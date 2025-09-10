Quelle équipe a le plus beau maillot de National League?

La saison 2025/26 a débuté ce mardi. On vous présente les chandails domicile et extérieur des 14 formations, et on veut votre avis dessus!
10.09.2025, 11:5710.09.2025, 11:57
HC Ajoie
Les Jurassiens sont l'une des deux équipes à présenter trois maillots, sans doute parce que leurs tenues domicile et extérieur sont plutôt claires.
Maillot domicile
Image: hc ajoie
Maillot extérieur
Image: hc ajoie
Troisième maillot
Image: hc ajoie
HC Ambri Piotta
Le mythique logo avec le puck a disparu au profit d'une inscription «HC Ambri Piotta» 100% en texte.
Maillot domicile
Image: hc ambri piotta
Maillot extérieur
Image: hc ambri piotta
CP Berne
Les Ours gardent les mêmes tenues que la saison dernière.
Maillot domicile
Image: cp berne
Maillot extérieur
Image: cp berne
HC Bienne
Le HC Bienne se présente presque entièrement en blanc à l'extérieur.
Maillot domicile
Image: hc bienne
Maillot extérieur
Image: hc bienne
HC Davos
Davos conserve son maillot classique, sans surprise.
Maillot domicile
Image: hc davos
Maillot extérieur
Image: hc davos
HC Fribourg-Gottéron
Cette saison, Fribourg se pare de noir et de gris. Les Dragons sont la seconde équipe de ce championnat à posséder un troisième maillot, bleu en l'occurence.
Maillot domicile
Image: fribourg-gottéron
Maillot extérieur
Image: fribourg-gottéron
Troisième maillot
Image: fribourg-gottéron
Genève-Servette HC
Les Aigles présentent un maillot presque sans publicité, dans les tons bordeaux et jaune orangé.
Maillot domicile
Image: genève servette hc
Maillot extérieur
Image: genève servette hc
HC Kloten
Les Aviateurs ont abandonné le logo peu apprécié de la saison dernière, qui était uniquement constitué de lettres.
Maillot domicile
Image: hc kloten
Maillot extérieur
Image: hc kloten
Lausanne HC
Comme toujours, le LHC présente un maillot presque sans publicité.
Maillot domicile
Image: lausanne hc
Maillot extérieur
Image: lausanne HC
HC Lugano
Lugano jouera à nouveau en noir et blanc cette saison.
Maillot domicile
Image: HC Lugano
Maillot extérieur
Image: HC Lugano
SCRJ Lakers
Rapperswil a caché des roses dans la bande, au centre du maillot.
Maillot domicile
Image: scrj lakers
Maillot extérieur
Image: scrj lakers
SCL Tigers
Les maillots de Langnau sont plutôt unicolores cette saison.
Maillot domicile
Image: scl tigers
Maillot extérieur
Image: scl tigers
ZSC Lions
La touche blanche sur le maillot domicile de Zurich ressemble presque à des ailes. De quoi voler vers un 3e titre de champion consécutif?
Maillot domicile
Image: zsc lions
Maillot extérieur
Image: zsc lions
EV Zoug
Zoug présente une version légèrement modifiée du maillot de la saison précédente.
Maillot domicile
Image: ev zoug
Maillot extérieur
Image: ev zoug
On veut votre avis!
On sait bien qu’il est difficile d’être totalement objectif… Mais dites-nous quand même, dans ce sondage et dans les commentaires, quels maillots vous préférez et où vous voyez encore des points à améliorer! 😉
Plus d'articles sur le sport
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
La Montagne de «Game Of Thrones» a encore battu un record
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Une rencontre amicale a été stoppée en Tanzanie à cause d'invités surprises, qui ont engendré des scènes cocasses.
En voyant tous les joueurs s'allonger soudainement à plat ventre sur la pelouse, on peut se demander quelle mouche a bien pu les piquer! Mais c'est justement pour éviter des piqûres que les acteurs de ce match ont adopté cette posture si peu orthodoxe pour une partie de foot. Des piqûres d'abeilles, en l'occurence.