Afghanistan leidet aktuell unter einer der schwersten Dürren der zwei vergangenen Jahrzehnte. Mit der Machtübernahme der Taliban wurde der Grossteil der Hilfen für das Land eingestellt und Reserven der Zentralbank des Landes eingefroren. Die bereits zuvor angeschlagene Wirtschaft befindet sich seither im freien Fall, Preise für Lebensmittel stiegen signifikant an. (sda/dpa)

Derartige «herzzereissende Szenen» würden durch Sanktionen und Anti-Terror-Richtlinien verschlimmert, die die Zurverfügungstellung von lebensrettender Hilfe stören und verzögern könnten, sagte die amtierende Afghanistan-Landeschefin von Save the Children, Nora Hassanien. Sie forderte Ausnahmen für humanitäre Organisationen, damit Hilfen noch ankämen, bevor der Winter voll einsetze.

Vergangene Woche habe Save the Children mit einer Mutter gesprochen, die gezwungen gewesen sei, eines ihrer Zwillingskinder aufzugeben, um das zweite füttern zu können. Eine andere Frau habe angegeben, dass ihre Familie teils fünf Tage ohne Essen auskommen müsse.

Es werde erwartet, dass in diesem Winter 14 Millionen Kinder Hunger leiden, mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen, teilte die Organisation am Donnerstag mit.

Kinder an einer Wasserstelle in der Nähe von Herat, Afghanistan.

Kinder an einer Wasserstelle in der Nähe von Herat, Afghanistan. Bild: keystone

In Afghanistan müssen immer mehr Kinder hungern. Seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban Mitte August ist laut der Organisation Save the Children die Zahl der Kinder, die nicht genug zu essen bekommen, um 3.3 Millionen gestiegen.

Selbsttests in den Apotheken werden knapp +++ Cassis schliesst Impfpflicht nicht aus

Wind wirbelt Hüpfburg zehn Meter in die Luft – zwei Kinder tot, mehrere Verletzte

14 Millionen Kinder werden diesen Winter in Afghanistan hungern

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Basler zünden am Berner Bahnhof Pyros – 15 Personen in Gewahrsam genommen

13 Fails und 13 Wins für richtig, RICHTIG gute Laune am Dienstag

Selbsttests in den Apotheken werden knapp +++ Cassis schliesst Impfpflicht nicht aus

Danach suchten Frauen und Männer auf Pornhub am meisten

Zwei Menschen in einem Körper – so leben die siamesischen Zwillinge Abby und Brittany

Danach suchten Frauen und Männer auf Pornhub am meisten

Was ist die beliebteste Kategorie, wer schaut am längsten, wie unterscheidet sich der Pornokonsum von Männer und Frauen, Heteros und Homos? Pornhub analysierte den Traffic des Jahres 2021 und verrät den beliebtesten Schweizer Suchbegriff.

Pornhub ist eines der grössten Porno-Netzwerke der digitalen Welt. Und im Gegensatz zur Konkurrenz geht man mit den Zahlen ihrer Nutzer transparenter um – zumindest was den Traffic anbelangt. So analysieren Statistiker jeweils Ende Jahr die Zahlen und bereiten sie in schönen Grafiken auf – und das mittlerweile bereits zum achten Mal.