Elle n'osait plus sortir de chez elle. La voilà sur le toit du monde

Nikita Ducarroz, 25 ans, a choisi le vélo pour vaincre des troubles de l'anxiété. Elle a remporté le bronze en BMX freestyle, discipline qui fait son apparition au programme olympique.

team watson/ats

C'est une douzième médaille pour la Suisse dans ces JO, la neuvième pour une femme. Les attentes de Swiss Olympic sont largement dépassées, essentiellement grâce à la délégation féminine qui avait déjà obtenu plus de la moitié des podiums à Rio (4/7).

Vice-championne du monde à Montpellier il y a deux mois, Nikita Ducarroz s'offre un deuxième podium consécutif sur la scène internationale. Elle a parfaitement résisté à la pression, elle qui avait clairement affirmé viser une médaille.

La Genevoise, qui réside en Caroline du Nord, a tremblé jusqu'au bout. Après avoir chuté en deuxième manche et reculé au troisième rang, elle a vu l'Américaine Perris Benagas (4e) échouer à 0,70 point seulement.

Comme elle l'avait annoncé, Nikita Ducarroz a livré un premier run solide, sans prendre de risque inutile, pour pointer au deuxième rang provisoire derrière la championne du monde Hannah Roberts. L'impressionnante prestation de Charlotte Worthington (97,50 points) en deuxième manche l'a cependant mise sous pression.

Avant de monter sur un podium olympique, Nikita Ducarroz a été confrontée, comme bon nombre d'adolescents, à des troubles de l'anxiété.

«Je n'osais plus sortir de chez moi»