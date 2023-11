Kampung-Jawa-Strand in Banda kurz vor demTsunami. Bild: keystone

Zwei schwere Erdbeben in der Bandasee – keine Tsunami-Warnung

In der indonesischen Bandasee, einem Randmeer des Pazifiks zwischen Osttimor und Neuguinea, haben sich kurz hintereinander zwei schwere Erdbeben ereignet. Die US-Erdbebenwarte (USGS) bezifferte sie am Mittwoch auf die Stärken 6.9 und 7.0. Obwohl die Beben in einer geringen Tiefe von nur zehn Kilometern erfolgten, gab es keine Tsunami-Warnung. Die nächste Insel mit einer grösseren Bevölkerung ist Ambon in den zu Indonesien gehörenden Molukken mit etwa 350'000 Einwohnern. Sie liegt etwa 340 Kilometer vom Zentrum der beiden Erdbeben entfernt.

(yam/sda/dpa)