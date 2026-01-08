ciel couvert-1°
Equateur: Damian Diaz rate sa présentation à Guayaquil City

Vidéo: twitter

Sa présentation ne s'est pas du tout passée comme prévu

Nouvelle recrue de Guayaquil City, Damian «Kitu» Diaz a marqué les esprits lors de sa présentation aux fans mardi. Mais pas en bien.
08.01.2026, 09:3208.01.2026, 09:52
Yoann Graber
Yoann Graber

Avec Damian «Kitu» Diaz, Guayaquil City – néo-promu en première division équatorienne – a recruté un footballeur d'expérience. Ce milieu offensif de 39 ans compte quatre sélections avec l'Equateur et a joué pour le très prestigieux club argentin de Boca Juniors.

Même s'il a enchaîné les prêts durant ses quatre ans à Buenos Aires, il a quand même porté sept fois le maillot de la mythique formation. Il a aussi été élu quatre fois «meilleur joueur de la saison» en Equateur. Tout ça donne une certaine garantie quant à son talent. Et laisser penser à son nouveau club qu'il a recruté un véritable renfort qui contribuera à son établissement dans l'élite. Seulement voilà, la «prestation» de Damian «Kitu» Diaz mardi lors de sa présentation aux fans de Guayaquil City n'a certainement pas rassurés ceux-ci, comme le montre une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

Accueilli en grande pompe sur la pelouse et floqué du numéro 10, Diaz monte sur scène et fait un petit discours au public. 3 000 fans sont venus au stade municipal pour découvrir leurs nouvelles recrues, précise le média argentin La Nacion. Arrive le moment de réaliser un petit numéro avec le ballon, comme le veut l'usage dans ces présentations officielles, histoire d'impressionner les supporters. L'ex-international équatorien doit aussi profiter de cet instant pour faire un cadeau au public. Il signe un ballon, sur le terrain, qu'il est censé expédier avec le pied dans la tribune, où sont regroupées des centaines de fans. Mais rien ne se passe comme prévu.

La séquence en vidéo

Vidéo: twitter

Après une première touche de balle visiblement complètement ratée et inutile (il frappe doucement le ballon qui passe, en arrière, au-dessus de sa tête), Diaz fait mine d'armer une frappe avec le pied droit. Il change subitement et tire finalement avec son pied gauche. Mauvaise idée: au lieu d'une trajectoire en cloche vers les gradins, le ballon est rasant, très puissant, et... vient heurter violemment un spectateur au bord de la pelouse, à bout portant.

Heureusement, l'homme est seulement touché au bras, et pas au visage. Mais il semble quand même avoir mal... Alors que le ballon lui revient tout de suite dessus après avoir heurté sa malheureuse victime, Damian «Kitu» Diaz le réexpédie directement dans la tribune, sans temps d'arrêt. Avec son pied droit cette fois. Cette seconde tentative est la bonne.

On est allé vérifier sur le site Transfermarkt: comme imaginé, il est effectivement droitier. On notera au passage que l'homme qui a reçu le ballon ne manque pas de se protéger en se tournant, quand il voit son «bourreau» s'exécuter à nouveau...

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - SEPTEMBER 22: Damián Díaz of Barcelona SC controls the ball against Rodrigo Caio of Flamengo during a semi final first leg match between Flamengo and Barcelona SC as part of C ...
Damian «Kitu» Diaz (avec le ballon) compte trois titres de champion d'Equateur avec l'autre club de Guayaquil, le Barcelona SC.image: getty

Après sa «réussite», la nouvelle recrue de Guayaquil City revient au milieu du terrain tout sourire, comme si de rien n'était. Et sans jamais s'excuser envers l'homme qu'il vient d'allumer. «Il n'a même pas pris la peine de s'excuser! Il s'est juste marré et est parti... quel connard!», s'est indigné un internaute, cité par Tribuna.com.

On soulignera aussi le talent du speaker, qui est parvenu à mettre l'ambiance tout au long de cette prestation, en ne relevant à aucun moment le gros raté du nouveau joueur.

Il n'est pas question de geste technique ici👇

Chelsea nomme un nouveau coach et cela pointe la nouvelle «honte» du foot

Les fans de Guayaquil City espèrent que Damian «Kitu» Diaz sera davantage inspiré et précis pour le début du championnat. Il a désormais quelques jours pour retrouver ses sensations avec un ballon, lui qui était sans club et n'a plus joué en compétition depuis juin 2025. On lui accordera cette excuse pour sa maladresse.

