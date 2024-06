EM 2024: Mit diesem Kader tritt Georgien in Deutschland an

Mehr «Fussball»

Die «Kreuzritter» treten unter ihrem französischen Trainer Willy Sagnol erstmals an einer Europameisterschaft an.

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 7. Juni geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Mit diesem Kader greift Georgien an der Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland an:

Tor

Giorgi Mamardashvili, 23, Valencia

Giorgi Loria, 38, Dinamo Tiflis

Luka Gugeshashvili, 25, Qarabag Agdam

Abwehr

Guram Kashia, 36, Slovan Bratislava

Giorgi Gocholeishvili, 23, Schachtar Donezk

Giorgi Gvelesiani, 33, Persepolis

Jemal Tabidze, 28, Panetolikos

Lasha Dvali, 29, APOEL Nikosia

Luka Lochoshvili, 26, Cremonese

Otar Kakabadze, 28, Cracovia

Solomon Kvirkvelia, 32, Al-Okhdood

Mittelfeld

Anzor Mekvabishvili, 22, Universitatea Craiova

Gabriel Sigua, 18, Basel

Giorgi Chakvetadze, 24, Watford

Giorgi Kochorashvili, 24, UD Levante

Giorgi Tsitaishvili, 23, Dinamo Batumi

Levan Shengelia, 28, Panetolikos

Nika Kvekveskiri, 32, Lech Posen

Otar Kiteishvili, 28, Sturm Graz

Saba Lobzhanidze, 29, Atlanta United

Sandro Altunashvili, 27, Wolfsberger AC

Zuriko Davitashvili, 23, Bordeaux

Sturm

Budu Zivzivadze, 30, Karlsruher SC

Georges Mikautadze, 23, Metz

Giorgi Kvilitaia, 30, APOEL Nikosia

Khvicha Kvaratskhelia, 23, Napoli

Die georgische Nationalmannschaft vor einem EM-Qualifaktionsspiel gegen Griechenland. Bild: keystone

Die Gruppenspiele von Georgien

Dienstag, 18. Juni

18 Uhr: Türkei – Georgien



18 Uhr: Türkei – Georgien Samstag, 22. Juni

15 Uhr: Georgien – Tschechien

15 Uhr: Georgien – Tschechien Mittwoch, 26. Juni

21 Uhr: Georgien – Portugal​

Die georgische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 75. Platz

75. Platz Gesamtwert: 159,30 Millionen Euro

159,30 Millionen Euro Durchschnittsalter: 27,2 Jahre

27,2 Jahre Wertvollster Spieler: Khvicha Kvaratskhelia (80 Mio. Euro)

Khvicha Kvaratskhelia (80 Mio. Euro) Legionäre: 24

(rbu)