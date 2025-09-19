Video: watson/Emanuella Kälin

Armenien? Albanien? Trump sorgt erneut für Verwirrung

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Premierminister Keir Starmer am Donnerstag in Grossbritannien unterlief Donald Trump erneut eine Verwechslung. Er erklärte, einen Konflikt zwischen Aserbaidschan und Albanien beigelegt zu haben – tatsächlich meinte er Armenien. Solche Vertauschungen sind ihm bereits mehrfach passiert, wie du hier siehst:

Vor einigen Wochen brachte Donald Trump die beiden Staatschefs im Weissen Haus zusammen um ein Projekt namens «Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP)» voranzubringen. Alle drei unterzeichneten ein Abkommen und sprachen von einem historischen Tag nach Jahrzehnten von Feindschaft und Kriegen.

(emk)

