Donald Trump verwechselt mindestens zum dritten Mal Armenien mit Albanien

Video: watson/Emanuella Kälin

Armenien? Albanien? Trump sorgt erneut für Verwirrung

19.09.2025, 11:5319.09.2025, 11:53

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Premierminister Keir Starmer am Donnerstag in Grossbritannien unterlief Donald Trump erneut eine Verwechslung. Er erklärte, einen Konflikt zwischen Aserbaidschan und Albanien beigelegt zu haben – tatsächlich meinte er Armenien. Solche Vertauschungen sind ihm bereits mehrfach passiert, wie du hier siehst:

Video: watson/Emanuella Kälin

Vor einigen Wochen brachte Donald Trump die beiden Staatschefs im Weissen Haus zusammen um ein Projekt namens «Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP)» voranzubringen. Alle drei unterzeichneten ein Abkommen und sprachen von einem historischen Tag nach Jahrzehnten von Feindschaft und Kriegen.

Mehr Videos:

König Charles erinnert Trump an Ukraine-Unterstützung

Video: watson/Emanuella Kälin

Jimmy Kimmels Show wurde (vorerst) abgesetzt – hier ein paar seiner letzten Gags

Video: watson/lucas zollinger

Trump-Ankunft in Grossbritannien – er wird mit Epstein-Fotos auf Schloss Windsor begrüsst

Video: ch media/Video Unit
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien
1 / 13
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien

Der Helikopter mit US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania landet bei Windsor Castle in Grossbritannien.
quelle: keystone / alastair grant
Die Laubbläser-Abstimmung kurz (und windig) erklärt
Video: watson
