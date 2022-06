Einer der letzten afghanischen Gefangenen aus Guantánamo entlassen

Einer der letzten afghanischen Inhaftierten aus dem Gefangenenlager Guantánamo ist frei. Assadullah Harun werde nach Jahren Gefangenschaft wieder zu seiner Familie zurückkehren, teilte der Sprecher der amtierenden Taliban-Regierung am Freitag mit.

Nach 15 Jahren im Gefängnis nun frei: Assadullah Harun. Bild: twitter

«Wir möchten auch unserem Bruderland Katar dafür danken, dass es in dieser Hinsicht den Weg geebnet hat», sagte Sabiullah Mudschahid laut einer Mitteilung. Sein Anwalt bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Freilassung. Assadullah Harun wurde nach Angaben der Denkfabrik Afghanistan Analysts Network vor 15 Jahren in Afghanistan verhaftet.

Das umstrittene Gefangenenlager Guantánamo befindet sich auf Kuba im US-Marinestützpunkt Guantánamo Bay. Zeitweise waren dort fast 800 Menschen inhaftiert. Das Camp war nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 unter dem republikanischen Präsidenten George W. Bush errichtet worden, um mutmassliche islamistische Terroristen ohne Prozess festzuhalten.

Der letzte in Guantanamo inhaftierte Afghane heisst Mohammad Rahim. In der Gefangenschaft soll er gefoltert worden sein. Eine Anklage gab es laut seinem Anwalt nie. «Informationen über Rahim sind besonders spärlich, da die USA ihn als »hochrangigen« Gefangenen eingestuft haben und viele Informationen über ihn als geheim eingestuft haben», heisst es in einem Bericht über den Mann. (saw/sda/dpa)