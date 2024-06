EM 2024: Mit diesem Kader tritt Spanien in Deutschland an

Für die Spanier war an der WM 2022 in Katar überraschend bereits in den Achtelfinals Endstation. Wie weit kommt das Team von Trainer Luis de la Fuente an der EM?

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem (vorläufigen) Kader greift Spanien an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Unai Simon, 26, Athletic Bilbao

David Raya, 28, FC Arsenal

Alex Remiro, 29, Real Sociedad

Abwehr

Dani Carvajal, 32, Real Madrid

Jesus Navas, 38, FC Sevilla

Aymeric Laporte, 30, Al-Nassr

Robin Le Normand, 27, Real Sociedad

Dani Vivian, 24, Athletic Bilbao

Nacho Fernandéz, 34, Real Madrid

Pau Cubarsí, 17, FC Barcelona

Alejandro Grimaldo, 28, Bayer Leverkusen

Marc Cucurella, 25, FC Chelsea

Mittelfeld

Rodri, 27, Manchester City

Martin Zubimendi, 25, Real Sociedad

Fabian Ruiz, 28, Paris Saint-Germain

Mikel Merino, 27, Real Sociedad

Marcos Llorente, 29, Atlético Madrid

Pedri, 21, FC Barcelona

Aleix Garcia, 26, FC Girona

Alex Baena, 22, FC Villarreal

Fermin Lopez, 21, FC Barcelona

Sturm

Alvaro Morata, 31, Atlético Madrid

Joselu, 34, Real Madrid

Mikel Oyarzabal, 27, Real Sociedad

Dani Olmo, 26, RB Leipzig

Nico Williams, 21, Athletic Bilbao

Ferran Torres, 24, FC Barcelona

Lamine Yamal, 16, FC Barcelona

Ayoze Perez, 30, Betis Sevilla

Die Spanier wollen nach dem frühen WM-Aus an der EM in Deutschland wieder nach dem Titel greifen. Bild: keystone

Die Gruppenspiele von Spanien an der EM 2024

Spanien muss an der EM in Deutschland gegen Kroatien, Italien und Albanien antreten.

Samstag, 15. Juni

18 Uhr: Spanien – Kroatien



18 Uhr: Spanien – Kroatien Donnerstag, 20. Juni

21 Uhr: Spanien – Italien

21 Uhr: Spanien – Italien Montag, 24. Juni

21 Uhr: Albanien – Spanien​

Die spanische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 8. Platz

8. Platz Gesamtwert: 1 Milliarde Euro

1 Milliarde Euro Durchschnittsalter: 26,7 Jahre

26,7 Jahre Wertvollster Spieler: Rodri (120 Mio. Euro)

Rodri (120 Mio. Euro) Legionäre: 7

