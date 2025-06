Kei Nishikori a dû présenter ses excuses après que son infidélité conjugale a été révélée. image: Keystone

Ce finaliste de Grand Chelem s'est mis dans de sales draps

Le tennisman japonais Kei Nishikori, ex-4e mondial, a présenté ses excuses publiques après que sa relation extra conjugale a été révélée et fait la Une dans son pays.

Plus de «Sport»

C'est un communiqué très inhabituel qu'a publié Kei Nishikori (35 ans) jeudi dernier, via l'agence qui le représente (IMG Japan). L'ancien 4e joueur mondial y présente ses excuses pour... un adultère. Ses mots font office de lettre ouverte à son épouse, leurs deux enfants, les sponsors et les fans de tennis. On décortique cette affaire en quatre points.

Le communiqué

Voici la traduction de ce communiqué, qui a été publié uniquement en japonais, repris par Le Parisien:

«Je m’excuse profondément d’avoir embarrassé ceux qui me soutiennent, les amateurs de tennis, les associations, les sponsors et les autres parties concernées, et de leur avoir causé des soucis et des désagréments en raison de mon comportement malhonnête. En outre, je regrette profondément d’avoir blessé ma femme, mes enfants et chacun de mes parents. À partir de maintenant, afin d’accomplir ma vie en tant que membre responsable de la société, je me concentrerai uniquement sur les compétitions de tennis et je produirai des résultats. Nous ferons de notre mieux pour regagner votre confiance.»

Mari infidèle, Kei Nishikori a présenté ses excuses à sa femme, entre autres, dans un communiqué. image: Keystone

L'adultère en question

Le tabloïd japonais Shukan Bunshun publiait, mercredi dernier, des photos de Kei Nishikori en compagnie du mannequin japonais Oguchi Azuki (32 ans). La star du tennis et la jeune femme sortaient de l'appartement de cette dernière. Ce même média a révélé que Nishikori entretenait une relation extra conjugale avec Oguchi Azuki depuis 2022.

Cette année-là, le tennisman organisait justement une grande fête de mariage avec sa femme, Mai Yamauchi (33 ans), elle aussi ancien top model. Le couple s'était déjà dit «oui» en 2020, mais la pandémie de Covid-19 avait alors empêché les célébrations. Nishikori et son épouse sont en couple depuis 2015 et ont deux enfants, nés en 2021 et 2024. Le couple est discret sur sa vie privée, le tennisman ne publiant quasiment aucune photo de sa famille sur les réseaux sociaux.

Ce que le communiqué de Nishikori signifie

Kei Nishikori a rédigé son communiqué d'excuses seulement un jour après les révélations de Shukan Bunshun, qui l'ont placé «en Une» des médias de son pays pour une mauvaise raison. Le mea culpa quasi instantané de Nishikori nous rappelle que les mœurs sont encore très codifiées au Japon et qu'un écart a de quoi méchamment salir l'image du «coupable».

Kei Nishikori et Mai Yamauchi se sont mariés en 2020. image: instagram

Soigner celle-ci est d'autant plus important pour une star d'un sport individuel, qui est à elle-seule une marque. Et pour que de prestigieux sponsors s'associe à celle-ci, il est indispensable d'avoir une image socialement convenable.

L'actuel 66e joueur mondial – meilleur tennisman japonais de l'Histoire et véritable icône dans son pays – est par exemple équipé par Wilson (raquette) et Uniqlo (vêtements), et compte notamment Japan Airlines dans ses partenaires.

Tentative de retour

Kei Nishikori n'est plus le joueur qu'il était en 2014, lorsqu'il avait atteint la finale de l'US Open (perdue contre Marin Cilic). Le Japonais – 12 titres ATP – est actuellement 66e mondial et n'a plus soulevé de trophée sur le circuit principal depuis 2019. Il était même retombé au 759e rang ATP fin 2022, année où il n'a pas pu disputer le moindre match à cause d'une opération à la hanche.

En 2023, le Japonais a participé à seulement quatre tournois et il n'a joué que 16 matchs sur le circuit principal la saison suivante, toujours embêté par des blessures.

En inauguration de la saison 2025, il a réalisé une perf' en atteignant la finale du tournoi de Hong-Kong (perdue contre Alexandre Müller), ce qui lui a permis de retrouver le top 100.

Nishikori est actuellement embêté par des douleurs au dos, comme ici au Geneva Open en mai. image: Keystone

Au Masters 1000 de Madrid en avril, Kei Nishikori a gagné le 450e match de sa carrière, faisant de lui le premier Asiatique à atteindre cette barre.

Son dernier match à ce jour reste un 2e tour à Genève en mai, lors duquel il a dû abandonner à cause de douleurs au dos. C'est pour cette même raison que l'ex-numéro 4 mondial a déclaré forfait pour Roland-Garros et ratera également Wimbledon (30 juin au 13 juillet).

Cette affaire de mœurs a de quoi entraver sa tentative de retour au plus haut niveau, en le privant de l'énergie nécessaire (les pensées parasites et le tumulte extra-sportif en coûtent). Et ce même si Nishikori promet, dans son communiqué, de «se concentrer uniquement sur les compétitions de tennis» et de «produire des résultats».