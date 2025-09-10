larges éclaircies14°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

«La National League a livré Reichert et Gardner en pâture»

Ancien gardien de Bienne, Jonas Hiller, aujourd’hui président du syndicat des joueurs du hockey suisse, explique pourquoi il a maintenu Marc Reichert (médaillon de droite) à son poste, quand la Nation ...
Ancien gardien de Bienne, Jonas Hiller, aujourd’hui président du syndicat des joueurs du hockey suisse, explique pourquoi il a maintenu Marc Reichert (médaillon de droite) à son poste, quand la National League a licencié Ryan Gardner (médaillon de gauche).Image: KEYSTONE/capture

«La National League les a livrés en pâture»

La ligue suisse de hockey a limogé Ryan Gardner à la suite de l’affaire Bayreuther. En revanche, Marc Reichert, également critiqué pour avoir validé le non-lieu concernant le joueur du LHC, conserve son poste. Le syndicat des joueurs, par l’intermédiaire de son président, l’ancien gardien Jonas Hiller, nous éclaire sur cette décision.
10.09.2025, 05:3310.09.2025, 05:33
klaus zaugg
Plus de «Sport»

L’affaire Gavin Bayreuther a suscité une vive polémique: pour rappel, le défenseur lausannois a asséné un coup dans le dos au juge de ligne Dario Fuchs lors du quart de finale contre Langnau. L’incident, non remarqué par les arbitres sur le moment, n’a entraîné aucune sanction, ni durant la rencontre, ni après.

Même le Sounding Board, chargé d’analyser les images pour éventuellement saisir le juge unique, n’a donné aucune suite. Sur les trois membres du comité, Ryan Gardner et Marc Reichert ont voté contre l’avis du représentant des arbitres, empêchant ainsi toute procédure. Les deux hommes se sont également opposés à une réouverture du dossier. Si l’affaire avait été transmise au juge unique, Gavin Bayreuther aurait pu écoper de plusieurs matchs de suspension, peut-être dix.

Face à ce que beaucoup ont qualifié de «scandale», la National League a récemment réagi en licenciant Ryan Gardner, qui officiait en tant que Player Safety Officer. Elle en avait le pouvoir, Gardner étant un salarié de la ligue. En revanche, Marc Reichert conserve sa place au sein du Sounding Board. Représentant du syndicat des joueurs du hockey suisse, il ne peut être remplacé que par cette organisation.

La National League licencie une figure controversée du hockey suisse

Le président du syndicat, Jonas Hiller, justifie le maintien de Marc Reichert en déclarant: «En deux ans d’existence du Sounding Board, plus de 40 situations ont été analysées, et une seule a suscité la controverse. Licencier les personnes impliquées pour une seule erreur me paraît donc disproportionné. Par ailleurs, le rôle de Marc Reichert est d’évaluer ces scènes du point de vue des joueurs».

L’ancien gardien de NHL critique également la manière dont la ligue a géré ce dossier: «Marc Reichert n’a même pas eu l’occasion de présenter son point de vue. Ryan Gardner et lui ont été livrés en pâture, désignés comme boucs émissaires».

«Nous avons abordé ces points avec la ligue, et pour nous, l’affaire est close. Le syndicat des joueurs apporte son soutien total à Marc Reichert»
Jonas Hiller
La justice de notre hockey a perdu toute crédibilité

A la suite de cette affaire, le règlement du Sounding Board a été modifié: maintenant, un seul membre du trio, désormais composé de Philippe Rytz (qui succède à Ryan Gardner comme Player Safety Officer), Brent Reiber (nouveau représentant des arbitres) et Marc Reichert, peut transmettre un cas au juge unique. Il n’est plus nécessaire d’obtenir une majorité. Avec ce nouveau dispositif, Gavin Bayreuther n’aurait probablement pas échappé à une sanction.

Concernant le siège du syndicat au sein de ce comité, l’ancien joueur Todd Elik avait manifesté son intérêt. Cependant, il a jugé les démarches administratives trop lourdes et ne s’est pas présenté officiellement. Jonas Hiller précise: «Todd doit d’abord être élu au comité directeur du syndicat des joueurs, puis, dans un second temps, être désigné par les joueurs pour siéger au Sounding Board en tant que représentant». En d’autres termes, ce n’est pas encore pour tout de suite que les luttes internes feront rage pour une place de choix.

Plus d'articles sur le sport
Cette scène furtive entre Yakin et son adjoint veut dire beaucoup
Cette scène furtive entre Yakin et son adjoint veut dire beaucoup
de michael lehmann
Le LHC devra gérer avec délicatesse son problème de riche
Le LHC devra gérer avec délicatesse son problème de riche
de Klaus Zaugg
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
de Yoann Graber
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
de Simon Häring
Violent accident en Valais
Violent accident en Valais
Le long combat d'une star suisse du handisport
Le long combat d'une star suisse du handisport
de lia perbo
Cette course à la voile est une école à champions
Cette course à la voile est une école à champions
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
1
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
de Yoann Graber
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
La meilleure vue pour les aurores boréales est dans l'ISS
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
L'abolition de la valeur locative aurait un effet pervers inattendu
2
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
Un danger insoupçonné a fait arrêter ce match de foot
Une rencontre amicale a été stoppée en Tanzanie à cause d'invités surprises, qui ont engendré des scènes cocasses.
En voyant tous les joueurs s'allonger soudainement à plat ventre sur la pelouse, on peut se demander quelle mouche a bien pu les piquer! Mais c'est justement pour éviter des piqûres que les acteurs de ce match ont adopté cette posture si peu orthodoxe pour une partie de foot. Des piqûres d'abeilles, en l'occurence.
L’article