EM 2024: Mit diesem Kader tritt Dänemark in Deutschland an

Für Dänemark war an der WM 2022 in Katar bereits in der Vorrunde Schluss, wie schlägt sich das Team von Trainer Kasper Hjulmand an der EM in Deutschland?

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem (vorläufigen) Kader greift Dänemark an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Frederik Ronnow, 31, Union Berlin

Kasper Schmeichel, 37, Anderlecht

Mads Hermansen, 23, Leicester City

Abwehr

Alexander Bah, 26, Benfica Lissabon

Andreas Christensen, 28, FC Barcelona

Joakim Maehle, 27, VfL Wolfsburg

Jannik Vestergaard, 31, Leicester City

Joachim Andersen, 28, Crystal Palace

Rasmus Kristensen, 26, Roma

Simon Kjaer, 35, AC Milan

Victor Kristiansen, 21, Bologna

Victor Nelsson, 25, Galatasaray

Mittelfeld

Christian Eriksen, 32, Manchester United

Mathias Jensen, 28, Brentford

Mikkel Damsgaard, 23, Brentford

Morten Hjulmand, 24, Sporting CP

Pierre-Emile Hojbjerg, 28, Tottenham Hotspur

Thomas Delaney, 32, Anderlecht

Sturm

Anders Dreyer, 26, Anderlecht

Jacob Brunn Larsen, 25, Burnley

Jonas Wind, 25, VfL Wolfsburg

Kasper Dolberg, 26, Anderlecht

Rasmus Hojlund, 21, Manchester United

Yussuf Poulsen, 29, RB Leipzig

Das dänische Team in der EM-Quali gegen Slowenien. Bild: keystone

Die Gruppenspiele von Dänemark an der EM 2024

Dänemark muss an der EM gegen Slowenien, England und Serbien antreten

Sonntag, 16. Juni

18 Uhr: Slowenien – Dänemark



18 Uhr: Slowenien – Dänemark Donnerstag, 20. Juni

18 Uhr: Dänemark – England

18 Uhr: Dänemark – England Dienstag, 25. Juni

21 Uhr: Dänemark – Serbien



Die dänische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 21. Platz

21. Platz Gesamtwert: 432 Millionen Euro

432 Millionen Euro Durchschnittsalter: 27,6 Jahre

27,6 Jahre Wertvollster Spieler: Rasmus Hojlund (65 Mio. Euro)

Rasmus Hojlund (65 Mio. Euro) Legionäre: 27