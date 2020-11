Indien

Diebischer Affe beklaut Juweliergeschäft in Indien



Ein kurioser Besuch ereignete sich kürzlich in einem Juweliergeschäft im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Dieser kleine Affe war nach Aussage des Inhabers schon vorher mal da gewesen und der Besitzer dachte, er täte ihm was Gutes, als er ihm etwas Futter zuwarf. Doch dann kam das Tier ins Geschäft. Erst verhält es sich unauffällig, doch plötzlich greift der Affe in die Schublade des Tresens und flüchtet mit einem Bündel Geldscheinen.

Der Versuch, das Tier mit einem Stückchen Banane dazu zu bringen, die 10'000 Rupien, die er im Maul hatte, wieder auszuspucken, waren vergeblich. Und was das freche Tier mit den umgerechnet rund 150 Euro anfangen wollte, ist nicht bekannt. (reuters.com)

