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Un tournoi de beach-volley prend une mesure radicale

Un tournoi de beach-volley prend une mesure radicale

Les spectateurs d’un tournoi de beach-volley au Japon ne pourront pas sortir leur portable pour prendre des photos ou des vidéos ce week-end. Voici pourquoi.
30.05.2026, 12:1130.05.2026, 12:11

Les organisateurs ont décidé d'interdire aux supporters de prendre des photos ou des vidéos car ils craignent des clichés «malveillants» des joueuses et des joueurs.

La Fédération japonaise de volley-ball a indiqué vendredi que l’enregistrement d’images sur tout appareil, y compris les lunettes connectées, sera interdit lors d'une étape comptant pour le circuit national de beach-volley masculin et féminin, samedi et dimanche.

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Cette interdiction fait suite à des plaintes de joueurs et joueuses lors de l'étape précédente de ce circuit la semaine dernière.

«Malgré nos rappels répétés et nos mises en garde concernant les règles en matière de photo, nous avons constaté des prises de vues malveillantes de la part de certains spectateurs lors de l’étape de Hekinan.»
La Fédération japonaise de volley-ball.

Pour le rendez-vous de ce week-end, la Fédération a étendu son interdiction aux jumelles, lorgnettes d’opéra et tous les dispositifs similaires.

«Nous présentons nos plus sincères excuses à toutes celles et ceux qui se réjouissaient d’assister au tournoi et de prendre des photos (sans mauvaises intentions), mais notre priorité absolue est de préserver un environnement dans lequel les sportifs en compétition peuvent se concentrer sur leurs performances en toute sérénité», a déclaré la Fédération.

Pourquoi des sportives à moitié nues et pas des hommes?

Les autorités sportives japonaises ont multiplié les initiatives pour protéger les beach-volleyeurs, dont les tenues ressemblent à des maillots de bain, contre les prises de vues inappropriées.

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Les tenues de l’équipe féminine japonaise de beach-volley aux Jeux olympiques de Paris-2024 avaient été fabriquées dans un matériau spécial qui bloque les photos infrarouges mettant en évidence les sous-vêtements.

La Fédération japonaise de gymnastique a également mis en place un système de permis pour pouvoir prendre des photos lors des compétitions.

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