sonnig22°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Glattbrugg ZH: 19-jähriger Autofahrer verursacht Unfall – zwei Tote

1 / 6
Autounfall in Glattbrugg

Einsatzkräfte in Glattbrugg nach einem schweren Verkehrsunfall.
quelle: brk news
Auf Facebook teilenAuf X teilen

19-jähriger Autofahrer erfasst Fussgänger in Glattbrugg ZH – zwei Tote

19.09.2025, 08:0719.09.2025, 14:35

Ein 19-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag kurz nach 20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Glattbrugg ZH zwei Personen erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Sie erlagen ihren schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagmorgen mitteilte.

Der 19-Jährige sei nach ersten Ermittlungen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, schrieb die Kantonspolizei Zürich. Sie bestätigte damit die Berichterstattung von «Blick» und «20 Minuten».

Der Fahrer war gemäss Kapo Zürich von der Schulstrasse Richtung Oberhausstrasse unterwegs. Bei der reformierten Kirche verlor er die Kontrolle.

Der Autolenker habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei auf ein Trottoir geraten. Dort waren laut Polizeiangaben fünf Personen zu Fuss unterwegs. Der Autofahrer erfasste demnach eine 70-jährige Frau und einen 29-jährigen Mann. Sie seien an der Unfallstelle gestorben. Der 19-jährige Fahrer des Unfallautos blieb unverletzt.

Weitere Personen wurden gemäss der Polizei nicht verletzt. Im Auto befanden sich neben dem Fahrer demnach vier weitere Personen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren.

Verfahren wegen Verdacht auf Raserdelikt

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich nicht um eine gezielte Fahrt auf die Personengruppe, schreibt «Blick». Carmen Surber, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich, erklärt gegenüber BRK News: «Gemäss den bisherigen Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich war der Lenker mutmasslich mit übersetzter Geschwindigkeit unterwegs.» Zum Unfall sei es gekommen, weil der 19-Jährige die Beherrschung über sein Fahrzeug verloren habe.

Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten bis nach Mitternacht. Experten der Kantonspolizei Zürich sicherten die Spuren, unterstützt vom Forensischen Institut Zürich. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird von der Polizei, der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland und der Jugendanwaltschaft des Kantons Zürich untersucht. Gegen den Fahrer läuft ein Verfahren wegen des Verdachts auf Raserdelikt. (cma/sda)

Mehr Polizeimeldungen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
81 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
scotch
19.09.2025 06:28registriert September 2018
Das Problem mit (jungen) Herren, die mit ihren geleasten Boliden nicht umgehen können ist augenscheinlich. Liebe Damen & Herren in Bern, macht etwas!
35612
Melden
Zum Kommentar
avatar
derEchteElch
19.09.2025 07:04registriert Juni 2017
Volksinitiative jetzt!

Ein Motorfahrzeug mit mehr als 200 PS Leistung darf erst ab dem 25. Altersjahr gelenkt werden. Ausgenommen sind nur schwere Motorfahrzeuge zum Gütertransport.

Der Autolobby in Bern muss das Handwerk gelegt werden!
28722
Melden
Zum Kommentar
avatar
Majce
19.09.2025 07:01registriert März 2020
Mir ist immer noch nicht klar, wieso man Kleinkindern ein so PS starkes Auto (X5) geben muss. Einige Länder machen es schon vor, unter 21 nur bis 100 PS und Nachtfahrverbot. Ich bin Froh wenn sie endlich die Zone 30 Realisieren und konsequent Radars aufstellen hier, denn die Schreie gestern, dass möchte niemand hören und schon in der jetzigen Zone 30 halten sich die Kleinkinder nicht daran. Polizei hab ich schon oft darum gebeten, einen Radar aufzustellen, doch nichts passiert. Hier sind 3 Schulhäuser innerhalb weniger Meter, LA und OH haben Kindergartenkinder.
21224
Melden
Zum Kommentar
81
Meistgelesen
1
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
4
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Picdump 157 – und es wurde Memes!
Meistgeteilt
1
Teil von Drohne in Lettland entdeckt ++ Putin: 700.000 Soldaten in der Ukraine
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Frankreich: Hunderttausende streiken gegen Sparpläne
4
Erika Kirk führt Plattform weiter + Demokraten warnen vor Verlust von Grundrechten
5
Stadt Zürich zieht wegen Tempo 30 vor Bundesgericht
Ganz Europa will diesen Drohnen-Killer aus Zürich – nur die Schweiz hat keine Eile
Der in der Schweiz entwickelte «Skyranger» gilt als effiziente Waffe gegen Angriffsdrohnen. Der Mutterfirma Rheinmetall fliegen die Aufträge nur so zu. In der Schweiz wird eine Beschaffung jedoch höchstens ab dem Jahr 2030 ein Thema – obwohl man in der Drohnenabwehr blank dasteht.
Vergangene Woche schreckte Russland die Nato auf: Mindestens 19 russische Angriffsdrohnen flogen teilweise hunderte Kilometer nach Polen hinein. Nur eine Handvoll konnte abgeschossen werden. Seitdem ist nicht nur für Russlands Machthaber Wladimir Putin, sondern für alle Welt offensichtlich: Es gibt massive Lücken in der Ostflanke der westlichen Verteidigungsallianz.
Zur Story