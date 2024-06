EM 2024: Mit diesem Kader treten die Niederlanden in Deutschland an

Mehr «Fussball»

Die Niederlanden mussten sich an der WM 2022 in Katar in den Viertelfinals dem späteren Weltmeister Argentinien geschlagen geben, wie schlägt sich das Team von Trainer Ronald Koeman an der EM in Deutschland?

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem (vorläufigen) Kader greifen die Niederlanden an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Bart Verbruggen, 21, Brighton

Justin Bijlow, 26, Feyenoord

Mark Flekken, 30, Brentford

Abwehr

Matthijs de Ligt, 24, Bayern München

Nathan Aké, 29, Manchester City

Micky van de Ven, 23, Tottenham

Virgil van Dijk, 32, FC Liverpool

Stefan de Vrij, 32, Inter Mailand

Daley Blind, 34, Girona

Lutsharel Geertruida, 23, Feyenoord

Jeremie Frimpong, 23, Bayer Leverkusen

Denzel Dumfries, 28, Inter Mailand

Mittelfeld

Jerdy Schouten, 27, PSV Eindhoven

Frenkie de Jong, 27, FC Barcelona

Ryan Gravenberch, 22, FC Liverpool

Joey Veerman, 25, PSV Eindhoven

Tijjani Reijnders, 25, AC Milan

Georginio Wijnaldum, 33, al-Ettifaq

Teun Koopmeiners, 26, Atalanta Bergamo

Sturm

Xavi Simons, 21, RB Leipzig

Steven Bergwijn, 26, Ajax Amsterdam

Cody Gakpo, 25, FC Liverpool

Donyell Malen, 25, Dortmund

Brian Brobbey, 22, Ajax Amsterdam

Memphis Depay, 30, Atlético Madrid

Wout Weghorst, 31, TSG Hoffenheim

Die Niederlanden vor dem EM-Quali-Spiel gegen Griechenland. Bild: keystone

Die Gruppenspiele der Niederlanden an der EM 2024

Die Niederlanden müssen an der EM gegen den Polen, Frankreich und Österreich antreten.

Sonntag, 16. Juni

15 Uhr: Polen – Niederlande

15 Uhr: Polen – Niederlande Freitag, 21. Juni

21 Uhr: Niederlande – Frankreich



21 Uhr: Niederlande – Frankreich Dienstag, 25. Juni

18 Uhr: Niederlande – Österreich​

Die niederländische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 7. Platz

7. Platz Gesamtwert: 847 Millionen Euro

847 Millionen Euro Durchschnittsalter: 26,6 Jahre

26,6 Jahre Wertvollster Spieler: Xavi Simons (80 Mio. Euro)

Xavi Simons (80 Mio. Euro) Legionäre: 20