp berne

HC Bienne

Le HC Bienne se présente presque entièrement en blanc à l'extérieur.

Maillot domicile

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des EHC Biel.
Image: hc bienne

Maillot extérieur

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des EHC Biel.
Image: hc bienne

HC Davos

Davos conserve son maillot classique, sans surprise.

Maillot domicile

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Ajoie.
Image: hc davos

Maillot extérieur

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Ajoie.
Image: hc davos

HC Fribourg-Gottéron

Cette saison, Fribourg se pare de noir et de gris. Les Dragons sont la seconde équipe de ce championnat à posséder un troisième maillot, bleu en l'occurence.

Maillot domicile

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Fribourg-Gottéron
Image: fribourg-gottéron

Maillot extérieur

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Fribourg-Gottéron
Image: fribourg-gottéron

Troisième maillot

Image
Image: fribourg-gottéron

Genève-Servette HC

Les Aigles présentent un maillot presque sans publicité, dans les tons bordeaux et jaune orangé.

Maillot domicile

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des Genf-Servette HC.
Image: genève servette hc

Maillot extérieur

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des Genf-Servette HC.
Image: genève servette hc

HC Kloten

Les Aviateurs ont abandonné le logo peu apprécié de la saison dernière, qui était uniquement constitué de lettres.

Maillot domicile

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des EHC Kloten.
Image: hc kloten

Maillot extérieur

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des EHC Kloten.
Image: hc kloten

Lausanne HC

Comme toujours, le LHC présente un maillot presque sans publicité.

Maillot domicile

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des Lausanne HC
Image: lausanne hc

Maillot extérieur

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des Lausanne HC.
Image: lausanne HC

HC Lugano

Lugano jouera à nouveau en noir et blanc cette saison.

Maillot domicile

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Lugano
Image: HC Lugano

Maillot extérieur

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des HC Lugano
Image: HC Lugano

SCRJ Lakers

Rapperswil a caché des roses dans la bande, au centre du maillot.

Maillot domicile

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots der SCRJ Lakers
Image: scrj lakers

Maillot extérieur

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots der SCRJ Lakers
Image: scrj lakers

SCL Tigers

Les maillots de Langnau sont plutôt unicolores cette saison.

Maillot domicile

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots der SCL Tigers.
Image: scl tigers

Maillot extérieur

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots der SCL Tigers.
Image: scl tigers

ZSC Lions

La touche blanche sur le maillot domicile de Zurich ressemble presque à des ailes. De quoi voler vers un 3e titre de champion consécutif?

Maillot domicile

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots der ZSC Lions
Image: zsc lions

Maillot extérieur

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots der ZSC Lions
Image: zsc lions

EV Zoug

Zoug présente une version légèrement modifiée du maillot de la saison précédente.

Maillot domicile

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des EV Zug.
Image: ev zoug

Maillot extérieur

National-League-Saison 2025/26: Die Trikots des EV Zug.
Image: ev zoug

On veut votre avis!

On sait bien qu’il est difficile d’être totalement objectif… Mais dites-nous quand même, dans ce sondage et dans les commentaires, quels maillots vous préférez et où vous voyez encore des points à améliorer! 😉

Quelle équipe a les plus beaux maillots?
Au total, 21 personnes ont participé à ce sondage.
