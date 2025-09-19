sonnig14°
Bundesrat: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen

Ein Pult, welches auf Franzoesisch angeschrieben wurde in der Klasse 6a der Schule Laubegg, am ersten Tag des neuen Schuljahres, am Monatg, 11. Augsut 2025, in Bern. (KEYSTONE/Til Buergy).
Französischstunde in eine Primarschule in Bern. Bild: keystone

Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen

19.09.2025, 10:3119.09.2025, 11:26

An Schweizer Primarschulen soll eine zweite Landessprache als Fremdsprache unterrichtet werden müssen, beispielsweise Frühfranzösisch. Das will der Bundesrat, falls nötig, per Gesetzesänderung durchsetzen. Er hat beim Innendepartement eine Vernehmlassungsvorlage bestellt.

Dazu lässt der Bundesrat zwei Varianten für eine Vorgabe an die Kantone ausarbeiten, wie er am Freitag schrieb. Die eine ist die Festschreibung der geltenden Konkordatslösung im Sprachengesetz. Dort steht, dass in den Primarschulen zwei Fremdsprachen unterrichtet werden, eine zweite Landessprache und Englisch.

Die zweite Variante ist eine Minimalvorgabe, die den für das Bildungswesen zuständigen Kantonen mehr Spielraum lässt. Demnach soll eine zweite Landessprache ab der Primarschule und bis zum Ende der Sekundarstufe I unterrichtet werden müssen, also bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit.

Vorbereitet sein

Der Bundesrat reagiert damit auf Bestrebungen in der Deutschschweiz, das Frühfranzösisch für Primarklassen abzuschaffen. Er will vorbereitet sein für den Fall, dass diese im Rahmen des Harmos-Konkordates beschlossene Harmonisierung des Fremdsprachenunterrichts scheitert.

«Bleiben die Kantone bei der 2004 vereinbarten Sprachenstrategie oder gelingt es ihnen, die Strategie anzupassen, ohne die Landessprachen zu schwächen, erübrigt sich eine Änderung des Sprachengesetzes», hält der Bundesrat in seiner Mitteilung fest.

Der Zürcher Kantonsrat entschied am 1. September, Französisch in der Primarschule abzuschaffen. Er beauftragte die Regierung, die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit Französisch erst ab der Oberstufe und nicht wie heute bereits ab der fünften Klasse unterrichtet wird.

Das St. Galler Kantonsparlament hiess am Mittwoch eine Motion gut, die die Verschiebung von Frühfranzösisch in die Oberstufe verlangt. Für Primarschülerinnen und -schüler stelle die zweite Landessprache eine zusätzliche Belastung dar, ohne langfristige Vorteile, hiess es im Vorstoss. (sda)

75 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Paul Badman
19.09.2025 11:06registriert November 2015
Ich mag die französische Sprache sehr und kann mich auch gut unterhalten. Aber nicht wegen der vielen Jahre in der Schule, sondern durch Übung vor Ort. Schüleraustausch und Sprachaufenthalte bringen viel mehr, als ein verkrampftes Frühfranzösisch.
413
Melden
Zum Kommentar
avatar
LuckyBlue
19.09.2025 11:17registriert Juni 2019
Ich hatte in den 00er Jahren kein Französisch an der Primarschule. Der Unterricht begann erst in der Oberstufe. Mein Französisch lernte ich an der Oberstufe und kam auf ein solides Niveau. Mein Französisch hat sich am Gymi dann verschlechtert, weil anstelle eines Ausbaus der Redekompetenz das Lesen von uralter französischer Literatur auf dem Lehrplan stand. Man lernt eine Sprache nachdem ein Grundwortschatz und die Grammatik vermittelt wurde durch aktive Kommunikation der Sprache und nicht durch die Lektüre von 200-300 jährigen Werken, die die Sprache veraltet abbilden.
260
Melden
Zum Kommentar
75
