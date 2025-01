Des Suisses au cœur d'un complot mafieux: «Je ne peux rien dire»

Il y a trois ans, un entrepreneur a disparu en Italie. Ses entreprises et sa fortune se sont retrouvées dans le milieu de la mafia calabraise: des intermédiaires suisses ont joué un rôle important dans cette affaire.

Henry Habegger / ch media

Le 3 juillet 2021, Pasquale Lamberti, 68 ans, a disparu dans les environs de Milan. L'entrepreneur d'origine calabraise a laissé une note sur un téléphone portable à son domicile. Elle commençait ainsi:

«Ma vie est en danger. Si vous lisez ce message, cela signifie que je ne suis pas rentré»

Puis l'entrepreneur originaire de Monza a nommé quatre personnes «responsables de son éventuelle disparition».

Voici Pasquale Lamberti. Image: dr

Pasquale Lamberti n'est pas réapparu à ce jour. Sa femme pense qu'il a été assassiné et dissous dans de l'acide, comme elle l'a dit en larmes dans l'émission de télévision italienne Le Iene.

Il y a quelques jours, le parquet de Brescia a fait arrêter cinq personnes. Parmi elles, selon les médias italiens, deux personnes que l'entrepreneur avait citées dans son message: le courtier Claudio M*, 59 ans, et Gabriele A*, 51 ans. Mais aussi un homme du nom d'Antonio Bruzzaniti, domicilié dans les environs de Milan. Il est considéré comme une figure de proue du clan 'Ndrangheta des Morabito-Bruzzaniti-Palamara de la région d'Africo en Calabre.

Selon les médias italiens, les suspects sont accusés de faillite frauduleuse, d'appropriation illicite de fonds publics, de détournement de fonds et de délits fiscaux. Des fonds de plusieurs millions ont été saisis.

En 2021 déjà, après la disparition de l'entrepreneur, le parquet de Monza avait ouvert une enquête. Dans son message, Lamberti avait encore écrit:

«Les quatre personnes mentionnées contrôlent toute ma fortune»

Il s'est avéré que l'entrepreneur avait versé 2,6 millions d'euros dans un fonds d'investissement douteux. Claudio M. lui avait apparemment promis des rendements élevés. Une fois l'argent disparu, les criminels auraient réussi à dépouiller Lamberti de ses entreprises actives dans l'immobilier, les installations électriques ou les aliments pour animaux.

Quoi qu'il en soit, de grands criminels se sont rapidement installés à la tête des sociétés Lamberti. Des membres de la famille mafieuse Bruzzaniti, mais aussi Claudio M. et son comptable. Ils ont pillé les caisses des entreprises, fait payer des voitures de luxe et même des soins dentaires. Ils ont fragilisé les entreprises et les ont conduites à la faillite. Lamberti a été «menacé et insulté» par Claudio M. dans l'entreprise, selon le Corriere della Calabria.

Des structures douteuses en Suisse

Les structures par lesquelles a transité la fraude présumée se trouvent en Suisse. Elles ont été mises en place et gérées par du personnel local. Des recherches ont permis de découvrir les noms d'au moins six avocats, notaires, fiduciaires et autres hommes d'affaires suisses. Tous déclarent avoir agi dans le respect de la loi.

Une reconstruction chronologique permet de mieux comprendre ce qu'il s'est passé. En 2012, un entrepreneur italien a fondé une société commerciale à Chiasso, au Tessin.

En 2016, l'entreprise a été vendue et a changé de nom. Il s'agissait désormais d'un soi-disant commerce de plâtre situé à un excellent emplacement à Zurich, qui pouvait également accorder des prêts et effectuer des transactions financières. En peu de temps, les organes ont changé à plusieurs reprises.

En 2017, l’entreprise a été déplacée dans le canton de Saint-Gall, c'était désormais une entreprise générale qui effectuait également des travaux de ferronnerie, de coffrage et de maçonnerie. Cette société anonyme a alors reçu le nom par lequel a transité la fraude présumée en Italie à partir de 2020.

En effet, au plus tard à partir de 2020, comme le montrent les recherches effectuées auprès de personnes ayant connaissance des faits, le «courtier» italien Claudio M. et son prétendu «comptable» Gabriele A. étaient derrière l'entreprise.

Des millions à une fausse société d'investissement à Prague

En janvier 2020, le «courtier» a nommé un Italien de Chiasso comme directeur de la société. L'homme avait déjà été condamné auparavant pour falsification de documents, les personnes qui le connaissent pensent qu'il a été utilisé comme instrument par la mafia.

Un peu plus tard, à partir de début février 2020, Lamberti a commencé à transférer de grosses sommes d'argent d'Italie vers une société d'investissement basée à Prague. Une société qui n'était que du vent, ce dont l'entrepreneur ne s'est probablement pas rendu compte. Au début, des intérêts élevés lui ont été versés, comme l’explique son beau-fils dans l'émission Le Iene. Apparemment, c'était pour l'inciter à investir davantage.

En l'espace de six mois, l'entrepreneur a transféré un total de 2,6 millions d'euros à la société fictive par tranches de 50 000 à 500 000 euros. L'argent a apparemment atterri chez le prétendu courtier Claudio M., en qui Lamberti avait vu, selon ses propres dires, un «ami fraternel». Lamberti n'a apparemment jamais revu l'argent.

Que ce soit par manque d'argent ou pour quelqu'autre raison, en septembre 2020, Lamberti a vendu sa société à la douteuse «entreprise générale» suisse dont l'escroc condamné était le directeur. Montant de la transaction: 3,65 millions d'euros.

L'argent n'aurait jamais transité par les comptes de l'entreprise

Le seul membre du conseil d'administration de l'«entreprise générale» suisse était à l'époque un avocat zurichois. Interrogé, il indique qu'aucune somme d'argent n’a jamais transité par les comptes de l'entreprise et qu'il n'a rien à se reprocher.

Et ça pourrait être vrai. En effet, le prix d'achat de 3,65 millions aurait été versé en espèces à la fille de l'entrepreneur. La transaction, y compris le contrat de vente, a été authentifiée par un notaire de Mendrisio. Il a été signé par la fille et le directeur. La fille a déclaré qu'elle avait signé sur les instructions de son père, qui lui avait assuré que tout était en ordre.

L'homme de paille désigné comme «directeur» , apparemment un homme gravement malade qui aurait transmis l'argent, l'a nié dans l'émission Le Iene. Fin 2020, il a été révoqué de son poste de «directeur». Le 3 juillet 2021, l'entrepreneur Pasquale Lamberti a disparu sans laisser de traces.

Le 8 juillet 2021, le siège de l'«entreprise générale» a été transféré dans le canton de Zurich. Un nouveau conseil d'administration composé uniquement de membres suisses est entré en fonction et l'entreprise, désormais une société d'investissement, a reçu un autre nom, le même que l'une des entreprises italiennes qui auraient été arrachées à l'entrepreneur. Le nouveau conseil d'administration n'a pas encore réagi à nos emails.

Une société fiduciaire suisse «rachète» une entreprise volée

Fin juillet 2021 après la disparition de Lamberti, le «comptable» A., domicilié à Monza en Italie, a également rejoint l'entreprise.

Durant cette période, l'«entreprise générale», qui n'existe plus aujourd'hui, a revendu l'entreprise italienne en Suisse: 3,65 millions. L'acheteur présumé était une société fiduciaire dans le canton de Schwyz. Elle était gérée par un fiduciaire suisse à la retraite, mais aurait en fait appartenu à l'Italien Claudio M.

Selon les médias italiens, plusieurs voitures de luxe ont été achetées par l'intermédiaire de cette société, mais n'ont visiblement pas été payées. Ce qui aurait conduit l'agent fiduciaire au bord de la faillite. Contacté, l'agent fiduciaire schwytzois ne souhaite pas s'exprimer:

«Je ne peux rien dire, j'espère que vous me comprenez»

Nous savons que Claudio M. a obtenu un permis de séjour dans le canton de Zurich et qu'il siégeait lui-même dans une entreprise en tant que membre du conseil d'administration. Selon un partenaire commercial, l'autorisation de séjour a été obtenue par l'intermédiaire d'un autre Italien. L'affaire est complexe, des réseaux anciens sont à l'œuvre. En arrière-plan, un groupe de personnes en Suisse joue un rôle, dont certaines sont actives dans le commerce automobile depuis des années.

Un avocat suisse déclare qu'à sa connaissance, Claudio M. aurait passé beaucoup de temps en prison à cause de la drogue. Selon les médias italiens, il a été emprisonné pour divers délits, dont un meurtre:

«Il n'avait pas du tout l'air d'un mafieux» Un Suisse qui a eu affaire à lui.

Il semble que Claudio M. ait été le parrain d'un clan de la 'Ndrangheta. En Suisse, il a trouvé, semble-t-il, des complices à tour de bras, mais qui ne se doutaient probablement de rien. Toujours est-il qu’on ne sait toujours pas ce qu'est devenu Pasquale Lamberti, s'il est complice ou victime, s’il a disparu ou s’il a été tué.

Il y a présomption d'innocence.

*nom connu de la rédaction

Traduit de l'allemand par Anne Castella