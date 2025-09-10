Ancien gardien de Bienne, Jonas Hiller, aujourd’hui président du syndicat des joueurs du hockey suisse, explique pourquoi il a maintenu Marc Reichert (médaillon de droite) à son poste, quand la National League a licencié Ryan Gardner (médaillon de gauche). Image: KEYSTONE/capture

«La National League les a livrés en pâture»

La ligue suisse de hockey a limogé Ryan Gardner à la suite de l’affaire Bayreuther. En revanche, Marc Reichert, également critiqué pour avoir validé le non-lieu concernant le joueur du LHC, conserve son poste. Le syndicat des joueurs, par l’intermédiaire de son président, l’ancien gardien Jonas Hiller, nous éclaire sur cette décision.

klaus zaugg

L’affaire Gavin Bayreuther a suscité une vive polémique: pour rappel, le défenseur lausannois a asséné un coup dans le dos au juge de ligne Dario Fuchs lors du quart de finale contre Langnau. L’incident, non remarqué par les arbitres sur le moment, n’a entraîné aucune sanction, ni durant la rencontre, ni après.

Même le Sounding Board, chargé d’analyser les images pour éventuellement saisir le juge unique, n’a donné aucune suite. Sur les trois membres du comité, Ryan Gardner et Marc Reichert ont voté contre l’avis du représentant des arbitres, empêchant ainsi toute procédure. Les deux hommes se sont également opposés à une réouverture du dossier. Si l’affaire avait été transmise au juge unique, Gavin Bayreuther aurait pu écoper de plusieurs matchs de suspension, peut-être dix.

Face à ce que beaucoup ont qualifié de «scandale», la National League a récemment réagi en licenciant Ryan Gardner, qui officiait en tant que Player Safety Officer. Elle en avait le pouvoir, Gardner étant un salarié de la ligue. En revanche, Marc Reichert conserve sa place au sein du Sounding Board. Représentant du syndicat des joueurs du hockey suisse, il ne peut être remplacé que par cette organisation.

Le président du syndicat, Jonas Hiller, justifie le maintien de Marc Reichert en déclarant: «En deux ans d’existence du Sounding Board, plus de 40 situations ont été analysées, et une seule a suscité la controverse. Licencier les personnes impliquées pour une seule erreur me paraît donc disproportionné. Par ailleurs, le rôle de Marc Reichert est d’évaluer ces scènes du point de vue des joueurs».

L’ancien gardien de NHL critique également la manière dont la ligue a géré ce dossier: «Marc Reichert n’a même pas eu l’occasion de présenter son point de vue. Ryan Gardner et lui ont été livrés en pâture, désignés comme boucs émissaires».

«Nous avons abordé ces points avec la ligue, et pour nous, l’affaire est close. Le syndicat des joueurs apporte son soutien total à Marc Reichert» Jonas Hiller

A la suite de cette affaire, le règlement du Sounding Board a été modifié: maintenant, un seul membre du trio, désormais composé de Philippe Rytz (qui succède à Ryan Gardner comme Player Safety Officer), Brent Reiber (nouveau représentant des arbitres) et Marc Reichert, peut transmettre un cas au juge unique. Il n’est plus nécessaire d’obtenir une majorité. Avec ce nouveau dispositif, Gavin Bayreuther n’aurait probablement pas échappé à une sanction.

Concernant le siège du syndicat au sein de ce comité, l’ancien joueur Todd Elik avait manifesté son intérêt. Cependant, il a jugé les démarches administratives trop lourdes et ne s’est pas présenté officiellement. Jonas Hiller précise: «Todd doit d’abord être élu au comité directeur du syndicat des joueurs, puis, dans un second temps, être désigné par les joueurs pour siéger au Sounding Board en tant que représentant». En d’autres termes, ce n’est pas encore pour tout de suite que les luttes internes feront rage pour une place de choix.