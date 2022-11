WM 2022: So steht es um das Kader von Polen

Kapitän Robert Lewandowski fährt mit seiner Nationalmannschaft zum zweiten Mal hintereinander an eine WM-Endrunde. Mit ihm hat Polen einen der grössten Stars im Team – doch reicht das auch, um möglichst weit zu kommen? Mit diesem Kader will das polnische Team an der WM in Katar Grosses erreichen:

Stand der Daten Die Daten und der Text in dieser Story wurden am 10. November geupdated. Alle Entwicklungen nach diesem Datum wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Tor

Wojciech Szczęsny, 32, Juventus Turin

Łukasz Skorupski, 31, FC Bologna

Bartłomiej Drągowski, 25, Spezia Calcio

Abwehr

Kamil Glik, 34, Benevento Calcio

Bartosz Bereszyński, 30, Sampdoria Genua

Jan Bednarek, 26, Aston Villa

Artur Jędrzejczyk, 35, Legia Warschau

Matty Cash, 25, Aston Villa

Nicola Zalewski, 20, AS Rom

Jakub Kiwior, 22, Spezia Calcio

Robert Gumny, 24, FC Augsburg

Mateusz Wieteska, 25, Clermont Foot

Mittelfeld

Grzegorz Krychowiak, 32, Al-Shabab

Kamil Grosicki, 34, Pogoń Stettin

Piotr Zieliński, 28, SSC Neapel

Przemysław Frankowski, 27, RC Lens

Sebastian Szymański, 23, Feyenoord Rotterdam

Damian Szymański, 27, AEK Athen

Szymon Żurkowski, 25, AC Florenz

Krystian Bielik, 24, Birmingham City

Jakub Kamiński, 20, VfL Wolfsburg

Michał Skóraś, 22, Lech Posen

Sturm

Robert Lewandowski, 34, FC Barcelona

Arkadiusz Milik, 28, Juventus Turin

Krzysztof Piątek, 27, US Salernitana

Karol Świderski, 25, Charlotte FC

Die polnische Nationalmannschaft vor dem Nations League-Match gegen die Niederlande, September 2022. Bild: keystone

Gruppe an der WM 2022

Polen trifft in der Gruppe C auf die Nationalmannschaften aus Argentinien, Saudi-Arabien und Mexiko.

Dienstag, 22. November

11 Uhr: Argentinien – Saudi-Arabien

17 Uhr: Mexiko – Polen

14 Uhr: Polen – Saudi-Arabien

20 Uhr: Argentinien – Mexiko

20 Uhr: Polen – Argentinien

20 Uhr: Saudi-Arabien – Mexiko

Regeln für die Kader an der WM Die FIFA hat angekündigt, dass sie die Kader-Regelung für die WM 2022 in Katar anpassen will. So sollen die Nationalteams 26 statt wie bisher 23 Spieler mit in die Wüste nehmen dürfen. Pro Spieltag dürfen dann trotzdem nur 23 Spieler gemeldet werden, die restlichen drei müssen auf die Tribüne. Damit soll übermässigen Ausfällen vorgebeugt werden.

Die polnische Nationalmannschaft in Zahlen:

FIFA-Weltrangliste: 26. Platz

26. Platz Gesamtwert: 260,8 Millionen Euro

260,8 Millionen Euro Durchschnittsalter: 27,1 Jahre

27,1 Jahre Wertvollster Spieler: Robert Lewandowski (45 Mio. Euro)

Robert Lewandowski (45 Mio. Euro) Legionäre: 23

Aktuelle Form

Polen musste in der WM-Qualifikation über die Playoffs, da es in der Gruppenphase nur zum zweiten Platz gereicht hat. Im Finale gab es dort einen 2:0 Sieg gegen die Schweden. Zuvor erhielt Polen allerdings ein Freilos, da Russland disqualifiziert wurde.

Im Spätsommer tat sich die Mannschaft um Lewandowski zuletzt schwer. Zwar schlug man in der Nations League zweimal Wales, gegen die Niederlande und Belgien gab es bei vier Spielen aber drei Niederlagen (unter anderem ein 1:6 gegen Belgien) und ein Unentschieden.

(lak)