Daniil Medvedev ne participera pas à Wimbledon cette année à cause de la guerre que mène son pays, la Russie, en Ukraine. Image: keystone

C'est officiel, Medvedev et les autres joueurs russes exclus de Wimbledon

Le Grand Chelem londonien a confirmé que les tennismen et tenniswomen russes et biélorusses seront exclus du tournoi (27 juin au 10 juillet). Daniil Medvedev, l'un des grands favoris, ne pourra donc pas viser un 2e titre majeur.

Des rumeurs l'annonçaient mercredi matin, la nouvelle a été officialisée l'après-midi: les Russes et Biélorusses ne pourront pas participer au prochain tournoi de Wimbledon. En cause: l'invasion russe de l'Ukraine, encouragée et appuyée par la Biélorussie.

Dans son communiqué, le All England Lawn Tennis Club justifie sa décision:

«Dans les circonstances d'une agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire le moindre bénéfice de la participation de joueurs russes ou bélarusses» All England Lawn Tennis Club, dans son communiqué

Ainsi, le numéro 2 mondial Daniil Medvedev, l'un des grands favoris au titre, ne pourra pas défendre ses chances. C'est aussi le cas d'autres joueurs et joueuses de premier plan, comme:

Andrey Rublev (ATP 8) 🇷🇺

Karen Khachanov (ATP 26) 🇷🇺

Aryna Sabalenka (WTA 4) 🇧🇾

Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 15) 🇷🇺

Victoria Azarenka (WTA 18) 🇧🇾

La Russie s'est prononcée

Avant même l'officialisation, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, parlait d'une décision «inacceptable». Le Figaro avait publié ses propos: «Une nouvelle fois, ils font des sportifs les otages de préjugés politiques, d'intrigues politiques (...) C'est inacceptable».