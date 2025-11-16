bedeckt
Hotel in Istanbul nach Tod deutscher Urlauber evakuiert

16.11.2025, 13:5416.11.2025, 13:54

Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder im Türkeiurlaub ist ihr Hotel in Istanbul evakuiert worden. Die Gäste seien am Samstagabend in andere Hotels verlegt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Um wie viele Menschen es sich handelte, war unklar. Die Behörden hätten zudem sämtliche Gegenstände aus dem Hotel im Stadtteil Fatih mitgenommen, um sie im Labor zu untersuchen.

Vater auf der Intensivstation

Die Spurensicherung hatte schon zuvor Proben des Trinkwassers genommen. Ein Zimmer im Erdgeschoss wurde Anadolu zufolge zudem mit Chemikalien desinfiziert – mutmasslich handelt es sich dabei um Pestizide, die in der Regel zur Bekämpfung von Ungeziefer verwendet werden. In dem Zusammenhang waren am Samstag zwei Menschen, die die Desinfektion durchgeführt hatten, und ein Verantwortlicher des Hotels festgenommen worden.

Bislang gehen die Behörden von einer Lebensmittelvergiftung als Todesursache aus. Der Vater liegt auf der Intensivstation. Am Samstag waren zwei weitere Touristen, die im selben Hotel wie die Familie übernachteten, ins Krankenhaus eingeliefert worden. (sda/dpa)

Mutmassliche Vergiftungen in Istanbul – Bäcker festgenommen
