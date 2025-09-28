wechselnd bewölkt14°
Maia Sandu ruft zu proeuropäischer Wahl in Moldau auf

Sandu ruft zu proeuropäischer Wahl in Moldau auf

28.09.2025, 12:0828.09.2025, 12:08

In der Republik Moldau hat Präsidentin Maia Sandu bei der Parlamentswahl die Menschen zur Stimmabgabe für den proeuropäischen Kurs des Landes aufgerufen. «Moldau, unser liebes Zuhause, ist in Gefahr und braucht die Hilfe von jedem von euch», sagte Sandu in der Hauptstadt Chisinau. «Ihr könnt es heute retten mit eurer Stimme», betonte sie und rief die Menschen auf, ihre Stimme nicht zu verkaufen. Sandu warnte immer wieder vor einer Einflussnahme Moskaus.

epa12411984 Moldova&#039;s President Maia Sandu casts her ballot at a polling station in Chisinau, Moldova, 28 September 2025. Moldova holds parliamentary elections on 28 September, in a high-stakes v ...
Maia Sandu, Präsidentin von Moldau.Bild: keystone

Moldau, das wie die benachbarte Ukraine EU-Beitrittskandidat ist, sieht sich traditionell zwischen einem prowestlichen Kurs und Russland hin- und hergerissen. «Lasst uns den Dieben und Verrätern nicht erlauben, unsere Zukunft zu verkaufen», sagte Sandu mit Blick auf die prorussischen Kräfte, die auf Stimmenzuwachs im Parlament hoffen. Sie selbst habe ihre Stimme für ein Parlament abgegeben, mit dem weiter ein europäisches Moldau aufgebaut werden könne, sagte Sandu, die die Regierungspartei Partei Aktion und Solidarität (PAS) gegründet hatte, aber überparteilich agiert.

Proeuropäische Kräfte setzen auf Wahlberechtigte in der EU

Die prowestliche PAS könnte wegen der grossen Unzufriedenheit in dem verarmten Agrarland ihre absolute Mehrheit verlieren, was künftig auch Reformen auf dem Weg zu einem EU-Beitritt erschweren könnte. Sandu setzt traditionell auf die grosse Diaspora der Moldauer in der EU, die ihr auch in der Vergangenheit Mehrheiten verschafften. Auch in Moldau verteilten Aktivisten am Wahltag EU-Werbung für ein besseres Leben.

Moskau wirft der Führung in Moldau dagegen vor, die Abstimmung zu manipulieren, indem für 250'000 Wahlberechtigte in Russland nur zwei Wahllokale geöffnet würden, während es in Europa Hunderte seien. Bei vergangenen Wahlen beklagten Moldauer in Russland, sie hätten ihre Stimme nicht abgeben können, weil nicht genügend Zeit oder Wahlzettel vorhanden gewesen seien.

Moldau hat rund 2,4 Millionen Einwohner. Zur Wahl aufgerufen sind auch Hunderttausende Moldauer, die im Ausland leben. Die Wahllokale im Land sind von 7.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet (6.00 Uhr bis 20.00 Uhr MESZ). Aussagekräftige Ergebnisse werden erst in der Nacht zu Montag erwartet. (dab/sda/dpa)

