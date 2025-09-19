sonnig20°
Felssturz in der Schöllenenschlucht – Situation ist unklar

Hier donnern die Steine das Tal hinunter.Video: watson

Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht

19.09.2025, 12:4319.09.2025, 12:55

Am Freitagmorgen hat sich in der Schöllenenschlucht ein Felssturz ereignet. Die grossen Gesteinsbrocken kamen der Strasse nahe, wie ein Video zeigt. Zu sehen ist, wie die Gesteine den Hang herunterfallen und auf der Schutzgalerie zu liegen kommen. Die Strasse scheint zum Zeitpunkt der Aufnahmen stark befahren. Die Kantonspolizei Uri bestägtigt gegenüber dem «Blick» den Felssturz. Das Strassenverkehrsamt hat sich bisher noch nicht geäussert. (cma)

Felssturz Schöllenenschlucht:

Video: watson

