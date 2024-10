Ce traileur romand a fait le show

Jean-Philippe Tschumi a réussi un double numéro au Grand Raid de la Réunion, alias «la Diagonale des fous».

Le Vaudois Jean-Philippe Tschumi est chez lui autant à Corbeyrier, sur les hauteurs d'Aigle, que sur l'île de la Réunion. Deuxième de «la Diagonale des fous» en 2022, troisième en 2023, il vient de décrocher un nouveau podium cette année, uniquement devancé par le Français Mathieu Blanchard, vainqueur de cet ultra-trail mythique en moins de 24 heures.

Si Tschumi trouve toujours plus fort que lui au Grand Raid, cela reste un exploit d'enchaîner trois podiums consécutifs sur les sentiers particulièrement techniques de la Réunion. Ceci est d'autant plus vrai que la saison 2024 du Corbeyrian a été marquée par des problèmes de santé, à savoir une anémie et une hernie discale. Jean-Philippe Tschumi fait donc preuve de régularité et nul doute qu'un jour, il débarquera en tête au stade de la Redoute à Saint-Denis.

En attendant, outre son numéro sportif, le Vaudois a fait le show durant la course, et pas qu'un peu. Acclamé par les spectateurs au ravitaillement de La Possession, celui à partir duquel on entrevoit enfin l'arrivée, Jean-Philippe Tschumi s'est lâché devant son public et s'est distingué en réalisant une roue.

Le Suisse avait déjà 150 kilomètres dans les jambes à cet instant. Or il était encore aérien, malgré la lutte intense avec Mathieu Blanchard, qui le devançait de quelques minutes, et l'Américain Ben Dhiman, en embuscade juste derrière. Beaucoup à sa place aurait eu une crampe en tentant cette cabriole.

Jean-Philippe Tschumi a conclu quelques heures plus tard ce Grand Raid 2024 en 24 heures et huit minutes, avec là encore, une énergie débordante et une superbe communion à l'arrivée avec le stade de la Redoute. Décidément, le Vaudois est inépuisable.

