Le Majorquin s'est exprimé sur sa rivalité légendaire avec «RF». Keystone

Nadal révèle l'erreur que commettait Federer contre lui

Rafael Nadal a souvent pris le meilleur sur Roger Federer (24 victoires à 16), notamment au début de leur rivalité. L'Espagnol explique pourquoi.

Niklas Helbling

L'ère des trois grands (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic) a certainement été la plus glorieuse de l'histoire du tennis. Maintenant que Federer et Nadal se sont retirés et que Djokovic court après sa meilleure forme, de nombreux fans de tennis sont nostalgiques de cette période. Mais il y a aussi un côté positif à la fin de cette ère, puisque les trois anciens rivaux peuvent désormais parler ouvertement du Big 3 et des matchs disputés les uns contre les autres.

C'est ce que Rafael Nadal vient de faire dans le podcast d'Andy Roddick. Il y a longuement évoqué ses duels avec Federer et Djokovic, expliquant à quel point les matchs contre les deux étaient différents - et quelle erreur le Suisse a commise à plusieurs reprises.

«J'ai dû aborder les matchs de manière complètement différente, a raconté Nadal. Contre Roger, la stratégie était claire pour nous deux: c'était une partie d'échecs, tout le monde savait ce qui allait se passer. C'est ce qui a rendu notre rivalité plus attrayante pour les fans, je pense.» L'Espagnol essayait toujours d'envoyer les balles les plus hautes possibles sur le revers de Federer, ce que ce dernier essayait à son tour d'éviter. C'est ainsi que se sont développés les duels légendaires entre Nadal et Federer, qui se ressemblaient beaucoup à chaque fois.

Si Nadal a souvent pris le dessus, surtout au début, et a même pu battre Federer sur gazon et sur dur, c'est à ses yeux parce que le Bâlois commettait toujours la même erreur lors des confrontations:

«Il jouait en revers lifté et me donnait ainsi la possibilité de taper à nouveau avec mon coup droit sur son revers»

C'est pourtant là que résidait le moyen le plus efficace de Nadal contre Federer, qui avait du mal avec les balles qui rebondissaient haut sur le revers - et le gaucher espagnol était le seul à pouvoir forcer Federer à faire ces coups.

Il l'a fait sans relâche lors des matches contre Federer. Nadal ne jouait le long de la ligne sur le coup droit du Bâlois que pour deux raison: «Premièrement, lorsque j'allais chercher un coup gagnant. Deuxièmement, pour l'éloigner de son côté gauche, afin qu'il y ait à nouveau de l'espace que je puisse ensuite attaquer à mon tour».

Du point de vue de Nadal, cela semblait logique. En effet, «à chaque fois que Roger pouvait frapper un coup droit, je me retrouvais dos au mur. Il avait le meilleur coup droit contre lequel j'ai jamais joué». De plus, Federer avait un service illisible pour Nadal. Roddick était du même avis:

«Il pouvait faire sept services différents avec le même engagement»

Dans la deuxième période de gloire de l'homme aux 20 victoires en Grand Chelem, celui-ci s'est soudain comporté différemment, comme le dit Nadal: «Roger est devenu plus agressif et a pris plus de risques.» Cela s'est avéré payant lors des matches contre l'Espagnol. «Je me suis senti à sa merci», a déclaré le Majorquin (22 titres en Grand Chelem), qui n'a remporté qu'un seul des six derniers duels entre les deux hommes entre 2017 et 2019.

C'est sans doute pour cette raison que Nadal déclare qu'en «2017, Federer était pour moi à son meilleur niveau».